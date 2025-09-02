Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Tagesanbruch Die nächste dreiste Mogelpackung
Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,
der Mensch, so heißt es, ist ein Gewohnheitstier. Er liebt es, Dinge dort zu finden, wo er sie zurückgelassen hat: die Butter im Kühlschrank, den Schlüssel in der Jackentasche, die Tafel Schokolade auf dem Wohnzimmertisch, gleich neben der Chipsschale. "In der Gewohnheit ruht das einzige Behagen des Menschen", wusste schon der alte Goethe, und der wusste wirklich Bescheid. Gewohnheiten stellen sich ein, wenn die Dinge bleiben, wie sie sind, und wir ihnen unsere Handlungen anpassen.
Was geschieht aber, wenn gewohnte Dinge sich plötzlich verändern? Dann zerbrechen Gewissheiten und weichen der Verunsicherung, in manchen Fällen sogar der Wut. Das gilt im Großen wie im Kleinen, wie zum Beispiel bei einer Tafel Schokolade. So geschehen diese Woche im Schokoladenvielesserland Deutschland, wo eine besondere News für Schlagzeilen und Unmut sorgt: Die beliebten Milka-Tafeln des Lebensmittelkonzerns Mondelez kommen zwar weiterhin als lila Versuchung daher – enthalten nun aber nicht mehr 100, sondern nur noch 90 Gramm Schokolade. Der Preis jedoch bleibt gleich; Kunden bekommen für das gleiche Geld also weniger Naschwerk geboten. Allerdings zieht es der Konzern vor, die Reduzierung nur als klitzekleine, fast verschämte Zahl auf der ansonsten gleichgebliebenen Verpackung zu vermerken.
Verbraucherschützer wettern gegen die "dreiste Mogelpackung", ziehen vor Gericht und fügen die lila Tafel ihrer roten Liste hinzu. Dieser digitale Katalog ist ein Lexikon des kleinen Betrugs und umfasst schon mehr als 1.000 Alltagsprodukte, vom Käse bis zum Müsli. Darin finden sich Chips in luftballongroßen Tüten und Waschmittelflaschen, deren Füllhöhe viel Luft nach oben hat. Nun also auch der Klassiker von Milka. Die Marketingleute von Mondelez wiederum versuchen sich mit gestiegenen Kakaopreisen zu verteidigen, verweisen auf irgendeine Website, wo die korrekten Gewichte ihrer Leckereien niedergeschrieben seien, und verteidigen die Schoko-Schrumpfung, ohne rot zu werden. Man kennt solche Ausflüchte, sie erklingen immer dann, wenn sich Profit als Naturgesetz tarnt.
Nun könnte man die ganze Angelegenheit als Petitesse ad acta legen, wäre sie nicht auch ein Symptom. Denn es geht hier nicht nur um Schokolade. Vielmehr erleben wir einen Generalangriff auf die Evidenz: Die Dinge sind nicht mehr, was sie zu sein vorgeben. Wohin man auch schaut, immer öfter sieht man nur eine glitzernde Verpackung; während der Inhalt optional wird. Das entspricht dem Zeitgeist: Wir leben in einer Zeit der Schrumpfung, und was da vor allem schrumpft, das ist die Substanz. Dekor und Ornament scheinen mittlerweile mehr zu gelten als Wesen und Kern. Simulation verdrängt die Authentizität.
Der Philosoph Jean Baudrillard hat das schon vor 50 Jahren vorhergesehen. Dem französischen Denker zufolge folgt auf die Epochen der Imitation und der Produktion das Zeitalter der Simulation: Öffentliche Kommunikation, Medien und Werbung bilden nicht mehr die Wirklichkeit ab, sondern gaukeln eine künstliche Realität vor, die den Menschen zum bedingungslosen Hedonismus verführt. Konsumieren, konsumieren, konsumieren! Lust, Lust, Lust! Ich, ich, ich! Die Angebote variieren, das Muster bleibt dasselbe. So gesehen ist die Mogelpackung im Supermarktregal keine Ausnahme, sondern Ausdruck der Entfremdung des Menschen von seiner realen Umwelt: Schein zählt mehr als Sein.
Die Entfremdung ist allerorten zu beobachten. Digitalkonzerne versprechen "Vernetzung" und liefern stattdessen Vereinzelung. Energiekonzerne geben sich "grün" und verpesten das Klima. Politiker predigen "Transformation" und meinen die Verwaltung des Mangels. Transparenz ist ein Wort für Sonntagsreden geworden. Unter der Woche dagegen herrscht diskrete Intransparenz – weniger Wert, aber schick verpackt. So wird die Mogelpackung zur Chiffre einer Gesellschaft, die das Vertrauen in den Inhalt verliert. Der Konsument steht vorm Ladenregal wie der Bürger vor der Wahlurne: mit dem Gefühl, dass alles gleich aussieht, aber immer weniger drin ist. Das nährt die Enttäuschung und bei manchen auch die Wut.
Andere dagegen lachen sich ins Fäustchen: die Milka-Marketingfritzen und die Vorstandsvorsitzenden, die Social-Media-Paten und die Parteisoldaten, während sie mit chirurgischer Präzision weitere zehn Gramm aus dem kollektiven Weltbild schneiden und wortreich weniger als mehr verkaufen.
Ewig kann das so nicht weitergehen. Das Bedürfnis vieler Menschen nach Wahrhaftigkeit wächst. Ein Anfang wäre schon gemacht, hörte man auf, die Kunden für dümmer zu halten als die Verpackung und die Wähler für vergesslicher als das Papier, auf dem ein Koalitionsvertrag gedruckt ist. Wahrhaftigkeit hieße: nicht mehr tarnen, tricksen, täuschen – sondern sagen, was ist. Klingt banal und ist es auch. Doch in Zeiten allgegenwärtiger Mogelpackungen wird selbst das Banale revolutionär.
Roter Teppich für Putin
Der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Tianjin ist vorbei, die Bilder vom ersten China-Besuch des indischen Premierministers Narendra Modi seit sieben Jahren dürften auch Donald Trump erreicht haben: Schließlich hat der US-Präsident mit seinen erratischen Strafzöllen maßgeblich zur Wiederannäherung der beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt beigetragen. Aber nicht nur für Modi rollte Gastgeber Xi Jinping den roten Teppich aus – auch für den mit Haftbefehl gesuchten Angriffskrieger Wladimir Putin, dem diese Ehre nach seinem jüngsten Besuch in Alaska nun schon zum zweiten Man in kurzer Zeit zuteilwurde. Im Gegenzug nimmt sich der Kremlchef noch etwas länger Zeit und wohnt morgen der großen Militärparade bei, mit der Peking des 80. Jahrestages der japanischen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg gedenkt.
Heute wollen Putin und Xi zu russisch-chinesischen Verhandlungen zusammenkommen – und dass der Pekinger Diktator seinem Moskauer Kollegen dabei ins Gewissen redet, doch allmählich mit dem Töten in der Ukraine aufzuhören, ist eher unwahrscheinlich. Trotz aller Bekundungen, in dem "Konflikt" neutral zu sein, ist die Volksrepublik längst zur wichtigsten Komplizin des Kremls avanciert, importiert russisches Öl und Gas und liefert massenhaft Güter, die Putin für seine Kriegsmaschinerie braucht, etwa Mikrochips und Drohnen. Was die beiden Riesenreiche strategisch verbindet, ist ihre Gegnerschaft zum Westen, zur euroatlantischen Weltordnung. Das wird auch die Botschaft der militärischen Leistungsschau morgen sein, zu der noch ein weiterer Putin-Helfer anreist: der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un. Das kann ja heiter werden.
Abonnieren Sie kostenlos den kommentierten Überblick über die Themen, die Deutschland bewegen. Datenschutzhinweis
Auf nach Indien
Erst geht es nach Bangalore, dann in die Hauptstadt Neu-Delhi: Beim Indien-Besuch von Außenminister Johann Wadephul liegt der Schwerpunkt auf Wirtschaftsthemen, Fachkräfteeinwanderung, Forschung und Wissenschaft. Vor welchem brisanten geostrategischen Hintergrund die Reise stattfindet, verdeutlicht der parallele Gipfel in China.
Prozess gegen Ex-Präsidenten
In der brasilianischen Geschichte ist es ein einmaliger Vorgang: In Person des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro könnte zum ersten Mal ein Ex-Präsident wegen eines mutmaßlichen Umsturzversuchs verurteilt werden. Heute beginnt am Obersten Gericht in Brasilia die Urteilsfindung gegen den ehemaligen Staatschef, der von 2019 bis 2022 amtierte und derzeit wegen Fluchtgefahr unter Hausarrest steht. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm vor, den knappen Wahlsieg des gegenwärtigen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva nicht anerkannt und seine eigenen Anhänger am 8. Januar 2023 zu Krawallen angestachelt zu haben.
Bolsonaro weist die Anschuldigungen zurück, wirft dem Gericht politische Verfolgung vor – und bekommt dabei Unterstützung von Donald Trump: Der auf demselben Gebiet einschlägig erfahrene US-Präsident verhängte – was sonst? – Strafzölle in Höhe von 50 Prozent gegen Brasilien. Ungeachtet dessen sind bis zum 12. September fünf Sitzungstage angesetzt, ein Urteil wird in der kommenden Woche erwartet. Im Fall eines Schuldspruchs drohen Bolsonaro bis zu 43 Jahre Haft.
Ohrenschmaus
Als Horst Nußbaum am 2. September 1940 als Sohn eines Metzgers in Köln geboren wurde, ahnte niemand, welchen Lebensweg er einschlagen würde. Heute wissen wir es: Unter dem Künstlernamen Jack White hat er als Musikprozent jahrzehntelang einen Hit nach dem anderen geschrieben: von "Heute so, morgen so" für Roberto Blanco über "Theo, wir fahr'n nach Lodz" für Vicky Leandros bis zu diesem mitreißenden Popklassiker von Jermaine Jackson. Heute feiert er seinen 85. Geburtstag. Alles Jode vun Hätze!
Lesetipps
Eine ganze Gruppe von Menschen wird nicht als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft betrachtet. Dabei sind künftige Rentner von ihnen abhängig, schreibt unser Kolumnist Bob Blume.
Müssen deutsche Soldaten in die Ukraine, um einen möglichen Waffenstillstand abzusichern? Der Vorstoß von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen löst bei Bundesverteidigungsminister Pistorius Unmut aus, berichtet unser Reporter Daniel Mützel.
Am 8. Mai 1945 war Nazi-Deutschland besiegt – doch Japan kämpfte verbissen weiter. Erst drei gewaltige Schocks sorgten für das endgültige Ende des Zweiten Weltkriegs heute vor 80 Jahren, schreibt mein Kollege Marc von Lüpke.
Boomer-Soli, ein soziales Jahr für Rentner – was kommt als Nächstes? Die Lebensleistung einer ganzen Generation wird infrage gestellt, meint unser Kolumnist Uwe Vorkötter.
Zum Schluss
Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Tag.
Herzliche Grüße und bis morgen
Ihr
Florian Harms
Chefredakteur t-online
E-Mail: t-online-newsletter@stroeer.de
Gefällt Ihnen der Tagesanbruch? Dann leiten Sie diesen Newsletter an Ihre Freunde weiter.
Haben Sie diesen Newsletter von einem Freund erhalten? Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.
Alle bisherigen Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.
Alle Nachrichten von t-online lesen Sie hier.
Mit Material von dpa.