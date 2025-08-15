Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Wladimir Putin und Donald Trump in der Nacht von Freitag auf Samstag in Anchorage zu einem Zweiertreffen zusammenkommen, wird ein Mann mit am Tisch sitzen, der schon seit fünf Jahren tot ist. Wladimir Lefebvre starb im Jahr 2020 in Kalifornien, doch sein berühmtestes Kind könnte den Gipfel maßgeblich beeinflussen. Denn der in der Sowjetunion geborene Wissenschaftler Lefebvre gilt als Vater des Konzepts der reflexiven Kontrolle.

Darunter versteht man vereinfacht gesagt den Versuch, dem anderen eine Idee, die einem selbst nützt, so zu verkaufen, dass er sie für seine eigene hält. Eine Eigenschaft, die bei einem Gipfel, bei dem so viel auf dem Spiel steht, recht nützlich sein kann.

Ende der 1960er-Jahre forschte der mathematische Psychologe Lefebvre zunächst zur allgemeinen Spieltheorie und erweiterte diese schließlich entscheidend. Er war auf der Suche nach Gleichungen, mit denen sich die Folgen individueller Handlungen vorhersagen ließen – ihm schwebte nichts weniger als eine Algebra des menschlichen Bewusstseins vor. Eher nebenbei machte er eine interessante Beobachtung. So ließ sich das gewünschte Resultat eines Spiels leichter erzielen, wenn man die Voraussetzungen, denen die Teilnehmer unterworfen sind, in eine bestimmte Richtung verändert. Man musste sie nur von jenen Handlungswegen überzeugen, die für sie selbst zwar als die optimale Lösung erschienen – es in Wirklichkeit aber gar nicht waren.

Lefebvre war zu jener Zeit am Zentralen Ökonomisch-Mathematischen Institut der Akademie der Wissenschaften in Moskau tätig. Bald wurde auch der KGB hellhörig und machte sich das Konzept der reflexiven Kontrolle zu eigen. Die Geheimdienstler waren jedoch weniger an Algebra interessiert als an der subtilen Manipulation des Klassenfeinds. Sie implementierten die Methode in der Ausbildung der Agenten und sowjetischen Diplomaten. Eine Methode, die auch Wladimir Putin während seiner Ausbildung zum Agenten kennengelernt haben dürfte.

Wenn der russische Diktator und der amerikanische Präsident sich auf der Joint Base Elmendorf-Richardson treffen, geht es nicht um die Schönheiten Alaskas. In jenem Bundesstaat, den die US-Regierung den Russen einst zum Schnäppchenpreis abgekauft hat, geht es um die Zukunft der Ukraine – und möglicherweise auch Europas. Und Putins berüchtigtes Verhandlungsgeschick lässt dabei nichts Gutes erahnen.

Ungute Erinnerungen an das Treffen der beiden in Helsinki im Jahr 2018 werden wach. Damals ließ Trump sich von Putin derart überrumpeln, dass er hinterher öffentlich dem eigenen Geheimdienst FBI widersprach. Der hatte Russland zuvor der Einflussnahme auf die US-Wahlen bezichtigt. Trump plauderte ungeachtet dessen alles nach, was ihm der Kreml untergejubelt hatte, und löste in den USA damit einen Skandal aus. Doch das war dem Präsidenten egal; Putin hatte ihn davon überzeugt, dass ihm das mehr nützt, als sich auf die Seite der eigenen Institutionen zu stellen. Es war reflexive Kontrolle wie aus dem Lehrbuch.

Was genau Putin bei solchen Gelegenheiten sagt, ist nicht bekannt. Aber es gibt Hinweise. So soll der russische Machthaber unter vier Augen ein Meister der Mind Games sein, also der psychologischen Spielchen. Er setzt dabei häufig Schmeicheleien ein. Auch vermag er es, seinem Gegenüber große Aufrichtigkeit zu vermitteln. Der frühere US-Präsident George W. Bush meinte gar einmal nach einem Treffen mit Putin, er habe in die Seele des russischen Präsidenten blicken dürfen.

Dagegen warnt die emigrierte russische Journalistin Jewgenja Albats eindringlich vor Putins diplomatischem Geschick. Sein ganzes Denken sei darauf ausgelegt, den Staatsfeind Nummer eins, nämlich den Westen und vor allem die USA, hereinzulegen. Dem US-Sender PBS sagte Albats einmal: "Er wurde schon auf der KGB-Schule darauf trainiert, nichts von seiner Seele preiszugeben, falls er überhaupt eine hat. Er ist ein professioneller Lügner."

Nun könnte es der russische Machthaber wieder darauf abgesehen haben, sein amerikanisches Gegenüber ganz im Sinne des Kremls hinzubiegen. Denn Putin weiß, was Trump will: den Friedensnobelpreis.

Sechs Kriege habe er seit seinem Amtsantritt im Januar bereits beendet, behauptete Trump Ende Juli kess. Faktenprüfer sagen da zwar etwas anderes, aber das hindert die MAGA-Fans nicht daran, den US-Präsidenten bereits als Peacemaker-in-Chief zu feiern, als Oberbevollmächtigten für Frieden. Das dürfte dem 79-Jährigen gefallen. Schließlich soll ihn kaum etwas mehr piesacken als die Tatsache, dass sein demokratischer Vorgänger Barack Obama den Nobelpreis bekommen hat – und er nicht.

Man muss nicht unbedingt mathematische Psychologie studiert haben, um zu wissen, dass Trump in Sachen Friedensschluss unter Druck steht. Erst im Juli beschwerte er sich auf seiner Plattform Truth Social darüber, dass er machen könne, was er wolle, aber den Preis bekomme er nicht. Auch soll er sich beim ehemaligen Nato-General Jens Stoltenberg über die Möglichkeit des Friedensnobelpreises erkundigt haben. Stoltenberg ist Norweger und hat gute Kontakte zum Komitee in Oslo, das den Preis verleiht.

Doch auch wenn er meint, er sei an der Reihe: Bislang rennt Trump seinen großspurigen Ankündigungen weit hinterher. Der Konflikt in Gaza ist nur blutiger geworden, seit der Republikaner mitmischt. Der Ukrainekrieg tobt weiter. Ein vollmundiges Ultimatum an Moskau verpuffte, weshalb die Strategen im Weißen Haus den Alaska-Gipfel ansetzten. Bis kurz vor Abflug sollen Trumps Berater noch an einer Verhandlungsstrategie gefeilt haben; der US-Präsident selbst hängte die Trauben vorsorglich tief. Er wolle "ein Gefühl für die andere Seite" bekommen, ließ er verlauten.