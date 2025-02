Fast alle anderen Resultate sind heikel. CDU und CSU können zwar als Wahlsieger die künftige Bundesregierung anführen, Friedrich Merz macht sich fürs Kanzleramt bereit. Bei aller Kritik, die an manchen seiner Positionen und Sätze zu üben ist: Wie er sich jahrelang in der CDU nach oben gearbeitet und aus der Union wieder eine profilstarke Truppe gemacht hat, nötigt Respekt ab. Doch ein strahlender Sieger ist er nicht, dafür ist das Ergebnis zu dünn. "Ein Triumph sieht anders aus", schreibt unser Politikchef Christoph Schwennicke .

Die Schwäche hat Folgen: Aus dem christlich-sozialen Flügel der CDU kommt Kritik am Kurs des Vorsitzenden, noch hinter vorgehaltener Hand, aber das muss nicht so bleiben. Zudem dürfte Markus Söder mit seinem starken CSU-Ergebnis im Rücken versuchen, Merz vor sich herzutreiben. Und dann ist auch noch auf die gedemütigte SPD als Koalitionspartnerin Rücksicht zu nehmen, da es ja für ein schwarz-rotes Bündnis reicht. Einfach wird das Regieren für Merz nicht.

Die AfD kann feiern. Sie hat ihr Ergebnis seit der letzten Bundestagswahl fast verdoppelt, im Osten führt kein Weg an ihr vorbei. In aufgewühlten Zeiten, angesichts zahlreicher Gewalttaten von Asylbewerbern und befeuert von russischer Propaganda in den Social-Media-Kanälen hat sich die Partei weiter radikalisiert – und hat Erfolg damit. Der extremistische Flügel um Björn Höcke gibt den Ton an, Parteichefin Alice Weidel tanzt nach seiner Pfeife. Das ist wohl das düsterste Ergebnis dieser Wahl: Dass so viele Menschen kein Problem darin sehen, die AfD trotz ihrer fremden- und EU-feindlichen, kremlfreundlichen Positionen zu wählen. Selbstbewusst macht Weidel nun Merz Avancen: "Unsere Hand ist ausgestreckt, um den Willen des Volkes umzusetzen." Doch der CDU-Chef hat eine Zusammenarbeit gestern Abend abermals kategorisch ausgeschlossen – und Weidel verfällt wieder in die AfD-Kampfrhetorik: "Wir werden die anderen jagen!" Mit solchen Leuten ist keine konstruktive Politik zu machen.