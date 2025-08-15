Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Tagesanbruch Ein zynisches Spiel
Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,
lassen Sie uns an diesem Freitagmorgen ein kurzes Gedankenexperiment durchspielen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Frühstückstisch, den Kaffee in der Hand und sprechen mit Ihrem Partner über die aktuellen Nachrichten. Allseits schwierige Weltlage, gefühlt nur Tod und Verderben. Plötzlich erzählt Ihnen Ihr Gegenüber ganz begeistert, wie schön es doch wäre, mal wieder rauszugehen, sich zu bewegen, eine Radtour zu machen oder eine Wanderung in den Bergen zu unternehmen.
Sie stimmen zu, auch wenn Sie eigentlich etwas ganz anderes vorhatten. Dann mümmeln Sie weiter an Ihrem Croissant, streichen noch etwas mehr Butter und Marmelade drauf. Als Sie sich später den Berg hochquälen, werden Sie die Vermutung nicht los, dass hinter der fröhlichen Radtour eventuell mehr steckt.
Es könnte nämlich sein, dass Ihr Partner Ihnen eigentlich etwas ganz anderes sagen wollte. Zum Beispiel, dass Sie dringend fitter werden müssen. Dafür soll es ja gute Gründe geben. Da ihr Partner aber weiß, dass Sie bei dem Thema leicht an die Decke gehen, probiert er es auf anderem Wege: mit reflexiver Kontrolle.
Darunter versteht man vereinfacht gesagt den Versuch, dem anderen eine Idee, die einem selbst nützt, so zu verkaufen, dass er sie für seine eigene hält. Das Verhalten des anderen zu den eigenen Gunsten beeinflussen, indem man seine Wahrnehmung entscheidend verändert.
Das Konzept der reflexiven Kontrolle kam Ende der 1960er-Jahre zu einiger Prominenz. Damals forschte der sowjetische Psychologe Wladimir Lefebvre zur allgemeinen Spieltheorie. Er war auf der Suche nach mathematischen Gleichungen, mit denen sich die weitreichenden Folgen individueller Handlungen vorhersagen ließen – einer "Algebra des menschlichen Bewusstseins". Dabei machte er eine zentrale Beobachtung. So ließ sich das gewünschte Resultat eines Spiels leichter erzielen, wenn man die Handlungsoptionen der Teilnehmer zunächst einer komplexen Analyse unterzog, die Mitspieler dann aber von Handlungswegen überzeugte, die zwar für sie selbst als die optimale Lösung erschienen – es in Wirklichkeit aber nicht unbedingt waren.
Lefebvre war zu jener Zeit am Zentralen Ökonomisch-Mathematischen Institut der Akademie der Wissenschaften in Moskau tätig. Bald wurde auch der KGB hellhörig – und machte sich das Konzept der reflexiven Kontrolle zu eigen. Die Geheimdienstler waren jedoch weniger an Algebra interessiert als an der subtilen Manipulation des Klassenfeinds. Sie implementierten die Methode in der Ausbildung der Agenten und sowjetischen Diplomaten.
Womit wir beim Alaska-Gipfel wären. Wenn Wladimir Putin und Donald Trump sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unserer Zeit in jenem Bundesstaat treffen, den die US-Regierung den Russen einst zum Schnäppchenpreis abgekauft hat, geht es nicht um eine Radtour in den Bergen. Es geht um die Zukunft der Ukraine – und möglicherweise auch Europas.
Ungute Erinnerungen an das Treffen der beiden in Helsinki im Jahr 2018 werden wach. Damals ließ Trump sich von Putin derart überrumpeln, dass er hinterher öffentlich dem eigenen Geheimdienst FBI widersprach. Der hatte Russland zuvor der Einflussnahme auf die US-Wahlen bezichtigt. Trump plauderte ungeachtet dessen alles nach, was ihm der Kreml untergejubelt hatte – und löste in den USA damit einen Skandal aus. Doch das war dem Präsidenten egal; Putin hatte ihn davon überzeugt, dass ihm das mehr nützt, als sich auf die Seite der eigenen Institutionen zu stellen. Es war reflexive Kontrolle wie aus dem Lehrbuch.
Was genau Putin bei solchen Gelegenheiten sagt, ist nicht bekannt. Aber es gibt Hinweise. So soll der russische Machthaber unter vier Augen ein Meister der mind games sein, also der psychologischen Spielchen. Er setzt dabei häufig Schmeicheleien ein. Auch vermag er es, seinem Gegenüber große Aufrichtigkeit zu vermitteln. Der frühere US-Präsident George W. Bush meinte gar einmal nach einem Treffen mit Putin, er habe in die Seele des russischen Präsidenten blicken dürfen.
Dagegen warnt die emigrierte russische Journalistin Jewgenja Albats eindringlich vor Putins diplomatischem Geschick. Sein ganzes Denken sei darauf ausgelegt, den Staatsfeind Nummer eins, nämlich den Westen und vor allem die USA, hereinzulegen. Dem US-Sender PBS sagte Albats einmal: "Er wurde schon auf der KGB-Schule darauf trainiert, nichts von seiner Seele preiszugeben, falls er überhaupt eine hat. Er ist ein professioneller Lügner."
Nun könnte es der russische Machthaber wieder darauf abgesehen haben, sein amerikanisches Gegenüber ganz im Sinne des Kremls hinzubiegen. Denn Putin weiß, was Trump will: den Friedensnobelpreis.
Sechs Kriege habe er seit seinem Amtsantritt im Januar bereits beendet, behauptete Trump Ende Juli kess. Faktenprüfer sagen da zwar etwas anderes, aber das hindert die MAGA-Fans nicht daran, den US-Präsidenten bereits als Peacemaker-in-Chief zu feiern, als Oberbevollmächtigten für Frieden. Das dürfte dem 79-Jährigen gefallen. Schließlich soll ihn kaum etwas mehr piesacken als die Tatsache, dass sein demokratischer Vorgänger Barack Obama den Nobelpreis bekommen hat – und er nicht.
Man muss nicht unbedingt mathematische Psychologie studiert haben, um zu wissen, dass Trump in Sachen Friedensschluss unter Druck steht. Erst im Juli beschwerte er sich auf seiner Plattform Truth Social darüber, dass er machen könne, was er wolle, aber den Preis bekomme er nicht. Auch soll er sich beim ehemaligen Nato-General Jens Stoltenberg über die Möglichkeit des Friedensnobelpreises erkundigt haben. Stoltenberg ist Norweger und hat gute Kontakte zum Komitee in Oslo, das den Preis verleiht.
Doch auch wenn er meint, er sei an der Reihe: Bislang rennt Trump seinen großspurigen Ankündigungen weit hinterher. Der Konflikt in Gaza ist nur blutiger geworden, seit der Republikaner mitmischt. Der Ukrainekrieg tobt weiter. Ein vollmundiges Ultimatum an Moskau verpuffte, weshalb die Strategen im Weißen Haus den Alaska-Gipfel ansetzten. Bis kurz vor Abflug sollen Trumps Berater noch an einer Verhandlungsstrategie gefeilt haben; der US-Präsident selbst hängte die Trauben vorsorglich tief. Er wolle "ein Gefühl für die andere Seite" bekommen, ließ er verlauten.
Putin verlässt sich nicht auf Gefühle. Der ausgebildete KGB-Mann vertraut lieber auf die ellenlangen Dossiers, die seine Agenten über Freund und Feind des Machthabers anlegen. Putin wusste genau Bescheid über Angela Merkels Angst vor Hunden und die Schwäche der deutschen Politik für billiges russisches Gas. Er wusste, dass er mit der Besetzung der Krim im Jahr 2014 davonkommen würde, ebenso wie er sicher war, dass Jewgeni Prigoschin und seine Männer die Champagnerkiste mit Sprengstoff über den Wolken öffnen würden.
Selbst über Trump weiß Putin vermutlich mehr als viele in der amerikanischen Bevölkerung. So soll der russische Geheimdienst den heutigen US-Präsidenten bereits seit den 1980ern beobachtet und ihn als geeignetes Zielobjekt für Manipulation ausgemacht haben.
Was aber wissen wir über Putin, außer dass er den schwarzen Gürtel im Judo besitzt und eine Vorliebe für goldene Klobürsten pflegen soll? Es spricht Bände, dass lange, nachdem Putin den Ukraine-Krieg vom Zaun gebrochen hatte, in hiesigen Medien das Zerrbild eines Tyrannen herumgeisterte, der wahlweise geistesgestört, todkrank oder bald weggeputscht ist. Doch die Palastrevolution blieb aus, die russische Wirtschaft brach nicht zusammen und auch nicht die Front im Donbass. Im Gegenteil, von dort kamen gerade in dieser Woche wieder erschreckende Nachrichten. Putins Truppen rücken weiter vor.
Auch die militärischen Winkelzüge gehören zum Repertoire der reflexiven Kontrolle, dessen sich der Machthaber bedient. Entweder durch öffentliche Atomkriegsdrohungen, durch gezielte Desinformation oder durch mörderische Attacken auf dem Schlachtfeld. Es geht darum, dem Gegner in entscheidenden Momenten die eigene Verletzlichkeit bewusst zu machen. Ihm weiszumachen, seine Chancen stünden nicht sonderlich gut und seine Möglichkeiten seien begrenzt. Reflexive Kontrolle funktioniert auf vielen Ebenen: politisch, militärisch, medial – und natürlich auch persönlich. Das Russland von Wladimir Putin nutzt sie alle.
Und so werden in Alaska zwei der mächtigsten – und skrupellosesten – Männer unserer Zeit zusammensitzen und vermutlich ein zynisches Spiel spielen. Die Frage wird sein, wer den anderen besser studiert hat. Über Putin ist bekannt, dass er sich in seine Widersacher gut hineinversetzen kann. Von Trump ist das nicht bekannt.
Nicht nur in den USA fürchten daher viele politische Beobachter, Trump könne sich in Alaska aus purer Eitelkeit auf einen schmutzigen Deal einlassen. Einen Deal, der den Krieg zwar vorerst beendet, aber zu Putins Bedingungen. Es wird schon spekuliert, dass Putin Trump ein attraktives Investitionspaket für die US-Wirtschaft schnüren könnte. Hauptsache, auch der US-Präsident bekommt etwas, das er will. Wenn nicht den Friedensnobelpreis, dann eben das ein oder andere gute Geschäft in Russland.
Mit Gerechtigkeit für die Ukraine muss dieser Gipfel also nicht unbedingt zu tun haben. Das weiß auch Putin nur zu gut.
Was sonst noch ansteht
Wenn es beim Fußball nur darum ginge, ob das Runde ins Eckige passt, wäre die Faszination für den Sport vermutlich nur halb so groß. Mindestens genauso interessant wie das Gekicke auf dem Rasen sind die Kabalen drumherum. Der FC Schalke kann davon ein Lied singen.
Dort spielt erst seit vergangenem Jahr Moussa Sylla. Der Star soll aber schon wieder vor dem Absprung stehen. Einige namhafte Vereine haben wohl ihr Interesse am Franzosen hinterlegt. Nun ist Schalke nach den Tönnies-Jahren, in denen der Klub mit russischer Staatsknete prasste, notorisch klamm und könnte das Geld gut gebrauchen. Eine Rolle dürfte aber auch Syllas Hund spielen. Der Fußballer erntet gerade einen Shitstorm, weil er offenbar nur noch wenig Interesse an dem Vierbeiner zeigte. Jedenfalls landete der Staffordshire-Bullterrier-Mischling im Tierheim.
Damit ging der Zoff aber erst richtig los. Denn zum einen ermittelt das Ordnungsamt Düsseldorf wegen der unerlaubten Einführung eines Listenhunds, zum anderen wirft Sylla seiner ehemaligen Hundebetreuerin vor, das Tier unterschlagen zu haben. Die Parteien liefern sich seit Tagen eine öffentliche Schlammschlacht. Der Hund ist dabei die ärmste Sau. Ihm droht offenbar die Abschiebung. Aber lesen Sie selbst.
Ohrenschmaus
Wohl kein Musikvideo passt besser zum Politgipfel in Alaska als dieses. Schon vor fast zehn Jahren brachte DJ Shadow den Song heraus – inklusive einer äußerst gut gealterten Trump-Schmähung. Finden Sie die?
Lesetipps
Bahnchef Richard Lutz muss gehen. Und jetzt? Weder inhaltlich noch personell legt der deutsche Verkehrsminister einen Plan vor, wie er sich die Zukunft des Unternehmens vorstellt. Dabei rennt der Bahn die Zeit davon, kommentiert mein Kollege Julian Seiferth.
Russischen Truppen ist es gelungen, die Ukrainer im Donbass zu überraschen. Die Lage scheint sich zu stabilisieren, doch die Gefahr ist bislang nicht gebannt. Das sagt der österreichische Oberst Markus Reisner im Gespräch mit meinem Kollegen Simon Cleven.
Nach der Schweiz und Italien nun Norwegen: Eine AfD-Abgeordnete reist durch Europa, um Werbung für die Vorstellungen von "Remigration" zu machen. Was dahinter steckt, berichtet mein Kollege Lars Wienand.
Der Diplomat und frühere Merkel-Berater Christoph Heusgen hat die Europäer scharf kritisiert. Er zürnt darüber, dass über ukrainische "Gebietsabtretungen" spekuliert wird, noch bevor die Verhandlungen in Alaska überhaupt begonnen haben. "Putin wird sich die Hände reiben", so Heusgen im Interview mit meinem Kollegen Daniel Mützel.
Mpox – eine Unterform der Pockenviren – breitet sich weiter aus. Nun schlagen Forscher Alarm. Ob auch Deutschland betroffen ist, weiß meine Kollegin Christiane Braunsdorf.
Zum Schluss
Einen aufrichtigen und vor allem manipulationsfreien Freitag wünscht Ihnen
Ihr
Christoph Cöln
Chef vom Dienst t-online
E-Mail: t-online-newsletter@stroeer.de
