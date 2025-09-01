Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Tagesanbruch Ein Verbot, das niemand braucht
kürzlich stolperte ich über das schöne, aber etwas sperrige Wort "Reue-Koeffizient". Damit bemisst der US-Psychologe Jonathan Haidt den mentalen Kater, der sich nach der übermäßigen Nutzung von sozialen Medien einstellt. Haidt zufolge besitzt neben Facebook, Instagram, LinkedIn oder Snapchat die App TikTok den höchsten Reue-Koeffizienten. Nach deren Gebrauch haben die User den größten Kater.
Dennoch lieben TikTok-Nutzer die Plattform, nutzen sie exzessiv – und hassen sie zugleich. Weil sie dort gespiegelt bekommen, was sie alles nicht sind, was sie nicht können, wie gut sie nicht aussehen, wie viel Geld sie nicht haben. Die Wirklichkeit in den sozialen Medien ist häufig ein Zerrbild. Aber ein sehr mächtiges. Gerade auf jüngere Menschen kann es verstörend wirken. Süchtig macht es trotzdem.
Tatsächlich liefert die Wissenschaft reichlich Hinweise darauf, dass Doomscrolling, also der passive Konsum sozialer Medien, sich nachteilig auf das Gehirn auswirkt. Wie eine Untersuchung aus Australien erst jüngst zeigen konnte, genügen dafür schon drei Minuten. Nach dieser Zeitspanne nahm die Konzentration der Probanden signifikant ab, das Stresslevel stieg und es kam zu Stimmungsschwankungen. Eine andere Studie aus Polen kam jüngst zu dem Schluss, dass die regelmäßige Nutzung sozialer Medien die Wahrscheinlichkeit erhöht, narzisstische Verhaltensmuster auszubilden.
Manche Kinder- und Jugendpsychologen warnen bereits vor einer Generation, die psychisch stark gefährdet ist. Überfordert mit den Anforderungen der analogen Welt. Tendenziell depressiv. Mit Gehirnen, die unter dem digitalen Dauerbeschuss Schaden nehmen.
Wächst da etwa eine Generation verhaltensgestörter Monster heran? Wohl kaum. Zunächst einmal bieten digitale Technologien enorme Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und Welterfahrung. Fakt ist aber auch: Kinderhirne sind formbar, sie sind verletzlich. Erst im Alter von 18 bis 20 Jahren gilt die Hirnreifung als abgeschlossen. Wenn aber, wie die Forschung nahelegt, der dauerhafte Konsum sozialer Medien die kognitive, soziale und sexuelle Entwicklung schädigen könnnte, warum benutzt dann die Mehrheit der Siebenjährigen in Deutschland ein Smartphone? Und warum hat dann fast die Hälfte der Zehn- bis Zwölfjährigen in Deutschland bereits einen TikTok-Account?
Das fragen sich nicht nur Verbände, sondern auch immer mehr Politiker. Cem Özdemir (Grüne) etwa. Er will die unbegleitete Nutzung sozialer Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verbieten. Auch der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), setzt sich für eine strikte Altersbeschränkung ein. Sogar ein komplettes Handyverbot für Grundschüler steht zur Debatte.
Australien prescht dabei vor. Die dortige Regierung hat eine Vollbremsung in Sachen Medienkonsum für Minderjährige angekündigt. Ab Dezember soll eine Altersprüfung sicherstellen, dass unter 16-Jährige sich nicht mehr bei Instagram und Co. anmelden dürfen. Bei Verstößen werden nicht die Nutzer, sondern die Konzerne bestraft – mit Geldbußen von bis zu 50 Millionen australischen Dollar. Wie genau diese Strafen durchgesetzt und wie die Altersprüfungen technisch umgesetzt werden, will die Regierung noch herausfinden. Der Widerstand der Konzerne ist ihr jetzt schon sicher.
Der Sozialverband Deutschland (SoVD) schlägt einen anderen Weg vor. Kein Verbot, sondern mehr Bildung. Der Verband fordert von der Politik die Einführung eines verpflichtenden Schulfachs Medienkompetenz. Dort könnten Kinder lernen, wie sie sich vor Desinformation, demokratiefeindlicher Hetze und zweifelhaften, KI-generierten Inhalten schützen. Bislang können das nämlich die wenigsten.
Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) lässt derzeit strengere Regeln für die Nutzung von Plattformen wie TikTok und Instagram prüfen. Sie hat dafür eine Expertenkommission ins Leben gerufen. Aber wie es mit Kommissionen in der Politik so ist, kann es dauern, bis Ergebnisse kommen. So lange können Eltern und Kinder aber nicht warten.
Nicht nur, weil die übermäßige Nutzung sozialer Medien die psychische Gesundheit von Heranwachsenden beeinträchtigen kann. Auch, weil völlig unklar ist, was Anbieter wie Meta, YouTube oder TikTok eigentlich mit den Daten treiben, die Kinder ihnen täglich millionenfach zur Verfügung stellen. ByteDance etwa, der chinesische Mutterkonzern des Social-Media-Giganten TikTok, ist eng mit dem kommunistischen Regime Chinas verbunden. Der Konzern muss seine Daten an Peking übermitteln, wann immer die Machthaber es verlangen. Keine besonders beruhigende Vorstellung.
Ob die Daten in Händen von Tech-Milliardären wie Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk oder Sundar Pichai allerdings sicherer aufgehoben sind, darf bezweifelt werden. Sie alle spendeten großzügig für Donald Trumps Amtseinführung und überhäuften den US-Präsidenten beim Antrittsbesuch im Weißen Haus mit Geschenken, als wäre er das Jesuskind.
Im Gegenzug versprach der Republikaner, lästige Regulierungen für die Konzerne zu schleifen. Das passt zu Trumps autokratischer Agenda und den Mafia-Methoden, mit denen diese umgesetzt wird. Wer nicht mitzieht, muss mit harten Konsequenzen rechnen. So hatte Metas Mark Zuckerberg schon im Januar die Faktenchecks auf seinen Plattformen abgeschafft. Seitdem ist das massenhafte Verbreiten von Fake News und Hassbotschaften bei Facebook und anderswo wieder erlaubt.
Der neo-reaktionäre Kuschelkurs der Tech-Oligarchen mit der Trump-Administration hat weltweit Auswirkungen. Etwa auf das digitale Selbstbestimmungsrecht. Schon jetzt unterwandern große US-Digitalkonzerne europäische Datenschutzbestimmungen. Zwar gibt es in der EU strenge Regeln, was den Schutz privater Informationen betrifft. Diese gelten letztlich aber nicht, wenn die Daten bei US-Konzernen gespeichert sind, etwa in der Cloud. Und das betrifft nicht nur Fotos, Videos und sonstige persönliche Informationen, die sie oder ihre Kinder bei sozialen Netzwerken hochladen.
Das gilt auch für KI-Anwendungen. Auch hier sind es US-Konzerne, die den globalen Markt beherrschen. Und bei ihnen gilt der Grundsatz: Was die künstliche Intelligenz einmal gespeichert hat, bleibt da auch. Den Chatbots, wie ChatGPT, Informationen dauerhaft wieder zu entziehen, ist aufwendig und teuer. Private Unternehmen machen so etwas nur ungern.
Es gibt das Beispiel eines Norwegers, der im Jahr 2024 den populären Chatbot fragte, was er denn über ihn wisse. Die Antwort schockiert: Demnach sei der Mann ein zu 21 Jahren Gefängnis verurteilter Mörder, der zwei seiner Kinder umgebracht habe und das dritte ebenfalls töten wollte. Nichts davon stimmte. Es handelte sich um eine Halluzination der KI. Dummerweise für jeden abrufbar.
Zwar spuckt ChatGPT die falsche Geschichte inzwischen nicht mehr aus. Aber anstatt sich zur Datenrichtigkeit zu verpflichten, änderte das Unternehmen lediglich seine Geschäftsbedingungen. Jetzt muss jeder Nutzer zustimmen, dass OpenAI im Fall falscher Angaben nicht mehr haftbar gemacht werden kann. Der Popularität des Chatbots tat das keinen Abbruch. Allein im vergangenen Jahr hat die Software eine halbe Milliarde Nutzer dazugewonnen.
Verbote helfen da wenig. Aufklärung schon. Deshalb braucht es dringend mehr Medienkompetenz. Kinder müssen wissen, welche kreativen, spielerischen und lebenspraktischen Möglichkeiten die Technologie bietet. Sie müssen aber auch wissen, welche Quellen vertrauenswürdig sind, woran sich ein gefaktes Bild erkennen lässt oder welche europäischen Chatbot-Alternativen es bereits gibt. Solche, die mit den Daten transparent umgehen.
Warum also nicht einen verpflichtenden Netzführerschein einführen? Wer ein Auto fahren will, muss schließlich auch ein Mindestalter vorweisen und eine Fahrprüfung ablegen. Wie jede Autofahrt Risiken birgt, haben auch Digitaltechnolgien unerwünschte Nebenwirkungen. Mehr Aufklärung kann da nicht schaden. Damit der Reue-Koeffizient bei Eltern und Kindern niedrig bleibt.
Unsäglich, aber wahr
Ein Beispiel dafür, wie sich der Hass aus der analogen Welt in die digitale Sphäre fortpflanzen und dabei völlig außer Kontrolle geraten kann, ist der Fall Dennis Schröder. Deutschlands derzeit bester Basketballer zeigte beim 107:88 gegen Co-Gastgeber Litauen eine weitere Glanzleistung bei der EM. Zum Feiern war ihm nicht zumute, ein Fan hatte ihn in der Halle mit Affenlauten geschmäht.
Doch damit nicht genug. Seine Frau Ellen sah sich danach in sozialen Medien übelsten Beschimpfungen ausgesetzt. Einige davon veröffentlichte sie bei Instagram. Es sind Botschaften voller Menschenverachtung und kaum zu ertragen. Schröder muss trotz der Anfeindungen den Fokus wieder auf das Sportliche richten. Am Montag steht das vorletzte Vorrundenspiel gegen Außenseiter Großbritannien an (15.30 Uhr/beide RTL und MagentaSport sowie im Liveticker bei t-online).
Was steht sonst noch an?
Shanghaier Sicherheitsbündnis beendet Gipfel: Nach vielen Einzeltreffen von Staats- und Regierungschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) endet an diesem Montag der Gipfel des Sicherheitsbündnisses im chinesischen Tianjin. Peking verspricht große Ankündigungen.
Kanzler in offizieller Mission: Friedrich Merz kommt zu seinem offiziellen Antrittsbesuch bei der nordrhein-westfälischen Landesregierung ins historische Rathaus von Münster. Geplant sind eine gemeinsame Kabinettssitzung und Begegnungen mit Wissenschaftlern zum Thema Hightech-Standort Deutschland. Auch mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) soll es ein Treffen geben.
Start in die WM-Qualifikation: Julian Nagelsmann versammelt seinen Kader für die Partien in der Slowakei am Donnerstag und am Sonntag in Köln gegen Nordirland. Der Bundestrainer muss auf mehrere Stammkräfte verzichten. Jamal Musiala, Marc-André ter Stegen, Kai Havertz und Nico Schlotterbeck fehlen wegen Verletzungen.
In Australien, wo dieser Tagesanbruch entstanden ist, entdecken viele Kids gerade einen leichtfüßigen Song aus den 70ern wieder. Schuld daran ist ein Skateboarding-Video auf TikTok. Dagegen lässt sich nun wirklich nichts sagen.
