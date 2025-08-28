Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Tagesanbruch Ein leichtsinniger Fehler
Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,
manchen Personen oder Dingen haftet etwas Geheimnisvolles an. Warum vor Tausenden von Jahren die tonnenschwere Gesteinsformation Stonehenge in England errichtet wurde? Kann bis heute niemand genau sagen. Auch um Politiker ranken sich manche Mysterien: Saddam Hussein soll Doppelgänger gehabt haben, genauso wie Wladimir Putin. Dem russischen Machthaber werden zudem Affären und uneheliche Kinder nachgesagt. Wie genau die Frisur von Donald Trump entstanden ist? Wir werden es wohl nie erfahren.
Auch Unternehmen können etwas Geheimnisvolles an sich haben. Manche kultivieren diesen Eindruck vermutlich ganz bewusst. Denn es macht sie interessant und kann neue Kunden anlocken. Haben Sie etwa von dem Konzern Palantir gehört? Das geheimnisvolle Image beginnt da schon beim Namen: Er stammt aus dem Fantasyepos "Der Herr der Ringe". Darin sind Palantiri Steine, mit denen man über große Entfernungen kommunizieren und an fremde Orte blicken kann. Ich komme gleich dazu, was das mit dem Unternehmen zu tun hat.
Embed
Sie haben es vielleicht bisher nicht bemerkt: Aber um dieses Unternehmen tobt gerade eine Diskussion, die auch Sie ganz persönlich betreffen kann. Denn Palantir hat möglicherweise bereits Ihre Daten aus deutschen Behörden bearbeitet, ohne dass Sie davon wussten. Und in der Bundesregierung wird gerade gar überlegt, ob man sich in eine gewisse Abhängigkeit dieses Unternehmens begeben soll.
Das aber wäre ein leichtsinniger Fehler. Denn die Aktivitäten von Palantir sind potenziell verfassungswidrig, undurchsichtig und werden von Personen aus dem Umfeld von US-Präsident Donald Trump vorangetrieben.
Palantir ist in Deutschland vor allem deshalb ein Thema, weil es hier einen mächtigen Kunden hat: die Polizei. In vier Bundesländern wird Software des Unternehmens von Beamten genutzt. Das Bundesinnenministerium prüft, ob nicht die gesamte Polizei Zugriff erhalten sollte. Minister Alexander Dobrindt steht dem grundsätzlich offen gegenüber. Er habe "kein Störgefühl" bei einer Software, nur weil sie von Palantir stammt, sagte der CSU-Politiker kürzlich dem "Stern".
Um die Aufregung zu verstehen, ist es wichtig zu begreifen, was Palantir überhaupt tut. Und da beginnen schon die ersten Probleme: Schauen Sie gerne einmal selbst auf der Webseite des Unternehmens nach. "Unsere Software ermöglicht Echtzeit-Entscheidungen auf Basis künstlicher Intelligenz in wichtigen Regierungs- und Wirtschaftsunternehmen im Westen, von der Fabrikhalle bis zur Front", heißt es da. Schlauer ist man danach auch nicht.
Um es ganz simpel zu halten: Die Programme von Palantir nutzen KI, um Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen. Polizisten können dadurch Informationen über Personen aus verschiedenen Datenbanken zentral bündeln. Das könnten etwa Autokennzeichen, Vorstrafen, Meldeadressen oder Vernehmungsprotokolle sein. In Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg werden bereits entsprechende Programme genutzt.
Von der bayerischen Polizei heißt es, dass solche Datenabfragen ohne die Nutzung der Software Tage dauern würden. Tatsächlich klagen die Behörden schon seit Jahren darüber, dass es keinen vernünftigen Datenabgleich gibt, weder innerhalb Deutschlands noch mit anderen EU-Staaten. Ein EU-weites Register für Gefährder gibt es etwa nicht. Bewegt sich ein Islamist oder Rechtsextremist von einem EU-Staat in einen anderen, kann er leicht vom Radar der Polizei verschwinden.
Die Software soll durch das Zusammentragen von Daten Dinge sichtbar machen, die der Polizei andernfalls entgangen wären. Ermittler sollen dadurch im Idealfall Erkenntnisse gewinnen können, die sich ihnen sonst verborgen geblieben wären – ähnlich also wie mit den Palantiri in "Der Herr der Ringe". In Hessen heißt es, dass 2017 mithilfe von Palantir ein Jugendlicher festgenommen wurde, der mutmaßlich einen Sprengsatz für einen Anschlag herstellen wollte. 2022 soll Palantir in Essen geholfen haben, einen rechtsextremen Anschlag auf eine Schule zu verhindern.
Wenn man es positiv ausdrücken will, räumt Palantir mit dem Datenwust auf, der in vielen deutschen Behörden bekannt ist. Endlich ein Unternehmen, das sich dieses Chaos annimmt, möchte man meinen.
Doch so leicht ist es dann doch nicht. Die Kritik an Palantir fängt schon bei einem der Gründer an: Peter Thiel ist nicht nur ein hochgradig erfolgreicher Techinvestor, sondern auch ein früher Förderer von Donald Trump. Später pushte er JD Vance, der ohne ihn wohl nie US-Vizepräsident geworden wäre.
Der Techunternehmer strebt nach einer Welt, die den wohlhabendsten Menschen absolute Freiheit einräumt. Demokratische Werte haben darin nicht nur keinen Platz. Sie sind mit seinem Verständnis von Freiheit nicht vereinbar, bekennt er selbst. Ihm wird daher vorgeworfen, eine autoritäre bis monarchistische Gesellschaft anzustreben. Nicht wenige vermuten, dass Thiels Ideologie vor allem Einfluss auf Vance hat – und der steht mit seinen 41 Jahren gerade am Anfang seiner politischen Karriere.
Thiel sitzt bis heute im Verwaltungsrat von Palantir, hat aber laut dem Unternehmen keinen Einfluss mehr auf das operative Geschäft. Palantir hat jedoch viel Einfluss auf die US-Regierung. Denn dort sitzen zahlreiche Kunden: Die CIA hatte früh in das Unternehmen investiert. Heute werden Palantir-Programme auch vom US-Verteidigungsministerium und der Einwanderungsbehörde ICE benutzt. Zur Erinnerung: Das ist die Behörde, die gerade in den USA überall Jagd auf Migranten macht – auch mit der Unterstützung von Palantir. So wird aus einem Analysewerkzeug schnell ein Überwachungsapparat.
Abonnieren Sie kostenlos den kommentierten Überblick über die Themen, die Deutschland bewegen. Datenschutzhinweis
Das bringt uns wiederum zur deutschen Polizei und der Frage: Ist es vertretbar, einem solchen Unternehmen Zugang zu derart sensiblen Daten zu geben? Die Bundesländer, die die Programme nutzen, gaben bislang Entwarnung: Es bestehe keine Verbindung zum Internet, sodass keine Daten an den Mutterkonzern abfließen können. In Bayern hat das Fraunhofer-Institut zudem den Quellcode überprüft und für sicher befunden.
Allerdings ist allein schon die Verknüpfung verschiedener Daten problematisch. Die Gesellschaft der Freiheitsrechte, die sich als Verein für Grund- und Menschenrechte einsetzt, sieht in dem Einsatz der Software unter anderem einen Verstoß gegen das Grundrecht, über seine eigenen Daten zu bestimmen. Der Verein hat deshalb gegen das Vorgehen eine Verfassungsbeschwerde eingereicht.
Ein möglicher Ausweg könnte natürlich sein, dass sich die Politik nach alternativen Anbietern umsieht. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach etwa davon, dass er sich lieber eine europäische oder deutsche Alternative wünschen würde.
Das Unternehmen selbst teilt selbstbewusst mit, es könne einen solchen Konkurrenten nirgends sehen. "Sollte man tatsächlich die Hoffnung auf Lösungen setzen, die bereits vor der ersten Zeile funktionierendem Code an Debakel wie den BER oder Stuttgart 21 erinnern, statt auf einen Anbieter zu vertrauen, der nach Aussagen zahlreicher Experten alternativlos ist und den Status 'bekannt und bewährt' innehat?", sagte zuletzt ein Palantir-Sprecher.
Der "Spiegel" berichtete zuletzt, dass es im Bundesinnenministerium bislang jenseits von Palantir keine "eingehendere Betrachtung einzelner Softwarelösungen" gegeben habe. Andere Hersteller wie One Data oder SAS hatten zuletzt geklagt, dass sie vergleichbare Lösungen anbieten könnten, die Politik sie bislang allerdings eher ignoriere.
Allzu vorschnell sollte sich das Innenministerium nicht auf einen einzigen Anbieter einschießen. Selbst wenn Palantir am Ende das beste Angebot sein sollte, darf die Bundesregierung einen solch wichtigen Auftrag, der noch dazu bald das Bundesverfassungsgericht beschäftigen könnte, nicht zu voreilig vergeben. Das sollten Alexander Dobrindt und die CSU spätestens nach dem Debakel um die Pkw-Maut begriffen haben.
Eine sanfte Rückkehr
Schon der Raum machte deutlich, wie wichtig der Bundesregierung dieser Termin war. Nicht im Kanzleramt, sondern in einem abhörsicheren Raum im Verteidigungsministerium kamen die Minister von Schwarz-Rot zusammen. So etwas gab es seit fast 20 Jahren nicht mehr. Das Kabinett einigte sich dort unter anderem auf die Schaffung eines Nationalen Sicherheitsrates und vor allem auf eine neue Form des Wehrdienstes.
Stimmt der Bundestag zu, müssen ab dem kommenden Jahr junge Männer in einem Fragebogen angeben, ob sie für den Wehrdienst fähig und bereit sind. Frauen können den Bogen freiwillig ausfüllen. Eine Auswahl wird dann zu einer Beurteilung eingeladen. Der Dienst in der Bundeswehr bleibt allerdings weiter freiwillig. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist davon überzeugt, damit bis 2029 auf 110.000 Wehrdienstleistende zu kommen.
Große Zufriedenheit herrscht nach der Einigung allerdings nicht. Dem Bundeswehrverband und auch Teilen der Union gehen die Beschlüsse nicht weit genug, Linke und BSW halten den Vorstoß für übertrieben. Der Vorschlag bleibt am Ende ein Kompromiss, der der Bevölkerung gemischte Signale vermittelt: Einerseits soll die Bundeswehr gestärkt werden, andererseits soll das möglichst schonend erfolgen. Ob beides auf Dauer funktionieren kann, darf getrost bezweifelt werden.
Ohrenschmaus
Eine ganz private Empfehlung heute von mir: Mein aktuelles Lieblingslied, ganz frisch und noch keine Woche alt.
Was steht an?
Der Kanzler unterwegs: Gestern noch war Friedrich Merz nach Moldau gereist. Heute ist der Bundeskanzler zunächst in Rostock bei seinem Antrittsbesuch bei der deutschen Marine. Der Tag endet dann allerdings in Frankreich: Dort trifft er den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Abendessen.
Handygipfel: Sollte in der Schule gänzlich auf Smartphones verzichtet werden oder nicht? Darüber will Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) heute in Dresden mit Vertretern von Schulen, Verbänden und Politik sprechen.
Gesprächsbedarf bei Schwarz-Rot: Wie geht es nach der parlamentarischen Sommerpause für CDU, CSU und SPD weiter? In Würzburg werden darüber heute und morgen die geschäftsführenden Fraktionsvorstände sprechen. Unser Chefreporter Johannes Bebermeier ist vor Ort.
Lesetipps
Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist offenbar als Werteunion-Vorsitzender gescheitert. Er beklagt einen Putsch. Seine Gegenspielerin ist keine Unbekannte, berichtet mein Kollege Lars Wienand.
Donald Trump wetterte stets gegen linke Planwirtschaft. Doch jetzt greift der Präsident selbst radikal in die Wirtschaft ein. Mit den Milliarden aus Joe Bidens Chip-Programm kauft er Intel-Anteile und macht die USA zum Großaktionär, schreibt unser US-Korrespondent Bastian Brauns.
Die Urlauber klagen, die Wirte stöhnen, die Preise explodieren: Der Tourismus auf Mallorca steht am Scheideweg. Soll die Insel auf Klasse statt Masse setzen – oder droht sie, ihre treuesten Gäste zu verlieren? Darüber haben meine Kolleginnen Ellen Ivits und Dorothea Meadows diskutiert.
Die USA drohen der EU mit Sanktionen und neuen Zöllen. Angeblich ist die Meinungsfreiheit auf dem Kontinent bedroht. Brüssel muss jetzt endlich Härte zeigen, meint mein Kollege Martin Küper.
Manche Hollywoodstars treiben die Sehnsucht nach ewiger Jugend auf die Spitze. Extreme Schönheitsoperationen entstellen – und zeigen die dunkle Seite des Schönheitswahns, schreibt unsere Kolumnistin Nicole Diekmann.
Zum Schluss
Jetzt zugreifen!
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag. Morgen kommt der Tagesanbruch wieder von Florian Harms.
Herzliche Grüße
Ihr
David Schafbuch
Stellvertretender Ressortleiter Politik & Wirtschaft
Bluesky: @schubfach.bsky.social
E-Mail: t-online-newsletter@stroeer.de
Gefällt Ihnen der Tagesanbruch? Dann leiten Sie diesen Newsletter an Ihre Freunde weiter.
Haben Sie diesen Newsletter von einem Freund erhalten? Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.
Alle bisherigen Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.
Alle Nachrichten von t-online lesen Sie hier.
Mit Material von dpa.