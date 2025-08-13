Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Tagesanbruch Er nimmt ein Land in den Schwitzkasten
Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,
manchmal habe ich den Eindruck, dass es in der Weltpolitik gerade nicht anders zugeht als auf einem Pausenhof. Seit Donald Trump wieder im Amt ist, treibt dort ein weiterer großer Rowdy sein Unwesen. Auf dem Hof testet der Präsident der USA gerne seine Kraft aus, schubst andere durch die Gegend, wenn sie nicht tun, was er will.
Embed
Wie es sich für einen solchen Rowdy gehört, geht Trump einer Schlägerei mit einem Gegner seiner Gewichtsklasse eher aus dem Weg. Schließlich könnten Leute wie Xi Jinping oder Wladimir Putin ebenfalls richtig austeilen. Stattdessen piesackt er gerne diejenigen, die aus seiner Sicht schwächer sind: mal den Präsidenten der Ukraine, mal den aus Südafrika, mal auch Mitarbeiter aus seinen eigenen Behörden wie Zentralbankchef Jerome Powell.
In der vergangenen Woche hat Trump dann etwas getan, das selbst unter Schulhofrowdys meist tabu ist. Er hat jemanden angegriffen, der sich bislang aus jedem Streit herausgehalten hat und deshalb von allen in Ruhe gelassen wurde: Trumps neuestes Opfer ist die Schweiz, für die seit der vergangenen Woche überraschend hohe Zölle gelten.
Die Situation der Schweiz zeigt aus Sicht der USA mal wieder, dass Donald Trump keinen Wert auf die bisherige Ordnung legt. Umgekehrt macht dieses Beispiel aber noch viel deutlicher: Nur wer politisches Gewicht mitbringt, kann gegen diesen Präsidenten bestehen. Die Schweiz könnte das zum Anlass nehmen, um sich endlich eines bewusst zu machen: Eine stärkere Anbindung an die EU dürfte auf längere Sicht der verlässlichere Weg sein.
Trump hat die kleine, finanzstarke, politisch neutrale Eidgenossenschaft in den Schwitzkasten genommen. Seit der vergangenen Woche gelten für zahlreiche Produkte aus der Schweiz Zölle in Höhe von 39 Prozent, wenn man sie in die USA exportieren will. Zum Vergleich: Die EU einigte sich mit den USA auf 15 Prozent, in Großbritannien liegen sie bei 10 Prozent.
Vergangene Woche hatte ich mich an dieser Stelle noch über den Zolldeal der EU mit Trump beklagt. Es stimmt schon: Die Europäische Union, zusammengefasst eine der größten Volkswirtschaften der Erde, steht in der US-Regierung nicht gerade hoch im Kurs. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollte den Deal als Erfolg verkaufen. Die 15-prozentigen Zölle, inklusive milliardenschwerer Investitionsversprechen, sind aus der Sicht Brüssels jedoch wahrlich kein großer Wurf.
Die Schweiz hat es allerdings wesentlich stärker getroffen. Dass die Belastung für das Land so hoch ausfällt, ist vermutlich eine Verkettung mehrerer Umstände. Da ist zum einen die besondere Konstellation der Schweizer Exportwirtschaft: Nach Kanada und Mexiko kommt etwa das meiste Gold in den USA aus der Schweiz – und die Nachfrage ist gerade besonders hoch.
Den aktuellen Goldrausch hat Donald Trump zu einem großen Teil mit verschuldet. Gold gilt als eine besonders stabile Wertanlage. In wirtschaftlich turbulenten Zeiten geht die Nachfrage für das Edelmetall häufig nach oben. Etwa wenn ein US-Präsident meint, er könne mit erratischen Zöllen die ganze Welt erpressen und glaubt, dass er damit seiner eigenen Wirtschaft hilft.
In den vergangenen Tagen wurde in US-Medien spekuliert, dass auch Zölle auf Gold erhoben werden könnten. Dem schob Trump allerdings am Montag einen Riegel vor. Dennoch sorgen auch die Goldimporte dafür, dass die Schweiz ein enormes Handelsdefizit gegenüber den USA vorweisen kann. Und wenn ein Land mehr in die USA exportiert als von dort importiert, findet das Donald Trump sehr unfair.
Den Groll Trumps dürfte sich die Schweiz aber auch wegen ihrer florierenden Pharmaindustrie eingehandelt haben. Denn Medikamente exportiert das deutsche Nachbarland ebenfalls sehr erfolgreich. Mit Novartis und Roche beheimatet das Land gleich zwei der weltweit größten Pharmakonzerne.
Auch das sieht Trump schon länger kritisch. Ihm sind die Preise für Arzneiprodukte in den USA deutlich zu hoch. Bislang sind Medikamente von den Zöllen noch ausgenommen. Allerdings muss das nicht so bleiben. In der vergangenen Woche sprach er davon, dass Pharmakonzerne mehr in den USA produzieren sollen. Komme es nicht dazu, würde er wieder an der Zollschraube drehen, zunächst auf 150 Prozent, dann womöglich auf 250 Prozent.
Der simpelste Grund für den US-Zollhammer ist aber wohl dieser: Trump hat die Zölle schlicht so hoch angesetzt, weil er es kann. In der Trump-Logik ist ein finanzstarkes Land, das weder politisch noch militärisch eine Bedrohung darstellt und noch dazu keine mächtigen Unterstützer hat, das denkbar leichteste Ziel. Die Realität scheint Trump dabei recht zu geben: Auf Gegenmaßnahmen hat die Schweiz bislang verzichtet.
Zu Trumps Charakter passt es auch, dass die ganze Welt dieses Machtgefälle öffentlich spüren konnte. Die Schweizer Präsidentin Karin Keller-Sutter wurde in den vergangenen Wochen von ihm regelrecht vorgeführt. Als die Regierungschefin kürzlich in Washington persönlich die Wogen glätten wollte, entwickelte sich der Besuch zu einem Fiasko. "Sie hat einfach nicht zugehört", sagte Trump über vorangegangene Telefonate mit Keller-Sutter, als die Politikerin noch im Anflug auf Washington war.
Abonnieren Sie kostenlos den kommentierten Überblick über die Themen, die Deutschland bewegen. Datenschutzhinweis
In der US-Hauptstadt ging es dann ähnlich demütigend weiter. Ein standesgemäßes Treffen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern gab es nicht. Auch der für Zölle zuständige Handelsminister Howard Lutnick oder andere Fachpolitiker hatten keine Zeit. Stattdessen wurde die Schweizer Präsidentin von Außenminister Marco Rubio empfangen – und flog schließlich ohne konkretes Ergebnis wieder in ihre Heimat.
Eine solche Situation könnte der Moment für ein Umdenken sein. In der Vergangenheit hatte die Schweiz gerne ihre vermeintlich besonders enge Bindung zu den USA betont. Von einer "Schwesterrepublik" ist häufig die Rede, da viele Gründerväter der USA von Schweizer Philosophen beeinflusst waren. Umgekehrt beeinflusste die amerikanische Verfassung die der modernen Schweizer Republik. Trump offenbart jetzt aber mehr denn je, dass diese Auffassung eine recht einseitige Auslegung der Schweiz war.
Der EU dagegen, in die die Schweiz zusammengerechnet deutlich mehr exportiert als in die USA, wurde gerne die kalte Schulter gezeigt. Ein 2021 ausgehandelter Rahmenvertrag zwischen Brüssel und Bern wurde von der Schweiz auf den letzten Metern wieder kassiert. Den von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Krieges schloss sich das Land erst mit einiger Verzögerung an.
Ein Umdenken wäre jetzt angebracht. Machtpolitiker wie Donald Trump offenbaren, wie schnell ein Land zu einem Spielball werden kann. Das muss nicht heißen, dass die Schweiz morgen der EU beitritt. Das ist ohnehin wenig realistisch: In den vergangenen Jahren sprachen sich ziemlich konstant 80 Prozent der Bevölkerung gegen einen Beitritt aus. Mehr gemeinsame Absprachen mit Brüssel würden dem Land in den aktuellen Zeiten jedoch mehr Gewicht verleihen.
Ohne Freunde kann es wegen weltpolitischer Rowdys wie Trump, Xi oder Putin schnell ungemütlich werden. Die EU kann ein solcher Freund sein.
Sie rücken vor
Die ukrainischen Verteidigungslinien im Osten des Landes stehen noch. Allerdings sollen sie Löcher haben. Innerhalb der vergangenen Tage haben sich Berichte über einen taktischen Durchbruch der russischen Soldaten im Gebiet um die Stadt Pokrowsk gehäuft. Kilometerweit konnten die russischen Soldaten dort die ukrainischen Verteidigungslinien überwinden. Unterwegs waren die Truppen dabei größtenteils auf Motorrädern oder zu Fuß.
"Dieser Durchbruch ist eine große Gefahr für den ukrainischen Festungsgürtel – die weitaus stärksten Verteidigungslinien im Donbass", schreibt mein Kollege Patrick Diekmann. Noch sind die Russen in dem Gebiet offenbar weit davon entfernt, die ukrainische Verteidigung komplett zum Zusammenbruch zu bringen. Allerdings wird die Situation in der Ostukraine jetzt zu einem Wettlauf mit der Zeit. Sowohl das ukrainische als auch das russische Militär sollen dort Truppen zusammenziehen, um jeweils die Oberhand zu gewinnen. Ausgang noch offen.
Die Vorgänge um Pokrowsk kommen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt für die Ukraine. Denn das Land steht gerade nicht nur militärisch, sondern auch diplomatisch unter Druck. Sollte es Russland bis zum Freitag gelingen, die ukrainischen Verteidigungslinien weiter zu durchbrechen, dürfte das Wladimir Putin beim Treffen mit Donald Trump in die Karten spielen. Denn der US-Präsident steht nie gerne auf der Seite von Verlierern und hat noch weniger Lust, sie zu unterstützen.
Was steht an?
Die Temperaturen gehen nach oben: Der Sommer war in Deutschland bislang wechselhaft, jetzt geht eine Hitzewelle durch das Land. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zur Wochenmitte mit ihrem Höhepunkt und schwülheißen 31 bis 38 Grad.
Schaltmarathon vor Gipfel: Kann Europa Einfluss auf das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin nehmen? Dies soll heute in mehreren Videokonferenzen erörtert werden: Zunächst wollen sich Bundeskanzler Friedrich Merz und andere Staats- und Regierungschefs Europas mit dem ukrainischen Präsidenten beraten. Anschließend ist eine gemeinsame Runde mit Donald Trump und seinem Vize JD Vance geplant.
64 Jahre nach dem Mauerbau: Heute wird in Berlin und Potsdam an den Beginn des Mauerbaus erinnert. Erwartet wird unter anderem der Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner (CDU).
Ohrenschmaus
Wenn in den kommenden Tagen die Sonne auch in Deutschland wieder brennt, kann man auch gleich Musik einer Band hören, die aus der Wüste kommt.
Lesetipps
Die Liebe ist ein seltsames Spiel, sie kommt und geht von einem zum anderen. Neu mit dabei: Julia Klöckner und Jörg Pilawa. Warum uns das so interessiert, hat sich unsere Kolumnistin Janna Halbroth gefragt.
Trump und Putin verhandeln in Alaska über die Ukraine – was soll da schon schiefgehen? Im Kanzleramt versuchen sie, zumindest das Schlimmste zu verhindern, berichtet mein Kollege Johannes Bebermeier.
Russlands Wirtschaft ächzt ohnehin schon, nun brechen auch die Öleinkünfte ein. Wie lange der Kreml den Krieg gegen die Ukraine noch finanzieren kann, hat sich mein Kollege Martin Küper angeschaut.
Deutschlands Waffenembargo gegen Israel entfacht politische Kontroversen. Militärisch dürfte es jedoch kaum Auswirkungen haben, hat mein Kollege Julius Zielezinski herausgefunden.
Was ist los bei Mercedes? Der Glanz des Sterns verblasst, die Krise nistet sich in Stuttgart-Untertürkheim ein. Das liegt nicht nur daran, dass die E-Autos keine Käufer finden, meint unser Kolumnist Uwe Vorkötter.
Zum Schluss
Was kommt als Nächstes?
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwoch. Morgen schreibt für Sie meine Kollegin Annika Leister.
Herzlichst
Ihr
David Schafbuch
Stellvertretender Ressortleiter Politik & Wirtschaft
Bluesky: @schubfach.bsky.social
Gefällt Ihnen der Tagesanbruch? Dann leiten Sie diesen Newsletter an Ihre Freunde weiter.
Haben Sie diesen Newsletter von einem Freund erhalten? Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.
Was denken Sie über die wichtigsten Themen des Tages? Schreiben Sie es uns per E-Mail an t-online-newsletter@stroeer.de.
Mit Material von dpa.
Alle Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.
Alle Nachrichten lesen Sie hier.