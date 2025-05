Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen liebe Leserin, lieber Leser,

es ist so weit: In Deutschland vollzieht sich der lang erwartete Machtwechsel. In den nächsten Stunden und Tagen werden die protokollarischen Weichen für die künftige Regierungstruppe gestellt:

am Montagmorgen die Vorstellung der SPD-Ministerinnen und -Minister,

um 12 Uhr erfolgt die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags zwischen CDU/CSU und SPD,

am Dienstag findet die Kanzlerwahl statt,

sowie die Ernennung durch den Bundespräsidenten,

und die Vereidigung von Kanzler und Kabinett im Bundestag,

schließlich am Dienstag um 15 Uhr die Machtübergabe von Olaf Scholz an seinen Nachfolger Friedrich Merz im Bundeskanzleramt. Der CDU-Chef wird anschließend das große Kanzlerbüro im siebten Stock des Dienstsitzes beziehen.

Damit endet die lähmende Zwischenphase, die im Herbst 2024 mit dem Bruch der Ampelkoalition begann. Ein halbes Jahr lang befand sich die Republik in einem Zustand politischer Schockstarre: Während sich die Wirtschaftskrise zuspitzte und globale Konflikte eskalierten, gönnte sich Europas größte Volkswirtschaft eine politische Atempause.

Die Menschen in Deutschland erlebten einen Wahlkampf, der streckenweise wie eine Karikatur wirkte, und Kanzlerkandidaten, die als politisch Amputierte an den Start gingen und wie erwartet vom Wähler abgestraft wurden. Das Resultat: Die AfD erlebte nach dem Scheitern der Ampel ihr zweites Konjunkturprogramm. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die unermüdlichen Demoskopen die Rechtspartei zur neuen Umfragekönigin erklärten.

Dass der gefühlte Ausnahmezustand der letzten Monate endet, bedeutet jedoch keineswegs, dass nun Ruhe einkehrt in den politischen Betrieb – so sehr man das allen Beteiligten wünschen würde. Auch die Bürgerinnen und Bürger hätten eine Phase der Ruhe verdient: frei von Dauerzoff, unerfüllbaren Versprechen und unnötiger politischer Schärfe.

Der Politikbetrieb kann im Modus der Dauererregung eigentlich nur Enttäuschung produzieren. Man kann den zwei Hauptprotagonisten von Schwarz-Rot, dem designierten Kanzler Friedrich Merz (CDU) und seinem Vize Lars Klingbeil (SPD), daher nur gratulieren, dass sie den Fehler der Ampel nicht wiederholen wollen: Denn die war ihrer eigenen Erzählung von der "Fortschrittskoalition" auf den Leim gegangen.

Union und SPD verzichten sogar ganz auf eine Erzählung. Die schwarz-rote "Vernunftskoalition" setzt auf Pragmatismus pur und die Politik des Möglichen. Das Lametta bleibt im Schrank, von Aufbruchseuphorie ist nichts zu spüren. Selbst der "Politikwechsel", den die CDU im Wahlkampf versprochen hatte, scheint mittlerweile zu groß gedacht. Stattdessen gibt es auf Pressekonferenzen lange Gesichter (mit Ausnahme von Markus Söder) und noch längere Problembewältigungslisten.

"Das ist jetzt nicht die Zeit für Euphorie", lautet folgerichtig das Motto des schwarz-roten Oberkommandierenden und thought leader der künftigen Bundesregierung, Joachim-Friedrich Merz.

Und doch: So verständlich es ist, mit einer gewissen Demut an die monumentalen Aufgaben der nächsten vier Jahre heranzugehen – so ganz risikofrei ist es nicht. Dass Gesellschaften in Zeiten großer Erschütterungen verstärkt nach Halt und Orientierung suchen, ist eine Binse. Dass die Welt im Umbruch ist – Ukraine-Krieg, Trump, Chinas Aufstieg, Klimakrise –, weiß jeder, der alle paar Wochen eine Zeitung aufschlägt.

Eine Regierung, die sich als reine Problemlösertruppe versteht, aber keine sinnstiftende Erzählung bietet, hinterlässt jedoch ein Vakuum, das andere bereitwillig füllen. Weltweit sind rechte Parteien vor allem dort erfolgreich, wo sie nicht nur vermeintliche oder tatsächliche gesellschaftliche Missstände anprangern, sondern diese auch zu identitätspolitischen Konflikten aufladen.

Niemand hat das besser verstanden als Donald Trump. Der US-Präsident hat seinen treuesten Anhängern erfolgreich eingetrichtert, dass die andere Seite ihre Lebensweise vernichten will und nur er, Trump, sie retten könne. Eine Taktik, so perfide wie klug: Wer glaubt, die eigene Existenz zu verteidigen, kann auf Fakten und Verfassungstreue keine Rücksicht mehr nehmen.

In den USA lässt sich beobachten, welche Akteure den politischen Raum kapern, wenn die demokratische Mitte symbolisch entkernt ist, ihre sinnstiftenden Ressourcen aufgebraucht sind oder sie keine attraktive Erzählung mehr anzubieten hat, die über die Lösung von Einzelproblemen hinausgeht. Frei nach Tocotronic: Pure Vernunft kann niemals siegen. Nicht in diesen aufgeheizten Zeiten.

Noch ist die AfD ein ganzes Stück davon entfernt, ein Millionenheer gutgläubiger Anhänger hinter sich zu scharen, das der offenen Zerschlagung des Systems begeistert zujubelt. Aber die schwarz-roten Koalitionäre werden damit rechnen müssen, dass die radikalisierte Weidel-Truppe alles daran setzen wird, schwarz-rote Erfolge zu zerreden und weiter am Fundament dieser Republik zu sägen.

So charmant-einfach die Idee auch klingt: Doch "gutes Regieren" alleine reicht selten, um politische Legitimität herzustellen oder verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Der Kampf um die Hearts and Minds darf nicht alleine der Opposition überlassen werden – auch die demokratische Mitte muss ihn aktiv führen. Man muss sein Produkt nicht gleich als Lebensentwurf verkaufen, wie es heutzutage jede zweite Schuh- oder Autowerbung tut. Aber ein bisschen Lametta, Zuversicht und – ja – Selbstvertrauen in die eigene Arbeit könnten auch der nächsten Regierung nicht schaden.

Wer wird SPD-Minister?

Die Sozialdemokraten haben sich Zeit gelassen. Eine Woche später als CDU und CSU präsentiert die SPD ihr Regierungsteam. Am Montagmorgen informiert die SPD-Spitze zunächst die Parteigremien, um 11.30 Uhr auch die Öffentlichkeit. Es geht um sieben Kabinettsposten und zwei Staatsministerämter (Ostbeauftragter und Integrationsbeauftragte). Aus Klingbeils Umfeld heißt es, der Parteivorsitzende setze bei der Besetzung vor allem auf "neue Gesichter der Sozialdemokratie", die zugleich mehrheitsfähig seien und die Fleißigen im Land repräsentierten.

Drei Personalien galten schon in der vergangenen Woche als gesetzt: SPD-Chef Lars Klingbeil wird Finanzminister und Vizekanzler, Boris Pistorius bleibt Verteidigungsminister, Bärbel Bas wird Arbeits- und Sozialministerin.

Auch für zwei weitere Ressorts ist die Entscheidung gefallen, wie t-online am Sonntag aus SPD-Kreisen erfuhr.

Neuer Umweltminister wird der bisherige Ostbeauftragte Carsten Schneider.

wird der bisherige Ostbeauftragte Überraschung im Bauministerium : Die Nachfolgerin von Klara Geywitz wird Verena Hubertz. Die 37-jährige Unternehmerin aus Rheinland-Pfalz ist seit 2021 im Bundestag, leitete dort als stellvertretende Vorsitzende die Fraktion der Sozialdemokraten.

: Die Nachfolgerin von Klara Geywitz wird Die 37-jährige Unternehmerin aus Rheinland-Pfalz ist seit 2021 im Bundestag, leitete dort als stellvertretende Vorsitzende die Fraktion der Sozialdemokraten. Wer künftige Justizministerin wird, ist noch unklar. Im Gespräch war etwa die 37-jährige Sonja Eichwede . Doch es scheint eher auf die Rechtswissenschaftlerin Stefanie Hubig hinauszulaufen, die aktuell Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz ist.

wird, ist noch unklar. Im Gespräch war etwa die 37-jährige . Doch es scheint eher auf die Rechtswissenschaftlerin hinauszulaufen, die aktuell Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz ist. Um das Entwicklungsministerium war in den vergangenen Tagen Streit ausgebrochen. Zwar verwaltet das BMZ einen vergleichsweise kleinen Etat (elf Milliarden) und steht in der politischen Nahrungskette im unteren Drittel. Aber die Bundesbehörde mit Hauptsitz in Bonn wurde offenbar zum Zankapfel zwischen zwei mächtigen Sozialdemokratinnen: Wie die "Bild" berichtete, wollte Parteichefin Saskia Esken die bisherige Ministerin Svenja Schulze aus ihrem Amt drängen, um es selbst zu übernehmen. So zumindest die Version, die Schulze SPD-Kollegen erzählt haben soll. Die Esken-Seite bestreitet das.