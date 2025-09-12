Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen stehen an diesem Wochenende an und die Medien sind schon im Voraus erhitzt. "Erdrutschsiege", "Triumphe" und eine "blaue Welle" für die AfD werden da in manchen Medien prognostiziert. Das klingt nach ostdeutschen Verhältnissen im Westen – dabei steht das nicht zu befürchten.

Aus zwei Gründen aber, die medial wenig thematisiert werden, ist die Wahl in NRW schon jetzt hochinteressant: erstens mit Blick darauf, welchen Weg Parteichefin Alice Weidel in NRW gerade einschlägt, und zweitens, welchen Weg Wahlausschüsse im Umgang mit AfD-Kandidaten nehmen.

Zunächst einmal also: gemach! Da wird aus einer seit einem Jahr grassierenden AfD-Panik heraus schon vorauseilend ein Riese aufgebaut, der am Ende vielleicht nur ein Scheinriese sein könnte. Verstehen Sie mich bitte richtig: Natürlich wird die AfD bei der Kommunalwahl in NRW stärker abschneiden als bisher – bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2020 kam sie dort schließlich nur auf fünf Prozent. Seither ist die AfD insgesamt viel stärker geworden. Bei der Bundestagswahl erhielt sie in NRW Anfang des Jahres dann 16,8 Prozent der Zweitstimmen. Das ist beachtlich, aber auch damit blieb sie hinter ihrem bundesweiten Schnitt und weit hinter den Ergebnissen im Osten zurück, wo sie die 30 Prozent überspringt.

Kommunalpolitik ist zudem nicht die Stärke der AfD. Das hat auch damit zu tun, dass die AfD zwar inzwischen in Umfragewerten Volkspartei sein mag, in ihrer Mitgliederstärke aber ist sie das nicht: Rund 70.000 Mitglieder hat sie nach eigenen Angaben bundesweit – für CDU und SPD engagieren sich mehr als 350.000, selbst bei der Linken sind es rund 100.000. Die AfD hat da ein veritables Problem, will sie als Partei die Fläche erobern. Bei den Bürgermeisterwahlen in NRW zum Beispiel kann sie so nur in 23 Prozent der fraglichen Gemeinden überhaupt einen Kandidaten ins Rennen schicken. Es ist eine ganz natürliche Bremse, die derzeit zu selten erwähnt wird: Wo kein Kandidat, da eben auch kein Sieg.

Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass die AfD da, wo sie angreift, gewinnen könnte. Gute Werte zum Beispiel verzeichnete sie zuletzt in den Ruhrgebietsstädten Duisburg und Gelsenkirchen, die bisher Hochburgen der SPD waren. Ausgemacht aber ist der Einzug ins Rathaus für sie damit noch lange nicht. Um im Voraus "Triumphe" und "blaue Wellen" auszurufen, sollte im bevölkerungsreichsten Bundesland dann vielleicht doch etwas mehr vonnöten sein. Abwarten also, durchatmen und am Ende auf die Ergebnisse blicken. Alles andere sind Geschenke für die AfD.

Werfen wir stattdessen einen Blick auf das, was jetzt schon feststeht: Immer häufiger kommt es bei lokalen Wahlen zur Diskussion über rechte bis rechtsextreme Kandidaten. Sind sie verfassungstreu, will man sie antreten lassen – oder sollte man sie schon vorab ausschließen? Ein großes Echo hatte der Fall des AfD-Politikers Joachim Paul im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen, wo erst in einer Woche gewählt wird. Doch auch in NRW wurde mit Uwe Detert ein AfD-Kandidat, der auch im Landesvorstand der Partei sitzt, von der Bürgermeisterwahl in Lage ausgeschlossen. In beiden Fällen gaben Zweifel an der Verfassungstreue den Ausschlag. Bei beiden werden mehrere Gründe dafür angeführt: Paul wird unter anderem vorgeworfen, wiederholt Pläne zur "Remigration" verbreitet zu haben, Detert hatte antisemitische und reichsbürgernahe Verschwörungstheorien geteilt.

Das Problem: Die äußerst schwerwiegende Entscheidung, ob ein Kandidat verfassungstreu ist und antreten darf, obliegt bisher sogenannten kommunalen Wahlausschüssen. Die sind in der Regel mit Ehrenamtlichen aus allen möglichen Parteien besetzt. Nicht nur die AfD äußert hier berechtigte Kritik: Unabhängigkeit sieht anders aus, eigentlich müssten Gerichte entscheiden. Die Gerichte aber prüfen die Wahlausschlüsse erst einmal nur auf formale Richtigkeit – erst nach der Wahl kümmern sie sich um die Inhalte und prüfen die Verfassungstreue.

"Uns Ehrenamtlern diese Entscheidung zu überlassen, das kann man uns nicht zumuten", sagte der SPD-Politiker Ulrich Koch der ARD. Er sitzt in Paderborn im Stadtrat und Wahlausschuss, wo es ebenfalls Diskussionen über einen AfD-Kandidaten gab. Am Ende entschied das dortige Gremium mehrheitlich: Er soll antreten können. Grund waren nicht zuletzt juristische Bedenken.

Das ist ein demokratisches Problem – und zwar eines, das in Zukunft angesichts einer immer stärkeren und radikaleren AfD noch sehr viel häufiger auftreten dürfte. Unfair ist das nicht nur für die Betroffenen, denen da auf wackliger Grundlage ein zentrales Recht verweigert wird, sondern auch für die Menschen in den Wahlausschüssen, die sich unfreiwillig ins Fadenkreuz begeben müssen. Die Bundespolitik darf die Not im Kommunalen hier nicht ignorieren. Sie muss Regularien schaffen, die die Gerichte früher einbinden.

Denn dass die AfD sich mäßigt, darauf besteht keine Hoffnung. AfD-Chefin Alice Weidel hat am Donnerstag erneut Signale gesetzt, die in die entgegengesetzte Richtung weisen: Da trat sie im Wahlkampf in NRW auf – allerdings nicht mit Landeschef Martin Vincentz. Der paktiert zwar auch mit Radikalen und Russlandfreunden, um sich an der Macht zu halten, gilt in der Partei aber im Vergleich noch als relativ gemäßigt. Zurzeit ficht Vincentz in seinem Verband einen erbitterten Machtkampf gleich an mehreren Fronten aus, sein stärkster Gegner dabei: das rechtsextreme und völkische Lager in seinem Verband.

Die Wahlwerbe-Tour der AfD-Chefin am Donnerstag darf in diesem Machtkampf als Positionierung gewertet werden: Statt mit Vincentz zeigte sie sich zum Beispiel mit dem Düsseldorfer Oberbürgermeisterkandidaten Claus Henning Gahr. Sein Düsseldorfer AfD-Vorstand zählt zum Lager der Völkischen und macht daraus auch keinen Hehl: In den Tagen nach der Wahl haben der Verband wie auch die Kollegen in Bonn Götz Kubitschek zu einem Vortrag eingeladen, einen der wirkmächtigsten Ideologen der rechtsextremen deutschen Szene und engen Berater von Björn Höcke.

Vincentz forderte über einen Sprecher bei t-online öffentlich die Absage der Veranstaltungen – am Donnerstag aber erklärten die AfD-Chefs in Düsseldorf wie Bonn auf Anfrage: Die Veranstaltungen mit Kubitschek sollen stattfinden. Warum auch nicht, wenn doch sogar die Chefin damit offenbar kein Problem hat? Weidel bleibt ihrer Entwicklung in den vergangenen Jahren damit treu: Nach außen lässt sie sich als vermeintlich bürgerliches Gesicht der AfD feiern, nach innen festigt sie ihre Bündnisse mit den radikalsten Vertretern in ihrer Partei und verleiht ihnen so noch mehr Macht.