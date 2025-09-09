Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

der Spätsommer ist ein Meister der Täuschung. Die Luft duftet immer noch nach Ferien, der Himmel spannt sich in makellosem Blau über Biergärten, Bouleplätze, Balkonabende. Selbst ein Dienstag fühlt sich plötzlich an wie ein Feiertag, als hätte jemand die Schwerkraft des Alltags aufgehoben. Menschen sitzen in Straßencafés, lachen, schlürfen Cappuccino und Aperol. Die Welt scheint leicht – als könne nichts sie beschweren.

Doch während hierzulande die Sonne scheint, wird anderswo das Licht ausgelöscht. Die Ukraine erleidet die stärksten Luftangriffe seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Bomben prasseln auf Wohnhäuser, Fabriken stürzen ein, Menschen fliehen aus Kellern, die sie für sicher hielten. Im Gazastreifen walzt die israelische Armee alles nieder und macht auch noch Gaza-Stadt dem Erdboden gleich. Männer und Frauen sterben im Kugelhagel, Kinder hungern. In Jerusalem richten palästinensische Terroristen ein Blutbad an, prompt schwört die israelische Regierung noch härtere Rache. Und im Sudan tobt ein Bürgerkrieg, so gnadenlos, dass er den meisten Medien nicht einmal mehr eine Schlagzeile wert ist. Dort, wo niemand mehr hinschaut, sterben die meisten Menschen.

Während die Gewalt eskaliert, zieht sich die Welt zurück. Die US-Regierung kürzt ihre humanitäre Hilfe, die Vereinten Nationen streichen deshalb Nothilfeprogramme zusammen. Hilfsorganisationen müssen entscheiden, wer noch eine Mahlzeit und eine Infusion bekommt – und wer nicht.

Die Welt ist ein zynischer Ort, denn wir leben in zwei Realitäten zugleich: In der einen bestellen wir unseren Cappuccino, in der anderen verhungert ein Kind. In der einen ärgern wir uns über einen verspäteten Zug, in der anderen sucht jemand im Schutt nach den Überresten seiner Angehörigen.

Dieser Kontrast ist so bizarr, dass er eigentlich nicht auszuhalten ist. Kein Wunder, dass viele Menschen hierzulande mittlerweile wegschauen. Nicht aus Ignoranz, sondern aus Selbstschutz. Die Omnipräsenz des Grauens zermürbt sie. Sie schließen die Augen, scrollen weiter, schalten um. Das Problem ist nur: Wer zu lange wegsieht, wird blind. Zuerst für die Opfer, dann für sich selbst. Mitgefühl ist wie ein Muskel: Wird er nicht benutzt, verkümmert er. Wer dem Fatalismus verfällt und nur noch "Ich kann ja eh nichts ändern" seufzt, macht das Elend noch größer.

Schon richtig, als kleine Würstchen im großen Weltgeschehen können wir Kriege nicht stoppen. Wir können keinen Waffenstillstand erzwingen und keinen Diktator stürzen, selbst wenn wir es uns noch so sehr wünschen. Eines jedoch können wir: Wir können verhindern, dass uns das Leid gleichgültig wird. Das Rezept ist einfach und schwer zugleich.

Erstens: bewusst hinsehen. Nicht in der Endlosschleife der Breaking News versinken, sondern wenigstens einmal am Tag aufmerksam lesen, sehen, verstehen. TikTok, Instagram und die anderen Empathie-Räuber ausschalten und stattdessen Qualitätsmedien nutzen. Es gibt hierzulande genug von ihnen.

Zweitens: reden. Wer mit Freunden und Kollegen über das Weltgeschehen spricht, verwandelt Ohnmacht in Anteilnahme. Aus einem abstrakten "Kriegsgeschehen" werden dann berührende menschliche Schicksale.

Drittens: handeln. Eine Spende ist kein Ersatz für politische Lösungen. Aber sie kann buchstäblich Leben retten. Schon ein Euro vermag ein Kind zu ernähren, eine Wunde zu versorgen, einen Brunnen zu füllen. Spenden können Sie beispielsweise hier oder hier oder hier. Alle diese Organisationen arbeiten transparent und leiten rund 80 Prozent des Spendengelds direkt an die Hilfsbedürftigen weiter.

Noch scheint die Sonne am deutschen Spätsommerhimmel. Bald wird sie verschwinden, die Nächte werden länger, der Herbst rückt näher. Vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, um stillen Widerstand gegen die Dunkelheit zu leisten. Nicht, indem wir unsere berechtigte Freude über den Cappuccino in der Mittagspause unterdrücken, sondern indem wir uns weigern, das Leid der Welt zu ignorieren. Wer beides wahrnimmt – das Glück hier, das Grauen dort –, bleibt Mensch. Wer hinschaut und hilft, auch nur ein wenig, widersetzt sich dem Zynismus. Denn das größte Geschenk, das wir den Opfern all der Katastrophen, Kriege und Konflikte machen können, ist nicht Mitleid, sondern Aufmerksamkeit – und der entschlossene Satz: Ihr seid uns nicht egal!

Bonjour Tristesse

Es kam so, wie es kommen musste: Der französische Regierungschef François Bayrou hat die von ihm selbst initiierte Vertrauensabstimmung in der Nationalversammlung verloren, nach nur acht Monaten im Amt. Damit hat er sich zwar mehr als doppelt so lange gehalten wie sein Vorgänger Michel Barnier, der es nur auf drei Monate brachte. Im Ergebnis aber ist weiterhin schleierhaft, wie unser Nachbarland zu einem ausbalancierten Haushalt finden und seine horrende Staatsverschuldung von 114 Prozent der Wirtschaftsleistung senken will. Präsident Emmanuel Macron, der das politische Patt in Paris mit seiner Entscheidung, nach der Europawahl im Sommer 2024 das Parlament aufzulösen, überhaupt erst heraufbeschwor, muss erneut einen Premier nominieren, der erneut über keine klare Mehrheit verfügen wird. Macron wird als gescheitertes Staatsoberhaupt in die Geschichte eingehen wird, kommentiert mein Kollege David Schafbuch.

Damit nicht genug der Krise: Nach dem Misstrauensvotum ist vor den Massenprotesten. Morgen droht eine landesweite Unmutswelle, die an die Gelbwesten von 2018/19 erinnern könnte. "Bloquons tout" – "Lasst uns alles blockieren", trommeln Aktivistengruppen. Sie wollen Straßenkreuzungen, Bahnhöfe, Raffinerien, Logistikzentren und Flughäfen besetzen; die Behörden fürchten auch Sabotageakte und Krawalle. Wie viele Menschen die Kampagne letztlich mobilisiert, ist schwer abzuschätzen. Sicher ist nur, dass auch sie noch nicht den Schlusspunkt der Proteste darstellt: Mehrere Gewerkschaften haben bereits für den 18. September zu Kundgebungen aufgerufen. Frankreich steuert immer tiefer in die Krise.