Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Tagesanbruch Koalition zittert vor Abstimmung
Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,
wenn die Bundestagsabgeordneten von CDU, CSU und SPD heute ihre Kalender aufschlagen, dürfte darin ein Termin besonders dick markiert sein, wahlweise rot umkringelt oder mit vielen Ausrufezeichen, je nach Gemütsart: "16.20 Uhr: Richterwahl!!!!"
Sie erinnern sich, vor der Sommerpause endete der erste Versuch in einem Desaster. Vor allem für die schwarz-rote Koalition selbst. Ihre Spitzenleute hatten sich damals eigentlich längst auf drei neue Verfassungsrichter geeinigt. Die Union schlug Günter Spinner vor, den das Bundesverfassungsgericht selbst empfohlen hatte. Die SPD durfte zwei nominieren und entschied sich für Ann-Katrin Kaufhold und Frauke Brosius-Gersdorf.
Embed
Doch als es auf den Wahltag zuging, wuchs in der Unionsfraktion der Widerstand gegen Brosius-Gersdorf. Ihre liberale Haltung zu Abtreibungen, die Forderung einer Impfpflicht in der Corona-Pandemie und ihre Offenheit für ein AfD-Verbotsverfahren gefielen einigen bei CDU und CSU gar nicht.
Die Unionsspitze, die der Nominierung von Brosius-Gersdorf ja schon zugestimmt hatte, warb bis zuletzt bei ihren Leuten für die Kandidatin. Sie erklärte die Abstimmung sogar zum Test für die "Handlungsfähigkeit unserer Demokratie" – und fiel dann selbst durch. Begründet mit windigen Plagiatsvorwürfen, die in Minuten in sich zusammenfielen, setzte sie die Richterwahl wenige Stunden vor dem Termin ab.
Die SPD war außer sich, verständlicherweise. Das Vertrauen darin, dass die Union auch tut, was sie verspricht, ist bei vielen seitdem nach wie vor nicht zurückgekehrt. Sollte die Sache heute noch mal schiefgehen, könnte dies der Anfang vom Ende dieser Regierung sein. Entsprechend nervös sind viele Beteiligte, auch wenn sie pflichtschuldig das Gegenteil behaupten. Kann ja nie schaden, sich selbst Mut zuzusprechen.
Helfen soll, dass die SPD eine neue Kandidatin vorgeschlagen hat: Sigrid Emmenegger. Anders als die Professorin Brosius-Gersdorf hat Emmenegger bislang vor allem als Verwaltungsrichterin gearbeitet, zuletzt am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Sie produziert also schon qua Amt weniger Fachliteratur, in der die Union Positionen finden könnte, die ihr nicht genehm sind. Sie bringe "das erforderliche Maß an Zurückhaltung" mit, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. Was bei manch anderem Verfassungsrichter in der Vergangenheit freilich kein Einstellungskriterium war.
Aber vielleicht hilft's ja? In der Union beteuern sie, die allermeisten würden Emmenegger am heutigen Donnerstag wählen. Bei einer Handvoll sind sie sich bei CDU und CSU trotzdem nicht sicher, es sind die Renitenten, die nach der letzten Abstimmung Freude an ihrer Macht gefunden haben könnten.
Klingt entspannt, könnte aber gefährlich werden. Denn die Wahl ist geheim, was Aufmüpfigkeit ohne Reue fördern könnte. Und die Mehrheit ist wackelig. Das sehen die Koalitionäre trotz allseits bekundeter Zuversicht offensichtlich auch so. Eine Debatte zur Wahl gibt es nicht – bloß keine Chance schaffen, das Ganze doch noch zu zerreden. Damit alle Abgeordneten den Weg zur Wahlurne finden, haben sie am Nachmittag zwei Stunden lang Zeit, ihren Stimmzettel abzugeben. Kanzler Friedrich Merz wird eigens von der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz aus Thüringen herbeieilen. Einzig Außenminister Johann Wadephul soll bei CDU und CSU entschuldigt fehlen. Er ist (wieder) in New York bei den Vereinten Nationen.
Das Problem für die schwarz-rote Koalition ist, dass sie deutlich mehr Stimmen braucht, als sie selbst hat. Die Kandidaten benötigen zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, bei vollständiger Anwesenheit also 420. Und mindestens die absolute Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, was 316 sind.
Selbst in Idealbesetzung und mit den Grünen zusammen schaffen CDU, CSU und SPD das nicht. Ihnen fehlen sieben Stimmen. Da sich vorher niemand mit der AfD absprechen wollte und die Union auch nicht mit der Linken, könnte es diesmal ausgerechnet für Günter Spinner knapp werden. Viele Linke ärgern sich, dass die Union nicht mal mit ihnen über ihren Kandidaten reden wollte. Was wiederum zwischenzeitlich dazu führte, dass auch die Grünen überlegt haben, ob sie für Spinner stimmen können. Denn die wollten ihn nicht wählen, wenn er allein durch die AfD eine Chance auf die Mehrheit gehabt hätte.
Und wenn Sie jetzt bei so viel kleinem Karo Kopfschmerzen bekommen haben, kann ich das verstehen. Der mögliche Ausweg für heute ist immerhin kreativ: Die Linke hat angekündigt, dass ihre Abgeordneten bei der Wahl ihrem Gewissen folgen sollen und nicht der Fraktionsführung. Was es der Fraktionsführung erspart, sich entscheiden zu müssen zwischen der Wut auf die Union und der Verantwortung fürs Land.
Einige Linke wollen für Günter Spinner stimmen. Und ob es am Ende so viele sein werden, dass es auch ohne die AfD für die Mehrheit gereicht haben wird (Futur II, wo wir wieder bei Kopfschmerzen sind), das kann ohnehin niemand genau wissen. Denn die Wahl ist ja geheim.
So oder so, um ungefähr 19 Uhr heute Abend soll das Ergebnis stehen. Und damit auch die Antwort auf die Frage, ob dann die Koalitionäre Kopfschmerzen bekommen, weil ihnen die Regierung um die Ohren fliegt.
Termine des Tages
New York, New York: Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung geht weiter. Unter anderem wird Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sprechen. Weil Abbas kein US-Visum bekommen hat, darf er ausnahmsweise ein Video seiner Rede schicken. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat ebenfalls einen vollen Kalender: Treffen mit Insel-Entwicklungsstaaten zur Klimakrise, Sitzung mit seinen G20-Kollegen, Rede im UN-Sicherheitsrat zur Künstlichen Intelligenz, Treffen zur Reform des Sicherheitsrats und last but not least: ein Empfang, der bei der deutschen Kandidatur für einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat helfen soll.
Welcome, Recep Tayyip: Donald Trump empfängt seinen türkischen Amtskollegen, Präsident Erdoğan, im Weißen Haus. Es soll um Rüstungsdeals gehen, Trump will Erdoğan Kampfjets verkaufen. Der Krieg in Gaza und die Situation in Syrien sollen ebenfalls Themen sein.
Abonnieren Sie kostenlos den kommentierten Überblick über die Themen, die Deutschland bewegen. Datenschutzhinweis
Merz im Osten: Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder treffen sich auf Schloss Ettersburg bei Weimar. Kommen will neben Verteidigungsminister Boris Pistorius und der Ost-Beauftragten Elisabeth Kaiser auch Friedrich Merz. Für ihn ist der Termin in Thüringen der erste offizielle Besuch in Ostdeutschland seit seinem Amtsantritt als Bundeskanzler.
Hauptsache gut versichert: Bundesgesundheitsministerin Nina Warken stellt die neue Kommission für die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vor. Sie soll Vorschläge machen, wie die Kassen stabilisiert werden können.
Wachstum gesucht: Führende deutsche Wirtschaftsinstitute stellen ihre neue Konjunkturprognose vor. Im Frühjahr hatten sie mit 0,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das laufende Jahr quasi Stagnation prognostiziert. Ihre neue Prognose ist schon durchgesickert und sieht Berichten zufolge nur unwesentlich besser aus: 0,2 Prozent Wachstum. Im kommenden Jahr soll das BIP dann aber um 1,3 Prozent steigen, auch dank des Milliarden-Sondervermögens.
Das bisschen Haushalt: Im Bundestag geht es weiter mit der Haushaltswoche und den Etats der Ministerien. Inneres, Justiz, Digitales, Umwelt, Familie und Forschung stehen auf dem Plan.
Historisches Bild
Annie Oakley war eine Legende des Wilden Westens. Hier lesen Sie mehr.
Lesetipps
Mein Kollege Christoph Schwennicke hat gestern dem Bundeskanzler bei der Generaldebatte zugehört. Seine Zweifel sind nicht weniger geworden, ob das, was jetzt nötig wäre an Reformen, gerade im Sozialen, zwischen Union und SPD möglich ist. Bei der Frage "Wie dann?" ist er in nordischen Gefilden gelandet.
Reagiert die Nato angemessen auf Putins Aggression? Generalsekretär Mark Rutte habe das Bündnis in eine schwierige Lage gebracht, sagte Experte Michael J. Williams meinem Kollegen Daniel Mützel im Interview.
10.000 Euro aus der Abikasse – auf einmal weg. Mutmaßlich veruntreut von einer Schülerin der betroffenen Gesamtschule in Gelsenkirchen. Eine Spendenkampagne sollte retten, was zu retten ist – und die Solidarität ist riesig, wie mein Kollege Leon Pollok berichtet.
Zum Schluss
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Morgen schreibt Ihnen wieder Florian Harms.
Ihr Johannes Bebermeier
Chefreporter
BlueSky: @jbebermeier.bsky.social
Instagram: @johannesbebermeier
Was denken Sie über die wichtigsten Themen des Tages? Schreiben Sie es uns per E-Mail an t-online-newsletter@stroeer.de.
Mit Material von dpa.
Den täglichen Tagesanbruch-Newsletter können Sie hier kostenlos abonnieren.
Alle Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.
Alle Nachrichten lesen Sie hier.