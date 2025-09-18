Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wenn man lästige Dinge erledigt, belohnt man sich gerne mit etwas Schönem. Zumindest konnte man mich als Kind mit dieser Formel noch zu Dingen bringen, auf die ich keine Lust hatte. Wenn ich etwa beim Friseur nicht gezappelt oder die unangenehme Impfung beim Kinderarzt überstanden hatte, gab es danach meistens ein Eis.

Inzwischen kann ich mich auch ganz ohne Belohnung über einen neuen Haarschnitt oder ein vollständiges Impfbuch freuen. Aber bei jemandem wie Donald Trump scheint dieses kindliche Prinzip fortzubestehen. Diesen Eindruck hatte ich zumindest gestern, als ich mir den sehr prunkvollen Besuch des US-Präsidenten in Großbritannien angesehen habe. Mit dem einzigen Unterschied zu früher: Trump wurde zunächst von der britischen Krone mit einem Wohlfühlprogramm verwöhnt, ehe er heute den politischen und damit vergleichsweise drögen Teil seiner Reise absolvieren wird.

Das britische Königshaus und die Regierung haben sich größte Mühe gegeben. Eine solch devote Haltung gegenüber einem US-Präsidenten sollte eigentlich nicht nur der britischen Bevölkerung peinlich sein. Das Schlimme ist nur: Die Strategie scheint bislang aufzugehen. Sonderlich nachhaltig ist sie allerdings nicht. Denn Trumps Stimmung kann schnell umschlagen.

Schon bei der Anbahnung des Besuchs wurde die größtmögliche Bühne genutzt. Premier Keir Starmer hatte Trump in Washington persönlich die Einladung von König Charles überreicht. Trumps erster Staatsbesuch, im Jahr 2019, war laut Starmer bereits ein "enormer Erfolg" gewesen, aber der zweite werde sogar noch besser, versprach der Premier im Februar, als er den Präsidenten einlud.

Trump wird mit seinem Besuch tatsächlich eine ungewöhnliche Ehre zuteil. Er ist der erste US-Präsident, der nicht nur einmal, sondern gleich zweimal mit einem britischen Staatsempfang geehrt wird. Entsprechend gut gelaunt wirkte der 79-Jährige, als er gestern Mittag von Charles empfangen wurde: Der US-Präsident macht aus seiner Faszination für das Königshaus keinen Hehl. Im Februar hatte das Weiße Haus noch selbst Bilder verbreitet, die Trump mit einer Krone zeigten. Ein US-Sonnenkönig trifft den König, das entspricht der Kragenweite des amerikanischen Präsidenten.

Die Royals ließen sich nicht lumpen. 41 Salutschüsse wurden zu Ehren Trumps aus historischen Waffen aus dem Ersten Weltkrieg abgefeuert. Später gab es eine Ehrenformation, eine Militärparade, Kampfjets donnerten über das Schloss und am Abend folgte ein Staatsbankett. Der US-Präsident sprach am Abend davon, dass der Besuch eine der größten Ehren in seinem Leben sei.

Trump wurde nicht deshalb erneut eingeladen, weil er bei seinem ersten Besuch einen besonders guten Eindruck hinterlassen hätte. Dafür braucht es keine großen Kenntnisse über das britische Königshaus: Die Bilder, auf denen der US-Präsident 2018 sehr ungelenk mit Königin Elizabeth II. die Ehrengarde abschritt, gingen um die Welt. Auch aus dem Umfeld der Queen hieß es später, sie habe diesen Trump als "sehr unhöflichen" Gast erlebt.

Doch der Fairness halber sollte man wissen: Es gab schon vor Trump einige US-Präsidenten, die sich bei solchen Besuchen den ein oder anderen Fauxpas geleistet haben. Joe Biden sah es nicht als nötig an, seine schwarze Sonnenbrille abzunehmen, als die Queen ihn begrüßte. Die Sicherheitsleute von George W. Bush sollen einst den Rasen vom Buckingham Palace so kaputt getreten haben, dass Elizabeth später vor Wut geschäumt haben soll. Und Jimmy Carter brachte es fertig, Elizabeths Mutter zu küssen.

Auch solche skurrilen Anekdoten machen diese Besuche aus. Viel wichtiger ist jedoch die Frage: Was genau erhoffen sich britische Regierung und Krone von Trump, wenn sie ihm den ganz großen Teppich ausrollen?

Viele der Antworten gab es schon im Vorfeld des Besuchs. Zum heutigen Treffen mit Starmer wird Trump auch von einer Delegation aus der US-Techbranche begleitet. Microsoft und Google haben zusammen bereits neue Investitionen in Großbritannien im zweistelligen Milliardenbereich zugesagt. Auch eine Senkung der Strafzölle hatte Trump zuvor nicht ausgeschlossen.

Das Kalkül ist also recht simpel: Trump betrachtet andere Staaten nicht als Verbündete, sondern allenfalls als Geschäftspartner. Deshalb scheint es klug, sich mit einem solchen Präsidenten gut zu stellen, weil ihm Bündnisse, Traditionen oder Abkommen in der Regel herzlich egal sind. Handelsdeals sind mutmaßlich einfacher zu schließen, wenn das Gegenüber möglichst wohlwollend gestimmt ist. Oder umgekehrt: Keine Regierung möchte herausfinden, was passiert, wenn man den US-Präsidenten wirklich verärgert.

Und genau da liegt das Problem. Es ist eben keine nachhaltige Strategie, Trump immer und überall zu hofieren. Wann und gegen wen der US-Präsident wettert, entscheidet er immer noch ganz allein.

Dadurch könnte auch die heutige Pressekonferenz mit Starmer zu einem Minenfeld werden. Die Liste der Fragen, bei denen Trumps Stimmung kippen könnte, ist lang: Was wird etwa passieren, wenn er nach seinen Verbindungen zu Jeffrey Epstein gefragt wird, der auch mit Prinz Andrew bestens bekannt war? Und hat Trump eigentlich mit Charles darüber gesprochen, dass er regelmäßig davon fantasiert, Kanada zum Teil der USA zu machen? Angebracht wäre es. Schließlich ist König Charles auch dort das Oberhaupt des Staates.

Es ist nicht falsch, diese Fragen zu stellen. Falsch ist vielmehr die Tatsache, dass ein Staatsoberhaupt eines der mächtigsten Staaten der Erde offensichtlich nicht mit ihnen umgehen kann. Teile der britischen Bevölkerung scheinen das zu wissen: Sie sind gestern gegen die Politik des US-Präsidenten auf die Straße gegangen. Schon am Dienstag wurden Projektionen von Trump und Epstein an die Außenmauern des Schlosses projiziert. Näher kommt die Kritik aber nicht an den Präsidenten heran: Öffentliche Auftritte sind in Großbritannien nicht geplant, er wird nahezu vollständig von der Bevölkerung abgeschirmt.