Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

manchmal habe ich den Eindruck, dass es in der Weltpolitik gerade nicht anders zugeht als auf einem Pausenhof. Seit Donald Trump wieder im Amt ist, treibt dort ein weiterer großer Rowdy sein Unwesen. Auf dem Hof testet der Präsident der USA gerne seine Kraft aus, schubst andere durch die Gegend, wenn sie nicht tun, was er will.

Loading...

Loading... Embed

Wie es sich für einen solchen Rowdy gehört, geht Trump einer Schlägerei mit einem Gegner seiner Gewichtsklasse eher aus dem Weg. Schließlich könnten Leute wie Xi Jinping oder Wladimir Putin ebenfalls richtig austeilen. Stattdessen piesackt er gerne diejenigen, die aus seiner Sicht schwächer sind: mal den Präsidenten der Ukraine, mal den aus Südafrika, mal auch Mitarbeiter aus seinen eigenen Behörden wie Zentralbankchef Jerome Powell.

In der vergangenen Woche hat Trump dann etwas getan, das selbst unter Schulhofrowdys meist tabu ist. Er hat jemanden angegriffen, der sich bislang aus jedem Streit herausgehalten hat und deshalb von allen in Ruhe gelassen wurde: Trumps neuestes Opfer ist die Schweiz, für die seit der vergangenen Woche überraschend hohe Zölle gelten.

Die Situation der Schweiz zeigt aus Sicht der USA mal wieder, dass Donald Trump keinen Wert auf die bisherige Ordnung legt. Umgekehrt macht dieses Beispiel aber noch viel deutlicher: Nur wer politisches Gewicht mitbringt, kann gegen diesen Präsidenten bestehen. Die Schweiz könnte das zum Anlass nehmen, um sich endlich eines bewusst zu machen: Eine stärkere Anbindung an die EU dürfte auf längere Sicht der verlässlichere Weg sein.

Trump hat die kleine, finanzstarke, politisch neutrale Eidgenossenschaft in den Schwitzkasten genommen. Seit der vergangenen Woche gelten für zahlreiche Produkte aus der Schweiz Zölle in Höhe von 39 Prozent, wenn man sie in die USA exportieren will. Zum Vergleich: Die EU einigte sich mit den USA auf 15 Prozent, in Großbritannien liegen sie bei 10 Prozent.

Vergangene Woche hatte ich mich an dieser Stelle noch über den Zolldeal der EU mit Trump beklagt. Es stimmt schon: Die Europäische Union, zusammengefasst eine der größten Volkswirtschaften der Erde, steht in der US-Regierung nicht gerade hoch im Kurs. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollte den Deal als Erfolg verkaufen. Die 15-prozentigen Zölle, inklusive milliardenschwerer Investitionsversprechen, sind aus der Sicht Brüssels jedoch wahrlich kein großer Wurf.

Die Schweiz hat es allerdings wesentlich stärker getroffen. Dass die Belastung für das Land so hoch ausfällt, ist vermutlich eine Verkettung mehrerer Umstände. Da ist zum einen die besondere Konstellation der Schweizer Exportwirtschaft: Nach Kanada und Mexiko kommt etwa das meiste Gold in den USA aus der Schweiz – und die Nachfrage ist gerade besonders hoch.

Den aktuellen Goldrausch hat Donald Trump zu einem großen Teil mit verschuldet. Gold gilt als eine besonders stabile Wertanlage. In wirtschaftlich turbulenten Zeiten geht die Nachfrage für das Edelmetall häufig nach oben. Etwa wenn ein US-Präsident meint, er könne mit erratischen Zöllen die ganze Welt erpressen und glaubt, dass er damit seiner eigenen Wirtschaft hilft.

In den vergangenen Tagen wurde in US-Medien spekuliert, dass auch Zölle auf Gold erhoben werden könnten. Dem schob Trump allerdings am Montag einen Riegel vor. Dennoch sorgen auch die Goldimporte dafür, dass die Schweiz ein enormes Handelsdefizit gegenüber den USA vorweisen kann. Und wenn ein Land mehr in die USA exportiert als von dort importiert, findet das Donald Trump sehr unfair.

Den Groll Trumps dürfte sich die Schweiz aber auch wegen ihrer florierenden Pharmaindustrie eingehandelt haben. Denn Medikamente exportiert das deutsche Nachbarland ebenfalls sehr erfolgreich. Mit Novartis und Roche beheimatet das Land gleich zwei der weltweit größten Pharmakonzerne.

Auch das sieht Trump schon länger kritisch. Ihm sind die Preise für Arzneiprodukte in den USA deutlich zu hoch. Bislang sind Medikamente von den Zöllen noch ausgenommen. Allerdings muss das nicht so bleiben. In der vergangenen Woche sprach er davon, dass Pharmakonzerne mehr in den USA produzieren sollen. Komme es nicht dazu, würde er wieder an der Zollschraube drehen, zunächst auf 150 Prozent, dann womöglich auf 250 Prozent.

Der simpelste Grund für den US-Zollhammer ist aber wohl dieser: Trump hat die Zölle schlicht so hoch angesetzt, weil er es kann. In der Trump-Logik ist ein finanzstarkes Land, das weder politisch noch militärisch eine Bedrohung darstellt und noch dazu keine mächtigen Unterstützer hat, das denkbar leichteste Ziel. Die Realität scheint Trump dabei recht zu geben: Auf Gegenmaßnahmen hat die Schweiz bislang verzichtet.

Zu Trumps Charakter passt es auch, dass die ganze Welt dieses Machtgefälle öffentlich spüren konnte. Die Schweizer Präsidentin Karin Keller-Sutter wurde in den vergangenen Wochen von ihm regelrecht vorgeführt. Als die Regierungschefin kürzlich in Washington persönlich die Wogen glätten wollte, entwickelte sich der Besuch zu einem Fiasko. "Sie hat einfach nicht zugehört", sagte Trump über vorangegangene Telefonate mit Keller-Sutter, als die Politikerin noch im Anflug auf Washington war.