Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

in New York ist jeden Tag was los, aber heute so richtig: Im Hochhaus der Vereinten Nationen in der First Avenue geben sich an diesem Dienstag mehr als 140 Regierungschefs und noch mehr Minister die Klinke in die Hand. Zum Auftakt der Generaldebatte wird die neue Versammlungspräsidentin Annalena Baerbock das wohlklingende Jahresmotto "Better Together" beschwören, das anlässlich des achtzigjährigen Jubiläums der Weltorganisation tatsächlich vielversprechend erscheint.

Wenige Minuten später wird Donald Trump ans Rednerpult treten und das Versprechen brechen. Dann ist Schluss mit "better" und mit "together" erst recht. Für den US-Präsidenten zählt ausschließlich "America first", wie er bei jeder noch so unpassenden Gelegenheit zu verkünden beliebt. Andere Ichlinge tun es ihm gleich: "China first", "India first", "Russia first" – der nationale Egoismus hebt die regelbasierte Weltordnung aus den Angeln.

Das ist nicht nur bedauerlich, sondern auch gefährlich, weil sich die internationalen Probleme häufen. Russlands Krieg gegen die Ukraine, Israels Krieg im Gazastreifen, verhärtete Fronten beim Welthandel, verschärfter Klimawandel, zunehmende Armutsmigration, ungeregelte Künstliche Intelligenz: Der Krisensturm beschleunigt sich, während die Diplomatie um sich selbst kreist. Auch die Tagesordnung des New Yorker Gipfeltreffens kann die Schwerkraft des Egoismus nicht austricksen: Ohne Vertrauen keine Regeln, ohne Regeln keine Lösungen. "Es geht allenfalls um Schadensbegrenzung", schreibt unser Reporter Patrick Diekmann, der Bundesaußenminister Johann Wadephul begleitet.

Die United Nations (UN) sind kein gescheitertes Projekt, aber ein überholtes Betriebssystem. Der Sicherheitsrat, gebaut für die Nachkriegsordnung 1945, reagiert auf die komplexe Weltlage 2025 wie ein Telefon mit Wählscheibe: Es klingelt, aber niemand hebt ab. Der Generalsekretär ruft nach Reformen, einer repräsentativeren Sicherheitsarchitektur und klaren Regeln für globale Schocks, doch seine Impulse versickern in den Mühlen nationaler Rivalitäten: Prüfauftrag, Arbeitsgruppe, Vertagung – so enden sämtliche Reformideen für die wichtigste Organisation der Welt. Die große Idee der gemeinsamen Sicherheit ist zum Lippenbekenntnis geschrumpft; die UN-Zentrale bringt nicht mehr zustande, als ihre bürokratischen Abläufe zu verteidigen. Daran ändert auch eine eifrige Versammlungspräsidentin aus Deutschland nichts. Nur die humanitären Unterorganisationen der UN wie das Kinderhilfswerk Unicef oder das Welternährungsprogramm WFP leisten noch segensreiche Arbeit, doch auch sie werden hart von der Ichlings-Politik und drastischen Geldkürzungen getroffen.

Sind die UN also am Ende? Es gäbe eine Chance, den verkrusteten Apparat aufzubrechen – nicht mit dem Hammer, sondern mit kleinen Mehrheiten, die den Egomanen trotzen. Eine Koalition der Pragmatiker – Nord und Süd, Demokratien mit Selbstzweifeln und Schwellenländer mit Selbstbewusstsein – könnte den Takt setzen: Deutschland, Brasilien und Südafrika als Initiatoren. Dazu Indonesien, Mexiko und Kenia als kompromissbereite Schwellenländer. Japan, Kanada und Südkorea als konstruktive Kraftprotze. Und schließlich Chile, Norwegen und Ghana als erfolgreiche Einzelgänger. Diese Runde könnte in New York beginnen, das Bequeme zu lassen und das Nützliche zu tun.

Erstens: Das Plenum als Notbremse nutzen. Wenn der Sicherheitsrat wegen Vetos feststeckt, kann die Generalversammlung einspringen: Mehrere Staaten bringen eine Resolution ein und beschließen Empfehlungen – etwa zu Waffenstillständen, Beobachtermissionen oder Sanktionen. Solche Empfehlungen sind zwar rechtlich nicht bindend, aber politisch wirksam. Sie machen Druck, bündeln Unterstützung und setzen Prioritäten. Konflikte wie der Gaza-Krieg lassen sich so zwar nicht lösen, weil Israels Regierung keinen Pfifferling auf die UN gibt und die deutsche Regierung irrtümlich meint, die historische Verantwortung für den Holocaust verbiete es, Benjamin Netanjahus Verbrechen Einhalt zu gebieten. Andere Herausforderungen hingegen könnten sich durch hartnäckige Resolutionen einer kleinen, aber starken Gruppe bewältigen lassen – sei es ein neuer Versuch, die globale Plastikflut einzudämmen oder ein dringend notwendiges Regelwerk für Künstliche Intelligenz.

Zweitens: Verlässliche Finanzmittel zusagen. Nach dem Rückzug der USA zählen Deutschland und Japan schon jetzt zu den größten Geldgebern der Vereinten Nationen, doch deren Haushalt braucht neue Regeln. Alle Mitgliedstaaten sollten mehrjährige Zusagen für feste Beiträge an die Hauptkasse geben, statt sich kurzfristig zweckgebundene Einzelprojekte herauszupicken. Ein offenes Kassenbuch würde offenlegen, welche Summen tatsächlich überwiesen wurden. Ein langfristig angelegter Notfallfonds für Erdbeben, Fluten und Hungersnöte würde verhindern, dass in Krisensituationen Geld fehlt.

Drittens: Humanitäre Mindeststandards festschreiben. In jedem gewalttätigen Konflikt werden Menschenrechte verletzt – doch das Ausmaß ließe sich in manchen Fällen eindämmen. Dafür braucht es internationale Standards für Flüchtlingskorridore in Kriegsgebieten, für den Gefangenenaustausch und für die Ahndung von Angriffen auf Hilfsorganisationen, etwa im Gazastreifen oder in Afrika. Und obendrein eine Überwachung durch die UN, welche Konfliktparteien diese Regeln verletzen – woraufhin verbündete Staaten in der UN-Generalversammlung wiederum Sanktionen vorbereiten könnten.

Die Vereinten Nationen bleiben das einzige Podium, auf dem alle zugleich sprechen und zuhören können. Nutzt eine Koalition der Pragmatiker diese Bühne geschickt, könnte sich die blockierte "Weltregierung" in eine tatkräftige Taskforce zur Wahrung der Menschlichkeit wandeln. Das wäre immer noch nicht perfekt, aber endlich produktiv. Und in diesen schlimmen Zeiten schon fast eine Sensation.

Feilschen um Finanzen

Finanzminister Lars Klingbeil bringt heute im Bundestag seinen Haushaltsentwurf für 2026 ein. Der SPD-Ressortchef plant für das kommende Jahr mit Ausgaben von 520,5 Milliarden Euro. Zu fast 90 Milliarden neuen Schulden im Kern-Etat kommen noch mehr als 84 Milliarden Euro Kredite aus Sondertöpfen hinzu, sodass der Bund insgesamt rund 174 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden aufnehmen muss. "Wer plant, im Jahr 2026 fast jeden dritten Euro auf Pump zu finanzieren, ist von einer soliden Finanzwirtschaft weit entfernt", rügt der Bundesrechnungshof das Zahlenwerk.

Nicht besser ist die Lage in den Folgejahren bis 2029: Dort klafft in der Finanzplanung eine Lücke von rund 172 Milliarden Euro – trotz Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und der Einrichtung eines 500 Milliarden großen Sondervermögens für die Infrastruktur. Das Geld fehlt, weil CSU-Chef Markus Söder das Sozialsystem weiter aufbläht und die Ausweitung der Mütterrente durchsetzt. Und weil der Bund beim "Wachstumsbooster" für Firmen Steuerausfälle von Ländern und Kommunen ausgleicht.