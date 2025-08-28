Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

manchen Personen oder Dingen haftet etwas Geheimnisvolles an. Warum vor Tausenden von Jahren die tonnenschwere Gesteinsformation Stonehenge in England errichtet wurde? Kann bis heute niemand genau sagen. Auch um Politiker ranken sich manche Mysterien: Saddam Hussein soll Doppelgänger gehabt haben, genauso wie Wladimir Putin. Dem russischen Machthaber werden zudem Affären und uneheliche Kinder nachgesagt. Wie genau die Frisur von Donald Trump entstanden ist? Wir werden es wohl nie erfahren.

Loading...

Auch Unternehmen können etwas Geheimnisvolles an sich haben. Manche kultivieren diesen Eindruck vermutlich ganz bewusst. Denn es macht sie interessant und kann neue Kunden anlocken. Haben Sie etwa von dem Konzern Palantir gehört? Das geheimnisvolle Image beginnt da schon beim Namen: Er stammt aus dem Fantasyepos "Der Herr der Ringe". Darin sind Palantiri Steine, mit denen man über große Entfernungen kommunizieren und an fremde Orte blicken kann. Ich komme gleich dazu, was das mit dem Unternehmen zu tun hat.

Loading... Embed

Sie haben es vielleicht bisher nicht bemerkt: Aber um dieses Unternehmen tobt gerade eine Diskussion, die auch Sie ganz persönlich betreffen kann. Denn Palantir hat möglicherweise bereits Ihre Daten aus deutschen Behörden bearbeitet, ohne dass Sie davon wussten. Und in der Bundesregierung wird gerade gar überlegt, ob man sich in eine gewisse Abhängigkeit dieses Unternehmens begeben soll.

Das aber wäre ein leichtsinniger Fehler. Denn die Aktivitäten von Palantir sind potenziell verfassungswidrig, undurchsichtig und werden von Personen aus dem Umfeld von US-Präsident Donald Trump vorangetrieben.

Palantir ist in Deutschland vor allem deshalb ein Thema, weil es hier einen mächtigen Kunden hat: die Polizei. In vier Bundesländern wird Software des Unternehmens von Beamten genutzt. Das Bundesinnenministerium prüft, ob nicht die gesamte Polizei Zugriff erhalten sollte. Minister Alexander Dobrindt steht dem grundsätzlich offen gegenüber. Er habe "kein Störgefühl" bei einer Software, nur weil sie von Palantir stammt, sagte der CSU-Politiker kürzlich dem "Stern".

Um die Aufregung zu verstehen, ist es wichtig zu begreifen, was Palantir überhaupt tut. Und da beginnen schon die ersten Probleme: Schauen Sie gerne einmal selbst auf der Webseite des Unternehmens nach. "Unsere Software ermöglicht Echtzeit-Entscheidungen auf Basis künstlicher Intelligenz in wichtigen Regierungs- und Wirtschaftsunternehmen im Westen, von der Fabrikhalle bis zur Front", heißt es da. Schlauer ist man danach auch nicht.

Um es ganz simpel zu halten: Die Programme von Palantir nutzen KI, um Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen. Polizisten können dadurch Informationen über Personen aus verschiedenen Datenbanken zentral bündeln. Das könnten etwa Autokennzeichen, Vorstrafen, Meldeadressen oder Vernehmungsprotokolle sein. In Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg werden bereits entsprechende Programme genutzt.

Von der bayerischen Polizei heißt es, dass solche Datenabfragen ohne die Nutzung der Software Tage dauern würden. Tatsächlich klagen die Behörden schon seit Jahren darüber, dass es keinen vernünftigen Datenabgleich gibt, weder innerhalb Deutschlands noch mit anderen EU-Staaten. Ein EU-weites Register für Gefährder gibt es etwa nicht. Bewegt sich ein Islamist oder Rechtsextremist von einem EU-Staat in einen anderen, kann er leicht vom Radar der Polizei verschwinden.

Die Software soll durch das Zusammentragen von Daten Dinge sichtbar machen, die der Polizei andernfalls entgangen wären. Ermittler sollen dadurch im Idealfall Erkenntnisse gewinnen können, die sich ihnen sonst verborgen geblieben wären – ähnlich also wie mit den Palantiri in "Der Herr der Ringe". In Hessen heißt es, dass 2017 mithilfe von Palantir ein Jugendlicher festgenommen wurde, der mutmaßlich einen Sprengsatz für einen Anschlag herstellen wollte. 2022 soll Palantir in Essen geholfen haben, einen rechtsextremen Anschlag auf eine Schule zu verhindern.

Wenn man es positiv ausdrücken will, räumt Palantir mit dem Datenwust auf, der in vielen deutschen Behörden bekannt ist. Endlich ein Unternehmen, das sich dieses Chaos annimmt, möchte man meinen.

Doch so leicht ist es dann doch nicht. Die Kritik an Palantir fängt schon bei einem der Gründer an: Peter Thiel ist nicht nur ein hochgradig erfolgreicher Techinvestor, sondern auch ein früher Förderer von Donald Trump. Später pushte er JD Vance, der ohne ihn wohl nie US-Vizepräsident geworden wäre.

Der Techunternehmer strebt nach einer Welt, die den wohlhabendsten Menschen absolute Freiheit einräumt. Demokratische Werte haben darin nicht nur keinen Platz. Sie sind mit seinem Verständnis von Freiheit nicht vereinbar, bekennt er selbst. Ihm wird daher vorgeworfen, eine autoritäre bis monarchistische Gesellschaft anzustreben. Nicht wenige vermuten, dass Thiels Ideologie vor allem Einfluss auf Vance hat – und der steht mit seinen 41 Jahren gerade am Anfang seiner politischen Karriere.

Thiel sitzt bis heute im Verwaltungsrat von Palantir, hat aber laut dem Unternehmen keinen Einfluss mehr auf das operative Geschäft. Palantir hat jedoch viel Einfluss auf die US-Regierung. Denn dort sitzen zahlreiche Kunden: Die CIA hatte früh in das Unternehmen investiert. Heute werden Palantir-Programme auch vom US-Verteidigungsministerium und der Einwanderungsbehörde ICE benutzt. Zur Erinnerung: Das ist die Behörde, die gerade in den USA überall Jagd auf Migranten macht – auch mit der Unterstützung von Palantir. So wird aus einem Analysewerkzeug schnell ein Überwachungsapparat.