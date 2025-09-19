Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

es gibt Geräusche, die hört man nicht. Dazu gehören die Maschinen, mit denen die Notenbanken Tag und Nacht Geld drucken: kein Stampfen, kein Dröhnen, das unsere Sinne warnt. Stattdessen sickern die digitalen Geldströme lautlos in die Weltwirtschaft. Während das Ohr nichts vernimmt, bebt der Boden unter unseren Füßen: Das globale Finanzsystem steuert auf den Kollaps zu. Sagen nicht übergeschnappte Journalisten, sondern führende Köpfe der Finanzbranche.

Wir leben auf Kredit. Nicht ein bisschen, nicht gelegentlich, sondern permanent und immer hemmungsloser. Staaten, Unternehmen, Konsumenten in den westlichen Demokratien – alle haben sie ihre Zukunft verpfändet, um die Gegenwart zu vergolden. Was gestern noch Luxus war, ist heute selbstverständlich und gilt morgen als einklagbares Menschenrecht. So wächst der Schuldenberg immer höher.

Noch 1999, rechnet der Ökonom Nouriel Roubini vor, lag die Summe aller staatlichen und privaten Schulden bei 220 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Das war schon damals ein besorgniserregender Wert. Heute, zweieinhalb Jahrzehnte später, sind es 350 Prozent. Das ist nicht mehr nur ein Berg, das ist ein Monstervulkan – der bald ausbrechen könnte.

Ray Dalio, Hedgefonds-Milliardär und Kapitalismuskritiker, beschreibt die Dynamik des Schuldenmachens als historischen Zyklus. Demnach schwingen sich Weltreiche zunächst zur Blüte auf: Bildung, Technologie, Wohlstand – alles wächst. Ihre Währung beginnt die Weltwirtschaft zu dominieren. Dann folgt die Hochphase: Die Menschen gewöhnen sich an den Wohlstand, Konsum wird zur Religion, Bürger und Staat verschulden sich in sorgloser Kurzsichtigkeit. Die Superreichen feiern Gelage, während die soziale Ungleichheit wächst und Konflikte aufbrechen. Schließlich beginnt das Ende: Die Schuldenlast entpuppt sich als Existenzrisiko. Die Währungshüter prägen Münzen und drucken Geld, immer mehr, immer schneller. So verschärfen sie das Problem, statt es zu lösen. Die Währung verliert an Wert, das Vertrauen verdampft. Das ist der Moment, an dem Imperien kippen. So wie das alte Rom und das britische Weltreich.

Dalio sieht die USA jetzt genau an diesem Punkt. Schon heute zahlt Washington jährlich eine Billion Dollar nur für Zinsen – und weitere neun Billionen, um auslaufende Staatsanleihen abzulösen. Summen, die man nicht mehr versteht, sondern nur noch fühlt: als dumpfen Schmerz in der Magengrube. Dalio spricht von einem "schuldenbedingten Herzinfarkt" womöglich schon in den kommenden drei Jahren. Und er nennt auch den wahrscheinlichen Profiteur: China schwingt sich zum nächsten Hegemon auf.

Die Alarmzeichen sind offensichtlich: Aktienmärkte auf Allzeithoch, Immobilienpreise jenseits der Vernunft, Kryptowährungen, die wie Jetons im globalen Casino gehandelt werden. Auch der Harvard-Professor Kenneth Rogoff warnt vor einer "Jahrhundert-Schuldenkrise". Er hat die Geschichte erforscht und sagt: Jede Blase platzt. Immer. Die Frage ist nicht ob, sondern wann.

Nach der Finanzkrise 2008 hatten die Notenbanken noch Spielraum. Sie konnten taumelnde Banken retten, Zinsen senken, Liquidität bereitstellen. Heute haben sie ihr Pulver verschossen. Deutlich niedrigere Zinsen würden die Inflation zurückholen, die Staatskassen sind leer, die politischen Spielräume angesichts der Radikalisierung links und rechts minimal. Frankreich taumelt, Italien, Spanien und Griechenland hängen am Tropf der EU, die USA bewegen sich am Abgrund der Staatspleite.

Demokratische Regierungen teilen ein Grundproblem: Sie versprechen alles, jederzeit, jedem. Bezahlt wird später – oder gar nicht. 2024 lag das durchschnittliche Haushaltsdefizit der OECD-Länder bei 4,6 Prozent der Wirtschaftsleistung. Ab 3 Prozent sprechen Ratingagenturen von einem kritischen Zustand.

Das Geld fließt selten in Zukunftsprojekte wie Bildung, Digitalisierung oder Infrastruktur. Es verpufft in Sozialleistungen und Subventionen, in Wahlgeschenken und in der Bürokratie. Die Zinsen steigen, der Schuldendienst frisst immer größere Teile der Budgets. Es ist ein selbstverschuldeter Teufelskreis, aus dem die Politik nicht mehr herausfindet, weil sie selbst Teil des Problems ist.

Auch Deutschland, das Land der Alimente und der Ausreden, ist kein Stabilitätsanker mehr. Die Koalitionäre von CDU/CSU und SPD häufen Schulden an, als gäbe es kein Morgen. Gestern haben sie einen Haushalt mit 143 Milliarden Euro Neuschulden beschlossen. Auch sie stecken den Großteil des Staatsbudgets nicht in Zukunftstechnologien, sondern in ein Labyrinth aus Sozialleistungen, das selbst Fachleute nicht mehr durchdringen. Regelmäßige Rentenerhöhungen und Ausweitung der Mütterrente, Mehrwertsteuersenkungen und Pendlerpauschale, Bürgergeld, Wohngeld und Ehegattensplitting, Subventionen für Lobbygruppen und Zuschüsse für jede Parteiklientel: Forscher versuchen gegenwärtig herauszufinden, wie viele unterschiedliche Sozialleistungen es in Deutschland eigentlich gibt. Sie sind sie schon bei mehr als 500 angelangt – und mit ihrer Zählung lange nicht am Ende. Es ist ein gigantisches Alimentationstheater, um die Wähler einzulullen.

Das Ausmaß der politischen Kurzsichtigkeit zeigt sich auch im neuen "Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität": Von den 500 Milliarden Euro, die eigentlich in Zukunftsprojekte investiert werden sollten, fließen dieses Jahr nur 2,2 Milliarden Euro tatsächlich in den Klimaschutz. Große Teile versickern in Zuschüssen, Verwaltungsapparaten und Symbolpolitik – alles im Dienst des Machterhalts. So lebt das Land der Dichter, Denker und Defizite von der Substanz und tröstet sich mit dem Versprechen, dass morgen alles besser werde.

Doch das wird nur mit einem harten Kurswechsel gelingen. Noch ist der Schuldenkollaps abzuwenden – wenn die westlichen Demokratien bereit wären, sich zu disziplinieren. Sie müssten die Sozialpolitik auf Pump beenden und mehr Geld in Zukunftstechnologien, Bildung und Infrastruktur stecken.

Vor allem braucht es eine neue Kultur der Verantwortung: Bürger, Unternehmen und Regierungen müssen akzeptieren, dass Wohlstand nicht grenzenlos auf Kredit wachsen kann. Andernfalls kommt unweigerlich der Moment, an dem die Realität an die Tür klopft und raunt: "Jetzt wird bezahlt." Dann ist es zu spät.