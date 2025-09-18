Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Tagesanbruch Pomp und Politik
Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,
wenn man lästige Dinge erledigt, belohnt man sich gerne mit etwas Schönem. Zumindest konnte man mich als Kind mit dieser Formel noch zu Dingen bringen, auf die ich keine Lust hatte. Wenn ich etwa beim Friseur nicht gezappelt oder die unangenehme Impfung beim Kinderarzt überstanden hatte, gab es danach meistens ein Eis.
Inzwischen kann ich mich auch ganz ohne Belohnung über einen neuen Haarschnitt oder ein vollständiges Impfbuch freuen. Aber bei jemandem wie Donald Trump scheint dieses kindliche Prinzip fortzubestehen. Diesen Eindruck hatte ich zumindest gestern, als ich mir den sehr prunkvollen Besuch des US-Präsidenten in Großbritannien angesehen habe. Mit dem einzigen Unterschied zu früher: Trump wurde zunächst von der britischen Krone mit einem Wohlfühlprogramm verwöhnt, ehe er heute den politischen und damit vergleichsweise drögen Teil seiner Reise absolvieren wird.
Das britische Königshaus und die Regierung haben sich größte Mühe gegeben. Eine solch devote Haltung gegenüber einem US-Präsidenten sollte eigentlich nicht nur der britischen Bevölkerung peinlich sein. Das Schlimme ist nur: Die Strategie scheint bislang aufzugehen. Sonderlich nachhaltig ist sie allerdings nicht. Denn Trumps Stimmung kann schnell umschlagen.
Schon bei der Anbahnung des Besuchs wurde die größtmögliche Bühne genutzt. Premier Keir Starmer hatte Trump in Washington persönlich die Einladung von König Charles überreicht. Trumps erster Staatsbesuch, im Jahr 2019, war laut Starmer bereits ein "enormer Erfolg" gewesen, aber der zweite werde sogar noch besser, versprach der Premier im Februar, als er den Präsidenten einlud.
Trump wird mit seinem Besuch tatsächlich eine ungewöhnliche Ehre zuteil. Er ist der erste US-Präsident, der nicht nur einmal, sondern gleich zweimal mit einem britischen Staatsempfang geehrt wird. Entsprechend gut gelaunt wirkte der 79-Jährige, als er gestern Mittag von Charles empfangen wurde: Der US-Präsident macht aus seiner Faszination für das Königshaus keinen Hehl. Im Februar hatte das Weiße Haus noch selbst Bilder verbreitet, die Trump mit einer Krone zeigten. Ein US-Sonnenkönig trifft den König, das entspricht der Kragenweite des amerikanischen Präsidenten.
Die Royals ließen sich nicht lumpen. 41 Salutschüsse wurden zu Ehren Trumps aus historischen Waffen aus dem Ersten Weltkrieg abgefeuert. Später gab es eine Ehrenformation, eine Militärparade, Kampfjets donnerten über das Schloss und am Abend folgte ein Staatsbankett. Der US-Präsident sprach am Abend davon, dass der Besuch eine der größten Ehren in seinem Leben sei.
Trump wurde nicht deshalb erneut eingeladen, weil er bei seinem ersten Besuch einen besonders guten Eindruck hinterlassen hätte. Dafür braucht es keine großen Kenntnisse über das britische Königshaus: Die Bilder, auf denen der US-Präsident 2018 sehr ungelenk mit Königin Elizabeth II. die Ehrengarde abschritt, gingen um die Welt. Auch aus dem Umfeld der Queen hieß es später, sie habe diesen Trump als "sehr unhöflichen" Gast erlebt.
Doch der Fairness halber sollte man wissen: Es gab schon vor Trump einige US-Präsidenten, die sich bei solchen Besuchen den ein oder anderen Fauxpas geleistet haben. Joe Biden sah es nicht als nötig an, seine schwarze Sonnenbrille abzunehmen, als die Queen ihn begrüßte. Die Sicherheitsleute von George W. Bush sollen einst den Rasen vom Buckingham Palace so kaputt getreten haben, dass Elizabeth später vor Wut geschäumt haben soll. Und Jimmy Carter brachte es fertig, Elizabeths Mutter zu küssen.
Auch solche skurrilen Anekdoten machen diese Besuche aus. Viel wichtiger ist jedoch die Frage: Was genau erhoffen sich britische Regierung und Krone von Trump, wenn sie ihm den ganz großen Teppich ausrollen?
Viele der Antworten gab es schon im Vorfeld des Besuchs. Zum heutigen Treffen mit Starmer wird Trump auch von einer Delegation aus der US-Techbranche begleitet. Microsoft und Google haben zusammen bereits neue Investitionen in Großbritannien im zweistelligen Milliardenbereich zugesagt. Auch eine Senkung der Strafzölle hatte Trump zuvor nicht ausgeschlossen.
Das Kalkül ist also recht simpel: Trump betrachtet andere Staaten nicht als Verbündete, sondern allenfalls als Geschäftspartner. Deshalb scheint es klug, sich mit einem solchen Präsidenten gut zu stellen, weil ihm Bündnisse, Traditionen oder Abkommen in der Regel herzlich egal sind. Handelsdeals sind mutmaßlich einfacher zu schließen, wenn das Gegenüber möglichst wohlwollend gestimmt ist. Oder umgekehrt: Keine Regierung möchte herausfinden, was passiert, wenn man den US-Präsidenten wirklich verärgert.
Und genau da liegt das Problem. Es ist eben keine nachhaltige Strategie, Trump immer und überall zu hofieren. Wann und gegen wen der US-Präsident wettert, entscheidet er immer noch ganz allein.
Dadurch könnte auch die heutige Pressekonferenz mit Starmer zu einem Minenfeld werden. Die Liste der Fragen, bei denen Trumps Stimmung kippen könnte, ist lang: Was wird etwa passieren, wenn er nach seinen Verbindungen zu Jeffrey Epstein gefragt wird, der auch mit Prinz Andrew bestens bekannt war? Und hat Trump eigentlich mit Charles darüber gesprochen, dass er regelmäßig davon fantasiert, Kanada zum Teil der USA zu machen? Angebracht wäre es. Schließlich ist König Charles auch dort das Oberhaupt des Staates.
Es ist nicht falsch, diese Fragen zu stellen. Falsch ist vielmehr die Tatsache, dass ein Staatsoberhaupt eines der mächtigsten Staaten der Erde offensichtlich nicht mit ihnen umgehen kann. Teile der britischen Bevölkerung scheinen das zu wissen: Sie sind gestern gegen die Politik des US-Präsidenten auf die Straße gegangen. Schon am Dienstag wurden Projektionen von Trump und Epstein an die Außenmauern des Schlosses projiziert. Näher kommt die Kritik aber nicht an den Präsidenten heran: Öffentliche Auftritte sind in Großbritannien nicht geplant, er wird nahezu vollständig von der Bevölkerung abgeschirmt.
Abonnieren Sie kostenlos den kommentierten Überblick über die Themen, die Deutschland bewegen. Datenschutzhinweis
Für den Moment mag all das die britische Regierung nicht kümmern. Wer Trump aber immer nur Zuckerbrot gibt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er in Zukunft mehr davon fordert. Vielleicht wird ihm dann ein netter Empfang irgendwann nicht mehr ausreichen.
Ohrenschmaus
Die Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien mögen politisch nicht die einfachsten sein. Musikalisch gingen aber gemeinsame Projekte auch schon mal gut.
Kein Spaziergang
Friedrich Merz hatte einige grundlegende Botschaften: Die Trennung zwischen Außen- und Innenpolitik sei überholt. Die angekündigten Reformen der Wirtschaft und in der Sozialpolitik seien jetzt dringend geboten. Und der von ihm angekündigte "Herbst der Reformen" sei längst eingeleitet, sagte der Bundeskanzler gestern bei der Generaldebatte im Bundestag.
In seiner 30-minütigen Rede hatte der Kanzler viel zu sagen. Einzig zu seiner Vorrednerin, AfD-Fraktionschefin Alice Weidel, verlor Merz diesmal kein Wort. Das war in Merz' erster Generaldebatte im Juli noch anders gewesen.
Wie viel Merz' Ankündigungen wert sind, wird sich heute zeigen, wenn der Bundestag über den Haushalt 2025 abstimmt. Sollte er angenommen werden, können sich Union und SPD allerdings nicht lange Zeit lassen. Denn der Budgetplan für 2026 muss ebenfalls noch in diesem Jahr beschlossen werden. Allerdings gibt es schon Zweifel daran, wie seriös die Finanzplanung der Bundesregierung ist. Für den Etatentwurf 2026 kommt ein Papier der Behörde zu einem deutlichen Urteil: Der Bund lebt aktuell über seine Verhältnisse.
Was steht an?
Zukunft des Deutschlandtickets: Wie soll es weitergehen mit dem Ticket? Antworten soll es dazu heute auf einer Sonderkonferenz der Verkehrsminister geben, auf der die Minister einen neuen Vorschlag zur Finanzierung machen könnten.
Proteste in Frankreich: Wie Deutschland ringt auch Frankreich um einen neuen Haushalt und sucht nach Sparmaßnahmen. Deshalb haben zahlreiche Gewerkschaften zu Streiks und Protesten aufgerufen, die Behörden rechnen mit mehr als 400.000 Teilnehmern.
Ängste der Deutschen: Wovor fürchtet sich die Bevölkerung am meisten? Darüber informiert heute zum 34. Mal eine landesweite Studie des Infocenters der R+V Versicherung.
Der Ball rollt in der Champions League: In dem höchsten europäischen Vereinswettbewerb sind zwei deutsche Mannschaften im Einsatz. Um 18.45 Uhr empfängt der FC Kopenhagen Bayer Leverkusen. Um 21 Uhr ist Anpfiff bei Eintracht Frankfurt, die Galatasaray Istanbul empfängt.
Das historische Bild
Charlie Chaplin war Komödiant, das FBI fand ihn aber gar nicht lustig. Mehr lesen Sie hier.
Lesetipps
Donald Trump erschüttert die Vereinigten Staaten, doch Trump kam keineswegs aus dem Nichts. Warum die USA schon seit langer Zeit erbittert Krieg gegen sich selbst führen, erklärt Historiker Bernd Greiner im Interview mit meinem Kollegen Marc von Lüpke.
In Deutschland häufen sich die Insolvenzen bei Unternehmen. Was das für ein Traditionsunternehmen bedeutet, hat mein Kollege Jakob Hartung recherchiert.
Friedrich Merz gratuliert dem Zentralrat der Juden zum 75. Geburtstag. Es ist für ihn ein heikler Termin. Denn hier sind sie nicht mit allen seinen Entscheidungen einverstanden, berichtet mein Kollege Johannes Bebermeier.
Farah Almashash Swed hat eines der besten Abis Berlins – der Weg dahin war schwerer als wohl für alle ihrer Mitschüler. Farah floh im Alter von acht Jahren vor dem Bürgerkrieg aus Syrien nach Berlin. Mein Kollege Philip Buchen hat mit ihr gesprochen.
Julia Ruhs wird künftig nur noch im Bayerischen Fernsehen moderieren, beim Norddeutschen Rundfunk hingegen nicht. Die richtige Entscheidung? Darüber haben meine Kollegen Steven Sowa und Mauritius Kloft diskutiert.
Zum Schluss
Immer schön aktiv bleiben …
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag. Morgen schreibt Florian Harms den Tagesanbruch für Sie.
Herzliche Grüße
Ihr
David Schafbuch
Stellvertretender Ressortleiter Politik & Wirtschaft
Bluesky: @schubfach.bsky.social
Gefällt Ihnen der Tagesanbruch? Dann leiten Sie diesen Newsletter an Ihre Freunde weiter.
Haben Sie diesen Newsletter von einem Freund erhalten? Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.
Was denken Sie über die wichtigsten Themen des Tages? Schreiben Sie es uns per E-Mail an t-online-newsletter@stroeer.de.
Mit Material von dpa.
Den täglichen Tagesanbruch-Newsletter können Sie hier kostenlos abonnieren.
Alle Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.
Alle Nachrichten lesen Sie hier.