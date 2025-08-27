Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

der Habexit schlägt auch zwei Tage später noch hohe Wellen. Landauf, landab kommentieren Medien den tosenden Abgang. Robert Habeck zieht den Stecker – nicht nur beim Mikrofon, sondern gleich beim Mandat. Zu seinem Abschied aus dem Bundestag streut der einstige Obergrüne keine säuselnden Dankesworte, sondern Pfeffer: Der neuen Parlamentspräsidentin Julia Klöckner von der CDU attestiert er "Unfähigkeit", gar "Dämlichkeit" und schmäht sie als "Fehlbesetzung". Dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder wirft er wegen dessen kulinarischer Social-Media-Kampagnen "fetischhaftes Wurstgefresse" vor. Prompt faucht der CSU-Chef mit verkappter bayerischer Kirchenbankpoesie zurück: "Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg." So scharfe Töne sind selbst im notorisch ruppigen Politikbetrieb selten.

Ist das gut oder schlecht? Möglicherweise beides.

Einerseits wirkt es wohltuend, wenn Politiker nicht reden wie Nebelmaschinen auf zwei Beinen. Endlich bekommt das Wahlvolk mal keine "werteorientierten, angemessenen, differenzierten" Standardfloskeln serviert, sondern echtes Fleisch an der Sprache – ja, sogar Wurst. Natürlich ist es ein Lebenszeichen der Demokratie, wenn Spitzenleute nicht nur graue Entwürfe in die Welt nuscheln, sondern Kante zeigen. Habecks "Wurstgefresse"-Bild ist grell, aber verständlich; es beschreibt die Inszenierung des ewig deftig-satten, selbstzufriedenen Bayernkönigs, der die Politik zur Vesperplatte erklärt: Hauptsache, es gibt was Herzhaftes für den Chef, der Rest ist Beilage. Dass Söder darauf mit einem Satz kontert, der nach Stammtisch klingt und nach Sakristei riecht, wirkt immerhin ehrlich. So spricht einer, der nicht im Handbuch "Politdeutsch für Fortgeschrittene" geblättert hat, sondern im Bierzelt zu Hause ist. Kurzum: endlich Authentizität, endlich Deutsch ohne Dämpfer.

Andererseits wird aber auch ein Schuh draus: Wenn der Ton zum Totschlagargument wird, verlottert die Umgangsform – und mit ihr der Platz, auf dem Politik überhaupt möglich ist. Wer die Parlamentspräsidentin als "Fehlbesetzung" etikettiert, stellt nicht nur eine Person infrage, sondern auch ihr Bemühen um überparteiliches Moderieren, das man Klöckner bei aller Kritik nicht gänzlich absprechen kann. "Das ist schlechter Stil", kommentiert meine Kollegin Julia Naue. Und wer einen politischen Kontrahenten "Hauptsache weit weg" wünscht, stellt ihm keinen Stuhl für den demokratischen Dialog hin, sondern den Hocker vor die Tür.

Beim Publikum bleibt dann eine bittere Botschaft hängen: Respekt ist überflüssig. Und wenn es im Plenum schon scheppert, warum sollte es in der Firma leiser sein, auf dem Schulhof höflicher, an der Haltestelle freundlicher? Höflichkeit, diese unscheinbare Infrastruktur der Gesellschaft, rostet zuerst am Rand – und irgendwann bricht die Brücke.

Wir alle leben in ernsten Jahren. Krisen lodern überall, Debatten gleichen Dauerfeuern, die Schlagzeilen tragen Stahlkappen. Viele Menschen sehnen sich nach Leichtigkeit, nach einer Sprache, die die Stirn nicht noch tiefer in Falten legt. Die Versuchung ist groß, Ernst mit Spott zu betäuben. Häme ist da aber nur die billige Pointe: Sie kostet wenig, wirkt schnell – und hinterlässt einen Kater. Die teurere Alternative wäre Humor. Nicht Hohn, sondern Heiterkeit; nicht Häme, sondern Hintersinn. Humor baut Fenster in den Beton, Häme ritzt nur Graffiti hinein.

Deshalb gilt: Ja, Klartext ist gut. Aber Klartext ohne Respekt ist nur Krawall. Und Krawall ist zwar laut, aber selten klug. Politik braucht scharfe Sätze – doch sie braucht auch die ausgestreckte Hand. Sonst verkommt das "Wortgefecht" zum "Wortgefresse" und das Parlament zum Bierzelt, in dem sich Schreihälse gegenseitig die Wurst vom Brot ziehen, während draußen die Leute auf eine Suppe warten, die endlich satt macht.

Was hätten Habeck und Söder stattdessen sagen können? Vielleicht dies: Statt "Fehlbesetzung" lieber "Fehler gemacht, nachsitzen". Und statt "Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg" lieber "Kühl dein Mütchen, und dann komm wieder – Hauptsache, wir reden." Das klingt nicht so knackig. Aber Politik ist kein Metzgerhandwerk, bei dem es um die schärfste Klinge geht. Eher eine Küche, die mit Würze geizt, damit alle mitessen können. Ja, ein bisschen Leichtigkeit darf gerne sein, auch mit Wurstwitz. Aber bitte als Beilage. Die Hauptspeise bleibt: Lösungssuche. Alles andere ist nur Rhetorikdekor.

Ohrenschmaus

Schrill, laut, fleischig: Wer passt musikalisch zum Politikstil dieser Tage? Vielleicht dieser Klopps.

Bedingt abwehrbereit

Zumindest diese drohende Krise hat die schwarz-rote Koalition im Vorfeld abgewendet: Nachdem Außenminister Johann Wadephul (CDU) zunächst einen Leitungsvorbehalt gegen das geplante Wehrdienst-Gesetz von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eingelegt hatte, nahm er diesen im letzten Moment zurück. Nun kann der Entwurf, an dem die Union kritisiert, dass er vor allem auf Freiwillige setzt und keine echte Wehrpflicht vorsieht, in der heutigen ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause beschlossen werden. Ein Scheitern wäre besonders peinlich gewesen, da die Regierungsmannschaft symbolisch im Verteidigungsministerium tagt.

Dort soll außerdem ein Gremium gegründet werden, das Deutschland besser für Krisenfälle rüstet: ein Nationaler Sicherheitsrat. Welch überragende Bedeutung die Regierung in Zeiten des Ukraine-Kriegs der Wiedererlangung militärischer Stärke beimisst, lässt sich auch am Anschlusstermin zweier Kabinettsmitglieder ablesen: Sowohl Ressortchef Pistorius als auch Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) haben sich zur Eröffnung einer neuen Rüstungsfabrik von Rheinmetall im niedersächsischen Unterlüß angekündigt. Das Werk soll Artilleriemunition und Raketenmotoren produzieren. Auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte wird erwartet.

Merz reist nach Moldau

Moldau gilt vielen Experten als Putins potenziell nächstes Eroberungsziel. Zudem finden in dem kleinen Land zwischen der Ukraine und Rumänien am 28. September Parlamentswahlen statt, auf die der Kreml mit massiven Sabotageaktionen Einfluss zu nehmen versucht. Schon bei einem EU-Referendum im vergangenen Jahr, das äußerst knapp proeuropäisch ausging, kam es zu Desinformation und Stimmenkäufen.