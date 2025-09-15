Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

jahrzehntelang war eines gewiss: Wurde in Nordrhein-Westfalen gewählt, mochten die äußeren Wahlkreise zwar von Wahl zu Wahl ihre Farbe wechseln, in seinem Kern jedoch blieb NRW rot. Von Recklinghausen im Norden bis Hagen im Süden, von Duisburg im Westen bis Hamm im Osten: Das Ruhrgebiet wählte die SPD. Gar keine Frage.

Das war auch in meiner Familie so. Mein Vater war Bergmann, mein Großvater schuftete noch unter Tage. Man verstand sich als Malocher, als eine Gemeinschaft unter Kumpeln, zu fast 100 Prozent gewerkschaftlich organisiert und quasi eins mit der SPD. Noch Ende der Nullerjahre ertönte auf jeder SPD-Veranstaltung, zu der mich die "Westfälische Rundschau" in Bergkamen als Praktikantin schickte, die Bergarbeiterhymne "Glück auf, der Steiger kommt". Da war die dortige Zeche "Haus Aden" bereits seit sechs Jahren Geschichte. Und mit ihr auch der Arbeitsplatz meines Vaters.

Die Bindung an die Sozialdemokraten ließ bei ihm zwar nie komplett nach, doch sie bekam Risse. Mit dem Ende des Bergbaus im Ruhrgebiet gingen nicht nur Arbeitsplätze verloren, viele Menschen büßten auch einen Teil ihrer Identität ein. Konnte man sich früher sicher sein, einen wichtigen Teil zum Wohlstand Deutschlands beizutragen, mussten sich die Bergleute nun neu erfinden. Und mit ihnen eine ganze Region.

Manche Ruhrgebietsstädte wie Bochum oder Essen haben das rechtzeitig erkannt, sich zu Dienstleistungs- und Logistikstandorten entwickelt, Hochschulen und Forschungszentren aufgebaut. Andere haben den Strukturwandel erst in Angriff genommen, als die Gelder schon verteilt waren. Gelsenkirchen ist so ein Beispiel. Dass der AfD-Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters dort in die Stichwahl mit der SPD-Kandidatin kommt, überrascht nach dem Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl kaum noch. Damals lag sie sogar mit 24,7 Prozent bei den Zweitstimmen vor der SPD.

Auch im Rest des Ruhrpotts hat die AfD starke Ergebnisse eingefahren. Das dürfte nicht nur, aber zu einem guten Teil, auch daran liegen, was die Bürgerinnen und Bürger von ihren Städten geboten bekommen. In Gelsenkirchen ist das einfach zu wenig: über 13 Prozent Arbeitslose, löchrige Straßen, Leerstand und kriminelle Banden. Mit jeder Kita, die zu wenig Personal hat, mit jedem Schlagloch, das nicht geflickt wird, wächst die Zustimmung für eine Partei, die vorgibt, es besser zu können.

Doch in strukturschwachen Regionen wie dem Ruhrgebiet oder im Osten Deutschlands ist es fast egal, wer die Geschicke einer Kommune lenkt: Ohne Geld ist es schwer, etwas zu verbessern. Fehlen die Mittel, wird als Erstes dort gekürzt, wo man nicht zum Geldausgeben verpflichtet ist: bei den Investitionen. Zwar stellt die Bundesregierung den Ländern und Kommunen 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen zur Verfügung, um die Infrastruktur zu erneuern, doch damit wird maximal nachgeholt, was in den vergangenen Jahrzehnten liegengeblieben ist. Am generellen Problem, nämlich der Art, wie Deutschlands Städte und Gemeinden grundsätzlich an Geld kommen, ändert das nichts.

Die Kommunen tragen knapp 40 Prozent aller öffentlichen Investitionen, bei Bauprojekten sogar noch mehr. Dennoch haben sie selbst kaum Einfluss auf ihre Einnahmen und Ausgaben, sondern sind finanziell von Bund und Ländern abhängig. Eigene Steuergesetze dürfen Kommunen nicht erlassen. Ihre Haupteinnahmen stammen aus Anteilen an der Einkommensteuer privater Haushalte und der Umsatzsteuer. Mittel, über deren Höhe sie nicht entscheiden können. Nur die Grund- und Gewerbesteuereinnahmen können sie über die sogenannten Hebesätze selbst anpassen. Das allerdings auf die Gefahr hin, dass sich Unternehmen dann lieber im Nachbarort ansiedeln, wo die Gewerbesteuer niedriger ausfällt. Für arme Städte der Beginn einer Abwärtsspirale.

Auf der anderen Seite entstehen den Kommunen zusätzliche Ausgaben, wenn der Bund Gesetze wie beispielsweise den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung beschließt, ohne die Kosten dafür vollständig zu übernehmen. Zwar gilt für die Beziehung zwischen Bundesland und Kommunen das Prinzip "Wer bestellt, bezahlt", doch für Bundesgesetze, aus denen nie Landesgesetze werden, gibt es eine solche Regelung nicht. So müssen die Städte häufig für Ausgaben aufkommen, die sie sich selbst nicht auferlegt haben.

Das trifft besonders die Kommunen hart, die ohnehin hoch verschuldet sind. Wer tief im Dispo ist, hat noch weniger Handlungsspielraum. Einige Landesregierungen haben bereits Entschuldungsprogramme umgesetzt, seit Kurzem übernimmt auch in NRW die Landesregierung einen Teil der kommunalen Altschulden. Doch das Problem ist offenbar so groß, dass es ohne Bundesmittel nicht geht. Kanzler Friedrich Merz hat angekündigt, den Städten und Gemeinden ab 2026 auch mit Geld vom Bund zu helfen.

Ein bisschen was tut sich also bereits, um die Finanzlage der Kommunen zu verbessern. Auch würden Vertreter des Bundes sicher einwerfen, dass es doch zahlreiche Förderprogramme gebe, damit Bundesmittel zu den Kommunen gelangen. Doch Förderanträge müssen erst mal geschrieben werden, das Personal in den Rathäusern aber ist knapp. So gehen Zeit und Arbeitskraft für Bürokratie drauf, statt diese direkt in die Lösung von Problemen investieren zu können.

Meint man es ernst damit, vor allem strukturell unterfinanzierten Städten wieder auf die Beine zu helfen, braucht es mehr als Förderprogramme und den teilweisen Erlass von Altschulden. Denkbar wäre etwa, das "Wer bestellt, bezahlt"-Prinzip auch für Bundesgesetze anzuwenden. Außerdem könnte man den Anteil erhöhen, den Kommunen an Gemeinschaftsteuern wie der Einkommen- und Umsatzsteuer erhalten, und die Gewerbesteuer reformieren. Statt sie direkt den Städten zufließen zu lassen, könnte man die Einnahmen auf Länderebene zusammenlaufen lassen, von wo aus sie gleichmäßiger über die Kommunen verteilt werden.

Die AfD wird man mit all den geplanten und denkbaren Maßnahmen zwar nicht unmittelbar kleiner kriegen; dafür dauert es zu lange, bis sich Investitionen tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern bemerkbar machen. Langfristig jedoch sind Investitionen in Straßen, Brücken und Schulen immer auch Investitionen in das Vertrauen in die Demokratie. Und zumindest ein Baustein im Kampf gegen ihre Feinde.