Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wetten, dass ich Ihnen mit nur zwei Buchstaben einen Ohrwurm verpassen kann? Achtung: Na naa na na na! Hat's funktioniert oder brauchen Sie auch noch den Refrain? Genau, Live is life! Im Sommer 1985 war das, als der Song der Grazer Popper Opus die Hitparaden stürmte. Damals konnte man keine Disko besuchen und keinen Radiosender einschalten, in denen nicht diese Wohlfühlmelodie lief.

Oder zehn Jahre später, im Sommer 1995: Da konnte sich niemand vor dem Gassenhauer "Macarena" retten. Ich brauche den Titel hier nur hinzuschreiben, schon dürfte die Hälfte aller Leser den Refrain im Ohr haben, selbst wenn sie den spanischen Text nie verstanden haben (der dreht sich intellektuell eher unterkomplex um den Körper und dass man ihm Gutes tun soll).

Ich könnte die Liste fortsetzen, mache aber lieber einen Punkt und hoffe darauf, dass Sie längst erahnen, worauf ich hinaus möchte. Genau: Wo, bitte schön, bleibt der Sommerhit des Jahres 2025? Warum kommt da nichts Eingängiges, Mitreißendes, kein Song, der vom Schulkind bis zur Oma alle berührt, den alle im Ohr und auf der Zunge haben? Eigentlich ist die Frage noch viel größer: Warum gibt es schon seit Jahren keine echten Sommerhits mehr? Liegt's daran, dass die Leute heute weniger Radio hören und stattdessen ihre individuellen Spotify-Playlists runterdudeln? Oder liegt's am demografischen Wandel? Oder wurde einfach jede gute Melodie bereits veröffentlicht?

Der wahre Grund ist trivialer, fürchte ich. Ich darf ihn aussprechen, weil ich als alter weißer Mann eh als hoffnungslos vorurteilsbehaftetes Gruftie-Wesen gebrandmarkt bin: Es gibt keine Sommerhits mehr, weil so gut wie alle Popsongs heute gleich klingen. Taylor Swift, Beyoncé, Rihanna, Dua Lipa und wie sie alle heißen: in meinen Ohren ein einziger belangloser Geräuschebrei. Kein Groove, keine überraschende Sentenz, nichts Zwingendes. Da hilft es auch nicht, dass die Gesellschaft für Konsumforschung beziehungsweise ihr Tochterunternehmen Gfk Entertainment heute hochoffiziell den Sommerhit 2025 bekannt geben will. Da werden dann wieder aufgeregte Pressemitteilungen versandt, berufene Experten interviewt und historische Vergleiche zu den Hits der Vergangenheit gezogen.

Alles Käse. Was nicht klingt, taugt nichts. Früher war alles besser. Oder erinnern Sie sich an den offiziellen Sommerhit 2024? "Bauch Beine Po" hieß der. Nie gehört.

Kampf gegen das Inferno

Die mehr als zweiwöchige Hitzewelle mit Temperaturen jenseits der 40 Grad hat Spanien hinter sich, der Kampf gegen die Waldbrände jedoch geht weiter: Noch immer wüten mehr als ein Dutzend große Feuer zwischen Andalusien und Galicien. Allein von Montag auf Dienstag wurden 30.000 Hektar Land zerstört, was der Größe von 42.000 Fußballfeldern entspricht. Insgesamt beträgt die verkohlte Fläche in der bislang schlimmsten Waldbrandsaison des Landes 373.000 Hektar – etwa das Siebenfache des Bodensees. Obwohl vor allem dünn besiedelte Gebiete in gebirgiger Landschaft betroffen sind, mussten bereits Tausende Menschen evakuiert werden.

Seit gestern helfen auch deutsche Feuerwehrleute aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bei der Brandbekämpfung: 67 Einsatzkräfte mit 23 Fahrzeugen unterstützen die erschöpften Kollegen in der Extremadura. Auch aus Frankreich, Italien und Finnland kamen Helfer und Löschflugzeuge, die Niederlande, Tschechien und die Slowakei schickten Hubschrauber. Das wirksamste Mittel gegen die Flammen wäre allerdings Regen – der dem Wetterdienst zufolge in den kommenden Tagen leider nicht zu erwarten ist.

Man muss es so deutlich sagen: Durch die Klimakrise sind die Sommermonate in Südeuropa zu einer Hochrisikoperiode geworden.

Putin bombt weiter

Was folgt auf den Supergipfel von Washington? Gestern Mittag diskutierten die Ukraine-Unterstützer-Länder in einer Videoschalte über das denkwürdige Treffen zwischen Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus. Trotz überschaubarer Fortschritte auf dem Weg zu einem Friedensabkommen war der Tenor vorsichtig positiv: vor allem wegen des geschlossenen Auftritts und der Andeutung einer amerikanischen Beteiligung an Sicherheitsgarantien.

Unterdessen blühen Spekulationen, wo ein mögliches Treffen Selenskyjs und Putins stattfinden könnte. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte Genf als geeigneten Ort ins Spiel gebracht, und der schweizerische Außenminister Ignazio Cassis bereits erklärt, dass sein Land dem Kremlchef in diesem Fall Immunität garantieren würde – trotz des internationalen Haftbefehls gegen ihn.

Wie vage solche Überlegungen sind, zeigt die Reaktion aus Moskau: Dort trat Außenminister Sergej Lawrow umgehend auf die Bremse. Zunächst müssten sämtliche diplomatischen Hierarchien durchlaufen und jedes einzelne Gespräch sorgfältig vorbereitet werden. Der Kreml hat erkennbar kein Interesse an einem schnellen Frieden, stattdessen will er die Ukrainer weiter terrorisieren und weiteres Gelände erobern. So verhalten sich nicht verantwortungsbewusste Staatsmänner, sondern skrupellose Imperialisten.

Prominenter Radler

Die Deutschland Tour gehört nicht zu den Großereignissen im Radsport-Kalender – doch in diesem Jahr ist der fünftägigen Rundfahrt, die heute mit dem Prolog in Essen beginnt, erhöhte Aufmerksamkeit garantiert: Immerhin geht auch Florian Lipowitz an den Start, der umjubelte Dritte der Tour de France. Dass der starke Bergfahrer auf der eher flachen Strecke nicht zu den Favoriten zählt, ist zweitrangig: Er wolle die Tour vor allem fürs Training mitnehmen, genießen – und den Fans etwas zurückgeben, hat der 24-Jährige erklärt. Sympathisch bodenständig.