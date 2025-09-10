Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Tagesanbruch Von außen eine Lachnummer
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war zumindest der westliche Teil der Welt an eine Konstante gewöhnt: Die Vereinigten Staaten von Amerika setzten den Rahmen für ein internationales System. Die Dominanz der USA beruhte neben militärischer Macht auch auf Allianzen, Handelsverträgen und multilateralen Regeln.
Dieses System war nie perfekt. Es gab schlimme Kriege und Krisen. Oft schwang auch Doppelmoral mit. Trotzdem sicherten die USA ihren Verbündeten eine historisch nahezu beispiellose Phase des Friedens und Wohlstands. Doch seit diesem Jahr ist so deutlich wie nie zuvor sichtbar: Dieses Fundament bröckelt.
Es mag paradox klingen: Ausgerechnet der amtierende amerikanische Präsident, der "Frieden durch Stärke" zu seinem Motto erklärt hat, gefährdet mit seinem Handeln das internationale Gleichgewicht. Das Absurde daran ist: Je mehr Macht Donald Trump im Inneren der USA an sich reißt, desto mehr Einfluss verliert die noch immer größte Militärmacht der Welt außenpolitisch – und mit ihr tun dies auch alle von ihr abhängigen Verbündeten.
Innenpolitisch strebt Trump nach einer Machtfülle wie kein Präsident der jüngeren Geschichte zuvor. Dank radikaler Auslegung seiner Exekutivvollmachten marschieren bewaffnete Soldaten durch amerikanische Städte wie Los Angeles, Washington und womöglich auch bald Chicago. Ihr offizieller Auftrag lautet, die "Ordnung wiederherzustellen" und den Kampf gegen Drogen zu führen. In Wahrheit testet Trump die Grenzen seiner Befugnisse aus und schreckt auch nicht davor zurück, der liberal regierten Millionenstadt Chicago buchstäblich mit Krieg zu drohen.
Eine Entscheidung des mit vorwiegend rechtskonservativen Richtern besetzten Supreme Courts erinnert nun an dunkelste Zeiten: Das oberste US-Gericht machte am Montag den Weg für eine fragwürdige Praxis frei. Die maskiert auftretenden Agenten der Abschiebebehörde ICE dürfen quasi jede Person kontrollieren, festhalten und bei fehlender Aufenthaltsgenehmigung sofort abschieben, allein auf Basis ethnischer Merkmale wie beispielsweise der Hautfarbe.
Offen wirbt das Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) für das Mitwirken in einer Art paramilitärischer Truppe, die vom Präsidenten höchstselbst geführt würde. Eine Annonce der vergangenen Tage zeigt eine deutliche Bildsprache. Selbst extrem konservative US-Kommentatoren bezeichnen das Vorgehen der Beamten als "Gestapo-artig" und beklagen die fehlenden rechtsstaatlichen Verfahren. Der jüngste Zwischenfall war eine rüde Razzia in einem Autowerk des südkoreanischen Herstellers Hyundai. Sie führte zu diplomatischen Verstimmungen.
Die parlamentarische Kontrolle ist durch Trumps Unterwerfung der Republikanischen Partei marginalisiert. Ohnehin regiert der Präsident weitgehend mit Dekreten, flankiert von seinen loyalen Ministern, die ihm nicht widersprechen. Wie im Fall seines Gesundheitsministers Robert F. Kennedy preschen sie bisweilen sogar weiter vor, als Trump es möchte. Kennedy sagt Impfstoffen so martialisch den Kampf an, dass der Präsident sich veranlasst sah, ihn öffentlich zu korrigieren. Doch die Kampagne gegen Impfungen setzt sich fort: So hat der Bundesstaat Florida nun die Impfpflichten für jegliche Krankheiten – egal ob Masern, Röteln oder Mumps – für Kinder abgeschafft.
Außenpolitisch wirkt Trumps rücksichtsloser Griff nach mehr Macht wie ein Bumerang. Sein Versprechen, "America First" werde Respekt und Abschreckung erzeugen, hat sich ins Gegenteil verkehrt. Die USA wirken isoliert, werden verspottet und bisweilen sogar schlicht übergangen.
Die Liste von Trumps Versagen ist lang: China baut unter Xi Jinping neue Sicherheits- und Handelsallianzen in Asien auf und präsentiert sich als "verlässlicher Partner" in einer von Unberechenbarkeit geprägten Welt. Russland bombardiert weiter ukrainische Städte – trotz des pompösen Alaska-Gipfels zwischen Trump und Putin. In der Ukraine verlaufen die Waffenstillstandsverhandlungen im Sande. Der "Dealmaker" im Weißen Haus schaut vorwiegend zu und begnügt sich mit Ankündigungen.
Selbst die Verbindung zu Indien droht der Westen zu verlieren. Von seinem Vorgänger Joe Biden noch als Bollwerk gegen Chinas Ambitionen hofiert, wendet sich das bevölkerungsreichste Land der Welt wegen Trumps Strafzöllen verstärkt den Gegnern der Demokratien zu. Nebenbei droht Trump, in der Karibik einen Krieg mit Venezuela anzuzetteln. Sein militärisches Vorgehen gegen mutmaßliche Drogenhändler ist nicht nur undiplomatisch, sondern missachtet auch das Völkerrecht.
Die bemerkenswerteste Zäsur geschah gestern: Israel, der wichtigste Verbündete der USA im Nahen Osten, schlug unvermittelt in Katar zu, um Hamas-Mitglieder zu töten. Und zwar offenkundig, ohne das Weiße Haus vorab über die Attacke zu informieren. Ein diplomatischer Affront, der zeigt, wie unverblümt selbst Verbündete mittlerweile ohne Abstimmung mit Washington agieren. Mehr dazu lesen Sie hier.
Trump drückte hinterher sein Bedauern aus. Schnell ließ er seine Pressesprecherin verkünden, wie "unglücklich" er über den Standort des Angriffs sei, und versprach Katar, dass so etwas "nie wieder vorkommen" werde. Die Regierung in Doha widersprach der Darstellung von Trumps Sprecherin, das Weiße Haus habe das Land vorab über den Angriff der Israelis informiert. Nach den israelischen Angriffen auf den Iran ist es bereits das zweite Mal, dass Trump von Netanjahu vorgeführt wurde.
Die USA verlieren unter Trump ihr Ansehen als zwar dominanter, aber verlässlicher Partner. Die Folgen dieser Dynamik sind unabsehbar, sie führen ins Chaos. Am Ende könnte jede Regierung weltweit zum Schluss kommen, sie könne tun, was sie möchte. Da Trump die regelbasierte Ordnung, auf der die Vereinten Nationen bei aller institutionellen Schwäche immer noch basieren, offen ablehnt, öffnet er Konflikten weltweit die Tür.
Ein Muster zeichnet sich ab: Ausgerechnet Trumps innenpolitischer Machtausbau schwächt die Glaubwürdigkeit im Ausland. Denn er wirkt wie ein Spiegel, der alles verzerrt. Was einst die Stärke der USA ausmachte, vor allem die institutionelle Stabilität der Demokratie, eine gewisse Berechenbarkeit und moralische Führung, wandelt sich immer mehr zu einer gravierenden Schwachstelle.
Trumps Anhänger feiern diese Entwicklung als Rückeroberung der Souveränität. Doch die Realität ist: Mit jedem Soldaten oder maskierten ICE-Agenten, der durch amerikanische Innenstädte patrouilliert, wird die Bereitschaft anderer demokratischer Staaten sinken, sich an den USA zu orientieren. Mit jedem Dekret, das Minderheiten entrechtet, schwindet die moralische Strahlkraft. Verbündete wenden sich ab, hilfesuchende Länder erst recht. Und mit jedem außenpolitischen Rückzug, Alleingang oder Versagen der USA wächst die Lücke, in die andere Mächte drängen.
Auf den ersten Blick mögen die USA unter Trump zwar als internationaler Taktgeber erscheinen. Die täglichen, sich teils widersprechenden Entscheidungen und die Falschinformationen, die aus dem Weißen Haus in die Welt gefeuert werden, bewegen alle. Doch diese Nachrichten sind nicht konstruktiv, sondern fast nur noch zerstörerisch. Darum ist Trump heute noch stärker als in seiner ersten Amtszeit zu einem Friedensgefährder geworden. Er selbst und seine hörige Entourage finden, er habe dafür ausgerechnet den Nobelpreis verdient. Absurd!
Bleibt zu hoffen, dass die Amerikaner diese gefährliche Dynamik im Inneren und deren zerstörerische Folgen im Äußeren bald erkennen. Im Oktober sind neue Massenproteste im ganzen Land geplant. Sind sie nicht erfolgreich und zwingen Trump nicht zu einer Kurskorrektur, könnten die USA nach einem beispiellos erfolgreichen, amerikanisch geprägten Jahrhundert in eine lange Phase des Bedeutungsverlusts eintreten. Daran wird dann auch Trumps Umbenennung des Verteidigungsministeriums in Kriegsministerium nichts ändern können.
Termine des Tages
In London trifft sich heute die sogenannte "Group of Five". Darin beraten die Verteidigungsminister Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens und Polens über die jüngsten Entwicklungen bei der militärischen Unterstützung für die Ukraine und aktuelle Fragen der Sicherheit Europas.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält vor dem Europäischen Parlament ihre Rede zur Lage der Union. Darin legt sie die Prioritäten der Union für das kommende Jahr fest und kündigt neue Initiativen an.
Der Haushaltsausschuss des Bundestags befragt erneut die Sonderermittlerin Margaretha Sudhof zu staatlichen Maskenkäufen in der Corona-Krise. Sudhof hatte in einem Bericht festgestellt, dass der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei Beschaffungen gegen den Rat von Fachabteilungen gehandelt hatte.
Historisches Bild
Eines der schlimmsten Unglücke der USA ereignete sich 1889 in Pennsylvania. Mehr erfahren Sie hier.
Lesetipps
Die Polizei hat die Zentrale der größten türkischen Oppositionspartei CHP in Istanbul gestürmt. Präsident Erdoğan lässt in der Türkei immer mehr Oppositionelle aus dem Weg räumen, weil er sich mit politischen Mitteln kaum mehr an der Macht halten kann, schreibt mein Kollege Patrick Diekmann.
Noch ist nicht alle Hoffnung verloren: Auf der Automobilausstellung IAA zeigen die deutschen Hersteller, dass sie etwas können. Doch ausruhen dürfen sie sich darauf nicht, kommentiert mein Kollege Christopher Clausen.
CDU und CSU treiben die SPD in der Debatte über Sozialreformen in die Enge. Sogar von Gerhard Schröder und der Agenda 2010 ist plötzlich wieder die Rede. Doch in der Not wird die SPD erfinderisch – und könnte am Ende sogar profitieren, analysiert mein Kollege Daniel Mützel.
Ohrenschmaus
Ein Sänger, der schon im Februar zurecht auf Platz eins der deutschen Single-Charts landete, macht einfach tolle Musik. Und auch dieses Lied von Zartmann ist einfach nur "wunderschön".
Zum Schluss
