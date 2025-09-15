Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Tagesanbruch Gefangen in der Abwärtsspirale
Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,
jahrzehntelang war eines gewiss: Wurde in Nordrhein-Westfalen gewählt, mochten die äußeren Wahlkreise zwar von Wahl zu Wahl ihre Farbe wechseln, in seinem Kern jedoch blieb NRW rot. Von Recklinghausen im Norden bis Hagen im Süden, von Duisburg im Westen bis Hamm im Osten: Das Ruhrgebiet wählte die SPD. Gar keine Frage.
Das war auch in meiner Familie so. Mein Vater war Bergmann, mein Großvater schuftete noch unter Tage. Man verstand sich als Malocher, als eine Gemeinschaft unter Kumpeln, zu fast 100 Prozent gewerkschaftlich organisiert und quasi eins mit der SPD. Noch Ende der Nullerjahre ertönte auf jeder SPD-Veranstaltung, zu der mich die "Westfälische Rundschau" in Bergkamen als Praktikantin schickte, die Bergarbeiterhymne "Glück auf, der Steiger kommt". Da war die dortige Zeche "Haus Aden" bereits seit sechs Jahren Geschichte. Und mit ihr auch der Arbeitsplatz meines Vaters.
Die Bindung an die Sozialdemokraten ließ bei ihm zwar nie komplett nach, doch sie bekam Risse. Mit dem Ende des Bergbaus im Ruhrgebiet gingen nicht nur Arbeitsplätze verloren, viele Menschen büßten auch einen Teil ihrer Identität ein. Konnte man sich früher sicher sein, einen wichtigen Teil zum Wohlstand Deutschlands beizutragen, mussten sich die Bergleute nun neu erfinden. Und mit ihnen eine ganze Region.
Manche Ruhrgebietsstädte wie Bochum oder Essen haben das rechtzeitig erkannt, sich zu Dienstleistungs- und Logistikstandorten entwickelt, Hochschulen und Forschungszentren aufgebaut. Andere haben den Strukturwandel erst in Angriff genommen, als die Gelder schon verteilt waren. Gelsenkirchen ist so ein Beispiel. Dass der AfD-Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters dort in die Stichwahl mit der SPD-Kandidatin kommt, überrascht nach dem Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl kaum noch. Damals lag sie sogar mit 24,7 Prozent bei den Zweitstimmen vor der SPD.
Auch im Rest des Ruhrpotts hat die AfD starke Ergebnisse eingefahren. Das dürfte nicht nur, aber zu einem guten Teil, auch daran liegen, was die Bürgerinnen und Bürger von ihren Städten geboten bekommen. In Gelsenkirchen ist das einfach zu wenig: über 13 Prozent Arbeitslose, löchrige Straßen, Leerstand und kriminelle Banden. Mit jeder Kita, die zu wenig Personal hat, mit jedem Schlagloch, das nicht geflickt wird, wächst die Zustimmung für eine Partei, die vorgibt, es besser zu können.
Doch in strukturschwachen Regionen wie dem Ruhrgebiet oder im Osten Deutschlands ist es fast egal, wer die Geschicke einer Kommune lenkt: Ohne Geld ist es schwer, etwas zu verbessern. Fehlen die Mittel, wird als Erstes dort gekürzt, wo man nicht zum Geldausgeben verpflichtet ist: bei den Investitionen. Zwar stellt die Bundesregierung den Ländern und Kommunen 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen zur Verfügung, um die Infrastruktur zu erneuern, doch damit wird maximal nachgeholt, was in den vergangenen Jahrzehnten liegengeblieben ist. Am generellen Problem, nämlich der Art, wie Deutschlands Städte und Gemeinden grundsätzlich an Geld kommen, ändert das nichts.
Die Kommunen tragen knapp 40 Prozent aller öffentlichen Investitionen, bei Bauprojekten sogar noch mehr. Dennoch haben sie selbst kaum Einfluss auf ihre Einnahmen und Ausgaben, sondern sind finanziell von Bund und Ländern abhängig. Eigene Steuergesetze dürfen Kommunen nicht erlassen. Ihre Haupteinnahmen stammen aus Anteilen an der Einkommensteuer privater Haushalte und der Umsatzsteuer. Mittel, über deren Höhe sie nicht entscheiden können. Nur die Grund- und Gewerbesteuereinnahmen können sie über die sogenannten Hebesätze selbst anpassen. Das allerdings auf die Gefahr hin, dass sich Unternehmen dann lieber im Nachbarort ansiedeln, wo die Gewerbesteuer niedriger ausfällt. Für arme Städte der Beginn einer Abwärtsspirale.
Auf der anderen Seite entstehen den Kommunen zusätzliche Ausgaben, wenn der Bund Gesetze wie beispielsweise den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung beschließt, ohne die Kosten dafür vollständig zu übernehmen. Zwar gilt für die Beziehung zwischen Bundesland und Kommunen das Prinzip "Wer bestellt, bezahlt", doch für Bundesgesetze, aus denen nie Landesgesetze werden, gibt es eine solche Regelung nicht. So müssen die Städte häufig für Ausgaben aufkommen, die sie sich selbst nicht auferlegt haben.
Das trifft besonders die Kommunen hart, die ohnehin hoch verschuldet sind. Wer tief im Dispo ist, hat noch weniger Handlungsspielraum. Einige Landesregierungen haben bereits Entschuldungsprogramme umgesetzt, seit Kurzem übernimmt auch in NRW die Landesregierung einen Teil der kommunalen Altschulden. Doch das Problem ist offenbar so groß, dass es ohne Bundesmittel nicht geht. Kanzler Friedrich Merz hat angekündigt, den Städten und Gemeinden ab 2026 auch mit Geld vom Bund zu helfen.
Ein bisschen was tut sich also bereits, um die Finanzlage der Kommunen zu verbessern. Auch würden Vertreter des Bundes sicher einwerfen, dass es doch zahlreiche Förderprogramme gebe, damit Bundesmittel zu den Kommunen gelangen. Doch Förderanträge müssen erst mal geschrieben werden, das Personal in den Rathäusern aber ist knapp. So gehen Zeit und Arbeitskraft für Bürokratie drauf, statt diese direkt in die Lösung von Problemen investieren zu können.
Meint man es ernst damit, vor allem strukturell unterfinanzierten Städten wieder auf die Beine zu helfen, braucht es mehr als Förderprogramme und den teilweisen Erlass von Altschulden. Denkbar wäre etwa, das "Wer bestellt, bezahlt"-Prinzip auch für Bundesgesetze anzuwenden. Außerdem könnte man den Anteil erhöhen, den Kommunen an Gemeinschaftsteuern wie der Einkommen- und Umsatzsteuer erhalten, und die Gewerbesteuer reformieren. Statt sie direkt den Städten zufließen zu lassen, könnte man die Einnahmen auf Länderebene zusammenlaufen lassen, von wo aus sie gleichmäßiger über die Kommunen verteilt werden.
Die AfD wird man mit all den geplanten und denkbaren Maßnahmen zwar nicht unmittelbar kleiner kriegen; dafür dauert es zu lange, bis sich Investitionen tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern bemerkbar machen. Langfristig jedoch sind Investitionen in Straßen, Brücken und Schulen immer auch Investitionen in das Vertrauen in die Demokratie. Und zumindest ein Baustein im Kampf gegen ihre Feinde.
Warnsignal nach Berlin
Die Kommunalwahl in NRW galt als erster Stimmungstest nach der Bundestagswahl, nun ist klar: Die Stimmung ist nicht gut. Vor allem nicht bei den einstigen Anhängern der SPD. Mit nur rund 22 Prozent schwächelt die Partei weiter in ihrer einstigen Herzkammer. Zwar bleibt das befürchtete Debakel aus, doch das Ergebnis ist historisch schlecht. Besonders alarmierend: In früheren Hochburgen wie Duisburg und Gelsenkirchen marschiert die AfD in Richtung Stichwahl und verdreifacht insgesamt fast ihren Stimmenanteil. Hier finden Sie alle NRW-Wahlergebnisse im Überblick.
Während die CDU als klarer Sieger hervorgeht, bekommt die SPD einmal mehr die Quittung für fehlende Antworten auf soziale Probleme und enttäuschte Erwartungen. "Für die Genossen in Berlin muss das ein Alarmsignal sein", schreibt mein Kollege Daniel Mützel. Das Versprechen eines Neuanfangs bleibt bisher jedenfalls weitgehend wirkungslos.
Dramatisch bis zum Schluss
Erst ließ Dennis Schröder jeden Mitspieler die goldene Schüssel berühren, dann stemmte der Kapitän den EM-Pokal unter dem Jubel seiner Mannschaft in die Höhe. Um 23.19 Uhr Ortszeit war in Riga gestern der große Moment gekommen, Konfetti wirbelte durch die Luft, als die deutschen Basketballer den Europameistertitel feierten. Zwei Jahre nach dem Coup von Manila haben die Weltmeister das Double perfekt gemacht: Beim 88:83 (40:46) im Final-Krimi gegen die Türkei lief für Schröder lange wenig bis gar nichts, doch in der Schlussphase warf der Kapitän dann die entscheidenden Körbe. Schröder ist eine Schlüsselfigur der deutschen Sportgeschichte – und es wird Zeit, ihn auch als solche zu würdigen, schreibt mein Kollege Benjamin Zurmühl. Die dramatischen Momente bis zur Schlusssirene sehen Sie hier im Video.
Termine des Tages
Erklärungen gesucht: Nach der Kommunalwahl in NRW haben die Parteien Pressekonferenzen mit ihren Landesvorsitzenden angekündigt. Dabei wird es auch darum gehen, das Abschneiden ihrer Kandidaten ins bestmögliche Licht zu rücken. Für die Grünen sind auch die Bundesvorsitzenden Franziska Brantner und Felix Banaszak vor Ort, der Vorstand kommt in Bonn zu einer Klausur zusammen.
Gemeinsame Linie gesucht: Nach dem israelischen Luftangriff treffen sich in Katar Dutzende Staats- und Regierungschefs arabischer und islamischer Länder zu einem Sondergipfel. Die Staaten der Region dürften dabei vor allem nach einer gemeinsamen Haltung gegenüber Israel suchen. Es wird erwartet, dass sie den Angriff in einer Abschlusserklärung erneut verurteilen. Die israelische Luftwaffe hatte vergangenen Dienstag versucht, in Katars Hauptstadt Doha die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas auszuschalten.
Schuldige gesucht: In Mannheim beginnt ein Prozess gegen drei junge mutmaßliche IS-Sympathisanten. Den bei der Festnahme 15 und 21 Jahre alten Brüdern sowie einem 23 Jahre alten Unterstützer wird laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen, einen Anschlag auf sogenannte Ungläubige geplant zu haben. Die jungen Männer sollen zudem vereinbart haben, sich über den 23-Jährigen ein Sturmgewehr zu beschaffen. Das Trio sitzt seit seiner Festnahme am 8. Dezember 2024 in Untersuchungshaft.
Ohrenschmaus
Eine sichere Bank, um neue und vor allem gute Musik zu entdecken, ist "Inas Nacht". Hier der Beweis.
Das historische Bild
1959 besuchte Nikita Chruschtschow Kalifornien und war am Ende ziemlich enttäuscht. Mehr zu diesem historischen Bild lesen Sie hier.
Lesetipps
Im Bundestag ist die Linke zu einer wichtigen Kraft geworden. Fraktionschefin Heidi Reichinnek erklärt im Interview mit meinen Kollegen Julia Naue und Mauritius Kloft, warum sie Milliardäre abschaffen will, wie sie zur Wehrpflicht steht und welche Rolle ihre Fraktion bei der Wahl der Verfassungsrichter spielen könnte.
Aus Trauer und Wut werden offene Drohungen. Nach dem Attentat auf Charlie Kirk drohen die USA in einem Strudel politischer Schuldzuweisungen zu zerreißen. Selbst deutsche Journalisten geraten ins Visier, wie unser USA-Korrespondent Bastian Brauns berichtet.
Die Bedrohung für Deutschland durch das aggressive Russland wächst. Wie gut ist die Bundesrepublik für den Ernstfall vorbereitet? Diese Frage beantworten die Experten Ferdinand Gehringer und Johannes Steger im Interview mit meinen Kollegen Marc von Lüpke und Jonas Mueller-Töwe.
Seit der Wahl von Kardinal Prevost zum Papst sind vier Monate vergangen – und hinter den verschlossenen Toren des Vatikans beobachten Kirchenexperten einen "radikalen" Stimmungswechsel, berichtet meine Kollegin Ellen Ivits.
Zum Schluss
Morgen schreibt wieder Florian Harms für Sie.
Herzliche Grüße
Christine Holthoff
Finanzredakteurin
E-Mail: t-online-newsletter@stroeer.de
