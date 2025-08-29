Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

Jubiläen sind eine feine Sache, Jubilare manchmal auch. Aber nur wenige Herrschaften sind derart entspannt, dass man ihnen schon einen Tag vor dem runden Geburtstag eine Eloge widmen kann. Der Tagesanbruch kann es, weil er eben als ungewöhnliches Format daherkommt, und weil der Helge eben ein ganz besonders lässiger Zeitgenosse ist. Vor einiger Zeit, ich belagerte gerade mit zwei sehr lieben Herren die Bar der "Möve im Felsenkeller" in der Berliner Akazienstraße, kam er mit Hut, Sonnenbrille und Trenchcoat hereingetrippelt, inspizierte kurz die Lokalität und trippelte wortlos wieder hinaus. Unser unisono vorgebrachtes "Tach, Helge!" quittierte er mit einem Nicken, dann war er wieder weg.

Loading...

Morgen wird er wieder da sein, jedenfalls on air und on screen: Radiostationen, Fernsehsender und vieles, was sonst noch so sendet, wird sich seiner Person widmen, wird Würdigungen vorbringen und vielleicht ein paar Kalauer bemühen, Katzeklo und dergleichen, höhö. Das hält er aus, der Helge. Er weiß ja, wie man mit ein paar flotten Sprüchen ein großes Publikum befriedigt, um sich anschließend in einem kleinen Theater den wahren Fans widmen zu können. Mit schreiend komischen Geschichtchen über liebestolle Ehefrauen zum Beispiel oder über die Familie van den Berg oder über Reinhold Messner im ewigen Eis. Dazu vielleicht eine kleine Melodie: dum-didel-dum-didel-di. Das ist dann die wahre Kunst, unerreicht von all den Fernsehschenkelklopfern namens Raab, Kebekus, Nuhr und Co.

Morgen wird Helge Schneider also 70 Jahre alt. Wobei alt in diesem Zusammenhang fast schon eine Unverschämtheit ist. Schließlich geht es hier um einen Menschen, der mindestens zur Hälfte ein Kind geblieben ist. Der aus Luft und Lauten Welten baut – Komiker, Musiker, Improvisateur und Welterklärer in einem. Ein, zwei Töne auf dem Klavier, ein Trompetenseufzer, dann kippt die Wirklichkeit und offenbart ihren doppelten Boden, auf dem alles Schwere plötzlich federleicht wiegt.

Das ist eine große Kunst, von der Deutschland derzeit mehr braucht. Wir stapeln Krisen wie Pfandflaschen hinter der Haustür: zu hohe Preise und zu niedriges Debattenniveau, heißes Klima und kalte Kriege, von den echten Kriegen ganz zu schweigen, jeden Tag ein neuer Hieb gegen den Seelenfrieden, es ist schon hart. Dazu Kommentaristen, die auch in Wassergläsern Stürme anrühren: Jeder politische Patzer ist gleich ein Desaster; schon ein Tweet genügt, um eine Karriere zu zerstören. Ein Land im Daueralarm, das nachts noch die Warn-App prüft, ob es schon wieder ernst ist – und morgens vergisst, wie man unernst bleibt.

Helges Methode dagegen ist die Kunst des freundlichen Verrutschens. Er zeigt, dass man Probleme nicht kleinlacht, sondern groß entkrampft. Hintersinniger Humor ist keine Flucht, sondern eine Seitentür: Man schlüpft kurz hinaus, atmet aus, schaut die Dinge schräg von der Seite an – und kommt wieder herein, ohne gleich die Möbel umzuwerfen. Lachen ist kein Wegducken. Es ist ein Zwischenraum, in dem das Gehirn Purzelbäume schlägt und selbst verängstigte Seelen sich öffnen.

Dementsprechend dürfte es im Sinne des Jubilars sein, wenn wir uns die Republik als Jazzband vorstellen: Die Nachrichten schlagen den Takt, mal hektisch, mal holprig. Die Politik klampft Akkorde, nicht immer sauber, manchmal im falschen Takt. Das Publikum raunt: "Zu laut, zu leise, zu schief!" Und dann tritt einer auf die Bühne, der die Dissonanz nicht leugnet, sondern ihr ein Augenzwinkern schenkt. Der die falsche Note so lange in seine Trompete pustet, bis sie plötzlich vertraut klingt. Genau das bräuchte der deutsche Diskurs dieser Tage: weniger Marschmusik der Gewissheiten, mehr Improvisation der Möglichkeiten.

Wie das geht? Man nimmt eine Schlagzeile, öffnet sie, schaut hinein, findet eine rostige Schraube namens "Angst" und ersetzt sie durch eine geölte Feder namens "Komik". Man hört im Stau dem Blinker beim Denken zu. Man betrachtet die Bürokratie als Poesie der Kästchen: Kreuze, die kleine Küsse sind. Man akzeptiert, dass Züge zuweilen warten, weil der Horizont Vorrang hat. Und plötzlich ist die Gegenwart nicht mehr nur Zumutung, sondern Material für großartige Geschichten.

Natürlich heilt Humor kein Klima, befriedet keine Kriege und füllt keine Staatskassen. Aber er kann unsere Haltung heilen. Er nimmt dem Zynismus die Energie und steckt sie ins Zwerchfell. Er erlaubt, eine Meinung zu haben, ohne jemanden damit zu bedrängen. Er übt Freundlichkeit als Widerstandstechnik: die milde Form der Renitenz. Wer lacht, ist schwerer aufzuhetzen. Wer staunt, ist schwerer fremdzusteuern. Wer sich selbst nicht überhöht, fällt weicher, wenn's mal abwärts geht.

Vielleicht ist dies das schönste Geburtstagsgeschenk für Helge Schneider: eine Republik, die den Ernst der Lage nicht abschafft, sondern ihm einen Stuhl anbietet, damit er sich mal ausruhen kann – und daneben eine Bühne fürs Absurde errichtet, auf der die Wirklichkeit Kopf steht. So könnten wir uns angewöhnen, nach jeder Katastrophenmeldung einen Satz zu denken, der mit "Oder …" beginnt. Oder wir setzen uns an die Sprachorgel und klimpern, bis ein Satz herausfällt, der uns tröstet, weil er nichts beweisen will.

In diesem Sinne alles Gute zum Siebzigsten, Helge! Danke für die Erinnerung, dass die Wirklichkeit mehrstimmig ist. Da stimmen wir gern zu. Und wenn es das nächste Mal scheppert im Land, halten wir kurz inne, hören dem Unsinn so lange zu, bis er Sinn ergibt, und summen eine kleine Melodie dazu: dum-didel-dum-didel-di.

Ohrenschmaus

Sie hätten gern ein kleines, feines Helge-Liedchen am Morgen? Bitte schön.

Zwei Freunde, viele Fragen

Die beiden verstehen sich: Gestern Abend hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Kanzler Friedrich Merz zum privaten Dinner in seine Sommerresidenz Fort Brégançon eingeladen – eine Geste der Wertschätzung für den deutschen Regierungschef. Nur Angela Merkel und Helmut Kohl durften zuvor schon auf die Inselfestung an der Côte d'Azur kommen, Olaf Scholz schaffte es in seinen knapp dreieinhalb Jahren nicht dorthin. So gut der persönliche Draht von "Merzcron" sein mag, so viele Baustellen gibt es allerdings in den Beziehungen der Nachbarländer. Nicht zuletzt belastet die dauerblockierte französische Innenpolitik samt Haushaltskrise und der für den 8. September anberaumten Vertrauensfrage von Premierminister François Bayrou das Verhältnis.