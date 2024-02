Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

die Politik ist ein Abbild der Gesellschaft, jedenfalls in demokratischen Ländern. Nimmt man diesen Satz für bare Münze, muss es um Deutschland schlecht stehen. Ein Haufen wütender, rücksichts- und orientierungsloser Alphamännchen und -weibchen: So präsentieren sich viele Spitzenpolitiker gegenwärtig. Das wäre halbwegs verkraftbar, herrschte ansonsten eitel Sonnenschein. Doch das Gegenteil ist der Fall, man kommt mit dem Krisenzählen ja gar nicht mehr nach. Vorgestern war Pandemie und gestern Energiepreisschock, heute ist Putin, Trump und Atomgefahr. Klima ist sowieso immer, dazu Migration, Inflation und Rezession, nicht zu vergessen die erstarkenden Rechtsextremisten.

Man würde denken, in so einer Dauerkrisenlage täte ein kühler Kopf gut. Respektvoller Umgang miteinander wäre hilfreich. Weil Probleme ja nicht dadurch kleiner werden, dass man sich lauthals über sie ereifert oder indem man andere Leute anschreit. Genau das aber scheint die Antwort zu sein, die führende Politiker auf die gegenwärtigen Herausforderungen geben wollen. Nicht nur beim Politischen Aschermittwoch, auch im Bundestag, in Talkshows und in den asozialen Medien herrscht mittlerweile ein Ton, der an einen Schweinestall erinnert: Da wird gegrunzt, gegiftet und gebrüllt, als seien die Gegenüber tatsächlich keine Menschen.

Darüber kann man sich ärgern, aber das macht es nicht erträglicher. Also entscheidet man sich dafür, zum Wochenausklang lieber den "Tagesanbruch" zu öffnen, in der Hoffnung, dass er heute ohne Technikprobleme ankommt und ausnahmsweise keine bierernsten Schilderungen der Weltgefahren enthält. Sondern eine heimliche Aufnahme von einem Treffen führender deutscher Politiker, nicht ganz real, aber doch zutreffend.

Und was soll ich Ihnen sagen: Sie haben Glück! Tatsächlich ist uns eine derartige Aufnahme zugespielt worden, sodass wir das Transkript hier wiedergeben können. Nur die Namen der Akteure haben wir getilgt, Datenschutz, Sie wissen schon. Ton ab für den Gipfel der Gehässigkeiten:

Der SPD-Mann: "Echt eine Frechheit, was für einen Schrotthaufen ihr uns hinterlassen habt."

Die Grüne: "Genau, ihr habt's verbockt, aber wir bekommen jetzt die Prügel von den Bürgern."

Der CDU-Mann: "Von wegen! Ihr bekommt Prügel, weil ihr es nicht könnt! Ihr seid Versager!"

Der von der FDP: "Selber doof!"

Der CSU-Mann: "Wisst ihr, was ihr seid, ihr Ampelfuzzis? Schwachköpfe, das seid ihr! Ihr könnt es nicht, ihr müsst weg!"

SPD-Mann: "Die Lage ist wirklich nicht gut. Aber wir könnten ja zusammen versuchen, sie zu verbessern. Dafür sind wir doch heute hier."

Die Grüne: "Wir haben da mal was mitgebracht. Schönes Konzept. Schauen Sie bitte mal auf Seite …"

Der von der FDP: "Mach ich nicht mit."

Die Grüne: "Hä? Du sagst doch selbst immer, dass sich das Land endlich vorwärtsbewegen muss!"

Der von der FDP: "Muss es auch, aber nicht dahin, wohin ihr wollt."

Der SPD-Mann: "Haste einen besseren Vorschlag?"

Der von der FDP: "Nee, aber so wie die Tante da es vorschlägt, geht's definitiv nicht."

Der CDU-Mann: "Hähähä! Da sieht man's wieder, ihr seid totale Oberversager! Nichts kriegt ihr hin, eure Truppe ist eine Schande für Deutschland!"

Die von der AfD: "SIE HASSEN DEUTSCHLAND!"

Die Grüne: "Wer hat die denn reingelassen?"

Der SPD-Mann: "Ich glaube, die ist mit dem von der CDU reingekommen."

Die Grüne: "Wenn die hier mitmachen darf, bin ich raus."

Der von der FDP: "Nix dagegen."

Der SPD-Mann: "Das geht nicht, dann haben wir nachher beim Abstimmen keine Mehrheit."

Der CDU-Mann: "Ja Herrgott noch mal, dann sprechen Sie doch mal ein Machtwort! Sie haben hier doch die Richtlinienkompetenz!"

Die Grüne: "Moment, also, ohne uns kriegt der nichts durchgesetzt, soviel steht fest."

Der von der FDP: "Und ohne mich!"

Der CSU-Mann: "Ihr müsst alle weg, ihr Schwachköpfe! Deutschland muss grünenfreie Zone werden! Und Sozi-freie Zone!"

Der SPD-Mann: "Und mit wem würden Sie dann regieren, etwa den AfD-Faschisten?"

Der CSU-Mann: "Egal, Hauptsache ihr seid alle weg!"

Die Grüne: "Puh."

Der CSU-Mann: "Alle weg, weg, weg!"

Der SPD-Mann: "Irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Da sind ja sogar die Telefonate mit dem irren Putin einfacher."

Der von der FDP: "Ich will auch was sagen!"

Der SPD-Mann: "Na was denn?"

Der von der FDP: "Ich! Ich! Ich!"

Es klopft.

Der SPD-Mann: "Ja bitte?"

Die Sahra: "Hallihallo, ich bin die Sahra, kann ich hier mitmachen?"

Alle anderen: "AUF KEINEN FALL!"

Die Sahra: "Schade. Na ja, dann mach ich's halt allein. Geht eh nur darum, euch alle lächerlich zu machen."

Die Grüne: "Also das wird mir jetzt zu flach hier, so kommen wir doch zu nichts. Die Bürger müssen ja denken, wir seien total behämmert."

Der CDU-Mann: "Nur IHR seid behämmert! Total bekloppt! Vollversager!"

Der CSU-Mann: "Die müssen alle weg!"

Die von der AfD: "SIE HASSEN DEUTSCHLAND! SIE HASSEN DEUTSCHLAND!"

Die Grüne: "Kann die eigentlich auch in Kleinbuchstaben reden?"

Die von der AfD: "HASS! HASS! HASS!" – Pause – "So, ich hab's, prima."

Der SPD-Mann: "Wie, was haben Sie?"

Die von der AfD: "Mein Selfie-Video, Sie Trottel! Noch nie was von TikTok gehört? Das laden wir jetzt hoch und dann sehen alle unsere Fans, wie ich euch hier in Grund und Boden getextet habe. Das gibt viele Klicks, super!"

Der CDU-Mann: "Moment, und was wird aus unserem Versuch, hier mal in Ruhe darüber zu sprechen, wie wir die Probleme im Land lösen?"

Die von der AfD: "Probleme lösen? Sind Sie irre? Darum ging's uns doch noch nie! Klicks brauchen wir und Likes und dann im Herbst ganz viele Stimmen, damit wir den Laden endlich übernehmen können!"

Der SPD-Mann: "Und dann?"

Die von der AfD: "DANN WERDET IHR ALLE EUER BLAUES WUNDER ERLEBEN!"

An dieser Stelle endet die Aufnahme leider, liebe Leserin und lieber Leser. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist das ganz recht. Lange hätte ich das Gekeife nicht mehr mitanhören können. Und falls Sie nun denken: Der Harms, dieser Schlingel, da hat er sich mal wieder was ausgedacht, dann haben Sie natürlich recht. Ein Quäntchen Wahrheit mag die Szene jedoch schon enthalten. Wer in politischen Kreisen unterwegs ist (was immer interessant, aber nicht immer ein Vergnügen ist), wird mir wohl zustimmen, dass es um die Debattenkultur hierzulande schon mal besser bestellt war. Vor allem in der Opposition, aber nicht nur dort scheint es normal geworden zu sein, andere Demokraten zu beschimpfen, herabzuwürdigen und als Nichtsnutze hinzustellen.

Das verbale Gift der Politiker bleibt nicht folgenlos. Es bestätigt unzufriedene Menschen in ihrem Frust, stachelt Aggressivlinge auf und trägt zur allgemeinen Verrohung bei. So kommt es, dass bei Demonstrationen Politikerpuppen an Galgen baumeln, dass Veranstaltungen so lange gestört werden, bis sie abgebrochen werden müssen, und dass der Schwall an Hass und Morddrohungen auf TikTok, X und Telegram zu einer realen Gefahr für die Betroffenen wird.