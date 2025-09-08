Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

die Bilder sind zu schön, um wahr zu sein. Etwas mehr als eine Woche ist es erst her, da empfing Emmanuel Macron an der Côte d’Azur Friedrich Merz. Der französische Präsident schlenderte mit dem Bundeskanzler über die Kieswege des Fort de Brégançon, der Sommerresidenz der französischen Präsidenten, einer Mittelalterfestung auf einem kleinen Eiland. Sie schauten hinaus aufs azurblaue Mittelmeer, speisten an einem lauen Sommerabend unter einem Pavillon und herzten sich immer wieder für die Kameras.

"C'est merveilleux", sagt Friedrich Merz in einem Instagram-Video, das die Szenen zeigt, "un honneur exceptionnel". Wunderbar, eine außergewöhnliche Ehre. Kann Politik schöner aussehen? Doch wie das so ist, trügt der Schein mitunter. Das ist man an der Côte d’Azur ja nicht nur bei der Politik gewohnt.

Frankreich ist in der Krise. Nicht erst seit vergangener Woche, aber gerade ist es wieder besonders schlimm. Macrons Premierminister François Bayrou wird heute im Parlament die Vertrauensfrage stellen und vermutlich verlieren. Damit stünde Frankreich erneut ohne Regierung da.

Bayrou wollte nächstes Jahr 43,8 Milliarden Euro im Haushalt einsparen und den Franzosen zwei Feiertage streichen. Beides nicht sonderlich beliebt, und Bayrous Vertraut-mir-oder-ihr-bekommt-Chaos-Strategie hilft vermutlich auch nicht, die Lager zu versöhnen. Dabei wissen auch die Franzosen, dass eine Schuldenquote von 114 Prozent die Spielräume der Politik gefährlich einschränkt.

Verliert Bayrou, wie von den meisten erwartet, kann Präsident Macron zwar einfach einen neuen Premierminister ernennen, statt Neuwahlen anzusetzen. Von denen würde gerade wohl der mindestens rechtspopulistische und europafeindliche Rassemblement National profitieren. Doch dann ist eben noch längst nicht wieder alles gut in Frankreich. In der Nationalversammlung stünden sich weiter zwei etwa gleich große Gruppen gegenüber, was echte Reformen verunmöglicht. Frankreich ist blockiert. Und das wird immer mehr zum Problem für Europa – und Friedrich Merz.

Funktioniert die Achse Deutschland–Frankreich nicht, dann funktioniert die EU nicht. Davon ist Friedrich Merz überzeugt, und entsprechend investiert der Bundeskanzler viel in die Beziehungen. Es läuft persönlich zwischen ihm und Macron wohl tatsächlich besser als bei Olaf Scholz, soweit man das als Beobachter beurteilen kann.

Unvergessen die Bilder, auf denen Scholz und Macron gemeinsam in ein Fischbrötchen beißen, Bismarckhering mit viel Zwiebeln. Der sonst dauerlächelnde französische Präsident konnte sein Missvergnügen nicht verbergen. Quelle horreur. Und die beiden trennten eben nicht nur kulinarische Differenzen.

Der joviale Merz kann mit dem französischen Savoir-vivre besser umgehen als der stoische Scholz. Die politischen Differenzen aber sind natürlich immer noch da. Macron bremst traditionell bei internationalen Handelsabkommen, um die französische Landwirtschaft zu schützen. Merz will schnell möglichst viele. Macron will gemeinsame europäische Schulden. Merz auf keinen Fall. Macron findet gemeinsame Rüstungsprojekte besonders dann gut, wenn vor allem Frankreich profitiert. Merz ist davon zunehmend genervt.

Die Differenzen sind Ende vergangener Woche auch in der wichtigsten und zugleich kompliziertesten außenpolitischen Frage deutlich geworden: dem Umgang mit Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine. Die innenpolitische Krise Frankreichs macht auch hier alles schwieriger. Macron lud recht kurzfristig zu einem Gipfel der "Koalition der Willigen" ein, wohl auch, um schöne Bilder zu produzieren. So kurzfristig, dass die Bundesregierung zunächst nicht sagen konnte, ob Merz nach Paris fährt.

Tat Friedrich Merz am Ende nicht, er blieb zu Hause. Positiv interpretiert, überließ der Kanzler dem Präsidenten damit einen Moment im internationalen Rampenlicht für sich allein. Den kann Macron in seiner schwierigen Lage gut gebrauchen, darüber macht sich in Berlin niemand Illusionen. Eine mindestens so große Rolle dürfte aber gespielt haben, dass Macrons Hauptbotschaft des Gipfels offen dem widerspricht, was Merz seit Wochen predigt.

Frankreichs Präsident rühmte sich am Ende, dass sich 26 Staaten verpflichtet hätten, Soldaten für eine Friedenstruppe für die Ukraine zu stellen. Ein großer Erfolg, findet Macron. Er will damit Donald Trump motivieren, ebenfalls seinen Beitrag zu leisten. Was der US-Präsident gerade mal wieder erfolgreich vermeidet.

Friedrich Merz hingegen hält es für viel zu früh, über Friedenstruppen zu reden. Das liegt wohl auch daran, dass der Kanzler die schwierige Debatte in Deutschland scheut, sie jedenfalls nicht jetzt schon führen möchte, wenn ein Waffenstillstand weit entfernt ist. Man kann das hasenfüßig finden. Vielleicht wäre es gar nicht verkehrt, sie schon mal in Ruhe für den Fall der Fälle zu führen.

Doch in Berlin gibt es ein paar Gegenargumente, die es zumindest wert sind, bedacht zu werden. Was nämlich, fragt mancher, wenn genau das Gegenteil von dem passiert, was sich Macron erhofft? Wenn Trump sich denkt: Na wunderbar, ihr habt ja alles zusammen, dann schafft ihr das mit der Ukraine doch allein.

Oder was ist, wenn Putin die Debatte über europäische Soldaten nutzt, um einmal mehr sein Märchen vom aggressiven Westen zu erzählen, der eigentlich Russland bedrohe? Und in den europäischen Gesellschaften Angst vor einer Eskalation schürt? Putin versuchte nach dem Gipfel genau das, indem er europäische Soldaten in der Ukraine zu "legitimen Zielen" erklärte. Es ist eine durchschaubare Strategie, aber deshalb muss sie nicht weniger effektiv sein.

Das Problem für Friedrich Merz ist nur, dass die Debatte über die Soldaten spätestens jetzt nicht mehr zu vermeiden ist, egal was er tut. Da hilft auch der Hinweis von manchem im politischen Berlin nicht, Macron spreche nur so gerne über fiktive Truppen, die absehbar nicht zum Einsatz kommen, weil die ihn nichts kosten – anders als echte Militärhilfe.

Will sich Macron mit der Friedenstruppe also nur größer machen, als er ist? Vielleicht, doch das muss man ihm gar nicht vorwerfen. Es gibt gute Argumente, schon jetzt über Soldaten zu sprechen. Doch es stimmt eben auch, dass Frankreich nur einen Bruchteil dessen für die Ukraine ausgibt, was Deutschland leistet. Selbst deutlich kleinere Staaten tun zum Teil mehr. Frankreich fehlt wegen des Schuldenproblems schlicht Geld.