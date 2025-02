News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

eine aufwühlende Woche liegt hinter Deutschland – und die nun beginnende Woche könnte gleich so weitergehen. Die CDU-Spitze will sich nämlich heute Merz' Migrationspläne, die im Bundestag zu einem historischen Tabubruch geführt haben, von der Basis bei einem Parteitag als Teil eines "Sofortprogramms" abnicken lassen.

Loading... Embed

Die CDU würde damit den Kurs zementieren, den Merz nach Aschaffenburg so spektakulär eingeschlagen hat: Schluss mit der Merkel-Ära. Und gravierender: Schluss mit EU-Politik an unseren Grenzen. Wir wollen uns dem EU-Recht nicht mehr beugen, lautet das Motto – trotz aller drohenden rechtlichen Konsequenzen.

Merz hat für den Fall, dass er Kanzler wird, zur Bedingung für Koalitionspartner gemacht: Das soll nicht nur der Kurs der CDU sein, sondern auch der Kurs einer von ihm angeführten Bundesregierung. Zwingend – oder es soll keine Regierung mit ihm geben. Das "Sofortprogramm", das die Partei nun beschließen wird, bestärkt das: Es soll, verspricht die CDU, direkt nach einer Regierungsbildung umgesetzt werden.

Merz setzt so sein Poker-Power-Play der vergangenen Woche fort. Maximaler Druck, maximales Risiko – bei maximaler Rechtsunsicherheit.

Es lohnt sich also doppelt nach der Aufregung in der vergangenen Woche, auf die Inhalte zu schauen: Was will Merz da zur Marschrichtung für das ganze Land machen?

Vor allem die ersten zwei Punkte, die der CDU-Chef in seinem Fünfpunkteplan benennt und die nun auch Teil des CDU-"Sofortprogramms" werden sollen, sind die Treiber der Asylwende, die Merz vorschwebt: dauerhafte Grenzkontrollen und die "Zurückweisung ausnahmslos aller Versuche illegaler Einreise". Also auch die Zurückweisung von Geflüchteten, die über andere EU-Staaten einreisen (sogenannte Dublin-Flüchtlinge) und in Deutschland die Prüfung eines Asylantrags begehren.

Was logisch und in Zeiten wie diesen für manche Wähler sehr gefällig klingt, ist rechtlich äußerst schwierig. Bisher nämlich ist es so: Wer an der deutschen Grenze um Asyl bittet, der hat zumindest ein Anrecht darauf, dass überprüft wird, welches Land tatsächlich für sein Verfahren zuständig ist – selbst wenn die Person über ein anderes sicheres EU-Land einreist. Erst nach dieser Prüfung darf der Asylsuchende abgeschoben werden in eben jenes Land – so zumindest die bisher gelebte Rechtslage. Das wiederum ist mit mehreren Problemen behaftet, die bekannterweise oft zum Scheitern der Abschiebungen führen: Die deutschen Behörden reagieren nicht schnell genug, andere EU-Länder verweigern die Aufnahme – um nur zwei der größten Probleme zu benennen.

Dysfunktional sei das deutsche wie das europäische Asylsystem, folgert Merz daraus. Zu Recht. Er will aber nicht an den konkreten Stellen doktern, an denen der Schuh drückt, und so zum Beispiel für schnellere Verfahren in den Ämtern sorgen. Er will einen anderen Weg einschlagen: Tabula rasa. Weg damit. Nationales Recht soll wieder vor EU-Recht gehen.

Nur: So einfach ist das nicht. Merz' Weg ist mindestens mit Rechtsschwierigkeiten verbunden, vielleicht rechtlich gar nicht möglich. Und politisch wären die Folgen einer Umsetzung derzeit nicht überschaubar, vermutlich aber verheerend.

Bereits im September führte der Jurist und FDP-Politiker Marco Buschmann, damals noch als Justizminister der Ampelkoalition, länglich aus, warum man den Vorstoß der Union für Zurückweisungen aller Schutzsuchenden direkt an der Grenze ablehne. Es lohnt sich, seinen Monolog in einer Pressekonferenz nach einem Migrationsgipfel, den die Union wütend verlassen hatte, nun noch einmal anzuhören (hier können Sie Buschmanns Statement zur Rechtslage ab Minute 35 hören).

Dort nämlich betonte Buschmann: Die zuständigen Gerichte hätten bisher geurteilt, dass es nicht möglich sei, nationales Recht dem EU-Recht vorzuziehen. In Fällen, in denen man es dennoch getan habe, hätten die Ausgewiesenen sogar für viel Geld zunächst zurückgeflogen werden müssen nach Deutschland.

Er wünsche es sich anders, so Buschmann weiter, und sei offen für den Austausch mit andersdenkenden Juristen. Aber: "Das ist die Lage, wie Gerichte entscheiden in solchen Fällen." Es reiche nicht, eine "These oder Rechtsmeinung" zu haben, man müsse sehen, wie die Verwaltungsgerichte urteilen – "weil die ja bestimmen, was in der Wirklichkeit passiert". Es sei niemandem geholfen, wenn man die Leute zu Tausenden erst außer Landes schaffe und dann wieder zurückholen müsse. "Ich glaube, das würde dazu führen, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich die Frage stellen, ob die da in Berlin noch alle Tassen im Schrank haben."

Buschmann, das sei hier gesagt, ist ein gutes Beispiel für die Wendigkeit von Politikern in Wahlkampfzeiten: Nun losgelöst von den Pflichten des Regierungsamts und inzwischen Generalsekretär einer Partei, die um den Wiedereinzug in den Bundestag fürchten muss, stimmte er am Mittwoch für Merz‘ Fünfpunkteplan. Vermutlich wohl wissend, dass der zunächst nicht mehr als eine Absichtserklärung ist.

Andere Experten kommen zu ähnlichen Schlüssen wie der damalige Justizminister. Daniel Thym, Professor für Europa- und Völkerrecht, betonte gerade im Gespräch mit dem Deutschlandfunk: In der Theorie sei es möglich, auf Grundlage der Merz' vorschwebenden Notstandsklausel europäische Gesetze vorübergehend nicht anzuwenden. "Aber das ist eben nur die Theorie, bisher sind in der Praxis alle Versuche nationaler Regierungen gescheitert." Ob der Plan also tatsächlich in der Praxis umsetzbar ist? Unklar.

Politisch sieht Thym bei Umsetzung der Merz’schen Pläne, dass zudem die "Kernschmelze des europäischen Asylsystems" drohe. Eine Kettenreaktion durch ganz Europa könne die Folge sein, Pushbacks inklusive. Das Asylrecht in Europa würde so "ganz unter die Räder" kommen, sagte Thym. "Das ist, was man sich mit den Merz-Vorschlägen in der Praxis einkaufen würde."