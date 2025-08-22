Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

Flutlicht an, Spielfeld frei, Deutschland steht am Mittelkreis. Heute Abend wird die Bundesligasaison 2025/26 angepfiffen, FC Bayern gegen RB Leipzig – ein Spitzenspiel wie eine Nationaltherapie unter Stadionchören. Während die deutsche Konjunktur mit Zerrung über den Platz humpelt und Trumps Zölle ganz Europa in die Abseitsfalle made in Mar‑a‑Lago stellen, schauen Fußballfreunde gebannt auf den Rasen und hoffen, dass wenigstens dort die Pässe ankommen.

Bayern gegen Leipzig: Das sind zwei Vereine, die außerhalb ihrer Fanblasen ungefähr so beliebt sind wie Steuererklärungen. Der eine mit rappelvollem Trophäenschrank, aber chronischem Überheblichkeitssyndrom, der andere Ostdeutschlands einziger Erstligist, aber mit Brausedosenästhetik. Kann man mögen, muss man aber nicht.

Doch Hand aufs Herz: Wenn es darauf ankommt, liefern beide. Tempo, Pressing, schnelle Taktikwechsel. Da zaubern keine Ballballette wie in Paris oder Barcelona, aber stabile Ergebnisoptimierungskicker. Man darf auch mal anerkennend nicken, wenn der Ball ohne Umwege ins Netz kullert.

Genau wie bei der gegenwärtigen Bundesregierung. Auch die Koalition aus Union und SPD wirkt nicht wie ein Traumteam. Liefern muss sie trotzdem. Geführt von Kanzler Friedrich Merz, dem ebenso wortgewandten wie vorlauten Manager im Politikeranzug, und SPD‑Chef Lars Klingbeil, dem machthungrigen Strategen, der im richtigen Moment von den eigenen Leuten eins auf den Deckel bekommen hat, bevor er abhebt. Kein perfektes Paar, aber eine pragmatische Doppelsechs. Keine Publikumslieblinge, aber solide aufgestellt. Und wenn sie sich nun endlich an ihre Versprechen halten und ihre Laufwege besser aufeinander abstimmen als bei der vergeigten Richterwahl, kann daraus vielleicht doch noch ansehnlicher Kombinationsfußball, pardon, eine bundesweit akzeptierte Politik werden.

Dringend nötig wäre es. Das Deutschland-Team im Berliner Regierungsviertel schiebt sich seit Monaten den Ball hin und her, trifft aber zu selten ins Netz. Die Unternehmen warten auf Flanken, die Verwaltung hantiert mit Formularblöcken wie mit bleischweren Medizinbällen, und die Liste der überfälligen Reformen wird lang und länger, während auf der anderen Seite des Atlantiks der GRÖSSTE OBERMACKER ALLER ZEITEN macht, was er will. Heute legt das Statistische Bundesamt die Konjunkturzahlen für das erste Halbjahr vor; Ökonomen rechnen damit, dass sich der Miniaufschwung zu Beginn des Jahres schon wieder in ein Schrumpfen verkehrt hat. Das alles ist kein Weltuntergang, aber eben auch kein Sommermärchen. Der Herbst ist nicht mehr weit, da droht wieder der typische deutsche Blues.

Was tun? Weniger Querpässe, mehr schnelle Läufe in die Spitze vors Tor. Also: schnelleres Planungsrecht – digital, digitaler, am digitalsten, die Balten und Skandinavier zeigen, wie es geht. Digitalminister Karsten Wildberger hat allen Ministerkollegen eine Frist bis zum 15. September gesetzt, konkrete Pläne für den Bürokratieabbau vorzulegen. Gut so. Nicht lange fackeln, sondern machen. So kommt man in die Offensive und reißt ein Land aus der Lethargie. Nun müssen die Chefs von CDU und SPD den dynamischen Minister unterstützen, damit er sich gegen die eigenen Leute durchsetzen kann.

Ob Merz und Klingbeil das gelingt? Ist offen, aber zutrauen kann man es ihnen durchaus. In ihrem unideologischen Stil ähneln sie tatsächlich dem Klub aus Leipzig, in ihrem Pragmatismus den Münchner Bayern. Popularitätswerte sind nett, Tabellenpunkte sind besser. Wenn Kapitän und Abwehrchef die Mannschaft zusammenhalten und vorne jemand die Dinger reinmacht, kann das plötzlich sehr attraktiv sein. Erfolgsästhetik ist auch eine Ästhetik. Sie könnte die Stimmung im Land zum Besseren wenden. Das ewige Mosern hält ja kein Mensch aus. Nörgler schießen keine Tore und verdienen keine Siege.

Heute Abend also Bayern gegen Leipzig. Zwei Mannschaften, die wissen, wie man vorne mitspielt, sei es Platz eins oder auch mal Platz sieben. Weil sie den unpopulären Teil des Geschäfts ernst nehmen: Training, Taktik, Timing. Wäre doch schön, alle in der Regierung nähmen sich ein Beispiel daran: klare Ansagen, kurze Wege, schneller Abschluss.

So könnte dieser Spätsommer zum Auftakt für den deutschen Neustart werden. Einfach mal machen – dann fliegen hoffentlich überall im Land die alten Ausreden wie Laub vom Tribünendach. Und wenn nicht alles sofort funktioniert, dann bitte nicht meckern und niedermachen, sondern einfach den nächsten Versuch wagen. So beginnen Geschichten, die man später "Aufbruch" nennt.

Israels Regierung auf Raubzug

Die Lage im Gazastreifen ist katastrophal. Die israelische Armee rückt mit Panzern und Bulldozern auf die Stadt Gaza vor, palästinensische Zivilisten werden zusammengetrieben wie Vieh. "Der Lärm von Explosionen, Artillerie, Kriegsflugzeugen, Krankenwagen und Hilfeschreien macht uns fertig", sagt Ahmad al-Schanti der Nachrichtenagentur AFP. Erklärtes Ziel der israelischen Regierung ist die vollständige Zerschlagung der Hamas-Terrorbande und die Befreiung der verbliebenen etwa 20 noch lebenden Geiseln, in Wahrheit geht es aber wohl längst um die Besetzung des gesamten Gazastreifens. Einen Deal mit der Hamas zur Freilassung von zehn lebenden Geiseln und der Rückgabe weiterer 18 toter Israelis schien Netanjahu im letzten Moment abzublasen. Gestern Abend ordnete er dann doch neue Verhandlungen an. Trotzdem bereiten sich seine Streitkräfte auf eine "ausgedehnte Operation von mehreren Monaten vor, die bis in das Jahr 2026 andauern wird", berichtete das israelische Militärradio.

"Netanjahu will einen endlosen Krieg, weil andernfalls seine Koalition mit den Rechtsextremen auseinanderbrechen würde, die keinen Frieden wollen, sondern ein Großisrael, das nach Gaza reicht, nach Syrien und Libanon", schreibt die "Süddeutsche Zeitung". "Sie suchen nach Wegen, Gaza ethnisch zu säubern, Palästinenser in den Südsudan oder nach Libyen abzuschieben." In ihrem verbrecherischen Imperialismus unterscheidet sich die Regierung in Jerusalem kaum noch von der Kreml-Clique in Moskau.

Die Folgen für Hunderttausende Palästinenser sind furchtbar. "Der Gazastreifen ist ein geschlossener Raum, aus dem niemand entkommen kann (...) und in dem der Zugang zu medizinischer Versorgung, Essen und Trinkwasser schwindet", meldet das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Heute Vormittag wird der neue internationale IPC-Bericht zur Situation im Gazastreifen veröffentlicht. Wie zu hören ist, könnte er in Teilen des Gebiets offiziell eine Hungersnot feststellen. Schon im Juli wurden 13.000 Kinder unter fünf Jahren mit akuter Mangelernährung diagnostiziert, nun dürfte die Zahl noch höher liegen.

