Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

oftmals befasst sich der Tagesanbruch ja mit der großen Politik – seien es Donald Trumps neueste Ukraine-Friedenspläne, der Zwist der schwarz-roten Koalition oder die Renten-Misere. Heute aber möchte ich von diesem Muster einmal abweichen und auf ein Problem zu sprechen kommen, das Ihnen womöglich deutlich näher liegt. Und das dennoch in der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend ausgespart wird.

Wer in Deutschland unterwegs ist, lernt schnell: Der wahre Luxus ist nicht etwa schnelles WLAN, sondern eine saubere, zugängliche Toilette. An der Autobahnraststätte? Im Regelfall ein Euro Eintritt, und die Sauberkeit ist bestenfalls Mittelmaß. Das bemerken dieser Tage viele Reisende, die mit dem Auto unterwegs sind.

Bahnhöfe? Defekte Türen, muffiger Geruch. Wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt, seine Notdurft zu verrichten. An kleinen Bahnhöfen auf dem Land sucht man Toiletten meist vergebens. Innenstädte? Toiletten nur für Café-Kunden oder Besucher des Einkaufszentrums. Hin und wieder findet man noch welche in Betonklötzen, die aber etwas kosten, oder mobile Toiletten. Deren Sauberkeit lässt jedoch ebenfalls zu wünschen übrig. Natürlich kann man das als Petitesse betrachten. Bis man selbst in der Situation ist, dringend eine zu brauchen.

Das Dilemma mit den öffentlichen Toiletten ist mehr als nur ein hygienisches Ärgernis. Es steht stellvertretend für Deutschlands viel grundlegendere Infrastrukturprobleme: mangelnde Investitionen, fehlgeleitete Privatisierung auf Kosten der Nutzer und ein geringes öffentliches Verantwortungsbewusstsein.

Wer es nicht schafft, das scheinbar Kleine – nämlich den Toilettengang – sauber zu regeln, scheitert am Ende auch an den großen Baustellen. Überspitzt gefragt: Wie soll dann der große Wurf bei Schienen, Straßen, Netzen oder Energie gelingen?

So wird aus dem stillen Örtchen ein lautes Signal: Unsere öffentliche Infrastruktur ist in einem so schlechten Zustand, dass man ihn nicht mehr übersehen kann.

Dabei kann es auch anders laufen, wenn Sie mir diesen Kalauer erlauben. In den Niederlanden arbeiten viele Städte aktiv daran, das Angebot an öffentlichen Toiletten auszubauen. Amsterdam hat zuletzt Millionen Euro für zusätzliche, barrierefreie Anlagen bereitgestellt. Dort gibt es zudem soziale Initiativen, um Obdachlosen Zugang zu Toiletten zu ermöglichen.

In Skandinavien sind öffentliche Toiletten meist kostenlos und flächendeckend verfügbar – an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen. Verantwortlich sind im Regelfall die Kommunen oder lokale Betreiber, die über den städtischen Haushalt finanziert werden. Kommunen in Norwegen setzen etwa auf ein Modell aus öffentlicher Hand und privaten Partnerschaften, die aber strenge Vorgaben erfüllen müssen.

Japan hebt das Toilettenthema auf eine ganz andere Ebene: Hightech-Toiletten mit beheizten Sitzen, automatischer Spülung, Duftspendern und Musik sind Standard. Wer den Oscar-nominierten Film "Perfect Days" von Wim Wenders gesehen hat, weiß das. Die meisten Anlagen sind kostenlos, manche werden durch Steuermittel und kommunale Förderung unterstützt, andere von privaten Unternehmen betrieben. Toiletten werden fast zu kleinen Wellness-Oasen.

Warum nicht bei uns? An den Autobahnen fing das Problem wohl mit der schlecht umgesetzten Privatisierung der Raststätten an. Das Unternehmen Tank & Rast entstand 1994 aus bundeseigenen Gesellschaften. Vier Jahre später verkaufte der Bund das Unternehmen für damals 1,2 Milliarden D-Mark an private Investoren.

Tank & Rast besitzt eine 30-jährige Erlaubnis und kontrolliert damit rund 90 Prozent der Autobahnraststätten bis mindestens 2045. Wenn sich nichts ändert, auch darüber hinaus. Das Unternehmen zahlt dem Staat eine vergleichsweise geringe Gebühr – maximal drei Prozent des Umsatzes.

Die Linke will Tank & Rast beziehungsweise ihre Tochterfirma Sanifair nun entmachten: keine Bons, kostenlose Toiletten, langfristig sogar Verstaatlichung der Raststätten. Die Privatisierung von Tank & Rast im Jahr 1998 habe sich als "Griff ins Klo" erwiesen, klagt die Linke – und spart einen billigen Wortwitz nicht aus. Profitieren würden nur windige Finanzinvestoren, die "extreme Gewinne" erzielen.

Klingt nett, allerdings ist fraglich, ob eine Vollverstaatlichung tatsächlich umsetzbar ist. Eine pragmatischere Lösung wäre, das Quasi-Monopol von Tank & Rast aufzubrechen und mehr Wettbewerb zuzulassen – mit klaren Sauberkeitsstandards und ohne Preisabzocke. Und selbst ein solcher Schritt dürfte extrem hohe rechtliche Hürden haben.

Auch abseits der Autobahnen ist das Problem gegenwärtig. So legen Kommunen das Thema entweder in die Hand privater Betreiber – Sanifair, Rail & Fresh, Wall und Co. – oder: verzichten auf genügend saubere Toiletten, weil das Geld schlicht fehlt. Und öffentliche Toiletten oft nicht die erste Priorität sind.

Das liegt nicht zuletzt wohl daran, dass das Thema nicht sehr sexy ist. Und daher auch nicht auf dem medialen und politischen Radar landet. Selbst ich habe bei der Recherche für diesen Text gemerkt, wie schwer das Thema Toiletten zu fassen ist. Verbände, die sonst zu jedem Problem Stellung nehmen, reagieren ausweichend oder wollen sich gar nicht äußern. Offenbar ist es ein gesellschaftliches Tabu, über etwas zu sprechen, das uns alle betrifft, aber über das kaum jemand offen reden will.

Immerhin sieht der Paritätische Wohlfahrtsverband das Problem. Sein Hauptgeschäftsführer Joachim Rock sagte mir: "Alle müssen mal – und müssen unabhängig vom Geldbeutel die Möglichkeiten dazu finden. Ein flächendeckendes Netz an frei nutzbaren Toiletten fehlt in Deutschland – für alle Bürger, aber besonders auch für die, die keine Wohnungen haben." Es könne nicht sein, "dass die bestehenden Angebote weitestgehend privat sind und Geld kosten", so Rock weiter. Er fordert: "Wir brauchen einen Ausbau der Infrastruktur für das große und kleine Geschäft, übrigens auch barrierefrei."