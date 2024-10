Man muss zwar angesichts der starken demokratischen Institutionen in den USA nicht befürchten, dass Trump das Land über Nacht in eine Diktatur verwandeln kann. Aber die Aussagen offenbaren, wie sein Denken davon durchzogen ist, dass man eben nur einmal hart durchgreifen müsse, um sehr komplexe Probleme zu lösen. Nur ein Beispiel, von dem er ganz besessen zu sein scheint: In Deutschland fahren zu wenig amerikanische Autos? Trumps Lösung: Strafzölle gegen deutsche Autohersteller. Dass diese in den USA mit ihren Fabriken zehntausende Jobs schaffen, kommt in seiner Rechnung nicht vor.

Ein anderes Beispiel sind reale Probleme wie hohe Mieten, überfüllte Krankenhäuser und Arztpraxen. Schuld daran, so Trump, sind die vielen Ausländer, die etwa in die Stadt Springfield nach Ohio gezogen seien. Dass die dort lebenden Haitianer mit legalem Aufenthaltsstatus leben, konsumieren und Steuern zahlen und Firmen wie Amazon, Honda und andere sich um diese Arbeitskräfte reißen, ist Trump egal. Seine Lösungen lauten schlicht: Ausländer raus, "Remigration" und "historische Massenabschiebungen". Dass damit die Wirtschaft in ausblutenden Städten wie Springfield kollabieren würde und mit ihr viele Arbeitsplätze für Amerikaner, kommt in seiner Rechnung ebenfalls nicht vor.

Perfide Vorbereitungen für einen Kontrollstaat

Wie gefährlich Trumps Pläne sind und eben nicht nur reine Wahlkampfrhetorik, konnte man bereits in seiner ersten Präsidentschaft beobachten. Von der Öffentlichkeit vielfach kaum wahrgenommen, schmieden Trump und viele Republikaner seit Jahren Pläne, einen Geist der gegenseitigen Kontrolle in Amerika einzuführen. Dazu gehören Gesetze wie in Texas, wo Menschen dazu angestachelt werden, einander anzuzeigen, wenn es um das Thema Abtreibungen geht. Ausgerechnet Trump, der seinen Anhängern eine nicht näher definierte Freiheit verspricht, baut mit solchen Vorhaben letztlich an einem Spitzelstaat.

Auch mit Maßnahmen, die tiefe Eingriffe in den demokratischen Prozess bedeuten, versuchen Trump und die Republikaner am Wahltag des 5. November die Kontrolle zu erlangen – und zwar über Stimmauszählungen in wichtigen Bundesstaaten. Überall im Land versuchten Republikaner, Gesetzesänderungen durchzusetzen, die darauf abzielten, bestimmte Wahlvorschriften zu verschärfen. Geschickt haben sie auch eigene Leute auf die entsprechenden "election boards", also Wahlausschüsse, gesetzt. So unterstützte Trump Kandidaten, die dort für angebliche Wahlintegrität sorgen sollen. Bei seinen Rallyes nannte er manche von ihnen sogar namentlich. Tatsächlich sollen sie die Regeln in Wahrheit zu seinen Gunsten ändern. Und auch einzelne republikanische Innenminister in den Bundesstaaten, die für die Wahlen zuständig sind, könnten dieses Mal ein offizielles Endergebnis der Wahlen verhindern.