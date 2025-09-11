Nato trifft brisante Entscheidung

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

diese Septembertage werden in die Geschichtsbücher eingehen. Im Zuge ihrer Bombardements ukrainischer Städte hat die russische Armee erstmals auch die Hoheit eines Nato-Staates attackiert. Mindestens ein Dutzend Drohnen und offenbar auch eine Rakete drangen teils weit in den polnischen Luftraum ein. Mindestens drei konnten abgeschossen werden, andere kehrten offenbar an ihren Ausgangspunkt zurück.

Die Reaktionen von Warschau über Berlin bis Brüssel reichen von schockiert bis alarmiert. Von einem "Akt der Aggression" spricht das polnische Militär. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen rügt die "rücksichtslose und beispiellose" Verletzung des polnischen Luftraums, Kanzler Friedrich Merz verurteilt sie "aufs Schärfste". "Diese Drohnen sind ganz offenkundig gezielt auf diesen Kurs gebracht worden", vermutet Verteidigungsminister Boris Pistorius. "Um in die Ukraine zu fliegen hätten sie diesen Weg nicht fliegen müssen."

Nach Stand der Dinge wurden die Fluggeräte in Belarus gestartet, wo ein Diktator von Moskaus Gnaden herrscht. "Die Russen wollten die Luftverteidigung Polens und damit auch die Nato testen und Informationen gewinnen über deren Strukturen, Abläufe und Reaktionen", sagt der Militärexperte Carlo Masala. "Putin eskaliert, weitet seinen Krieg immer weiter aus und testet den Westen", meint auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha. Die Nato hat ihre Luftraumüberwachung in Bereitschaft versetzt und berät über weitere Konsequenzen. Sie muss eine brisante Entscheidung treffen.

Die Attacke war offensichtlich kein Versehen und keine technische Panne. Sie war ein Signal – und ein gefährliches Experiment. Wladimir Putin testet, wie weit er gehen kann, bevor die Nato sich wehrt. Er hält das Streichholz an das Pulverfass, das Europa heißt. Jeder Überflug, jeder Abschuss, jede Sekunde Zögern bringt den Kontinent näher an die drohende Katastrophe: einen heißen Krieg zwischen Russland und dem Westen. Eine Schlacht, wie sie Europa seit 1945 nicht mehr erlebt hat.

Putin hat Russland in eine Kriegsfestung umgebaut. Fabriken produzieren keine Güter des Lebens mehr, sondern Maschinen des Todes. Schulen lehren nicht Mathematik und Literatur, sondern Hass und Gehorsam. Millionen Russen werden durch die omnipräsente Staatspropaganda indoktriniert, viele glauben tatsächlich, der Westen wolle sie auslöschen. Andere schweigen aus Angst. Ein System, wie von Joseph Goebbels ersonnen. Der eingeschüchterten Bevölkerung präsentiert sich Putin als Retter: Der Aggressor mimt den Verteidiger, und seine Claqueure im Westen, von Wagenknecht bis Weidel, plappern den Stuss zur Freude des Kremls nach.

Wer so weit geht wie Putin, der kann nicht zurück. Der kennt nur den Weg nach vorn – Schritt für Schritt zur finalen Entscheidung: dem totalen Triumph oder dem Sturz in den Abgrund. Heute schickt der Kreml unbemannte Flugkörper, morgen vielleicht bemannte Jets, übermorgen womöglich Soldaten. Morgen beginnt das russische Großmanöver "Sapad" in Belarus. Wer jetzt noch meint, der Krieg bleibe auf die Ukraine beschränkt, glaubt auch an den Weihnachtsmann. Realisten dagegen lassen sich nicht täuschen.

Deshalb muss die Nato handeln – schnell, entschlossen und ohne weitere Beschwichtigungsformeln, wie sie gestern von Generalsekretär Mark Rutte zu hören waren. Militärische Abschreckung ist kein aggressiver Akt, sondern Selbstverteidigung. Mehr Truppen und moderne Luftabwehrsysteme gehören schleunigst an die Ostgrenze verlegt statt nur in Strategiepapiere geschrieben. Zudem braucht die Ukraine mehr Geschosse zur Abwehr russischer Luftangriffe.

Deutschland tut schon viel, andere müssen nachlegen. Der selbstgefällige Emmanuel Macron redet zwar viel, doch Frankreichs Unterstützung für Kiew fällt beschämend gering aus. Auch Italien, Spanien und weitere EU-Länder könnten mehr tun. Die Botschaft an Moskau muss unmissverständlich sein: Jede Attacke auf Nato-Gebiet ist nicht nur ein Angriff auf uns alle, sondern wird auch beantwortet. Bei der nächsten Attacke schlagen wir zurück. Dann werden auch russische Kampfjets zum legitimen Ziel, die immer wieder den Luftraum über der Ostsee verletzen. Imperialistische Aggressoren, die über Leichen gehen, lassen sich mit Appeasement-Politik nicht eindämmen, das ist die Lehre aus den Jahren 1938/39.

Doch allein auf Eskalation zu setzen, wäre ein schlechtes Rezept. Es birgt die Gefahr eines Flächenbrands, der wie 1914 in die Katastrophe mündet. Wer nur Mauern baut, wird blind für die Kräfte, die jenseits dieser Mauern wirken. Putin ist sehr mächtig, aber weder er noch sein Regime repräsentieren ganz Russland. In den Provinzen, fernab des Moskauer Machtzentrums, sitzen Männer mit Einfluss und Geld, die wissen, dass Isolation, Sanktionen und Dauerkonflikt ihrem Geschäft und ihren Interessen schaden. Diese Oligarchen und Mafiosi sind keine Freunde Europas, aber sie könnten Bremser sein – wenn man den Kontakt zu ihnen sucht, sie einbindet, ihnen Auswege zeigt. Diplomatie darf nicht an Putins Palasttor enden, sie muss durch Russlands Hinterhöfe gehen.

Weil die USA unter dem Chaoten Trump ausfallen, ist Deutschland dabei besonders gefordert. Zu lange hat es geglaubt, Frieden lasse sich kaufen – mit Gas, mit Pipelines, mit Handelsabkommen. Diese Illusion ist in den Trümmern ukrainischer Städte zerschellt. Jetzt muss Berlin beweisen, dass es nicht nur Mahner, sondern auch Macher ist. Wer mitten in Europa steht, darf nicht am Rand der Geschichte verharren.

Wir erleben in dieser Septemberwoche Schicksalstage. Europa steht vor dem Abgrund. Wer jetzt wegschaut, riskiert, hineinzustürzen. Die Drohnen über Polen waren ein Ultimatum. Die Antwort muss klar sein: Abschreckung und Diplomatie, Stärke und Klugheit. Andernfalls könnten die nächsten Geschosse Warschau treffen. Oder Berlin.

