man soll den Teufel nicht an die Wand malen, aber ignorieren sollte man ihn auch nicht, wenn man in Frieden leben will. Deshalb sind die Warnungen des Bundesnachrichtendienstes ernst zu nehmen: Der BND gilt als einer der am besten informierten Auslandsgeheimdienste, wenn es um Russland geht, und seine Analysten warnen: Schon in drei, vier Jahren wäre Putins Regime in der Lage, Nato-Länder militärisch zu attackieren, womöglich auch schon früher. Der Imperialist im Kreml hat die Produktion des Riesenlandes nahezu vollständig auf Kriegswirtschaft umgestellt; die Fabriken bauen Tag und Nacht Raketen, Drohnen, Munition und überflügeln die europäische Rüstungsproduktion bei Weitem.

Westliche Außenpolitiker und russische Dissidenten sagen: Das Einzige, was Putin von weiteren Angriffen abhält, ist die militärische Stärke der Gegenseite. Deshalb rüstet auch Deutschland auf – allerdings bislang nicht schnell genug, um die umfangreichen Waffenlieferungen an die Ukraine kompensieren zu können. Aus Politik und Militär mehren sich daher die Stimmen, die von der Bundesregierung mehr Tempo fordern.

Doch Waffen allein genügen nicht zur Abschreckung, die Bundeswehr braucht auch mehr Personal. Um das Land wirksam gegen Aggressoren verteidigen und die Nato-Bündnispflichten erfüllen zu können, benötigt die Armee Experten zufolge 250.000 aktive Soldaten – also 80.000 mehr als heute. Reservisten eingerechnet, soll die Bundeswehr künftig eine Gesamtstärke von 460.000 Soldaten erreichen. Soweit herrscht Konsens in den drei Regierungsparteien CDU, CSU und SPD.

Doch bei der Frage, wie sich diese Truppenstärke erreichen lässt, endet die Einigkeit. Zwar hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) für die Wiedereinführung der Wehrpflicht in dieser Woche beschlossen – doch "Pflicht" ist dabei eine Verschleierung, denn der neue Wehrdienst soll freiwillig sein. Mehr war mit der SPD nicht zu machen, selbst wenn Pistorius es gewollt hätte. Kritiker sagen: So wird das nicht funktionieren, und Putin könnte das zögerliche deutsche Wiedererstarken als Einladung begreifen, eher früher als später zuzuschlagen.

Was ist dran an der Kritik? Genügt die freiwillige Wehrpflicht tatsächlich nicht, um die Bundeswehr ausreichend auszustatten? Was braucht Deutschland außerdem, um wieder verteidigungsfähig zu werden? Und wie ernst ist die Gefahr, dass Putin schon bald Nato-Länder attackiert?

Florian Hahn kann diese Fragen so präzise beantworten wie wenige andere Politiker. Der Münchner CSU-Politiker sitzt seit 16 Jahren im Deutschen Bundestag, beschäftigt sich mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik und ist seit diesem Jahr Staatsminister im Außenministerium. Ein kompetenter Gesprächspartner also für den Tagesanbruch-Podcast – was Hahn zu sagen hat, ist sowohl fachlich als auch persönlich bemerkenswert. Schenken Sie uns daher bitte einige Minuten Ihr Ohr:

