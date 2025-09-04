Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wäre der deutsche Sozialstaat ein denkendes Wesen, würde er sich vermutlich gerade wundern. Jahrzehntelang schien sich niemand groß für ihn und seine Probleme zu interessieren, nun kann er jeden Tag neue starke Meinungen über sich anhören. Die Spanne reicht dabei von "nicht mehr finanzierbar" (CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz) bis "wichtig für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft" (SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas).

Dass sich die Bundesregierung dem Thema nun mit Vehemenz widmet, ist zu begrüßen. Den gestrigen Koalitionsausschuss sollten Union und SPD aber als Startschuss nutzen, um rhetorisch abzurüsten und sich konkreten Lösungen zuzuwenden. Denn im Argen liegt vieles, Florian Harms hat Ihnen gestern im Tagesanbruch davon berichtet.

Das Ziel ist dabei klar und unter den Koalitionspartnern unstrittig: Der Sozialstaat muss zukunftsfest werden. Doch während sich die öffentliche Debatte vor allem um deutliche Einschnitte bei den Leistungen und härtere Sanktionen dreht, um die Kosten zu senken, kommt mir ein Punkt oft zu kurz: wie viele Milliarden eigentlich dafür draufgehen, dass das System viel zu kompliziert, bürokratisch und ineffizient ist.

Vor einigen Wochen habe ich meine Mutter zur Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung begleitet. Allein den Termin zu bekommen, war ein Halbtagsjob. Die Beraterin in Dortmund war zwar eindeutig kompetent und freundlich. Als sie anfing, die voraussichtliche Rente mit Zettel und Stift zu berechnen, habe ich mich aber doch gefragt, ob die Rentenversicherung mitbekommen hat, dass wir das Jahr 2025 haben.

Dass die 60 Minuten trotz unnötig langer Berechnungen letztlich ausreichten, um alle Fragen zu klären, war allerdings auch der Verdienst meiner Mutter. Wer vom deutschen Sozialstaat etwas will, muss gut mitarbeiten. Und sich auskennen. Welche Unterlagen muss ich mitbringen? Welche Leistungen werden untereinander angerechnet? Welche Regeln gelten sonst noch für den Bezug von gesetzlicher Rente, Witwenrente und Zusatzversorgung? Nur weil meine Mutter das wusste, konnte sie die richtigen Fragen stellen und hatte alle nötigen Bescheide und Versicherungsverläufe dabei. Ausgedruckt, versteht sich.

Fälle wie dieser sind aber nicht die Regel. Nur wenige Bürger sind Experten für die Funktionsweise von gesetzlicher Rente, Bürgergeld oder Wohngeld. Zusätzlich schickt man sie mit diesem Halbwissen durch einen Dschungel von Behörden, den man deutlich verschlanken könnte. Im Podcast "Lage der Nation" berichtete die frühere Leiterin des Kölner Sozialamts, Katja Robinson, kürzlich von "Josefine", einer fiktiven alleinerziehenden, arbeitslosen Mutter mit pflegebedürftigem Vater. Robinson hat "Josefine" erfunden, um zu schauen, mit welchen Ämtern die Bürger in Kontakt treten müssen, bis sie bekommen, was ihnen zusteht. Das Ergebnis: 18 verschiedene Stellen hätte "Josefine" anlaufen und jedes Mal dieselben Unterlagen vorlegen müssen.

Denn unterschiedliche Ämter haben unterschiedliche Auffassungen davon, was als Einkommen und Vermögen gilt. Statt einheitliche Kriterien für alle Leistungen vorzugeben und die finanzielle Situation einmal von einer Stelle für alle prüfen zu lassen, schaut also jedes Mal wieder ein Mitarbeiter von Neuem hin. Das ist nicht nur eine Verschwendung von Ressourcen, sondern kompletter Irrsinn. Und widerspricht dem Ziel, die Menschen möglichst schnell in Arbeit zu bringen. Bevor Josefine so weit ist, ist sie erst mal hauptberuflich Behördengängerin.

Auch für die Mitarbeiter in der Verwaltung sind solche Strukturen frustrierend. Der Großteil ihrer Energie fließt nicht in Hilfe, sondern in Papierkram. Die eigentliche Reformaufgabe muss daher lauten, das Einsparpotenzial in den deutschen Behörden ausfindig zu machen. Digitalisierung ist dabei übrigens nicht der alleinige Heilsbringer. Ineffiziente Strukturen bleiben ineffizient, nur dann eben nicht mehr auf Papier.

Andere Länder zeigen, wie es geht: In Finnland etwa entscheidet der Bürger, welche Behörde seine Daten abrufen darf. Einmal alles eingeben, einmal alles prüfen lassen, aber mehrfach nutzen. Das ist effizient und bürgerfreundlich. Ja, in Deutschland macht es der Föderalismus etwas kniffliger, doch auch dafür gäbe es technische Lösungen. Man muss es nur wollen.

Wenn die schwarz-rote Koalition den Herbst der Reformen ernst meint, sollte sie nicht nur die teuren Rentner, Krankenversicherten und vermeintlich faulen Bürgergeldempfänger als Problem ausmachen, sondern die eigenen gesetzlichen Vorgaben. Denn aktuell macht der Staat seine Hilfe so kompliziert, dass er sich selbst lahmlegt.

Mehr Betriebsrenten, Entlastung beim Strompreis

Der Herbst der Reformen ist offiziell eröffnet. Die Bundesregierung hat gestern gleich mehrere Gesetze auf den Weg gebracht, darunter zwei, die Ihren Geldbeutel betreffen: das Betriebsrentengesetz und das Strompaket.

Die betriebliche Altersvorsorge ist in Deutschland noch ausbaufähig. Vor allem kleine Betriebe bieten selten Betriebsrenten an, auch Menschen mit niedrigen Einkommen sparen kaum auf diese Weise fürs Alter. Genau dort will die Regierung jetzt ansetzen. Mit dem "Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz" soll unter anderem die steuerliche Förderung ausgeweitet werden, um das Angebot attraktiver zu machen.

Der Grund ist klar: Die gesetzliche Rente steht wegen des demografischen Wandels unter Druck. Eine zusätzliche Vorsorge wird nicht nur empfohlen, sondern immer notwendiger. Doch ob die neuen Anreize tatsächlich ausreichen, um gerade kleine Firmen und Geringverdiener zu erreichen, bleibt offen. Schon die erste Reform von 2018 hat zwar Bewegung gebracht, aber keine flächendeckende Verbreitung bewirkt.

Noch drängender ist für viele Bürger die Frage, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen sollen. Hier hat das Kabinett ebenfalls gehandelt: Ab 2026 wird die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe sowie für die Land- und Forstwirtschaft gesenkt. Vor allem aber: Ein staatlicher Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten soll die Kosten dämpfen – und damit auch die Privathaushalte entlasten.

Nach Berechnungen der Regierung bedeutet das für eine Familie bis zu 100 Euro weniger pro Jahr auf der Stromrechnung. Das Versprechen der Koalition, den Strompreis dauerhaft um fünf Cent pro Kilowattstunde zu senken, wird damit allerdings nicht eingehalten. Je nachdem, wo man wohnt, fällt die Strompreisentlastung zudem unterschiedlich hoch aus, schreibt meine Kollegin Amy Walker.

