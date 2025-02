News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

bevor es um Politik geht, beantworten Sie uns bitte rasch einige Fragen. Dann wissen wir, ob wir Ihnen den Tagesanbruch auch künftig schicken sollen: hier. Vielen Dank! Nun zum wichtigsten Thema des Morgens:

Das Problem dieses Bundestagswahlkampfes ist, dass bisher keiner der Spitzenkandidaten die Wählermehrheit überzeugt hat. Das könnte sich mit dem gestrigen Abend geändert haben. Und das ist überraschend. Im ersten Fernsehduell trafen Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU/CSU) aufeinander. Der eine will Kanzler bleiben, liegt jedoch in den Umfragen abgeschlagen hinten. Der andere will Kanzler werden, stößt mit seinen Wahlkampfmanövern aber trotz des Umfragevorsprungs viele Bürger vor den Kopf. Scholz gilt vielen als unnahbarer Apparatschik, der krudes Beamtendeutsch spricht. Merz gilt vielen als abgehobener Besserwisser, der heute dies sagt und morgen das.

Kein Wunder, dass die persönlichen Beliebtheitswerte der beiden nicht doll sind. Doch wer daraus schließt, dass nach der Wahl am 23. Februar weder Scholz noch Merz das Zeug zu einem guten Kanzler haben, wurde am Sonntagabend eines Besseren belehrt. Diese Fernsehdebatte war nicht nur quicklebendig, kontrovers und gut moderiert. Sie brachte auch eine Siegererkenntnis hervor. Der Reihe nach.

Im Umgang miteinander schonten sich die Kontrahenten nicht. Amtsinhaber Scholz wirkte überraschend locker, klar, stellenweise sogar sympathisch. Als Wahlkämpfer zeigt er endlich, was er im Kanzleramt viel zu selten gezeigt hat: dass er leidenschaftlich für seine Überzeugungen streiten und Menschen mitreißen kann. Seine entschiedene Absage an jedwede Taktik im Umgang mit der rechtsextremen AfD ließ keine Fragen offen. Er parierte Angriffe seines Widersachers schlagfertig und zitierte wichtige Zahlen aus dem Kopf, ob bei Abschiebungen, Strommengen oder Arbeitslosen. Er sprach Klartext und prägte starke Sätze ("es hat noch nie schärfere Gesetze gegeben als die, die ich durchgesetzt habe!"), manchmal formulierte er sogar flapsig ("warum soll man so doof sein?"). Da wirkte er tatsächlich wie ein Politiker von nebenan, mit dem man ein Bier trinken kann.

Herausforderer Friedrich Merz brauchte etwas länger, um sich warmzulaufen, stieg dann aber angriffslustig in den Wortkampf ein. Auch er zitierte prägnante Zahlen aus dem Gedächtnis, plädierte vehement für einen Politikwechsel und rechnete schonungslos die Wirtschaftsschwäche, den Kapitalabfluss und die Abwanderung von Unternehmen nach drei Jahren Ampelregierung vor. In seinen stärksten Sätzen warf er seinem Gegner Realitätsverweigerung vor: "Herr Scholz, also bitte, Sie leben nicht in dieser Welt!" war so eine gepfefferte Formulierung, eine andere "Ihre Beschreibung der Wirtschaft hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun!" Merz wirkte scharf, manchmal eine Spur überheblich, aber nicht abgehoben, gelegentlich stieg er auf eine Frotzelei ein. Dann konnten beide sogar schmunzeln. Doch bevor der Anflug von Großer Koalition sich verfestigen konnte, kabbelten sie sich wieder.

Der Schlagabtausch lohnte sich. Bei den zentralen Themen, die das Land beschäftigen, wurden die Unterschiede deutlich: Merz will die deutschen Landesgrenzen abriegeln, Scholz setzt auf eine europäische Lösung. Scholz will höhere Steuern für Gutverdiener, Merz will genau die entlasten, um die Investitionslaune zu heben. Merz will die Schuldenbremse einhalten, Scholz will sie einmalig lockern, um neue Kredite für die Bundeswehr und die Ukraine-Hilfe zu ermöglichen. Scholz will die Mietpreisbremse verlängern, Merz ist skeptisch. Scholz setzt weiter auf Windkraft, Merz will den Bau neuer Kernkraftwerke prüfen. So ging es hin und her: pro und kontra Klimageld, Industrieförderung, Pflegedeckel, Mindestlohn, Bürgergeld, Mehrwertsteuersenkung. Es lohnt sich, die Positionen zu kennen, bevor man seine Wahlentscheidung trifft.

Und ich? Wieso habe ich oben in der Überschrift über diesem Text behauptet, dass nun völlig klar sei, wer Kanzler kann? Weil genau dies das wichtigste Ergebnis dieses Fernsehduells ist: Sie können es beide, sowohl Olaf Scholz als auch Friedrich Merz. Jeder hat Stärken und Schwächen, aber beiden haben das Format, das Land durch die kommenden Herausforderungen zu lotsen. Deshalb kann man als Bürger bei der Wahlentscheidung tatsächlich Sachfragen in den Vordergrund stellen. In einer Zeit, in der in Amerika ein unberechenbarer Narzisst regiert und vielerorts in Europa Extremisten nach der Macht greifen, ist das ein beruhigendes Gefühl. So gesehen war diese Debatte wirklich erfreulich.

Zahlen des Tages

Das Ergebnis der Blitzumfrage durch die Forschungsgruppe Wahlen: 37 Prozent der wahlberechtigten Zuschauer sahen Olaf Scholz als Sieger, 34 Prozent sahen Friedrich Merz vorn, 29 Prozent sahen keinen Unterschied. Scholz kam demnach auch glaubwürdiger rüber (42 Prozent zu 31 Prozent) sowie sympathischer (46 Prozent zu 27 Prozent). Beim Sachverstand unterschieden sich die beiden Kontrahenten aus Sicht der Zuschauer dagegen nicht, beide erhielten 36 Prozent der Stimmen.

Was steht an?

Im Hinblick auf Künstliche Intelligenz schläft die deutsche Politik den Schlaf der Ahnungslosen. In Frankreich ist man weiter: In Paris beginnt heute ein hochkarätig besetztes Gipfeltreffen zu den Chancen und Risiken der KI. Es kommen Staats- und Regierungschefs, Unternehmer, Personen aus der Zivilgesellschaft und Vertreter internationaler Organisationen. Sie loten aus, wie die spannendste und zugleich gefährlichste Technologie aller Zeiten das menschliche Leben verändern wird – von der Arbeit über die Gesundheit bis zu Kriegen.

Ebenfalls in Paris beginnt der Prozess gegen einen tunesischen Terroristen: Er erstach im Jahr 2020 in der Basilika von Nizza drei Menschen und verletzte weitere schwer. Als mögliches Motiv wird die erneute Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen durch das Satiremagazin "Charlie Hebdo" gesehen. Dem Mann droht lebenslange Haft.