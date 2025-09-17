Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie vergangene Woche die Talkshow "Maybrit Illner" geschaut? Sie hätten sich die Augen reiben können. CDU-Fraktionschef Jens Spahn blies plötzlich ins selbe Horn wie Heidi Reichinnek von der Linkspartei. "Nicht in Ordnung" sei die Vermögensverteilung in Deutschland, sagte Spahn. Ausgerechnet er, der jahrelang gegen höhere Steuern wetterte, selbst Eigentümer einer Luxusvilla in Berlin war.

Einkommen sei in Deutschland relativ fair verteilt, stellte Spahn nun bei Illner zwar fest. Doch: "Bei der Vermögensverteilung, dass die so nicht in Ordnung ist, stimme ich zu", sagte er weiter. In Zeiten niedriger Zinsen sei Vermögen stets "ohne größeres eigenes Zutun" gewachsen. "Wer schon hatte, hatte immer mehr", so der CDU-Mann. Und resümierte: "Es ist ein Problem." Zuvor hatte Reichinnek gesagt, man müsse darüber reden, "wie die Vermögensverhältnisse in diesem Land sind". Wenn eine Politikerin der Linkspartei für Umverteilung ist, wundert das wohl niemanden.

Loading... Embed

Wenn aber sogar Jens Spahn sagt, dass die Verteilung des Kapitals in Deutschland ungerecht ist, handelt es sich nicht bloß um einen rhetorischen Ausrutscher. Es ist ein Geständnis: Das Problem ist real. Und eine Lösung in greifbarer Nähe: eine Reform der Erbschaftssteuer.

Es stimmt schon: Deutschland ist eines der ungleichsten Länder Europas, wenn es um Vermögen geht. An dieser Stelle kommt der sogenannte Gini-Koeffizient ins Spiel, benannt nach einem italienischen Statistiker. Diese Maßzahl liegt stets zwischen 0 und 1 und illustriert, wie hoch die Ungleichheit in einer Volkswirtschaft ist. Der Wert Null steht dabei für absolute Gleichheit, der Wert Eins für maximale Ungleichheit.

Für Deutschland liegt der Koeffizient bei rund 0,78 – das Kapital ist damit deutlich ungleicher verteilt als in anderen Industrienationen. In Frankreich lag er 2022 zum Beispiel bei 0,7, in Spanien sogar darunter. Die oberen zehn Prozent der Deutschen besitzen mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens, während die unteren fünfzig Prozent praktisch leer ausgehen.

Das Problem der Ungleichheit hat der Unionsfraktionschef also erkannt. Doch damit ist nur der erste Schritt getan – die eigentliche Herausforderung liegt in der Wahl des richtigen Werkzeugs.

Naheliegend wäre eine Vermögenssteuer. Die aber ist ein heißes Eisen. Seit 1997 ist sie ausgesetzt, ihre Wiedereinführung wäre technisch aufwendig und politisch riskant. Wer Immobilien, Kunst oder Unternehmensanteile bewerten will, landet schnell im Bürokratie-Dschungel. Außerdem gilt: Kapital macht mobil. Wer viel Geld hat, kann bei hohen Steuern auch leicht ins Ausland fliehen. Eine internationale Regelung, die das verhindern würde, ist aktuell unrealistisch.

Wer wirklich etwas bewegen will, sollte dort ansetzen, wo die größten Summen heute schon vorbeirauschen: bei der Erbschaftssteuer. Rund 400 Milliarden Euro wechseln in Deutschland jedes Jahr den Eigentümer, die Hälfte davon landet bei den reichsten zehn Prozent. Extrem wird es in Einzelfällen: So zahlte die Familie des 2021 verstorbenen Unternehmers Heinz Hermann Thiele im April 2025 knapp vier Milliarden Euro an den bayerischen Fiskus – die höchste Erbschaftssteuerzahlung in der Geschichte Deutschlands.

Doch diese Summe bleibt die Ausnahme. 2024 setzten die Finanzämter in Deutschland zwar 13,3 Milliarden Euro Steuer fest, aber nach Abzügen und Sonderregelungen blieben gerade einmal 9,9 Milliarden übrig. In Relation zum Vermögen: ein Witz.

Und das ist kein Ausrutscher, sondern hat System. Wer ein Eigenheim erbt, zahlt oft kräftig, sobald die Freibeträge überschritten sind. Wer hingegen zehn Häuser über eine Immobilienfirma erbt, zahlt: nichts. Ein Widerspruch, den selbst wirtschaftsliberale Ökonomen wie Ifo-Chef Clemens Fuest nicht mehr verteidigen.

Eine Reform könnte das ändern: Wer sehr große Vermögen erbt, müsste stärker zur Kasse gebeten werden. Ausnahmen bei Betriebsvermögen oder Immobilienfirmen streichen, Freibeträge klar begrenzen. Schlupflöcher müssten geschlossen werden, fordern immer mehr CDU-Politiker, berichtet mein Kollege Johannes Bebermeier. Auch dem Fiskus würde das Milliardensummen in die Kasse spülen. Geld, das die Bundesregierung dringend benötigt.

Gleichzeitig sind die Befürchtungen überzogen, der deutsche Mittelstand würde untergehen: Für kleinere Unternehmen blieben großzügige Freibeträge bestehen, für größere Betriebe ließen sich Ratenzahlungen oder Stundungen einführen. Übergangsregeln könnten zudem verhindern, dass Firmen in die Bredouille geraten oder Arbeitsplätze gefährdet werden. Es geht also nicht darum, das Rückgrat der Wirtschaft zu brechen – sondern die wirklich großen Vermögen fairer zu beteiligen.

Das Bundesverfassungsgericht dürfte das Thema in den kommenden Monaten ohnehin noch auf die Agenda der Merz-Regierung setzen. Schon zweimal – 2007 und 2014 – haben die Richter die Erbschaftssteuer als verfassungswidrig kassiert. Und auch diesmal sprechen viele Juristen von einer "tickenden Zeitbombe". Sollte Karlsruhe die Ausnahmen erneut kippen, muss die schwarz-rote Koalition handeln.

Gleichzeitig sollte sie den Mittelstand im Blick behalten. Der berühmte "Mittelstandsbauch" in der Einkommensteuer ist mehr als ein technisches Detail. Er ist eine Wachstumsbremse und ein Stimmungsdämpfer. Familien mit zwei Einkommen, Fachkräfte mit soliden Jobs, Selbstständige, die sich abrackern: Sie zahlen mit jedem zusätzlichen Euro schnell so hohe Sätze wie Spitzenverdiener.

Das Ergebnis: Fleiß und Aufstieg lohnen sich kaum. Währenddessen gelingt es Menschen mit sehr großen Vermögen, sich fast mühelos durch Erbschaften und Freibeträge in die nächste Generation zu retten. So verfestigt sich der Eindruck, dass sich Leistung in Deutschland nicht auszahlt – jedenfalls nicht so sehr wie Eigentum.

Deutschland steht damit an einer Weggabelung. Es könnte so weitermachen wie bisher: Ungleichheit beklagen, aber im Steuerrecht alles beim Alten lassen. Oder es könnte handeln, die Erbschaftssteuer wäre hier ein Hebel. Jens Spahn hat erkannt, dass Ungleichheit ein Problem ist. Jetzt muss er zeigen, dass er auch den Mut hat, es zu lösen.