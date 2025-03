News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

ein sorgenvolles Wochenende liegt hinter uns. Der Schock sitzt noch immer tief. Denn was am Freitag im Weißen Haus geschehen ist, wirkt sowohl in den USA als auch in Europa noch immer brutal nach. Nach diesem nie dagewesenen Eklat im Oval Office muss man sogar damit rechnen, dass Donald Trump demnächst den Nato-Austritt verkündet.

Das ist kein Alarmismus, sondern wie fast alles bei dieser US-Regierung im Bereich des Möglichen. Der Multimilliardär Elon Musk fordert es öffentlich. Im Trump-Team ist man, höflich ausgedrückt, außer sich. Sogar der für seine langjährige Ukraine-Unterstützung, aber auch für seinen Opportunismus bekannte US-Senator Lindsey Graham hat das Lager gewechselt und fordert plötzlich Wolodymyr Selenskyjs Rücktritt. Ein dramatischer Hinweis dafür, dass auch er keine Chance mehr sieht, dass Trump und er nochmal zusammenkommen. Nicht das eigene Verhalten wird kritisch gesehen, sondern das des ukrainischen Präsidenten.

Aus europäischer Sicht mag das unverständlich erscheinen und einmal mehr fassungslos machen. Denn zu Recht ist die öffentliche Demütigung des ukrainischen Präsidenten ein unentschuldbarer Vorgang und eine bodenlose Unverschämtheit. Genauso wie zahlreiche andere Unsäglichkeiten. Etwa, dass Trump sich bis heute weigert, Wladimir Putin unzweideutig als klaren Aggressor dieses Angriffskrieges zu benennen. Und ebenso, dass er stattdessen Selenskyj mehrfach als Diktatoren beschimpft hat.

Wie soll es jetzt nur weitergehen? Zur bitteren Wahrheit gehört: Es geht um Leben und Tod. Und die Europäer müssen sich jetzt in die Sichtweise Washingtons hineinversetzen, sie nachvollziehen und dementsprechend handeln. Denn nur dann haben sie eine Chance, angemessen auf diese gefährliche Regierung zu reagieren. Dafür müssen sie zu diesem Zeitpunkt unter anderem folgende Fakten in ihre Strategie einbeziehen:

Die Trump-Regierung will den Krieg in der Ukraine um fast jeden Preis stoppen. Mit einem starken demokratischen Mandat der Amerikaner ausgestattet, wollen viele Republikaner am liebsten keinen einzigen US-Dollar mehr in den Abwehrkampf gegen Russland stecken. Das gehörte zu einem ihrer wichtigsten Wahlkampfversprechen.

Der angebahnte Rohstoff-Vertrag zwischen den USA und der Ukraine muss darum zustande kommen. Denn er wäre aus Sicht der Trump-Regierung die einzige Chance, den eigenen Wählern eine weitere Unterstützung der Ukraine überhaupt zu verkaufen. Ein Gegengeschäft wäre die einzige Rechtfertigung.

Diese wirtschaftliche Vereinbarung wäre aus Sicht der Trump-Regierung eine indirekte, nicht militärische Sicherheitsgarantie. Mit amerikanischen Unternehmen und Mitarbeitern in den betreffenden Gebieten würde Putin dann ein hohes Risiko eingehen, sollte Russland erneut angreifen wollen.

Die Ukraine und die Europäer sind wohl noch auf viele Jahre hinaus nicht in der Lage, die Rolle der USA zu kompensieren. Die von Amerika bereitgestellte Kriegsinfrastruktur aus Luftabwehr, Munition, Geheimdienstinformationen und technischer Unterstützung wie dem satellitengesteuerten Internet-System Starlink bleibt überlebenswichtig.

Im Weißen Haus sitzt als Republikaner kein Ronald Reagan und auch kein George H. W. Bush mehr. Das kann man bedauern, aber ebenfalls nicht ändern. Die Europäer sind darum zumindest in der nächsten Zeit noch darauf angewiesen, sich mit der Trump-Regierung zu arrangieren.

Solange es die europäischen Staaten nicht schaffen, selbst stark zu sein, sind sie dem Recht des Stärkeren darum ausgesetzt. Das bedeutet, die Supermächte Russland, China und Amerika diktieren wirtschaftlich und letztlich militärisch, wo es langgeht. Das mag ungerecht erscheinen und bisweilen völkerrechtswidrig sein. Es lässt sich aber ohne eigene Stärke kaum ändern.

Wenn man sich in der US-Hauptstadt mit Menschen unterhält, die ihre Ohren nah am Trump-Team haben, dann lautet die Version, wie die aktuelle Regierung auf die Ereignisse vom Freitag blickt, so: Demnach soll der ukrainische Präsident nicht nur der formalen Bitte, einen Anzug zu tragen, nicht nachgekommen sein. Vor allem aber hätten Selenskyj und die Europäer den am liebsten schon vor zwei Wochen eingetüteten Rohstoff-Deal erneut und zudem öffentlich torpediert.

Die Amerikaner sahen dies als Affront und Respektlosigkeit. Selenskyj trug vor laufenden Kameras immer wieder eine Bitte vor, konkrete und direkte Sicherheitsgarantien der USA als Voraussetzung für den Mineralien-Vertrag zu erhalten. Dass ausgerechnet derjenige, der auf Hilfe angewiesen ist, einen Vortrag über die Gefahr von Putin hält, soll bei Trump und seinem Vizepräsidenten J. D. zu dem wütenden Ausbruch geführt haben. Besonders Trumps Außenminister Marco Rubio soll sich blamiert fühlen, weil er Trump versprochen hatte, alles zu Ende verhandelt zu haben und der Rohstoff-Deal unterschriftsreif war.

Aus ukrainischer und europäischer Sicht sitzt man in der Zwickmühle. Wie soll man dieser Trump-Regierung trauen, wenn sie nicht nur jegliche Normen missachtet, sondern auch bereit ist, jahrzehntealte Bündnisse einfach aufzugeben und befreundete Staaten mit Handelskriegen überziehen will? Wie aber soll man sich aus dieser unangenehmen Abhängigkeit befreien, wenn man keine eigenen, funktionierenden Sicherheitsstrukturen in Europa hat?

Die aktuellen Ereignisse sollten auch dem letzten Zweifler in Deutschland klarmachen: Diese amerikanische Regierung handelt so deutlich wie keine andere zuvor und hat ihre ganz eigenen Vorstellungen einer neuen Weltordnung. Sie unterscheidet sich damit radikal selbst von der ersten Amtszeit Donald Trumps.

Die geopolitische Kehrtwende der zweiten Trump-Regierung scheint nach übereinstimmenden Medien-Berichten und auch in Hintergrundgesprächen in Washington zu sein: Um gegen China überhaupt noch eine Chance zu haben, streben die USA nicht nur ein Ende des Ukraine-Krieges an, sondern auch eine Normalisierung des Verhältnisses mit Russland.

Ironischerweise könnte sogar Nord Stream 2 ein Teil dieses extrem gewagten Plans sein. Ausgerechnet Donald Trump, der sich für seine vehemente Kritik an der russischen Energieabhängigkeit Europas in seiner ersten Amtszeit feiern ließ, möchte offenbar am Ende nicht nur die Sanktionen gegen Russland beenden, sondern auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit wieder ermöglichen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Beim einberufenen Sicherheitsgipfel der Ukraine-Unterstützer in London kamen am Sonntag nun zumindest starke, eigenständige Signale. Der britische Premierminister Keir Starmer und die Europäer scheinen, es mit einer Doppelstrategie zu versuchen:

Erstens soll die finanzielle und die militärische Unterstützung für die Ukraine massiv hochgefahren werden. Für Großbritannien kündigte Starmer zwei Milliarden Dollar Militärhilfen, inklusive 5.000 Flugabwehrraketen, an. Britische Truppen sollen außerdem einen künftigen Frieden auf dem Boden der Ukraine sichern.

Zweitens möchte der Premierminister dringend wieder die Gespräche mit Trump aufnehmen. Zudem forderten Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron einen einmonatigen Waffenstillstand in der Ukraine.

Auch in dem politisch vom Kanzlerwechsel abgelenkten Deutschland scheint sich unter dem Eindruck der aktuellen Weltlage massiv etwas zu bewegen. Laut Medienberichten könnten die Unionsparteien unter Friedrich Merz und die SPD im Rahmen ihrer Sondierungsgespräche zwei milliardenschwere Sondervermögen schaffen. Demnach soll ein insgesamt 800 bis 900 Milliarden Euro großes Budget einerseits für die Verteidigung und andererseits für Investitionen in die Infrastruktur möglich gemacht werden. Womöglich könnte dieses Sondervermögen sogar noch vom alten Bundestag beschlossen werden.

Ein Mann aus der konservativen Think-Tank-Szene in Washington gab derweil einen Einblick, wie die Trump-Welt auf Europa blickt. Andreas Hellmann ist Deutsch-Amerikaner, leitet den Bereich für Steuern und Regulierungspolitik bei der Tholos Foundation. Er organisiert auch transatlantischen Austausch und vermittelte 2023 etwa den Besuch mehrerer CSU-Politiker zu Floridas Gouverneur Ron DeSantis. "Die reflexartig-einsetzende Schnappatmung deutscher und europäischer Politiker nach Trumps Wiederwahl und auch jetzt nach dem Abbruch der Gespräche im Weißen Haus mit Selenskyj sind symptomatisch", sagte er t-online.