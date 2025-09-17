Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Tagesanbruch Kein Tabu mehr
Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,
haben Sie vergangene Woche die Talkshow "Maybrit Illner" geschaut? Sie hätten sich die Augen reiben können. CDU-Fraktionschef Jens Spahn blies plötzlich ins selbe Horn wie Heidi Reichinnek von der Linkspartei. "Nicht in Ordnung" sei die Vermögensverteilung in Deutschland, sagte Spahn. Ausgerechnet er, der jahrelang gegen höhere Steuern wetterte, selbst Eigentümer einer Luxusvilla in Berlin war.
Einkommen sei in Deutschland relativ fair verteilt, stellte Spahn nun bei Illner zwar fest. Doch: "Bei der Vermögensverteilung, dass die so nicht in Ordnung ist, stimme ich zu", sagte er weiter. In Zeiten niedriger Zinsen sei Vermögen stets "ohne größeres eigenes Zutun" gewachsen. "Wer schon hatte, hatte immer mehr", so der CDU-Mann. Und resümierte: "Es ist ein Problem." Zuvor hatte Reichinnek gesagt, man müsse darüber reden, "wie die Vermögensverhältnisse in diesem Land sind". Wenn eine Politikerin der Linkspartei für Umverteilung ist, wundert das wohl niemanden.
Wenn aber sogar Jens Spahn sagt, dass die Verteilung des Kapitals in Deutschland ungerecht ist, handelt es sich nicht bloß um einen rhetorischen Ausrutscher. Es ist ein Geständnis: Das Problem ist real. Und eine Lösung in greifbarer Nähe: eine Reform der Erbschaftssteuer.
Es stimmt schon: Deutschland ist eines der ungleichsten Länder Europas, wenn es um Vermögen geht. An dieser Stelle kommt der sogenannte Gini-Koeffizient ins Spiel, benannt nach einem italienischen Statistiker. Diese Maßzahl liegt stets zwischen 0 und 1 und illustriert, wie hoch die Ungleichheit in einer Volkswirtschaft ist. Der Wert Null steht dabei für absolute Gleichheit, der Wert Eins für maximale Ungleichheit.
Für Deutschland liegt der Koeffizient bei rund 0,78 – das Kapital ist damit deutlich ungleicher verteilt als in anderen Industrienationen. In Frankreich lag er 2022 zum Beispiel bei 0,7, in Spanien sogar darunter. Die oberen zehn Prozent der Deutschen besitzen mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens, während die unteren fünfzig Prozent praktisch leer ausgehen.
Das Problem der Ungleichheit hat der Unionsfraktionschef also erkannt. Doch damit ist nur der erste Schritt getan – die eigentliche Herausforderung liegt in der Wahl des richtigen Werkzeugs.
Naheliegend wäre eine Vermögenssteuer. Die aber ist ein heißes Eisen. Seit 1997 ist sie ausgesetzt, ihre Wiedereinführung wäre technisch aufwendig und politisch riskant. Wer Immobilien, Kunst oder Unternehmensanteile bewerten will, landet schnell im Bürokratie-Dschungel. Außerdem gilt: Kapital macht mobil. Wer viel Geld hat, kann bei hohen Steuern auch leicht ins Ausland fliehen. Eine internationale Regelung, die das verhindern würde, ist aktuell unrealistisch.
Wer wirklich etwas bewegen will, sollte dort ansetzen, wo die größten Summen heute schon vorbeirauschen: bei der Erbschaftssteuer. Rund 400 Milliarden Euro wechseln in Deutschland jedes Jahr den Eigentümer, die Hälfte davon landet bei den reichsten zehn Prozent. Extrem wird es in Einzelfällen: So zahlte die Familie des 2021 verstorbenen Unternehmers Heinz Hermann Thiele im April 2025 knapp vier Milliarden Euro an den bayerischen Fiskus – die höchste Erbschaftssteuerzahlung in der Geschichte Deutschlands.
Doch diese Summe bleibt die Ausnahme. 2024 setzten die Finanzämter in Deutschland zwar 13,3 Milliarden Euro Steuer fest, aber nach Abzügen und Sonderregelungen blieben gerade einmal 9,9 Milliarden übrig. In Relation zum Vermögen: ein Witz.
Und das ist kein Ausrutscher, sondern hat System. Wer ein Eigenheim erbt, zahlt oft kräftig, sobald die Freibeträge überschritten sind. Wer hingegen zehn Häuser über eine Immobilienfirma erbt, zahlt: nichts. Ein Widerspruch, den selbst wirtschaftsliberale Ökonomen wie Ifo-Chef Clemens Fuest nicht mehr verteidigen.
Eine Reform könnte das ändern: Wer sehr große Vermögen erbt, müsste stärker zur Kasse gebeten werden. Ausnahmen bei Betriebsvermögen oder Immobilienfirmen streichen, Freibeträge klar begrenzen. Schlupflöcher müssten geschlossen werden, fordern immer mehr CDU-Politiker, wie mein Kollege Johannes Bebermeier berichtet. Auch dem Fiskus würde das Milliardensummen in die Kasse spülen. Geld, das die Bundesregierung dringend benötigt.
Gleichzeitig sind die Befürchtungen überzogen, der deutsche Mittelstand würde untergehen: Für kleinere Unternehmen blieben großzügige Freibeträge bestehen, für größere Betriebe ließen sich Ratenzahlungen oder Stundungen einführen. Übergangsregeln könnten zudem verhindern, dass Firmen in die Bredouille geraten oder Arbeitsplätze gefährdet werden. Es geht also nicht darum, das Rückgrat der Wirtschaft zu brechen – sondern die wirklich großen Vermögen fairer zu beteiligen.
Das Bundesverfassungsgericht dürfte das Thema in den kommenden Monaten ohnehin noch auf die Agenda der Merz-Regierung setzen. Schon zweimal – 2007 und 2014 – haben die Richter die Erbschaftssteuer als verfassungswidrig kassiert. Und auch dieses Mal sprechen viele Juristen von einer "tickenden Zeitbombe". Sollte Karlsruhe die Ausnahmen erneut kippen, muss die schwarz-rote Koalition handeln.
Gleichzeitig sollte sie den Mittelstand im Blick behalten. Der berühmte "Mittelstandsbauch" in der Einkommensteuer ist mehr als ein technisches Detail. Er ist eine Wachstumsbremse und ein Stimmungsdämpfer. Familien mit zwei Einkommen, Fachkräfte mit soliden Jobs, Selbstständige, die sich abrackern: Sie zahlen mit jedem zusätzlichen Euro schnell so hohe Sätze wie Spitzenverdiener.
Das Ergebnis: Fleiß und Aufstieg lohnen sich kaum. Währenddessen gelingt es Menschen mit sehr großen Vermögen, diese fast mühelos durch Erbschaften und Freibeträge in die nächste Generation zu retten. So verfestigt sich der Eindruck, dass sich Leistung in Deutschland nicht auszahlt – jedenfalls nicht so sehr wie Eigentum.
Deutschland steht damit an einer Weggabelung. Es könnte so weitermachen wie bisher: Ungleichheit beklagen, aber im Steuerrecht alles beim Alten lassen. Oder es könnte handeln, die Erbschaftssteuer wäre hier ein Hebel. Jens Spahn hat erkannt, dass Ungleichheit ein Problem ist. Jetzt muss er zeigen, dass er auch den Mut hat, es zu lösen.
Bei Illner verwies er zwar auf das anstehende Urteil des Verfassungsgerichts und schloss höhere Steuern aus. Doch der Weg zu mehr Gerechtigkeit bleibt offen – und lang.
Lebenslang für Mord an Rouven Laur
Kaum ein Mord hat Baden-Württemberg so aufgewühlt wie der an dem Polizisten Rouven Laur in Mannheim. Nach dem tödlichen Messerangriff im Mai 2024 hat das Oberlandesgericht Stuttgart am Dienstag den 26-jährigen Angeklagten Sulaiman A. zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren quasi ausgeschlossen. A. verletzte fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) sowie den Polizisten Rouven Laur. Der 29-jährige Beamte erlag zwei Tage später seinen Verletzungen.
Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der sunnitische Muslim A. in den Jahren vor der Tat radikalisiert hatte und mit der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) identifizierte. Er habe nicht nur den Islamkritiker Michael Stürzenberger töten wollen, sondern so viele Islamkritiker und "vermeintlich Ungläubige" wie möglich. A. sei überzeugt gewesen, dass dies nicht nur legitim, sondern seine religiöse Pflicht sei. Die Tat von Sulaiman A. zeigte, wie schnell sich Einzelne radikalisieren können – und welche tragischen Folgen das hat.
Das Urteil ist ein starkes Signal: Der Rechtsstaat reagiert auf Gewalt nicht mit Rache, sondern mit konsequentem Rechtsschutz. Für die Familie und Freunde von Rouven Laur bleibt der Verlust dennoch unermesslich. Für die Gesellschaft ist es ein klares Zeichen, dass Extremismus und Terror nicht unbeantwortet bleiben. Ein schwacher Trost.
Die Spur führt nach Moskau
Der ehemalige Spitzenmanager von Wirecard, Jan Marsalek, soll nach seiner Flucht aus Österreich in Moskau leben und weiter enge Kontakte zum russischen Geheimdienst FSB pflegen. Das geht aus einer gemeinsamen Recherche der Medien "Spiegel", ZDF, "Der Standard", "PBS Frontline" und "The Insider" hervor. Demnach soll Marsalek unter mehreren falschen Identitäten in der russischen Hauptstadt leben.
Marsalek war im Jahr 2020 untergetaucht und wird seitdem mit internationalem Haftbefehl gesucht. Sein Fall ist ein Lehrstück für die Schattenseiten globaler Finanzmärkte: Nach einem der spektakulärsten Betrugsfälle der Bundesrepublik kann ein Spitzenmanager ungehindert ins Ausland abtauchen. Immerhin soll der Österreicher in seiner Zeit im Wirecard-Vorstand Bilanzen in Milliardenhöhe gefälscht haben. Die Lücken im internationalen Rechtssystem offenbaren sich einmal mehr.
Was steht an?
Trump in Großbritannien: Der US-Präsident Donald Trump kam am Dienstagabend in London-Stansted an. Am Mittwoch steht ein Empfang bei König Charles an – das Protokoll ist gesetzt, die politischen Botschaften werden genau beobachtet, ebenso Trumps Auftritt beim König. Denn schon bei einem früheren Besuch im Vereinigten Königreich mit der damaligen Queen Elizabeth II. sorgte Trump mit Protokollfehlern für Schlagzeilen.
Generaldebatte im Bundestag: Sie ist der Höhepunkt der Haushaltsberatungen im Bundestag, es geht um den Etatentwurf für das Jahr 2025. Er sieht Ausgaben von 502,5 Milliarden Euro sowie eine Neuverschuldung von 81,8 Milliarden Euro vor. Eröffnet wird die Generaldebatte traditionell von der stärksten Oppositionspartei: Fraktionschefin Alice Weidel wird als Erstes für die AfD sprechen. Danach wird Kanzler Friedrich Merz eine 30-minütige Rede halten. Es wird erwartet, dass er sich sowohl zu den anstehenden Sozialreformen als auch zur Außenpolitik äußern wird.
Zinssenkung voraus: Die US-Notenbank Fed wird über den Leitzins entscheiden. Analysten gehen davon aus, dass sie ihn um einen Viertelprozentpunkt absenken wird. Und das obwohl die Zeichen in den USA aktuell auf Teuerung stehen. Eine Lockerung der Geldpolitik würde diese eher anheizen. Donald Trump dürfte der Kurs der Fed gefallen: Seit Monaten übt er Druck auf die Zentralbanker aus. Manch ein Ökonom sorgt sich bereits um die Unabhängigkeit der Institution, sollte Trump so weitermachen.
Vergangenheit und Zukunft: Der Zentralrat der Juden erinnert am Mittwoch in Berlin mit einem Empfang zum jüdischen Neujahr Rosch Haschana an seine Gründung vor 75 Jahren. Friedrich Merz hält die Festrede – ein Signal für Zusammenhalt und Erinnerung. Der Zentralrat ist das Dach der jüdischen Gemeinden und die politische, gesellschaftliche und religiöse Vertretung der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Er wurde am 19. Juli 1950 in Frankfurt am Main gegründet – nur fünf Jahre nach der Shoah.
Historisches Bild
Die Kulisse war improvisiert, doch die Beliebtheit der Serie Raumpatrouille Orion war galaktisch. Mehr lesen Sie hier.
Was lesen?
Mindestens vier Jahre lang soll eine Polizistin aus dem Polizeipräsidium in Köln mit dem türkischen Geheimdienst zusammengearbeitet haben. Demnach hatte die Polizistin regelmäßigen Kontakt zu einer Mitarbeiterin des türkischen Konsulats und gab ihr sensible Informationen weiter, wie mein Kollege Carsten Janz recherchiert hat.
Der Bericht zum Stand der Energiewende liegt vor – ohne neue Erkenntnisse. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) nutzt ihn aber für ihre persönliche Agenda, kommentiert meine Kollegin Amy Walker.
Hollywood-Legende Robert Redford ist gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Lesen Sie hier einen Nachruf auf den Schauspieler, Regisseur, Umweltschützer und nicht zuletzt Trump-Kritiker.
Haben Sie schon einmal versucht, sich selbst zu kitzeln? Da macht Ihnen Ihr Kleinhirn einen Strich durch die Rechnung. Wie dieser Mechanismus genau greift, erklärt Ihnen meine Kollegin Melanie Rannow.
Zum Schluss
Durchaus ein Problem ...
Morgen schreibt mein Kollege David Schafbuch für Sie. Ich wünsche Ihnen einen gerechten Tag.
Ihr Mauritius Kloft
Ressortleiter Politik & Wirtschaft
X: @Inselkloft
