Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

in der Politik wird gern geschwurbelt. Man sollte sich also eigentlich freuen, wenn einer klipp und klar kommuniziert, was er will. Um eine unmissverständliche Botschaft bemüht ist gegenwärtig allerdings jemand, von dem wir eindeutige Ansagen nicht so gern hören: Wladimir Putin sendet sein Signal auf allen Kanälen, und das sorgt für Furcht statt Freude.

Was macht den Kontrahenten im Westen am meisten Angst? So scheint Putins Leitfrage zu lauten. Übungen der russischen Nuklearstreitkräfte gibt es zwar immer mal. Doch vor wenigen Tagen hat der Kremldiktator seine Soldaten den atomaren Erstschlag üben lassen – mit den kleineren taktischen Atomwaffen, damit der simulierte Einsatz noch realistischer wirkt. Der Manöverort in der Nähe der Ukraine ließ keinen Interpretationsspielraum zu. Eilfertig verbreitete Bilder der Übung sollten dafür sorgen, dass auch noch der Letzte das Signal versteht.

Putins Köcher ist damit noch lange nicht leer. "Grenzen verschieben", lautete das unausgesprochene Motto seines Begleitprogramms zum atomaren Säbelrasseln. Metaphorisch gemeint war die Sache mit den Grenzen nicht. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Papier mit brisantem Inhalt: Die Seegrenzen zu den Nachbarn in der Ostsee würden auf "veralteten Karten basieren" – und deshalb nun korrigiert. Kaum brach in Europa der Aufregungssturm los, verschwand das Papier so plötzlich, wie es erschienen war. Am nächsten Tag verschwand etwas anderes: nämlich die Hälfte der Bojen, die auf dem Grenzfluss zwischen Estland und Russland das estnische Territorium markierten. Russische Grenzwächter hatten sie entfernt, da ihnen die Position der Bojen auf einmal missfiel.

Wir können euch ins Schwitzen bringen: Das vermitteln alle diese Nadelstiche. Russische Panzerkolonnen brauchen wir gar nicht über die Nato-Grenze rollen zu lassen. Wir gehen subtiler vor. Überlegt euch also, worauf ihr euch einlasst. Vorgestern legte Putin vor laufenden Kameras nach: Er drohte europäischen Nato-Staaten in Europa, von denen viele ja "so klein" und "dicht besiedelt" seien … Den Rest musste er gar nicht mehr aussprechen: Würde dort etwas passieren, wären die Folgen schrecklich. Die unmissverständliche Warnung: Sucht bloß nicht den Konflikt mit Russland! Wir können zuschlagen. Anschließend bleibt von euch und euren Städten nichts als Staub. Hochachtungsvoll, Wladimir.

Der Kommunikator aus dem Kreml hat so viel mitzuteilen, weil der Druck im Kessel steigt. Russische Einheiten laufen gegen die Stellungen der ukrainischen Verteidiger Sturm und haben damit so viel Erfolg, dass nicht mehr sicher ist, ob die Front bis zum Ende der Offensive standhält. Kiews Oberkommandierender verlegt Truppen in den Norden, um den russischen Vormarsch auf die zweitgrößte ukrainische Metropole Charkiw aufzuhalten. Ebenfalls im Norden stehen russische Verbände zur Attacke auf die Region um die Stadt Sumy bereit und binden Selenskyjs Soldaten. Die Lücken zeigen sich anderswo. Immer tiefere Risse offenbaren sich im Donbass, wo die Lage der ukrainischen Verteidiger an mehreren Frontabschritten prekär geworden ist. Noch kommen Putins Angreifer nur langsam voran, aber das kann sich schlagartig ändern. Die letzten Bastionen der Ukraine im Donbass sind immer stärker bedroht.

Entsprechend laut verlangen ukrainische Soldaten nach Entlastung, und ihre Forderung richtet sich an uns. Ihre Stellungen um Charkiw und die Zivilbevölkerung der Stadt liegen unter Dauerbombardement, wobei sich die russischen Piloten in ihren Sitzen entspannt zurücklehnen können. Auch deren Kollegen von der Artillerie dürfen ihre Kanonen in aller Seelenruhe beladen. Denn Putins Jets und Geschütze feuern von russischem Territorium aus über die Grenze. Sie brauchen keinen feindlichen Beschuss zu fürchten.

Währenddessen müssen die ukrainischen Verteidiger bei ihren Waffen und der Munition erst mal das Kleingedruckte auf dem Beipackzettel studieren. Artillerie und Geschosse aus eigener Herstellung? Okay, das dürfen wir auf die Stellungen jenseits der Grenze feuern. Schade nur, dass es so weit gar nicht fliegt. Und die Westware? Wäre geeignet, ist aber verboten. "Nur zur Verteidigung auf eigenem Gebiet", lautet die Vorgabe der Lieferanten. Doch sobald eine russische Gleitbombe in den ukrainischen Luftraum einschwebt, dauert es nur noch Sekunden bis zum Einschlag. Den Bombenhagel können die Verteidiger nicht bekämpfen, sondern müssen ihn erdulden. Das hat furchtbare Folgen und zermürbt die ukrainische Bevölkerung.

Damit das so bleibt, koloriert der Kremlterrorist dieser Tage seine roten Linien nach. Denn in den Hauptstädten der Nato wird intensiv darüber diskutiert, ob die Russen weiterhin unbehelligt aus allen Rohren feuern dürfen, nur weil das Geschütz auf der anderen Seite der Grenzmarkierung steht. Um Fragen der Legitimität und des Völkerrechts geht es dabei nicht. Selbstverständlich ist die Ukraine dazu berechtigt, sich auch über die Grenzlinie hinweg gegen den Aggressor zu verteidigen. Und diejenigen, die der Ukraine das Material liefern, werden dadurch nicht zur Kriegspartei – unter juristischen Gesichtspunkten jedenfalls. Aber darum geht es nicht. Die Gretchenfrage lautet, wie Putin reagiert: Würde er eine Eskalation wagen? Was sollen die Unterstützer der Ukraine riskieren, wo aus Vorsicht die Grenze ziehen?

Es ist kein Wunder, dass die Regierungen des Westens bei der Beantwortung dieser Frage ein uneinheitliches Bild abgeben. Ob in den Debatten über die Lieferung von Panzern und Kampfflugzeugen, von Marschflugkörpern wie dem Taurus oder nun über das Verbot, westliche Waffen gegen Ziele auf russischem Territorium einzusetzen: Niemand kann Putin in den Kopf schauen. Eine klare Antwort auf die Frage, welche Schritte noch unproblematisch und welche zu riskant sind, gibt es deshalb nicht. Bewährt hat sich bisher die Salamitaktik: Manche fordern, andere zögern, und die Debatte dauert ein bisschen zu lang. Das gibt kein schönes Bild ab, führt am Ende aber zu Ergebnissen und hält die Gefahr der Eskalation im Zaum. Putin wird an die Korrektur der roten Linie erst einmal gewöhnt. Dann verschiebt man sie ein Stück.

Nicht jeder Wunsch aus der Ukraine ist jedoch berechtigt. Es ist richtig gewesen, die deutschen Taurus-Marschflugkörper nicht zu liefern. Sie hätten es Selenskyjs Armee erlaubt, im Alleingang den Konflikt mit Russland aus dem Ruder laufen zu lassen. Aktuell fällt die Regierung in Kiew wieder einmal mit haarsträubenden Forderungen auf. So, wie sie zu Beginn des Krieges versuchte, die Nato mittels einer "Flugverbotszone" in einen Luftkrieg mit Russland zu verstricken, wünscht sich Selenskyj nun in leicht abgewandelter Form, Kampfjets der Allianz mögen über der Ukraine russische Raketen abschießen. Zum direkten Schlagabtausch mit Putins Piloten ist es von dort aus nur ein winziger Schritt. Bislang beißt Selenskyj mit seinem Wunsch auf Granit, und das muss so bleiben.