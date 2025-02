News folgen Artikel teilen

manchmal geschehen Dinge, deren Tragweite sich nicht sofort erschließt. Ereignisse werden ausgeblendet, übersehen oder einfach als nicht wichtig genug erachtet. "Hätte ich doch mal genauer zugehört!", denkt man sich dann Tage, Monate oder manchmal Jahre später.

Am 15. Februar 2020 war etwa ein solches Ereignis, das damals leicht übersehen werden konnte. Auf der Sicherheitskonferenz in München, einer der wichtigsten außenpolitischen Veranstaltungen weltweit, sprach erstmals ein politischer Neuling – in dunklem Anzug und glattrasiert. Er, eigentlich Schauspieler von Beruf, hatte einige Monate zuvor in seiner Heimat sensationell die Wahl zum Präsidenten gewonnen: Es war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

"Ist es nicht zu früh für alle, sich zu beruhigen?", fragte der politische Nobody etwa mit Blick auf den schwelenden Krieg in seiner Heimat. Selenskyj hatte zuvor beklagt, die Situation in der Ukraine erhalte auf der Konferenz nicht genug Aufmerksamkeit. Russland hatte sechs Jahre zuvor die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und einen Krieg in der Ostukraine angezettelt. Zudem kritisierte Selenskyj, dass es sich nicht einfach nur um einen Krieg in der Ukraine, sondern "einen Krieg in Europa" handele.

Fast genau zwei Jahre später eskalierte der Krieg dann weiter, als Wladimir Putin mit seiner Vollinvasion auf die Ukraine begonnen hatte. "Wir wissen, dass es heute in der Tat viele drängende Probleme und große Konflikte in der Welt gibt. Aber kein Thema kann an Dringlichkeit verlieren, solange es nicht endgültig gelöst ist", hatte Selenskyj vor fünf Jahren noch gewarnt. Hätten die anderen Politiker 2020 mal genauer zugehört, dachte ich mir, als ich gestern seine Rede nachlas .

In den vergangenen Jahren war Selenskyj immer wieder Gast auf der Sicherheitskonferenz. Auch am kommenden Wochenende wird er in München sein. Es könnte für die Ukraine und Selenskyj eine entscheidende Woche werden. Dieses Mal wird es aber nicht um einen drohenden Ausbruch, sondern um ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine gehen. Möglicherweise hat der Präsident einen Weg gefunden, um Russland weiter die Stirn zu bieten.

Wie der Krieg für die Ukraine enden soll, hat Selenskyj schon umschrieben. Er hatte im vergangenen Herbst einen eigenen "Siegesplan" vorgestellt. Im Idealfall will die Ukraine in Zukunft Mitglied der Nato und militärisch so aufgerüstet sein, dass die eigenen Truppen das russische Militär aus dem Land zurückdrängen können.

Gleichzeitig fordert das Land weitere Sicherheitsgarantien aus dem Westen ein. Verschiedene Länder könnten etwa nach dem Ende der Kampfhandlungen Soldaten zur Friedenssicherung schicken oder konkrete Versprechen abgeben, wie sie der Ukraine im Falle eines erneuten Angriffs helfen wollen. Im Gegenzug stellt das Land nach Kriegsende eine weitreichende wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit mit den westlichen Staaten in Aussicht.

Die Vorstellungen der russischen Seite sehen natürlich anders aus. Im vergangenen Jahr hatte Putin eigene Ideen für einen Waffenstillstand vorgelegt: Die Ukraine soll auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichten und die vier ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson als russisches Staatsgebiet anerkennen.

Die Ukraine soll nach dem Willen des Kremls außerdem militärisch abrüsten, während der Westen die Sanktionen gegen Russland aufhebt. Kurz gesagt: Selenskyj soll im ersten Schritt etwa 20 Prozent seines Landes aufgeben und es weitestgehend entwaffnen. Es wäre eine Einladung an Putin, sich irgendwann den Rest der Ukraine einzuverleiben.

Kompromisse zeichnen sich bei diesen Forderungen also kaum ab. Doch mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump haben die Friedenspläne eine neue Dynamik erhalten: Trump versprach noch im Wahlkampf, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Mittlerweile spricht er von einem Ende innerhalb von sechs Monaten. Zuletzt deutete er etwa ein erneutes Telefonat mit Putin an, den ukrainischen Präsidenten würde er gerne noch in dieser Woche in Washington empfangen. Selenskyj erwartet umgekehrt in dieser Woche eine Delegation aus den USA. Aus Moskau heißt es wiederum, dass auch ein persönliches Treffen zwischen Trump und Putin in Planung sei.

Ende der Woche könnten dann die USA auf der Sicherheitskonferenz Details ihres Friedensplans genauer erläutern. In München erwartet werden US-Vizepräsident J. D. Vance, Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg. Der neue Verteidigungsminister Pete Hegseth ist in dieser Woche ebenfalls in Europa und soll am Donnerstag auch erstmals Verteidigungsminister Boris Pistorius treffen.

Was die neue US-Regierung vorhat, ist allerdings schon jetzt in Umrissen erkennbar. Trump möchte die Militärhilfen möglichst zurückfahren. Denn er sieht in ihnen weniger eine Maßnahme für die eigene Sicherheit als Geldverschwendung. Stattdessen sollen die europäischen Nato-Staaten sich mehr beteiligen. Als bekannter Skeptiker des Verteidigungsbündnisses hat der 78-Jährige zudem kein Interesse daran, die Ukraine in das Bündnis aufzunehmen. Auch Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland scheint die US-Regierung nicht gänzlich auszuschließen.

Die Vorstellungen der USA bringen aus Sicht der Ukraine einige Probleme mit sich. Die übrigen Nato-Staaten können selbst mit enormen Investitionen die US-Militärhilfen nicht ersetzen. Ziehen sich die USA vollständig zurück, könnte also ein Szenario eintreten, das den russischen Vorstellungen recht nahekommt: Die Ukraine büßt an Verteidigung ein, während sich das russische Militär auf einen weiteren Großangriff vorbereiten könnte.