Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

manchmal lese ich etwas und habe sofort ein Bild vor Augen. Am Wochenende zum Beispiel, da ging es in einem Interview um ältere Menschen. Ich sah gepflegte Grauhaarige mit erstaunlich glatter Haut vor mir, die im großen Mercedes gemütlich durch die Landschaft fahren. Die in wasserabweisenden Outdoor-Kleidern in den Bergen wandern oder plaudernd im Café sitzen, die vollen Einkaufstaschen ans Stuhlbein gelehnt. Die durch Museen schlendern, abends in die Oper oder ins AC/DC-Konzert drängen. Klingt klischeehaft? Stimmt. Aber es gibt sie natürlich, diese fitten, gut situierten Rentner.

Vielleicht dachte ja auch Marcel Fratzscher an dieses Klischee der Silver Ager oder Best Ager, wie Marketingleute sie gern bezeichnen, als er in eben jenem "Spiegel"-Interview ein verpflichtendes soziales Jahr für alle Rentnerinnen und Rentner forderte. Die ältere Generation müsse sich stärker einbringen, beispielsweise im Sozialbereich, aber auch bei der Verteidigung, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin darin. Schließlich habe sie ihren Teil des Generationenvertrags nicht eingehalten: zu wenige Kinder bekommen, zu viele Probleme verursacht – von der fehlenden Verteidigungsfähigkeit bis zur Klimakrise. So lautet zusammengefasst sein Vorwurf.

Ganz unrecht hat Fratzscher mit all dem zwar nicht. Doch sein Vorstoß wird die Lebensdauer einer Seifenblase haben: schön schillernd, beim ersten Windhauch zerplatzt. Zurück bleibt ein feuchter, glitschiger Fleck. In die "Tagesschau" schafft es so eine Forderung zwar, realistisch ist sie jedoch nicht. Empörung, Trotz und Widerstand sind stattdessen garantiert. Und unnötigen Streit zwischen Jung und Alt schürt sie zudem. Dabei wird das Gegenteil gebraucht.

Es stimmt schon: Die Lage ist ernst. Zu lange haben zu viele die Augen vor absehbaren Problemen und notwendigen Reformen verschlossen: angefangen bei einer Wirtschaft, die auf billiges russisches Gas setzte, statt konsequent auf nachhaltige Energie umzustellen. Weiter ging es mit einer scheintot gesparten Bundeswehr, die ja nicht mehr gebraucht würde – getreu dem Motto: Der Handelspartner erschießt einen doch nicht. Und einer desolaten Verkehrspolitik, die jahrzehntelang vor allem in Straßen (gern und vor allem in bayerische, Verkehrsministern der CSU sei Dank), aber nicht in die Bahn investierte. Bis zum Ausbau eines Sozialstaats, den vor allem Beitragszahler finanzieren, von denen es aber absehbar immer weniger gibt.

Politiker und ihre Wähler wogen sich im optimistisch kölschen Glauben, et hätt noch immer jot jejange. Hauptsache, die Wirtschaft brummt. Nur brummt die dummerweise seit geraumer Zeit nicht mehr. Der russische Präsident pfiff zudem in seinem imperialen Machthunger auf den Handel mit der deutschen Wirtschaft, brachte stattdessen Krieg nach Europa. Und ein unberechenbarer US-Präsident zerschlug binnen weniger Monate grundlegende Gewissheiten inklusive Freihandel. Kurzum: Die Ausgangslage war schon mal besser.

Damit hat Fratzscher also recht. Auch damit, dass die Verantwortlichen für die Misere naturgemäß nicht bei den Jungen und Mitteljungen zu suchen sind, sie nun aber vor allem aufgefordert werden, diese zu beheben. Sei es als Wehrdienstleistende oder Beitragszahler, denen zugleich gesagt wird, sie sollten mal besser mit vielem, was für die Älteren lange Zeit selbstverständlich war, nicht mehr rechnen: Renten, von denen man leben kann, bezahlbare Mieten oder bestimmte Gesundheitsleistungen.

Sie können das nicht allein stemmen. Wenn nun stets gefordert wird, der Gürtel müsse enger geschnallt werden und alle müssten Abstriche machen, dann sollte das auch für wirklich alle gelten: für Junge wie Alte und Mittelalte, für Arbeitende wie Arbeitslose und Rentner. Allerdings muss dabei beachtet werden, wer mehr leisten kann und wer weniger. Ja, auch eine gerechtere Erbschaftssteuer oder – sofern technisch umsetzbar – gar eine Vermögenssteuer, mit der der SPD-Chef gerade den Blutdruck der Union in die Höhe treibt, sollten dann dazu gehören. Und auch der ebenfalls von Fratzscher vor Kurzem ins Spiel gebrachte Boomer-Soli sollte dann kein Tabu sein, mit dem die geburtenstarken Jahrgänge, die nun in Rente gehen, arme Rentner teilweise mitfinanzieren sollten.

Ein soziales Pflichtjahr explizit für Rentner wird dagegen schon deshalb nicht viel bringen, weil sehr viele dafür gar nicht infrage kommen. Mindestens 4,5 Millionen der etwa 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner sind pflegebedürftig, die Mehrheit von ihnen wird wiederum von Angehörigen gepflegt, viele von ihnen sind selbst im Rentenalter. Mehr als jeder Dritte über 65 engagiert sich zudem schon jetzt ehrenamtlich. Und fast jeder Zweite betreut regelmäßig Enkel und Urenkel. Das Bild der selbstsüchtigen Silver Ager ist in sehr vielen Fällen tatsächlich ein Klischee.

Sinnvoller wäre dagegen ein Gesellschaftsjahr für wirklich alle, die gesund genug dafür sind. Etwa in der Form, dass jeder zwischen 18 und 70 Jahren ein solches Jahr angelehnt an den Bundesfreiwilligendienst leistet. Denn auch fitte Ältere könnten etwa der Bundeswehr mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung aus dem Berufsleben helfen – aber auch in Kindergärten, auf Sozialstationen, im Denkmal- oder Umweltschutz. Wer jedoch Angehörige pflegt, Kinder betreut, sich nachweislich ehrenamtlich engagiert oder bereits Wehr- oder Wehrersatzdienst geleistet hat – wie viele der aktuellen und der Bald-Rentner es ohnehin schon getan haben –, sollte davon befreit sein.

Statt mit Feindbildern zu hantieren und einzelne Gruppen zu verteufeln, würde das die Bereitschaft auch der Jungen zu einem solchen Dienst steigern. Und den gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt. Das ist gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je.