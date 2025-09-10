Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Liebe Leserin und lieber Leser,

seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war zumindest der westliche Teil der Welt an eine Konstante gewöhnt: Die Vereinigten Staaten von Amerika setzten den Rahmen für ein internationales System. Die Dominanz der USA beruhte neben militärischer Macht auch auf Allianzen, Handelsverträgen und multilateralen Regeln.

Dieses System war nie perfekt. Es gab schlimme Kriege und Krisen. Oft schwang auch Doppelmoral mit. Trotzdem sicherten die USA ihren Verbündeten eine historisch nahezu beispiellose Phase des Friedens und Wohlstands. Doch seit diesem Jahr ist so deutlich wie nie zuvor sichtbar: Dieses Fundament bröckelt.

Es mag paradox klingen: Ausgerechnet der amtierende amerikanische Präsident, der "Frieden durch Stärke" zu seinem Motto erklärt hat, gefährdet mit seinem Handeln das internationale Gleichgewicht. Das Absurde daran ist: Je mehr Macht Donald Trump im Inneren der USA an sich reißt, desto mehr Einfluss verliert die noch immer größte Militärmacht der Welt außenpolitisch – und mit ihr tun dies auch alle von ihr abhängigen Verbündeten.

Innenpolitisch strebt Trump nach einer Machtfülle wie kein Präsident der jüngeren Geschichte zuvor. Dank radikaler Auslegung seiner Exekutivvollmachten marschieren bewaffnete Soldaten durch amerikanische Städte wie Los Angeles, Washington und womöglich auch bald Chicago. Ihr offizieller Auftrag lautet, die "Ordnung wiederherzustellen" und den Kampf gegen Drogen zu führen. In Wahrheit testet Trump die Grenzen seiner Befugnisse aus und schreckt auch nicht davor zurück, der liberal regierten Millionenstadt Chicago buchstäblich mit Krieg zu drohen.

Eine Entscheidung des mit vorwiegend rechtskonservativen Richtern besetzten Supreme Courts erinnert nun an dunkelste Zeiten: Das oberste US-Gericht machte am Montag den Weg für eine fragwürdige Praxis frei. Die maskiert auftretenden Agenten der Abschiebebehörde ICE dürfen quasi jede Person kontrollieren, festhalten und bei fehlender Aufenthaltsgenehmigung sofort abschieben, allein auf Basis ethnischer Merkmale wie beispielsweise der Hautfarbe.

Offen wirbt das Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) für das Mitwirken in einer Art paramilitärischer Truppe, die vom Präsidenten höchstselbst geführt würde. Eine Annonce der vergangenen Tage zeigt eine deutliche Bildsprache. Selbst extrem konservative US-Kommentatoren bezeichnen das Vorgehen der Beamten als "Gestapo-artig" und beklagen die fehlenden rechtsstaatlichen Verfahren. Der jüngste Zwischenfall war eine rüde Razzia in einem Autowerk des südkoreanischen Herstellers Hyundai. Sie führte zu diplomatischen Verstimmungen.

Die parlamentarische Kontrolle ist durch Trumps Unterwerfung der Republikanischen Partei marginalisiert. Ohnehin regiert der Präsident weitgehend mit Dekreten, flankiert von seinen loyalen Ministern, die ihm nicht widersprechen. Wie im Fall seines Gesundheitsministers Robert F. Kennedy preschen sie bisweilen sogar weiter vor, als Trump es möchte. Kennedy sagt Impfstoffen so martialisch den Kampf an, dass der Präsident sich veranlasst sah, ihn öffentlich zu korrigieren. Doch die Kampagne gegen Impfungen setzt sich fort: So hat der Bundesstaat Florida nun die Impfpflichten für jegliche Krankheiten – egal ob Masern, Röteln oder Mumps – für Kinder abgeschafft.

Außenpolitisch wirkt Trumps rücksichtsloser Griff nach mehr Macht wie ein Bumerang. Sein Versprechen, "America First" werde Respekt und Abschreckung erzeugen, hat sich ins Gegenteil verkehrt. Die USA wirken isoliert, werden verspottet und bisweilen sogar schlicht übergangen.

Die Liste von Trumps Versagen ist lang: China baut unter Xi Jinping neue Sicherheits- und Handelsallianzen in Asien auf und präsentiert sich als "verlässlicher Partner" in einer von Unberechenbarkeit geprägten Welt. Russland bombardiert weiter ukrainische Städte – trotz des pompösen Alaska-Gipfels zwischen Trump und Putin. In der Ukraine verlaufen die Waffenstillstandsverhandlungen im Sande. Der "Dealmaker" im Weißen Haus schaut vorwiegend zu und begnügt sich mit Ankündigungen.

Selbst die Verbindung zu Indien droht der Westen zu verlieren. Von seinem Vorgänger Joe Biden noch als Bollwerk gegen Chinas Ambitionen hofiert, wendet sich das bevölkerungsreichste Land der Welt wegen Trumps Strafzöllen verstärkt den Gegnern der Demokratien zu. Nebenbei droht Trump, in der Karibik einen Krieg mit Venezuela anzuzetteln. Sein militärisches Vorgehen gegen mutmaßliche Drogenhändler ist nicht nur undiplomatisch, sondern missachtet auch das Völkerrecht.

Die bemerkenswerteste Zäsur geschah gestern: Israel, der wichtigste Verbündete der USA im Nahen Osten, schlug unvermittelt in Katar zu, um Hamas-Mitglieder zu töten. Und zwar offenkundig, ohne das Weiße Haus vorab über die Attacke zu informieren. Ein diplomatischer Affront, der zeigt, wie unverblümt selbst Verbündete mittlerweile ohne Abstimmung mit Washington agieren. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump drückte hinterher sein Bedauern aus. Schnell ließ er seine Pressesprecherin verkünden, wie "unglücklich" er über den Standort des Angriffs sei, und versprach Katar, dass so etwas "nie wieder vorkommen" werde. Die Regierung in Doha widersprach der Darstellung von Trumps Sprecherin, das Weiße Haus habe das Land vorab über den Angriff der Israelis informiert. Nach den israelischen Angriffen auf den Iran ist es bereits das zweite Mal, dass Trump von Netanjahu vorgeführt wurde.

Die USA verlieren unter Trump ihr Ansehen als zwar dominanter, aber verlässlicher Partner. Die Folgen dieser Dynamik sind unabsehbar, sie führen ins Chaos. Am Ende könnte jede Regierung weltweit zum Schluss kommen, sie könne tun, was sie möchte. Da Trump die regelbasierte Ordnung, auf der die Vereinten Nationen bei aller institutionellen Schwäche immer noch basieren, offen ablehnt, öffnet er Konflikten weltweit die Tür.

Ein Muster zeichnet sich ab: Ausgerechnet Trumps innenpolitischer Machtausbau schwächt die Glaubwürdigkeit im Ausland. Denn er wirkt wie ein Spiegel, der alles verzerrt. Was einst die Stärke der USA ausmachte, vor allem die institutionelle Stabilität der Demokratie, eine gewisse Berechenbarkeit und moralische Führung, wandelt sich immer mehr zu einer gravierenden Schwachstelle.