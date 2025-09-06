Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

die Gewichte in der Weltpolitik verschieben sich: Während die USA sich nur noch um sich selbst kümmern und Europa verunsichert um Anschluss ringt, schwingen sich die beiden bevölkerungsreichsten Länder zu neuen Supermächten auf: China und Indien haben sich nach jahrelanger Rivalität diese Woche bei einem Gipfeltreffen angenähert – anschließend rollte Chinas Staatschef Xi Jinping auch dem Kremlchef Putin den roten Teppich aus. Die drei Riesenländer wollen die globale Vormachtstellung der westlichen Demokratien brechen.

Welche Folgen birgt das für Deutschland, was kommt da auf uns zu? Gibt es eine Chance auf Frieden in der Ukraine und was plant der Kreml bei seinem anstehenden Großmanöver in Belarus?

Wenige Diplomaten haben so große Erfahrung wie Wolfgang Ischinger. Er war Staatssekretär im Auswärtigen Amt und deutscher Botschafter in Washington und London. 14 Jahre lang leitete er als Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz das wichtigste Forum für globale Sicherheitspolitik. Heute ist er mein Gast im "Tagesanbruch"-Podcast. Wie präzise er in unserem Gespräch die Weltlage analysiert, sollte man gehört haben. Ich übertreibe nicht, wenn ich Ihnen verspreche: Diese halbe Stunde ist ein echter Erkenntnisgewinn.

