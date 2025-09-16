Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

in den USA tobt nach dem Mord an dem Aktivisten Charlie Kirk eine Schlacht. Noch wird sie mit Worten ausgefochten, aber das muss nicht so bleiben. Statt Anteilnahme und Argumenten fliegen Hass und Häme hin und her, gut möglich, dass sie bald in weitere Gewalttaten ausarten. Donald Trump und seine MAGA-Propagandisten benutzen das Attentat im Bundesstaat Utah, um gegen Linksliberale, Minderheiten und Journalisten zu hetzen. Zugleich machen Gegner des Präsidenten aus ihrer Genugtuung über Kirks Tod keinen Hehl und ergehen sich in Schadenfreude. Wer die Wortsalven auf X, TikTok und Facebook verfolgt, dem kann übel werden. Das Giftgebräu verwandelt Kontrahenten in Feinde und politische Appelle in Hetzjagden. Die Algorithmen der Digitalkonzerne leisten ganze Arbeit, verbreiten Gerüchte, Anfeindungen und Morddrohungen und schüren die niedersten Instinkte – Hauptsache Reichweite, Hauptsache die Werbedollars rollen.

An der Spitze des Staates, wo Sprache Verantwortung tragen müsste, mutieren die Worte zur Waffe. Der Präsident benutzt sein eigenes Netzwerk Truth Social wie ein Schnellfeuergewehr und schießt im Minutentakt Schmähungen, Verdächtigungen und Kampfschwüre in die Online-Bubbles, die Millionen Menschen mit der echten Welt verwechseln. Er will Gegner nicht kritisieren, er will sie vernichten – und sagt das auch so. Man fühlt sich an die Geiferer im Deutschland der 1930er Jahre erinnert.

Unter Trumps Druck greifen Arbeitgeber hart durch: Mindestens 15 Personen wurden entlassen oder von der Arbeit suspendiert, nachdem sie sich online zu dem Attentat geäußert hatten. Darunter sind Journalisten, Universitätsmitarbeiter und Lehrer. Manche bejubelten den Mord; andere kritisierten Kirk zwar, verurteilten aber die Gewalt. Einige spotteten darüber, dass ausgerechnet ein Gegner schärferer Waffengesetze erschossen wurde.

So oder so: In den Social-Media-Kanälen verwahrlosen die Sitten, schwindet der Anstand. Empathie wird als Schwäche denunziert, Milde als Verrat, Kompromiss als Kapitulation. Besonnene Köpfe warnen vor einer Eskalation, doch ihre Alarmrufe verhallen im Schlachtgetümmel. Tatsächlich erscheint es mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen, dass die USA in einen digital beschleunigten Strudel der Gewalttätigkeit abgleiten. "Ich glaube, dass soziale Medien bei jedem einzelnen Attentat und Attentatsversuch, die wir in den vergangenen fünf, sechs Jahren gesehen haben, eine direkte Rolle gespielt haben", sagt der Gouverneur von Utah, Spencer Cox.

Gesellschaften kippen nicht von einem Tag auf den anderen, sie erodieren – und in den USA ist die Erosion weit fortgeschritten. Wut, Misstrauen und Ausgrenzung haben sich tief in die Bevölkerung hineingefressen. Auch Kirks mutmaßlicher Mörder soll sich online radikalisiert haben. So wie viele andere vom Internet verwirrte Geister. Unser Amerika-Korrespondent Bastian Brauns schreibt von einem "heiligen Krieg". Die gefährlichsten Glaubenskrieger der Gegenwart kommen nicht aus Kabul oder Bagdad, sondern dank Social Media aus Washington und Utah.

Amerikas brutale Selbstbeschäftigung bleibt nicht folgenlos. Weil die aufgewühlte Weltmacht ihre globale Ordnungsfunktion aufgibt, entsteht Raum für Diktatoren und Autokraten. Putin schickt Drohnen und testet immer unverfrorener die Widerstandskraft der Nato. Der Nordkoreaner Kim unterstützt Russlands Angriffskrieg mit Waffen und Soldaten. Pekings Xi dehnt seinen Einfluss aus und droht Taiwan mit der Invasion. Netanjahu verwandelt den Gazastreifen in einen Friedhof und lässt Katar bombardieren. Skrupellose Gestalten füllen die Lücken, die der abgelenkte Hegemon Amerika hinterlässt.

Für Westeuropa kann das nur eine logische Konsequenz haben: Es muss runter von der Zuschauertribüne und endlich selbst im Weltgeschehen mitspielen. Sicherheit ohne amerikanische Nabelschnur ist keine Option mehr, sondern Pflicht. Bei der Abschreckung des Kremlkriegers müssen die EU-Staaten den Turbo einschalten. Nationale Militärstrukturen müssen verwoben, Waffensysteme schnell vereinheitlicht werden. Europäische Flächenstaaten wie Frankreich, Italien und Spanien dürfen sich bei der Unterstützung der Ukraine nicht länger wegducken.

Innenpolitisch braucht Europa eine Hygiene der Aufrichtigkeit. Der Digital Services Act, das EU-Gesetz für digitale Dienste, liefert Instrumente gegen die Manipulationen durch X, TikTok und Facebook – sie müssen endlich konsequent angewendet und Verstöße hart sanktioniert werden. Wer Trumps Rache fürchtet, sollte wissen: Sie ist ein Klacks im Vergleich zu den Schäden, die das Social-Media-Monster in den Gesellschaften europäischer Länder anrichten kann. Wer jetzt nicht handelt, nimmt amerikanische Verhältnisse in Zukunft auch hierzulande in Kauf.

Europas Demokratien müssen ihre Immunsysteme stärken: Neben Regeln für fairen digitalen Wettbewerb sollten die Medienkompetenz an Schulen und das ehrenamtliche Engagement gefördert werden. Klingt langweilig – und ist gerade deshalb revolutionär.

Warum erklärt Deutschland den Schutz des öffentlichen Diskurses nicht zur Staatsaufgabe? Es geht darum, Meinungsstreit zu kultivieren, aber Erniedrigung zu ächten. Pluralität zu sichern, ohne Relativismus zu predigen. Wehrhaftigkeit zu zeigen, ohne Kriegslust zu wecken. So wird die Bundesrepublik zum Vorbild einer resilienten Demokratie statt zum Importeur amerikanischer Zerrissenheit. Die Alternative wäre düster: eine Gesellschaft, die dem Geschrei erliegt und den Frieden verliert.

Urteil zum Messermord

Mord, versuchter Mord in fünf Fällen, gefährliche Körperverletzung: So lautet die Anklage der Bundesanwaltschaft gegen den Afghanen Sulaiman A. Am 31. Mai vergangenen Jahres attackierte der damals 25-Jährige auf dem Mannheimer Marktplatz fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa und den Polizisten Rouven Laur mit einem Messer. Der 29-jährige Beamte starb zwei Tage später an seinen Verletzungen, der Angreifer wurde von einem anderen Polizisten niedergeschossen. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen und löste – auch im Kontext weiterer islamistisch motivierter Messermorde – eine Debatte über die Abschiebung ausländischer Straftäter aus. Nach rund sieben Monaten Verhandlung verkündet das Oberlandesgericht Stuttgart heute Morgen sein Urteil.

Sollte Sulaiman A. wegen Mordes verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Sollte das Gericht zudem, wie von Bundesanwaltschaft und Nebenklägern gefordert, die besondere Schwere der Schuld feststellen, wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen. Außerdem könnte eine anschließende Sicherungsverwahrung verhängt werden. Der Angeklagte selbst, der die Tat im Prozess gestanden hat, gab an, sich mit Beginn des Gazakriegs radikalisiert zu haben. Er habe Informationen zur Terrormiliz "Islamischer Staat" gesammelt und sich in Telegram-Chats über die Tötung Ungläubiger ausgetauscht. In seinem "letzten Wort" zeigte er gestern Reue und entschuldigte sich bei den Opfern und Hinterbliebenen. Einmal mehr zeigt sich, welch toxische Wirkung Social-Media-Kanäle auf labile Charaktere haben. Wann beginnt die Politik, die Plattformen strikt zu regulieren?