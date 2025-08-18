Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

sicher kennen Sie aus Ihrer Schulzeit noch das Spiel "Stille Post". Da muss jemand sich ein Wort ausdenken und dem Nächsten ins Ohr flüstern. Der wiederum flüstert, was er verstanden hat, dem Nächsten zu – und so geht die Reihe immer weiter. Bis der Letzte in der Kette laut verkündet, was bei ihm angekommen ist. Der Spaß bei diesem Spiel besteht darin, dass am Ende eigentlich nie das herauskommt, was am Anfang gesagt wurde. Nicht nur von schlechten Ohren wird das Spiel beeinflusst, sondern auch von Vorwissen, Vorstellungen, Wünschen der Teilnehmer, die dazu führen, dass Worte verzerrt oder gänzlich verändert werden.

Die internationale Politik spielte "Stille Post" an diesem Wochenende. Grund war der Alaska-Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Diktator Wladimir Putin, bei dem es um ein Ende des Kriegs in der Ukraine gehen sollte. Drei Stunden lang unterhielten sich die Männer, die die weltweit größten Nuklearmächte befehligen, am Freitag.

Das Problem: Sie sprachen hinter verschlossenen Türen und im engsten Kreis miteinander, umgeben nur von einer Handvoll Beratern. Bei einer kurzen Pressekonferenz im Anschluss verrieten sie nichts über konkrete Inhalte. Erst im Nachgang wurden die Ukraine, deren Existenz auf dem Spiel steht, sowie ihre Verbündeten in Europa von den USA über die Gespräche informiert und traten dann ihrerseits vor die Presse. Wie viel Wunschdenken, wie viel Wahrheit aber aus ihren Stellungnahmen sprach (und was sie lieber verschwiegen), blieb auch da unklar.

Drei wichtige Entwicklungen kristallisieren sich immerhin heraus:

Trump will keinen sofortigen Waffenstillstand. Es war eine der zentralen Forderungen der Ukraine und Europas vor dem Gipfel: Am Anfang aller Verhandlungen mit Russland müsse eine Waffenruhe stehen. Keine weiteren Angriffe, keine weiteren Toten also, während Gespräche laufen. Trump aber wandte sich nach dem Gespräch mit Putin auf seinem Onlinedienst Truth Social öffentlich gegen diese Forderung: Man wolle "direkt zu einem Friedensabkommen gelangen, das den Krieg beendet" und "nicht nur" zu einer Vereinbarung über eine Waffenruhe, die "oft nicht eingehalten" werde, schrieb der US-Präsident. Putin kommt das entgegen, er hat sich immer wieder gegen eine Waffenruhe ausgesprochen. Vor allem die Ukraine wird von Trump nun unter erheblichen Druck gesetzt. "Die Ukraine muss zustimmen, Präsident Selenskyj muss zustimmen, jetzt liegt es wirklich an ihm, das zu erreichen", sagte Trump im Interview mit seinem Haus- und Hofsender Fox-News. "Ein wenig" müssten auch die europäischen Nationen einbezogen werden. "Aber es liegt an Präsident Selenskyj." Die Europäer wechselten im Anschluss ihre Strategie , wie mein Kollege Johannes Bebermeier berichtet. In einer gemeinsamen Erklärung betonten sie die zuvor so zentrale Forderung nach einer Waffenruhe nicht mehr. Die Ukraine hingegen blieb hart: "Zuerst eine Waffenruhe und danach alles andere", teilte ein Berater von Präsident Selenskyj mit. Sollten die Kämpfe weiterlaufen, befürchte man "eine Erpressung der Ukraine". Ob Selenskyj diese Position aufrechterhalten kann, ist fraglich. Der Druck, der durch Trumps Kippen der Forderung nach einer Waffenruhe auf ihm lastet, ist schon jetzt enorm.

Es herrscht also bisher keine klare Sicht, sondern viel Stochern im Nebel. Dieser könnte sich heute immerhin lichten: Selenskyj, Merz, Rutte, Meloni und andere europäische Regierungschefs reisen nach Washington, um direkt mit dem US-Präsidenten zu reden. Nach dem Alaska-Gipfel ist das ihre Chance, das Ruder wieder herumzureißen und dem selbst ernannten "Dealmaker" Trump ihre Positionen zu vermitteln. Jetzt müssen sie schnell sein, jetzt müssen sie konkret werden, jetzt müssen sie geeint auftreten.

Wie offen Trump für sie ist, muss sich zeigen. Nach dem Treffen mit Putin schwärmte er von den wirtschaftlichen Vorzügen Russlands, als spreche er über den künftigen Geschäftspartner seiner Träume: "Unglaublich" seien das riesige Russland und das Öl, das Gas, die Rohstoffe, über die es verfüge. Viele reizvolle Deals in der Zukunft dürfte Trump bei solchen Sätzen im Sinn haben.

Als Vertreter ihrer Interessen dürfte sich Trump für die Ukraine mit solchen Aussagen zunehmend disqualifizieren. Selenskyj betont denn auch: Beim nächsten Treffen mit Putin wolle die Ukraine selbst mit am Tisch sitzen. Es wäre einer der wichtigsten Schritte und ein Anfang fairer Verhandlungen: das Ende der unzuverlässigen "Stillen Post" – zumindest für das Opfer von Putins Angriffskrieg.

Ohrenschmaus

Den idealistischen Weg zur Freiheit durch Liebe besingt die britische Rapperin Little Simz in ihrem Song "Free". Hier können Sie das Lied hören.

Was steht an?

Außenminister besucht Japan: Johann Wadephul (CDU) wird Japan und Indonesien bereisen. Auch hier dürfte es um Russland, viel mehr aber noch um einen anderen Aggressor gehen: China geht immer angriffslustiger im Südchinesischen Meer vor und bedroht Taiwan.

Übernahme von ProSiebenSat.1 durch Berlusconis Kinder? Heute soll voraussichtlich der Ausgang des Übernahmeangebots für den TV-Konzern ProSiebenSat.1 bekannt gegeben werden. Vorangegangen war eine monatelange Bieterschlacht zwischen einem tschechischen Finanzinvestor und dem italienischen Fernsehkonzern Media for Europe. Der gehört den Kindern des 2023 gestorbenen, früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi. Über Jahrzehnte hatte der Rechtspopulist den Konzern genutzt, um seine politische Karriere und die von ihm gegründete Partei Forza Italia zu fördern.

Neue Datenbank zu Opfern der NS-Zwangsforschung: Ihnen wurden Gehirne, Augen und Organe entnommen, sie mussten unter anderem für Impfstoff-Experimente herhalten: Zehntausende Menschen wurden Opfer der Zwangsforschung der Nationalsozialisten. Seit Juni bietet eine Datenbank erstmals systematischen Zugang zu Namen und Lebensdaten dieser Opfer. Ab 11 Uhr stellen Forscher der Leopoldina und der Max-Planck-Gesellschaft die Datenbank in Halle vor.

Lesetipps

Eine neue Analyse zeigt: Die Bildungswege der Abgeordneten im Bundestag unterscheiden sich stark nach dem Geschlecht und prägen die Politik. Warum das ein Problem ist, erklärt eine Autorin der Untersuchung im Gespräch mit meiner Kollegin Julia Naue.

In den vergangenen Jahren erreichte die Inflation neue Höhepunkte. Welche Produkte aus Ihrem Alltag hat die Teuerung besonders betroffen? Das hat meine Kollegin Sara Zinnecker mit den Zahlen-Experten von Statista ausgewertet.

Der FC Bayern hat zwar den Supercup gewonnen, aber der Top-Transfer des Stuttgarters Nick Woltemade ist endgültig vom Tisch. Mein Kollege Julian Buhl erklärt die Gründe – und warum der Rekordmeister dennoch profitieren könnte.

Zum Schluss

Live-Bilder vom Empfang der Europäer in Washington heute:

Ich wünsche Ihnen einen reibungslosen Start in die Woche. Morgen schreibt Florian Harms wieder für Sie.