China, Russland und Indien attackieren den Westen

Tagesanbruch
Attacke auf den Westen

Von Florian Harms
06.09.2025 - 05:16 Uhr
Xi Jinping will die westliche Dominanz brechen.Vergrößern des Bildes
Xi Jinping will die westliche Dominanz brechen. (Quelle: KCNA via REUTERS)
Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

die Gewichte in der Weltpolitik verschieben sich: Während die USA sich nur noch um sich selbst kümmern und Europa verunsichert um Anschluss ringt, schwingen sich die beiden bevölkerungsreichsten Länder zu neuen Supermächten auf: China und Indien haben sich nach jahrelanger Rivalität diese Woche bei einem Gipfeltreffen angenähert – anschließend rollte Chinas Staatschef Xi Jinping auch dem Kremlchef Putin den roten Teppich aus. Die drei Riesenländer wollen die globale Vormachtstellung der westlichen Demokratien brechen.

Welche Folgen birgt das für Deutschland, was kommt da auf uns zu? Gibt es eine Chance auf Frieden in der Ukraine und was plant der Kreml bei seinem anstehenden Großmanöver in Belarus?

Wenige Diplomaten haben so große Erfahrung wie Wolfgang Ischinger. Er war Staatssekretär im Auswärtigen Amt und deutscher Botschafter in Washington und London. 14 Jahre lang leitete er als Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz das wichtigste Forum für globale Sicherheitspolitik. Heute ist er mein Gast im "Tagesanbruch"-Podcast. Wie präzise er in unserem Gespräch die Weltlage analysiert, sollte man gehört haben. Ich übertreibe nicht, wenn ich Ihnen verspreche: Diese halbe Stunde ist ein echter Erkenntnisgewinn.

Abonnieren auf Spotify | Apple Podcasts || Transkript lesen

"Wir brauchen einen Big Bang in Europa", fordert Wolfgang Ischinger.Vergrößern des Bildes
"Wir brauchen einen Big Bang in Europa", fordert Wolfgang Ischinger. (Quelle: imago images)

Anschließend wünsche ich Ihnen ein erquickliches Wochenende. Am Montag kommt der Tagesanbruch von unserem Chefreporter Johannes Bebermeier.

Herzliche Grüße

Ihr

Florian Harms
Chefredakteur t-online
E-Mail: t-online-newsletter@stroeer.de

Alle Podcast-Folgen der Diskussion am Wochenende finden Sie hier in einer Liste auf Spotify.
Alle bisherigen Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.
Alle Nachrichten von t-online lesen Sie hier.

Themen
BundeswehrChinaDeutschlandIndienSpotifyXi Jinping
