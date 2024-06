Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

es gibt kein anderes Thema, das Deutschland derzeit so sehr umtreibt wie die Migration.

In Potsdam diskutieren die Innenminister dieser Tage über Abschiebungen nach Afghanistan oder die Frage, ob neu angekommenen Ukrainern das Bürgergeld gestrichen werden soll. Und in Berlin trifft sich der Kanzler heute mit den 16 Länderchefs. Auf der Tagesordnung steht auch ein seit Monaten ersehnter Prüfbericht aus dem Innenministerium zu einer Idee, die vieles ändern könnte.

Das Zauberwort heißt Drittstaatenregelung. Es geht dabei um ein Konzept, das die Weichen in der Migrationspolitik ganz neu stellen soll. Im Prinzip geht es so: Asylbewerber sollen aus Deutschland in ein Land außerhalb der EU gebracht werden, dort ihren Antrag stellen und auf Abschluss ihres Verfahrens warten. Befürworter hoffen, Probleme so ins Ausland verlagern sowie Asylbewerber abschrecken zu können – und die Zahl von Neuankömmlingen so zu senken.

Problem: Der große Abschreckungsplan ist in der Politik, unter Juristen und Migrationsexperten hart umstritten. Simple Heilsversprechen sind deswegen ebenso skeptisch zu betrachten wie Komplett-Blockaden. Mit Sicherheit lässt sich bisher viererlei sagen: Es ist nicht unmöglich – doch es würde sehr schwierig, es würde lange dauern, es würde extrem teuer.

Warum?

1. Die Bundesregierung ist uneins

Die Ampel ist bei dem Thema wie so oft zerstritten. Während die FDP eine Drittstaatenregelung befürwortet, sieht die SPD sie skeptisch – und die Grünen lehnen sie ab. Die wackelige Dreierkoalition, der mancher Beobachter bereits ein vorzeitiges Ende prognostiziert, meidet deswegen bisher eine Festlegung; bei Pressekonferenzen windet sich der Kanzler. Bloß keine weiteren heißen Kartoffeln, bitte.

Experten blicken deswegen skeptisch auf die sieben Monate, die das SPD-geführte Bundesinnenministerium gebraucht hat, um einen Bericht zu erarbeiten, der wenig konkrete Antworten liefert und keine potenziellen Zielländer benennt. Ist das am Ende nur eine Verzögerungstaktik?

Die Union peitscht das Thema unterdessen voran, hat mit Ruanda sogar schon einem möglichen Partnerland einen Besuch abgestattet. Alternativ könne man auch über Albanien nachdenken, heißt es dort mittlerweile. Und klar, alles immer medienwirksam, mit Kameras im Schlepptau. Beim Bund-Länder-Treffen dürften ihre Ministerpräsidenten heute weiter Druck machen. Die Erwartung ist klar: Wenn die Bundesregierung sich quer stellt, müsse eine Alternative vorgelegt werden. Im Bundestag wollen CDU und CSU zudem bald über das Thema abstimmen lassen.

Scholz‘ Zurückhaltung dürfte deswegen wohl bald ein Ende haben. Zwangsweise.

2. Bisher beispiellos

Eine funktionierende Drittstaatenregelung gab es in Europa in der Praxis noch nie. Zwei Konzepte stehen in der öffentlichen Diskussion wie auch in der Prüfung des Innenministeriums im Vordergrund: das "Großbritannien-Ruanda"- und das "Italien-Albanien"-Modell.

Modell 1: Die britische Regierung will Flüchtlinge und die mit ihnen verbundenen Probleme von der Insel komplett nach Ruanda abschieben. Zuständig für ihre Asylverfahren sollen ruandische Behörden sein, Asyl soll nach ruandischem Recht erteilt werden und anerkannte Asylbewerber sollen im Anschluss in Ruanda bleiben.

Modell 2: Italien will Flüchtlinge, die auf hoher See aufgegriffen werden, in Zukunft nach Albanien bringen. Dort sollen für ihre Asylverfahren dann italienische Behörden und Gerichte zuständig sein. Wer Asyl erhält, soll nach Italien dürfen.

Beide Konzepte existieren bisher nur auf dem Papier und sind auf Deutschland nicht einfach übertragbar. Denn Großbritannien unterliegt nicht mehr der recht strengen EU-Gesetzgebung; Italien vermeidet sie, indem es nur Asylbewerber ins Visier nimmt, die noch nicht italienischen Boden betreten haben.

Selbst mit weiteren Prüfungen und Gutachten: Das Risiko zu scheitern, bleibt für Deutschland hoch.

3. Die Bedenken sind groß

Die rechtlichen und ethischen Bedenken sind groß, die Zweifel an der Wirksamkeit noch größer. Den ursprünglichen Plan Großbritanniens erklärten fünf Richter des Obersten Gerichtshofs in London einstimmig für rechtswidrig – sie sahen die große Gefahr von Misshandlungen und Menschenrechtsverletzungen in Ruanda. Noch keine einzige Abschiebung hat es seither gegeben.

Hinzu kommen der hohe Aufwand und die Kosten: Dem britischen Rechnungshof zufolge würde es in der Anfangsphase umgerechnet zwei Millionen Euro kosten, um nur einen einzigen Menschen nach Ruanda zu bringen und sein Asylverfahren dort zu verhandeln. Das ist ein Vielfaches mehr, als es kostet, Asylbewerber in Deutschland unterzubringen.

4. Spiel mit dem Feuer – und ein einfacher Ausweg

Sowohl die Regierung als auch die Union spielen gerade mit dem Feuer. Die Ampelkoalition riskiert, durch ihr Zögern und ihre Zerstrittenheit noch weiter abgestraft zu werden. Die Union hingegen manövriert sich mit der Konzentration auf das Thema in eine Sackgasse.

Denn sollte die Union ab 2025 wieder regieren, bliebe ihr wohl nichts anderes übrig, als ihre vollmundigen Forderungen auch umzusetzen. Sie könnte dann jedoch einen Koalitionspartner an ihrer Seite haben, der sie blockiert – oder schlicht an Gesetzen und Gegebenheiten scheitern.

Wie so oft beim Thema Migration könnten dann am Ende die Populisten links wie rechts der Mitte profitieren. Wohlgemerkt ohne, dass sie derzeit auch nur ansatzweise rechtlich umsetzbare und tragfähige Konzepte in der Migrationsfrage zu bieten hätten.

Eine pragmatische Lösung für die Zwickmühle bietet sich an: Die Union sollte den Fuß vom Gas nehmen, die Ampel sich für die Drittstaatenlösung öffnen. Sie könnte die Vorreiter Italien und Großbritannien machen lassen und sich schon jetzt eng mit ihnen vernetzen. Aus ihren Fehlern könnte sie wie auch nachfolgende Regierungskoalitionen lernen, die Risiken so noch besser abwägen. Und währenddessen volle Kraft und alle Ressourcen darauf verwenden, die Probleme im eigenen Land zu lösen.

Dreyer geht, Schweitzer kommt

Elf Jahre lang regierte Malu Dreyer Rheinland-Pfalz – und hat sich in dieser Zeit einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Am Dienstag aber hat die SPD-Politikerin ihren Rückzug verkündet. "Ich bin einfach nur müde, nicht amtsmüde", erklärte die 63-Jährige, die an Multipler Sklerose leidet, den Schritt.