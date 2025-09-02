Die nächste dreiste Mogelpackung

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

der Mensch, so heißt es, ist ein Gewohnheitstier. Er liebt es, Dinge dort zu finden, wo er sie zurückgelassen hat: die Butter im Kühlschrank, den Schlüssel in der Jackentasche, die Tafel Schokolade auf dem Wohnzimmertisch, gleich neben der Chipsschale. "In der Gewohnheit ruht das einzige Behagen des Menschen", wusste schon der alte Goethe, und der wusste wirklich Bescheid. Gewohnheiten stellen sich ein, wenn die Dinge bleiben, wie sie sind, und wir ihnen unsere Handlungen anpassen.

Was geschieht aber, wenn gewohnte Dinge sich plötzlich verändern? Dann zerbrechen Gewissheiten und weichen der Verunsicherung, in manchen Fällen sogar der Wut. Das gilt im Großen wie im Kleinen, wie zum Beispiel bei einer Tafel Schokolade. So geschehen diese Woche im Schokoladenvielesserland Deutschland, wo eine besondere News für Schlagzeilen und Unmut sorgt: Die beliebten Milka-Tafeln des Lebensmittelkonzerns Mondelez kommen zwar weiterhin als lila Versuchung daher – enthalten nun aber nicht mehr 100, sondern nur noch 90 Gramm Schokolade. Der Preis jedoch bleibt gleich; Kunden bekommen für das gleiche Geld also weniger Naschwerk geboten. Allerdings zieht es der Konzern vor, die Reduzierung nur als klitzekleine, fast verschämte Zahl auf der ansonsten gleichgebliebenen Verpackung zu vermerken.

Verbraucherschützer wettern gegen die "dreiste Mogelpackung", ziehen vor Gericht und fügen die lila Tafel ihrer roten Liste hinzu. Dieser digitale Katalog ist ein Lexikon des kleinen Betrugs und umfasst schon mehr als 1.000 Alltagsprodukte, vom Käse bis zum Müsli. Darin finden sich Chips in luftballongroßen Tüten und Waschmittelflaschen, deren Füllhöhe viel Luft nach oben hat. Nun also auch der Klassiker von Milka. Die Marketingleute von Mondelez wiederum versuchen sich mit gestiegenen Kakaopreisen zu verteidigen, verweisen auf irgendeine Website, wo die korrekten Gewichte ihrer Leckereien niedergeschrieben seien, und verteidigen die Schoko-Schrumpfung, ohne rot zu werden. Man kennt solche Ausflüchte, sie erklingen immer dann, wenn sich Profit als Naturgesetz tarnt.

Nun könnte man die ganze Angelegenheit als Petitesse ad acta legen, wäre sie nicht auch ein Symptom. Denn es geht hier nicht nur um Schokolade. Vielmehr erleben wir einen Generalangriff auf die Evidenz: Die Dinge sind nicht mehr, was sie zu sein vorgeben. Wohin man auch schaut, immer öfter sieht man nur eine glitzernde Verpackung; während der Inhalt optional wird. Das entspricht dem Zeitgeist: Wir leben in einer Zeit der Schrumpfung, und was da vor allem schrumpft, das ist die Substanz. Dekor und Ornament scheinen mittlerweile mehr zu gelten als Wesen und Kern. Simulation verdrängt die Authentizität.

Der Philosoph Jean Baudrillard hat das schon vor 50 Jahren vorhergesehen. Dem französischen Denker zufolge folgt auf die Epochen der Imitation und der Produktion das Zeitalter der Simulation: Öffentliche Kommunikation, Medien und Werbung bilden nicht mehr die Wirklichkeit ab, sondern gaukeln eine künstliche Realität vor, die den Menschen zum bedingungslosen Hedonismus verführt. Konsumieren, konsumieren, konsumieren! Lust, Lust, Lust! Ich, ich, ich! Die Angebote variieren, das Muster bleibt dasselbe. So gesehen ist die Mogelpackung im Supermarktregal keine Ausnahme, sondern Ausdruck der Entfremdung des Menschen von seiner realen Umwelt: Schein zählt mehr als Sein.

Die Entfremdung ist allerorten zu beobachten. Digitalkonzerne versprechen "Vernetzung" und liefern stattdessen Vereinzelung. Energiekonzerne geben sich "grün" und verpesten das Klima. Politiker predigen "Transformation" und meinen die Verwaltung des Mangels. Transparenz ist ein Wort für Sonntagsreden geworden. Unter der Woche dagegen herrscht diskrete Intransparenz – weniger Wert, aber schick verpackt. So wird die Mogelpackung zur Chiffre einer Gesellschaft, die das Vertrauen in den Inhalt verliert. Der Konsument steht vorm Ladenregal wie der Bürger vor der Wahlurne: mit dem Gefühl, dass alles gleich aussieht, aber immer weniger drin ist. Das nährt die Enttäuschung und bei manchen auch die Wut.

Andere dagegen lachen sich ins Fäustchen: die Milka-Marketingfritzen und die Vorstandsvorsitzenden, die Social-Media-Paten und die Parteisoldaten, während sie mit chirurgischer Präzision weitere zehn Gramm aus dem kollektiven Weltbild schneiden und wortreich weniger als mehr verkaufen.

Ewig kann das so nicht weitergehen. Das Bedürfnis vieler Menschen nach Wahrhaftigkeit wächst. Ein Anfang wäre schon gemacht, hörte man auf, die Kunden für dümmer zu halten als die Verpackung und die Wähler für vergesslicher als das Papier, auf dem ein Koalitionsvertrag gedruckt ist. Wahrhaftigkeit hieße: nicht mehr tarnen, tricksen, täuschen – sondern sagen, was ist. Klingt banal und ist es auch. Doch in Zeiten allgegenwärtiger Mogelpackungen wird selbst das Banale revolutionär.

Roter Teppich für Putin

Der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Tianjin ist vorbei, die Bilder vom ersten China-Besuch des indischen Premierministers Narendra Modi seit sieben Jahren dürften auch Donald Trump erreicht haben: Schließlich hat der US-Präsident mit seinen erratischen Strafzöllen maßgeblich zur Wiederannäherung der beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt beigetragen. Aber nicht nur für Modi rollte Gastgeber Xi Jinping den roten Teppich aus – auch für den mit Haftbefehl gesuchten Angriffskrieger Wladimir Putin, dem diese Ehre nach seinem jüngsten Besuch in Alaska nun schon zum zweiten Man in kurzer Zeit zuteilwurde. Im Gegenzug nimmt sich der Kremlchef noch etwas länger Zeit und wohnt morgen der großen Militärparade bei, mit der Peking des 80. Jahrestages der japanischen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg gedenkt.

Heute wollen Putin und Xi zu russisch-chinesischen Verhandlungen zusammenkommen – und dass der Pekinger Diktator seinem Moskauer Kollegen dabei ins Gewissen redet, doch allmählich mit dem Töten in der Ukraine aufzuhören, ist eher unwahrscheinlich. Trotz aller Bekundungen, in dem "Konflikt" neutral zu sein, ist die Volksrepublik längst zur wichtigsten Komplizin des Kremls avanciert, importiert russisches Öl und Gas und liefert massenhaft Güter, die Putin für seine Kriegsmaschinerie braucht, etwa Mikrochips und Drohnen. Was die beiden Riesenreiche strategisch verbindet, ist ihre Gegnerschaft zum Westen, zur euroatlantischen Weltordnung. Das wird auch die Botschaft der militärischen Leistungsschau morgen sein, zu der noch ein weiterer Putin-Helfer anreist: der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un. Das kann ja heiter werden.