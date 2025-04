Diese nachvollziehbare Perspektive wollte in Deutschland über Jahrzehnte hinweg einfach kaum jemand verstehen. Leicht fiel es hingegen, sich über den rudimentären Sozialstaat in den USA lustig zu machen. Das schwarz-rote Bündnis muss nun beides balancieren – eine soziale Marktwirtschaft und eine glaubhafte Verteidigungsbereitschaft. Im Nacken sitzt ihr dabei, deutlich angewachsen, die AfD.

Die Konflikte, die derzeit unter Donald Trump in den USA ausgefochten werden, sind damit nicht in jeder Hinsicht vergleichbar. Aber die Verteilungskämpfe und der Richtungsstreit um das eigene Engagement in der Welt werden auch in Deutschland heftiger werden. Die soziale Marktwirtschaft Deutschlands und Europas stehen vor einer nie dagewesenen Probe. Die verschiedenen Befindlichkeiten der vielen Länder werden nur schwer miteinander zu vereinbaren sein.