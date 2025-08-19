Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wohin man in der Welt auch schaut, vielerorts scheint die Gemeinheit zu triumphieren: Der Kriegsverbrecher Putin lässt sich grinsend von Trump beklatschen, im Gazastreifen lässt Netanjahu palästinensische Kinder verhungern, das Leid ist kaum zu ertragen. Die Opfer von Gewaltherrschern, Geschäftemachern und anderen Ichlingen gehen in die Millionen, und weil ihnen niemand Einhalt zu gebieten scheint, verschlimmert sich die Lage von Tag zu Tag. Immerhin scheint der vereinte Versuch europäischer Regierungschefs, dem Weißhausbewohner in Washington ins Gewissen zu reden, in den vergangenen Stunden zumindest etwas gefruchtet zu haben, wie unser Korrespondent Bastian Brauns berichtet. Ansonsten gilt: Trump macht, was er will – und oft ist es dasselbe wie das, was Putin will. Regeln, Rücksicht oder gar Menschenleben spielen keine Rolle im selbstherrlichen Gebaren der Gemeinen.

Loading...

So tobt in Europa weiter der blutigste Krieg seit 1945. Obgleich in den Hauptstädten dies- und jenseits des Atlantiks dieser Tage über kein anderes Thema öfter geredet wird, ist bislang kein Strohhalm sichtbar, der begründete Hoffnung auf eine Feuerpause macht. In Charkiw haben russische Kampfpiloten vor wenigen Stunden eine ganze Familie getötet. Niemand scheint dem skrupellosen Kremlkrieger Einhalt gebieten zu können.

Ohnmächtig blicken Europäer auf die Schlachtfelder. Im Fernsehen wechseln die Bilder von Putin und Trump mit Szenen aus dem Gazastreifen, die Verwüstung, Tod und Verzweiflung zeigen, während der israelische Premierminister von "Selbstverteidigung" faselt. Es ist nicht nur tragisch, es ist empörend. Ein Schatten liegt über diesem Sommer. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen hierzulande vom Nachrichtenstrom abwenden. Sie ertragen das Grauen und die Gemeinheit einfach nicht mehr.

Doch es gibt kein Gesetz, dass gemeine Typen wie Putin und Netanjahu triumphieren müssen. Hoffnung ist angebracht, wenn man sie nicht mit naivem Optimismus verwechselt, sondern sie als Arbeitsteilung mit der Zukunft begreift. Deshalb setzen wir heute Morgen fünf Pflöcke gegen die Gemeinheit:

ERSTENS: Sanktionen mit Zähnen. Nicht die Zahl der Straflisten zählt, sondern die Dichte der Maschen. Schattentransporte, Frontfirmen, Schein-Reexporte – hier entscheidet sich, ob Kriegstreiber wie Putin wirklich bezahlen müssen. Die Gewinne aus eingefrorenen russischen Staatsvermögen werden bereits für Kiew abgezweigt, aber da geht mehr: Auch von den enormen Vermögen ließe sich ein Teil der Ukraine zuschlagen – notfalls über den Umweg der G7-Staatengruppe, während die EU ihre Rechtsfragen ordnet. "Ein Rückgriff auf die russischen Zentralbankreserven täte dem Verursacherprinzip Genüge", schreibt die "Neue Zürcher Zeitung". "Es sieht vor, dass derjenige für Schäden haftet, der sie zu verantworten hat. Nicht Europas Steuerzahler, sondern Russland müsste dann für den Wiederaufbau zahlen." Berechtigt wäre es.

ZWEITENS: Informationshygiene statt Empörungsindustrie. Wer die Demokratie verteidigen will, muss ihre digitalen Kommunikationsbasare sauber halten: Social-Media-Firmen sollten gezwungen werden, ihre Empfehlungsalgorithmen offenzulegen und gemäß dem Verursacherprinzip für ihre Inhalte zu haften. Es braucht ein Bollwerk gegen Lügen, Hass und Propaganda. Die EU hat mit dem Digital Services Act zaghaft begonnen, die Laberlawinen auf Facebook, X, und Co. zu überprüfen und einige Verstöße zu rügen. Sie sollte ihr juristisches Schwert schärfen und härter gegen die Gerüchteschleudern vorgehen – das ist keine Zensur, sondern die Durchsetzung einer legitimen Hausordnung für den öffentlichen Marktplatz. Warum sollte TikTok anders behandelt werden als eine Zeitung oder ein Fernsehsender? Auch wirtschaftlich sticht der Trumpf: Trump brummt Europa hohe Zölle auf – aber Europa kann mit Daumenschrauben gegen Digitalkonzerne antworten. Wer sich verweigert, soll so lange zahlen, bis Compliance günstiger ist als Manipulation.

DRITTENS: Recht muss ausnahmslos gelten. Die internationalen Haftbefehle gegen Putin und Netanjahu beweisen, dass auch mächtige Potentaten eine Postadresse im Rechtssystem haben. Man mag es als Symbolpolitik abtun, weil die Betroffenen sich den Ermittlungen bislang entziehen. Doch Symbole sind Steckdosen, an denen sich die Wirklichkeit auflädt. Straflosigkeit entmutigt die Anständigen, Verfahren ermutigen die Zweifelnden.

VIERTENS: Frieden muss wehrhaft sein. Pazifismus ohne Schutz ist bloß eine Bitte. Deutschland und seine EU-Partnerländer fahren die Waffen- und Munitionsproduktion hoch, vernetzen ihre Luftverteidigung, verstärken die Nato-Grenzen. Entgegen dem Gekeife von Links- und Rechtsparteien ist das kein Militarismus, sondern eine überfällige Überlebensstrategie. Wer sich nicht verteidigen kann, endet im Fressnapf von Imperialisten. Abschreckung ist die höfliche Form der Gewaltfreiheit – sie verhindert, dass Kriegstreiber wie der Kremlchef einfach durchmarschieren.

FÜNFTENS: Jeder kann helfen, die Zivilgesellschaft zu stärken. Städtepartnerschaften, Schüleraustausch, Kulturprogramme, Investigativfonds, auch Gespräche im Familien- und Kollegenkreis: Nichts davon beendet morgen einen Krieg, aber alles verdichtet das Netz, das die Gesellschaft zusammenhält, ihre Spaltung verhindert und die Arglist zurückdrängt.

Die Gemeinen siegen nicht, weil sie schlauer wären, sondern weil sie weniger Hemmungen haben. Sie halten die Mehrheit der Menschen für bequem, vergesslich, käuflich. Ihre populistischen Steigbügelhalter von links bis rechts tun alles, um den gesellschaftlichen Frieden zu vergiften. Wut ist ihr Lebenselixier. Man begegnet ihnen am besten nicht mit Pathos, sondern mit kühler Effizienz und akribischer Arbeit – in der Diplomatie genauso wie im Alltag: Pünktliche Eisenbahnen, faire, aber nicht ungezügelte Sozialleistungen, solide finanzierte Gerichte und Polizeidienststellen, transparente Kontrolle politischer Macht und eine Verwaltung, die ermöglicht, statt zu behindern: Auch das sind Garanten der Freiheit. Der Rechtsstaat ist die Bürokratie der Anständigkeit. Er wirkt langsam, aber er wirkt.

Ob Autokraten oder Oligarchen: Die Gemeinen stürzen selten von allein, man muss ihnen den Stecker ziehen. Das ist in einer Demokratie die Aufgabe aller – Regierung, Opposition, Medien, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften, eben einfach aller Bürger. Die gute Nachricht: Überall gibt es Leute, die schon am Kabel ziehen. Machen Sie mit?

Netanjahu bombt weiter

Es war eine der größten Demonstrationen seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023: Mehr als 200.000 Menschen protestierten am Sonntagabend allein in Tel Aviv gegen die geplante Ausweitung des Gaza-Krieges und für die Freilassung der vermutlich 20 noch lebenden Hamas-Geiseln. Auch in Jerusalem gingen zahlreiche Menschen auf die Straße.