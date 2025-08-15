Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

lassen Sie uns an diesem Freitagmorgen ein kurzes Gedankenexperiment durchspielen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Frühstückstisch, den Kaffee in der Hand und sprechen mit Ihrem Partner über die aktuellen Nachrichten. Allseits schwierige Weltlage, gefühlt nur Tod und Verderben. Plötzlich erzählt Ihnen Ihr Gegenüber ganz begeistert, wie schön es doch wäre, mal wieder rauszugehen, sich zu bewegen, eine Radtour zu machen oder eine Wanderung in den Bergen zu unternehmen.

Sie stimmen zu, auch wenn Sie eigentlich etwas ganz anderes vorhatten. Dann mümmeln Sie weiter an Ihrem Croissant, streichen noch etwas mehr Butter und Marmelade drauf. Als Sie sich später den Berg hochquälen, werden Sie die Vermutung nicht los, dass hinter der fröhlichen Radtour eventuell mehr steckt.

Es könnte nämlich sein, dass Ihr Partner Ihnen eigentlich etwas ganz anderes sagen wollte. Zum Beispiel, dass Sie dringend fitter werden müssen. Dafür soll es ja gute Gründe geben. Da ihr Partner aber weiß, dass Sie bei dem Thema leicht an die Decke gehen, probiert er es auf anderem Wege: mit reflexiver Kontrolle.

Darunter versteht man vereinfacht gesagt den Versuch, dem anderen eine Idee, die einem selbst nützt, so zu verkaufen, dass er sie für seine eigene hält. Das Verhalten des anderen zu den eigenen Gunsten beeinflussen, indem man seine Wahrnehmung entscheidend verändert.

Das Konzept der reflexiven Kontrolle kam Ende der 1960er-Jahre zu einiger Prominenz. Damals forschte der sowjetische Psychologe Wladimir Lefebvre zur allgemeinen Spieltheorie. Er war auf der Suche nach mathematischen Gleichungen, mit denen sich die weitreichenden Folgen individueller Handlungen vorhersagen ließen – einer "Algebra des menschlichen Bewusstseins". Dabei machte er eine zentrale Beobachtung. So ließ sich das gewünschte Resultat eines Spiels leichter erzielen, wenn man die Handlungsoptionen der Teilnehmer zunächst einer komplexen Analyse unterzog, die Mitspieler dann aber von Handlungswegen überzeugte, die zwar für sie selbst als die optimale Lösung erschienen – es in Wirklichkeit aber nicht unbedingt waren.

Lefebvre war zu jener Zeit am Zentralen Ökonomisch-Mathematischen Institut der Akademie der Wissenschaften in Moskau tätig. Bald wurde auch der KGB hellhörig – und machte sich das Konzept der reflexiven Kontrolle zu eigen. Die Geheimdienstler waren jedoch weniger an Algebra interessiert als an der subtilen Manipulation des Klassenfeinds. Sie implementierten die Methode in der Ausbildung der Agenten und sowjetischen Diplomaten.

Womit wir beim Alaska-Gipfel wären. Wenn Wladimir Putin und Donald Trump sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unserer Zeit in jenem Bundesstaat treffen, den die US-Regierung den Russen einst zum Schnäppchenpreis abgekauft hat, geht es nicht um eine Radtour in den Bergen. Es geht um die Zukunft der Ukraine – und möglicherweise auch Europas.

Ungute Erinnerungen an das Treffen der beiden in Helsinki im Jahr 2018 werden wach. Damals ließ Trump sich von Putin derart überrumpeln, dass er hinterher öffentlich dem eigenen Geheimdienst FBI widersprach. Der hatte Russland zuvor der Einflussnahme auf die US-Wahlen bezichtigt. Trump plauderte ungeachtet dessen alles nach, was ihm der Kreml untergejubelt hatte – und löste in den USA damit einen Skandal aus. Doch das war dem Präsidenten egal; Putin hatte ihn davon überzeugt, dass ihm das mehr nützt, als sich auf die Seite der eigenen Institutionen zu stellen. Es war reflexive Kontrolle wie aus dem Lehrbuch.

Was genau Putin bei solchen Gelegenheiten sagt, ist nicht bekannt. Aber es gibt Hinweise. So soll der russische Machthaber unter vier Augen ein Meister der mind games sein, also der psychologischen Spielchen. Er setzt dabei häufig Schmeicheleien ein. Auch vermag er es, seinem Gegenüber große Aufrichtigkeit zu vermitteln. Der frühere US-Präsident George W. Bush meinte gar einmal nach einem Treffen mit Putin, er habe in die Seele des russischen Präsidenten blicken dürfen.

Dagegen warnt die emigrierte russische Journalistin Jewgenja Albats eindringlich vor Putins diplomatischem Geschick. Sein ganzes Denken sei darauf ausgelegt, den Staatsfeind Nummer eins, nämlich den Westen und vor allem die USA, hereinzulegen. Dem US-Sender PBS sagte Albats einmal: "Er wurde schon auf der KGB-Schule darauf trainiert, nichts von seiner Seele preiszugeben, falls er überhaupt eine hat. Er ist ein professioneller Lügner."

Nun könnte es der russische Machthaber wieder darauf abgesehen haben, sein amerikanisches Gegenüber ganz im Sinne des Kremls hinzubiegen. Denn Putin weiß, was Trump will: den Friedensnobelpreis.

Sechs Kriege habe er seit seinem Amtsantritt im Januar bereits beendet, behauptete Trump Ende Juli kess. Faktenprüfer sagen da zwar etwas anderes, aber das hindert die MAGA-Fans nicht daran, den US-Präsidenten bereits als Peacemaker-in-Chief zu feiern, als Oberbevollmächtigten für Frieden. Das dürfte dem 79-Jährigen gefallen. Schließlich soll ihn kaum etwas mehr piesacken als die Tatsache, dass sein demokratischer Vorgänger Barack Obama den Nobelpreis bekommen hat – und er nicht.

Man muss nicht unbedingt mathematische Psychologie studiert haben, um zu wissen, dass Trump in Sachen Friedensschluss unter Druck steht. Erst im Juli beschwerte er sich auf seiner Plattform Truth Social darüber, dass er machen könne, was er wolle, aber den Preis bekomme er nicht. Auch soll er sich beim ehemaligen Nato-General Jens Stoltenberg über die Möglichkeit des Friedensnobelpreises erkundigt haben. Stoltenberg ist Norweger und hat gute Kontakte zum Komitee in Oslo, das den Preis verleiht.