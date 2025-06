Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

ein Eklat mit Donald Trump beim Nato-Gipfel ist zum Glück ausgeblieben. Das lag weniger am amerikanischen Präsidenten, als daran, dass die Verbündeten alles auf ihn ausrichteten – von einer Übernachtung im niederländischen Königspalast, über peinliche Schmeicheleien bis hin zur Zusage, bis zum Jahr 2035 die Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Mein Kollege Florian Harms war in Den Haag und kommentiert den Gipfel hier.

Trump bleibt erst mal in der Nato. Die Europäer können etwas erleichtert sein. Außerdem tun sie nun hoffentlich, was sie längst hätten tun müssen: aufwachen und aufrüsten. Und auch der US-Präsident darf sich freuen. Er kann sich rühmen, dass die Europäer und Kanadier nur seinetwegen mehr zahlen.

Trump benötigt aktuell dringend gute Nachrichten. Ein durchgesickerter Geheimdienstbericht legt nahe, dass die iranischen Atomanlagen, anders als der Präsident behauptet, doch nicht ganz zerstört sind. Darum redete er die meiste Zeit in der Pressekonferenz über den aus seiner Sicht erfolgreichen Militärschlag. Medien, die recherchiert hatten und nun kritisch nachfragten, wie sehr das Nuklearprogramm wirklich beschädigt worden sei, beschimpfte Trump dabei als "Abschaum".

Neben ihm stand sein Verteidigungsminister Pete Hegseth. Den möchte er jetzt am liebsten "Kriegsminister" nennen. "Denn wir fühlen uns als Krieger", begründete Trump die Idee. Dann diskreditierten er und Hegseth die mitgereisten amerikanischen Journalisten quasi als Vaterlandsverräter. Der Tenor: Wer den Erfolg des Militärschlags gegen den Iran in Zweifel zieht, zieht den Ruf der Kampfpiloten in den Dreck. Trump tut alles, um gut dazustehen. Medien, die ihre Arbeit machen, stören da.

Kein Wunder, denn der Präsident steht zu Hause unter Druck. Nicht nur wegen des Iran-Einsatzes. Das Repräsentantenhaus hat schon beschlossen, der Senat muss noch zustimmen: In diesen Tagen will Trump seine sogenannte "One Big Beautiful Bill" durchs Parlament peitschen. Ein Mammutgesetz, das er selbstbewusst als Herzstück seiner Politik bewirbt. Kritik daran, auch aus den eigenen Reihen, duldet er ebenso wenig wie an seinem Iran-Angriff. Das tiefe Zerwürfnis zwischen Elon Musk und Donald Trump rührt nicht zuletzt in grundverschiedenen Meinungen über die Kosten dieses Gesetzes.

Trump ist ungeduldig. Denn es geht ihm auch um Symbolik. Noch vor dem 4. Juli, dem großen amerikanischen Nationalfeiertag, will er das Gesetz unterschreiben und sich feiern lassen. Sollte der US-Kongress mitspielen, würde er tatsächlich den bislang größten politischen Erfolg seiner zweiten Amtszeit einfahren. Viele Republikaner sind aber noch immer skeptisch. Denn sie fürchten die Folgen für ihre Wählerinnen und Wähler, von denen sie wiedergewählt werden wollen.

"Big und beautiful" (also groß und schön) ist Trumps Gesetz nämlich nur auf dem Papier. Wer genauer hinschaut, erkennt schnell: Dieses Machwerk mag groß (und teuer) sein, hat aber wenig Schönes an sich. Vor allem nicht für jene Menschen, die Trump sonst stets als seine Basis feiert, nämlich die hart arbeitenden Amerikaner. In Wahrheit ist es big, beautiful und brutal.

Trumps "One Big Beautiful Bill" soll alles auf einmal regeln. Seine umstrittene Steuerreform von 2017 will er dauerhaft festschreiben. Die daraus resultierenden Steuererleichterungen landen bei den Reichsten. Hinzu kommen eine stark erweiterte Erbschafsteuergrenze und riesige Vorteile für Unternehmen, die ihre Gewinne direkt an die Eigentümer weiterreichen können. Milliarden von Dollar sollen zugleich für die Grenzsicherung und Verteidigung ausgegeben werden. Trump erfüllt vor allem die Wahlversprechen seiner Gönner.

Zwar will Trump auch Steuern auf Trinkgelder und Überstunden abschaffen. Die wenigen, die das betrifft, verdienen aber oft so wenig, dass sich kaum etwas für sie ändert. Gleichzeitig will Trump drastische Kürzungen bei Medicaid beschließen. So heißt in den USA das staatliche Krankenversicherungsprogramm für Geringverdiener. Bis zu 16 Millionen Menschen könnten ihren Krankenversicherungsschutz verlieren. Auch bei SNAP, dem amerikanischen System für Lebensmittelmarken für Arme, soll es heftige Einsparungen geben. (Nach 26 Wochen bekommen viele Amerikaner kein Arbeitslosengeld mehr). Amerikas hässliche Wahrheit wird nun noch gnadenloser.

Die Axt, die Trump mit dem Gesetz schwingen will, ist groß. Der Streit bei den Republikanern ist darum komplex. Einigen Hardlinern gehen die Kürzungen noch immer nicht weit genug. Andere sehen sich schon jetzt konfrontiert mit den ganz realen Auswirkungen in ihren Wahlkreisen. Arbeitsplätze in Industrien, die von der alten Biden-Politik profitierten, sind auch in republikanisch dominierten Bundesstaaten in Gefahr. Tausende Wähler protestieren schon jetzt, weil sie um ihre Gesundheits- und Altersvorsorge – und vielfach darum schlicht um ihr Überleben fürchten.

Für Trump ist das interne Gezerre nur lästig. Er setzt auf Druck statt Diplomatie. "Sperrt euch in einen Raum ein und macht das Ding fertig", schnauzte er die Senatoren kürzlich auf seiner Plattform Truth Social an. Am heutigen Donnerstag will er einen "One Big Beautiful Event" im Weißen Haus vor uns Reportern im East Room zelebrieren, um öffentlichen Druck auf die Senatoren auszuüben. Was für ein Ereignis das sein soll, ist unklar. Aber es soll für Schlagzeilen sorgen.

Viel spricht dafür, dass ihm die Republikaner am Ende gehorchen. Denn noch mehr als ihre Wähler fürchten diese Politiker inzwischen den Zorn ihres Präsidenten. Wer ausschert, wird kurzerhand politisch vernichtet. So erging es zuletzt dem Abgeordneten Thomas Massie, der sich gegen Trumps Iran-Schlag positioniert hatte. Der Präsident kündigte daraufhin an, die Wiederwahl von Massie mit einem eigenen, ihm loyalen Gegenkandidaten verhindern zu wollen.

Dabei steckt in Trumps Eliten-Förderungs-Gesetz nicht nur reichlich sozialer Sprengstoff – sondern auch eine große Chance für die Demokraten. Denn die gesellschaftlichen Verwerfungen in den USA sind schon jetzt schwerwiegend. Das ließ sich in dieser Woche in Amerikas größter Metropole beobachten: