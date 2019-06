Waffenruhe brüchig

Frau bei Kämpfen in Mariupol getötet

07.09.2014, 13:22 Uhr | AFP, rtr

Bei Kämpfen in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol ist trotz der Waffenruhe eine Frau getötet worden. Sie sei in der Nacht zum Sonntag von Schüssen getroffen worden, als prorussische Rebellen das Feuer auf einen Kontrollposten eröffneten, teilte die Stadtverwaltung mit. Drei weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Mariupol gazette says shelling reported at 22.30 Saturday night, lasted till 00.20 midnight http://t.co/EMGDnd1eDx pic.twitter.com/J4AJ0epCfv — Ryskeldi Satke (@RyskeldiSatke) September 7, 2014

Die getötete Frau war das erste Todesopfer seit Inkrafttreten der Waffenruhe für die Ostukraine am Freitag, die sich allerdings als brüchig erweist. Nach Angaben der Stadtverwaltung beschossen prorussische Aufständische einen Kontrollpunkt an der östlichen Ausfahrt aus der Stadt. Dabei sei auch eine Tankstelle zerstört worden.

Der ukrainische Innenminister Arsen Awakow machte die Separatisten für den Zwischenfall verantwortlich. Er kündigte Verstärkung für die Armee vor Mariupol an. Die Aufständischen sprachen hingegen von "Provokationen" durch das Militär. Die prowestliche Führung in Kiew betonte, die am Freitag beschlossene Waffenruhe einzuhalten. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Verstöße vor.

Schüsse auch in Donezk

Auch an dem von der Armee besetzten Flughafen der Separatistenhochburg Donezk seien am Sonntagmorgen Explosionen und Schüsse zu hören gewesen, teilte die Verwaltung der Großstadt mit. Die Aufständischen in Donezk berichteten von vier getöteten Zivilisten. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.