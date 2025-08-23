Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

eine Woche denkwürdiger Diplomatie geht zu Ende. US-Präsident Donald Trump hat Wladimir Putin in Alaska den roten Teppich ausgerollt, obwohl gegen den Kremlchef wegen Kriegsverbrechen ein internationaler Haftbefehl erlassen wurde. Anschließend empfing Trump in Washington auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die wichtigsten europäischen Regierungschefs, darunter Friedrich Merz und Emmanuel Macron sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Endlich kommt Bewegung in die Bemühungen um einen Frieden – oder?

Wenige Tage nach dem Gipfelreigen zeigen sich dessen Mängel immer deutlicher. Chef-Dealmaker Trump hat gar keinen Plan, er tut nur so. Es geht ihm mehr um schicke Fotos als um Substanz. Je nachdem, mit wem er gerade gesprochen hat, ändert er seine Meinung: Mal fordert er ein sofortiges Ende der russischen Angriffe oder ermutigt die Ukrainer zu stärkeren Angriffen, mal behauptet er, nur Selenskyj könne den Krieg stoppen. Vor allem zeigt er eine geradezu naive Bewunderung für den Kremlchef.

Das besorgt die europäischen Regierungschefs. Sie fürchten, dass die territoriale Integrität der Ukraine und die Sicherheitsinteressen der europäischen Staaten bei einem hastigen Deal zwischen den Kumpels Trump und Putin ignoriert werden. Oder dass Trump seine Drohung wahrmacht und sich von den Friedensgesprächen zurückzieht. Deshalb laufen die diplomatischen Drähte zwischen Berlin, Paris, London, Rom, Brüssel und Warschau in diesen Stunden heiß. Deshalb versuchen die Europäer, Trump auf jede erdenkliche Art zu beeinflussen: mit Zugeständnissen, Schmeicheleien, geradezu peinlicher Unterwürfigkeit.

Kann das gelingen? Was haben Trumps publicityträchtige Treffen in Alaska und Washington wirklich gebracht? Können Bundeskanzler Merz und die anderen europäischen Staatschefs ihren Wunsch nach einem gerechten Frieden für die Ukraine durchsetzen – oder wickelt Putin am Ende doch wieder seinen Kumpel Trump um den Finger, und das Töten geht immer weiter?

Antworten auf diese Fragen sind schwierig, aber ich habe zwei Gesprächspartner gefunden, die sich bestens auskennen und kein Blatt vor den Mund nehmen: Der Sicherheitsexperte Christian Mölling vom European Policy Centre und unser Leitender Außenpolitikredakteur Patrick Diekmann sind meine Gäste in diesem Podcast. Sie kommentieren schnörkellos die Lage, berichten von Hintergrundinformationen aus der Bundesregierung und wägen ab, ob ein westliches Killerkommando in den Kreml geschickt werden sollte. Hören Sie bitte zu, es lohnt sich:

