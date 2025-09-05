Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Deutsche einen Superlativ feiern, darf Pathos nicht fehlen. An diesem Freitagvormittag ist es wieder so weit: In Jülich, einem 34.000-Seelen-Nest zwischen Köln und Aachen, wird der Supercomputer "Jupiter" in Betrieb genommen. Bundeskanzler Friedrich Merz höchstpersönlich hält die Festrede, flankiert von Digitalminister Karsten Wildberger und Forschungsministerin Dorothee Bär – die politische Dreifaltigkeit wird die digitale Erlösung predigen.

Tatsächlich gibt es Grund zum Frohlocken: "Jupiter" ist Europas schnellster Supercomputer, weltweit rangiert er auf Platz vier – ein Kraftprotz aus 24.000 NVIDIA-Chips, der mehr Rechenleistung aufbringt als 83 Millionen Einwohner in Jahrhunderten. Eine Trillion Berechnungen pro Sekunde, energiesparend mit Wasser gekühlt, ein grüner Hüne mit digitalem Herz. Für Deutschlands notorisch rückständige Digitalwirtschaft ist diese Maschine ein Quantensprung. Dass so ein Ding ausgerechnet hierzulande steht, wo man bisher Glasfaser für den letzten Schrei hielt, ist fast schon ein Wunder. Während die Bürokratie im 56k-Modemtempo vor sich hin trödelt, schießt "Jupiter" mit Lichtgeschwindigkeit Daten durch neuronale Netze. Die begehrten "Large Language Models" für Künstliche Intelligenz kann diese Maschine in weniger als einer Woche trainieren. Da staunen selbst Amis und Chinesen.

Solche Rechenpower ist Gold wert: Sie kann das Wetter vorhersagen, Stromspannungen simulieren und die Energiewende beschleunigen, synthetische Moleküle optimieren und neue Behandlungen für Krankheiten ersinnen. Wahrscheinlich kann sie dem Kanzler auch verraten, wie viele Floskeln in ein Grußwort passen. Kurz gesagt: Mit "Jupiter" betritt Deutschland die Champions League der Rechenkraft.

Ein wenig dämpfen muss man die Euphorie aber schon. Die Ironie des Digitalwunders liegt darin, dass der Mensch mit dem Tempo seiner Maschinen längst nicht mehr mithält. Während Apparate wie der "Jupiter" Milliarden Operationen pro Sekunde durchführen, braucht der Homo sapiens drei Stunden, um sich einen durchschnittlichen Koalitionsvertrag durchzulesen – und versteht trotzdem nur Bahnhof. Die Maschinen werden schneller, präziser, lernfähiger. Der Mensch dagegen verheddert sich im Überangebot an Buchstaben, Paragrafen und Formularen. Superrechner überholen uns nicht nur, sie überrumpeln uns. Wie ein Navigationsgerät, das den Fahrer bei Tempo 130 auf der Autobahn auffordert: "Bitte wenden!"

Wohin mit dieser neuen Macht? Was tun mit einer Maschine, die in Tagen leisten kann, wozu die Evolution Jahrtausende brauchte? Nutzen wir sie für medizinische Durchbrüche, nachhaltige Energiegewinnung und klügere Gesellschaften? Oder lassen wir es zu, dass solche Rechenmonster das Rückgrat autonomer Waffen bilden, Propagandamaschinen befeuern und in den Händen weniger Konzerne zum gefährlichen Machtinstrument mutieren?

Die Menschheit steht am Scheideweg und muss die wichtigste Entscheidung des Jahrhunderts treffen: Will sie Künstliche Intelligenz zur Sonne der Aufklärung machen oder zum Trojanischen Pferd der Selbstzerstörung? Es ist eine ähnliche Schicksalsfrage wie bei der Nukleartechnologie: Nicht alles, was möglich ist, sollte auch gemacht werden. Wir können nun Maschinen bauen, die alles wissen – aber wissen wir auch, was wir damit anstellen wollen?

Digitaler Fortschritt ist wie ein Zug, der niemals hält: Man kann aufspringen oder überrollt werden. In der KI-Lok sitzt niemand. Daher ist es höchste Zeit, ein kollektives Betriebssystem für Ethik, Verantwortung und Kontrolle zu installieren. Ein globales digitales Grundgesetz, das definiert, was Maschinen dürfen – und was besser bleibt, wie es ist: menschlich.

Um so ein Gesetz zu entwerfen, braucht es keinen neuen Supercomputer, sondern eine alte Tugend: Nachdenklichkeit. In aller Ruhe, gründlich, dialektisch. Der Mensch mag nicht der schnellste Rechner sein, aber er ist der einzige, der Zweifel kennt. Für einen Computer ist Skepsis ein "Bug". Für die Menschheit ist sie vielleicht der Rettungsanker. Technologische Macht bedeutet immer auch moralische Verantwortung. Wer Maschinen entfesselt, ohne sich selbst zu bändigen, riskiert, dass am Ende nicht mehr der Mensch die Maschine programmiert – sondern umgekehrt. So gesehen steht in Jülich ab heute nicht nur ein Rechenwunder, sondern auch ein Denkmal für eine große Frage: Wie klug ist eine Spezies wirklich, die zwar Supercomputer baut, aber ihre eigene Zukunft nur im Schneckentempo begreift?

Fico bei Selenskyj

Er war der einzige Regierungschef aus der Europäischen Union, der zu Xi Jinpings Militärparade in Peking erschien: Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat bei der Gelegenheit auch gleich Wladimir Putin getroffen und dem Kremlchef demonstrativ für "die sicheren und regelmäßigen Gaslieferungen" gedankt, die sein Land über die Pipeline TurkStream aus Russland erhält. Weil Fico sich überdies als Friedensstifter inszenieren möchte, reist er heute ins westukrainische Uschhorod, um Wolodymyr Selenskyj eine "Botschaft" des Moskauer Kriegsherrn zu überbringen. Dass es sich dabei um die Bereitschaft zu Gesprächen über eine Waffenruhe handelt, ist nicht anzunehmen.

Putin selbst spricht heute beim Wirtschaftsforum in der fernöstlichen Hafenstadt Wladiwostok – und nach dem tagelangen Händeschütteln mit befreundeten Despoten dürfte das eine vergleichsweise unangenehme Aufgabe sein: Nach dreieinhalb Jahren Angriffskrieg gegen die Ukraine verschlechtert sich die russische Wirtschaftslage rapide. Selbst Putins Wirtschaftsminister gesteht geringe Wachstumszahlen ein. Während die staatlich geförderte Kriegswirtschaft an den Kapazitätsgrenzen ächzt, schwächeln die nicht subventionierten zivilen Sektoren, weil Lohn- und Kreditkosten steigen. Zudem zeigen die ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Öl-Raffinerien Wirkung, in einigen Regionen herrscht bereits Treibstoffknappheit. Wenn das kein Ansporn für die "Koalition der Willigen" ist, den Sanktionsdruck auf den Kreml zu erhöhen!

Lissabon trauert

Nach dem schweren Seilbahnunglück steht die portugiesische Hauptstadt unter Schock. Bei der Entgleisung der historischen Standseilbahn "Elevador da Gloria" kamen 16 Menschen ums Leben, 21 Passagiere wurden zum Teil schwer verletzt. Medienberichten zufolge ist unter den Todesopfern auch ein deutscher Familienvater. Helfer sprechen von "herzzerreißenden Szenen". Wie es dazu kommen konnte, dass das Fahrzeug von den Schienen abkam und gegen ein Haus prallte, wird noch untersucht. Der Betrieb der beliebten Standseilbahnen wurde auf unbestimmte Zeit eingestellt.