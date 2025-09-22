Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

schaue ich in die USA, fühle ich mich im Moment wie in einem ganz schlechten Film: Die Dialoge werden von Szene zu Szene grotesker, die Darsteller unglaubwürdiger und der Plot verliert mit seinen irren Wendungen jeglichen Realitätsbezug. Ich frage mich inzwischen oft: Wo ist die Pausentaste?

So auch gestern Abend. Da fand die Trauerfeier für Charlie Kirk statt, sie glich einem Staatsbegräbnis. 100.000 Menschen reisten zu einem Football-Stadion nahe Phoenix, um seiner zu gedenken. Der US-Präsident und sein Vize sprachen, verklärten den 31-jährigen Influencer zu einem Märtyrer. Christliche Fundamentalisten, wie auch Kirk einer war, werden innerhalb der US-Regierung immer wichtiger. Auch davon zeugte dieses Gedenken, bei dem nicht nur Donald Trump durch eine scharfe, unversöhnliche Rhetorik auffiel.

Charlie Kirk, das muss man hier noch mal betonen, war kein Politiker, kein Staatschef. Er war ein Podcaster, ein in vielen seiner Positionen radikaler Aktivist und ein Freund von Donald Trump. Seine Ermordung ist ein Verbrechen, es ist zu verurteilen und der mutmaßliche Täter zu bestrafen.

Doch was seit Kirks Tod in den USA passiert, folgt der Inszenierung eines zwar irren, aber gefährlichen Drehbuchs. Trump und seine Leute missbrauchen Charlie Kirks Ermordung, um die Grundpfeiler der US-Demokratie noch schneller und aggressiver zu attackieren, als sie es bisher schon taten. Wer meint, das betreffe nur die Amerikaner, täuscht sich. Das Echo dieses Kampfes gegen Grundrechte ist längst auch in Europa und Deutschland zu hören.

Die Entlassung des Late-Night-Talkmasters Jimmy Kimmel ist ein unrühmliches Beispiel für Trumps Angriffe auf die Meinungsfreiheit. Der Präsident forderte, Kimmel solle für seine Äußerungen zum Tod von Kirk vom Bildschirm verschwinden. Der für die Medienaufsicht zuständige Behördenchef drohte daraufhin dem Sender und seinem Betreiber mit Lizenzentzug, kurz darauf war Kimmels Show abgesetzt. Keine juristischen Gründe, allein der Wille des Präsidenten, waren dafür notwendig. Das ist das Gebaren eines Autokraten.

In wenigen Ländern der Welt dürfte die Meinungsfreiheit so weit gefasst sein wie bisher in den USA. Die Freiheit der Rede und der Medien sind dort Grundrechte und im ersten Verfassungszusatz verankert. Sogar Hassrede und Hetze sind durch die Verfassung geschützt. Ausgerechnet Trumps Partei, die Republikaner, hat sich dafür immer stark gemacht. Doch für Trump gilt Meinungsfreiheit nur für seine Sicht der Welt, nicht für die der anderen. Deshalb verklagt er Medien wie die "New York Times" und das "Wall Street Journal", entzieht Journalisten Zugänge zum Weißen Haus und schürt eine Stimmung der Angst, etwa wenn er und seine Leute Linke und Andersdenkende nun für Kirks Tod mitverantwortlich machen.

Sie wollen sie mundtot machen. Und zwar nicht nur im eigenen Land. Richard Grenell, ein Mitglied der Trump-Regierung, drohte dem ZDF-Journalisten Elmar Theveßen, ihm das US-Visum zu entziehen, weil dieser sich kritisch zu Trumps Stabschef Stephen Miller geäußert hatte. Ein Präzedenzfall, wie mein Kollege Bastian Brauns schreibt, auf den weder das ZDF noch die Bundesregierung angemessen reagierten.

Eine gefährliche Rolle spielen aber auch die "un"-sozialen Medien. Sie schaffen schon lange ein Klima, in dem Debatten kaum noch möglich sind. Der Mob im Netz beleidigt und bedroht Menschen für öffentliche Äußerungen, bis sie sich daraus zurückziehen. So wie die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali gerade. Sie erhielt für eine Moderation zu Charlie Kirks Tod Morddrohungen. Auslöser war, dass sie Gruppen, die Kirks Tod feierten, mit den Worten kritisiert hatte: Das sei "mit nichts zu rechtfertigen. Auch nicht mit seinen oftmals abscheulichen, rassistischen, sexistischen und menschenfeindlichen Aussagen."

Wie aufgeheizt die Stimmung hierzulande ist, zeigte sich dann auch am Fall Julia Ruhs. Er diente manchem als Beleg dafür, dass es auch um die Meinungsfreiheit in Deutschland im Allgemeinen oder im NDR im Besonderen nicht gut bestellt sei, wie Markus Söder es auf der Plattform X formulierte. Doch Vorsicht vor falschen Vergleichen.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Viele Menschen werfen ihm vor, Themen wie die Migration einseitig zu beleuchten und zu kommentieren. Auch aus diesem Grund hat der NDR das Reportageformat "Klar" entwickelt. Es sollte bewusst Streitfragen mit konservativem Blick beleuchten und dafür besetzte der Sender das Magazin ebenso bewusst mit der jungen, konservativen Moderatorin Julia Ruhs als Aushängeschild.

Umso dämlicher ging er dann in der vergangenen Woche vor. Da verkündete er, das Magazin, das bisher ein Pilotprojekt war, gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk weiterzuführen, auch weil es so beliebt sei – allerdings in den vom NDR verantworteten Folgen nicht mehr mit Julia Ruhs. Sie soll nur noch die BR-Folgen moderieren. Natürlich entstand so der Eindruck, der NDR habe ein Problem mit Julia Ruhs. Hat er offenbar auch, wie eine Recherche der "Welt" zeigte. Etliche NDR-Mitarbeiter hatten sich demnach in einem offenen Brief gegen sie ausgesprochen. Und natürlich gab es deshalb einen öffentlichen Aufschrei. Ein paar Tage später reichte der NDR noch die Info nach, seine "Klar"-Folgen sollten künftig von der ehemaligen "Bild"-Chefredakteurin Tanit Koch moderiert werden. Doch das konnte die Wogen nicht mehr glätten. Alles an dieser Art von Kommunikation zeugt von Dilettantismus.