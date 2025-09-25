Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wenn die Bundestagsabgeordneten von CDU, CSU und SPD heute ihre Kalender aufschlagen, dürfte darin ein Termin besonders dick markiert sein, wahlweise rot umkringelt oder mit vielen Ausrufezeichen, je nach Gemütsart: "16.20 Uhr: Richterwahl!!!!"

Sie erinnern sich, vor der Sommerpause endete der erste Versuch in einem Desaster. Vor allem für die schwarz-rote Koalition selbst. Ihre Spitzenleute hatten sich damals eigentlich längst auf drei neue Verfassungsrichter geeinigt. Die Union schlug Günter Spinner vor, den das Bundesverfassungsgericht selbst empfohlen hatte. Die SPD durfte zwei nominieren und entschied sich für Ann-Katrin Kaufhold und Frauke Brosius-Gersdorf.

Loading... Embed

Doch als es auf den Wahltag zuging, wuchs in der Unionsfraktion der Widerstand gegen Brosius-Gersdorf. Ihre liberale Haltung zu Abtreibungen, die Forderung einer Impfpflicht in der Corona-Pandemie und ihre Offenheit für ein AfD-Verbotsverfahren gefielen einigen bei CDU und CSU gar nicht.

Die Unionsspitze, die der Nominierung von Brosius-Gersdorf ja schon zugestimmt hatte, warb bis zuletzt bei ihren Leuten für die Kandidatin. Sie erklärte die Abstimmung sogar zum Test für die "Handlungsfähigkeit unserer Demokratie" – und fiel dann selbst durch. Begründet mit windigen Plagiatsvorwürfen, die in Minuten in sich zusammenfielen, setzte sie die Richterwahl wenige Stunden vor dem Termin ab.

Die SPD war außer sich, verständlicherweise. Das Vertrauen darin, dass die Union auch tut, was sie verspricht, ist bei vielen seitdem nach wie vor nicht zurückgekehrt. Sollte die Sache heute noch mal schiefgehen, könnte dies der Anfang vom Ende dieser Regierung sein. Entsprechend nervös sind viele Beteiligte, auch wenn sie pflichtschuldig das Gegenteil behaupten. Kann ja nie schaden, sich selbst Mut zuzusprechen.

Helfen soll, dass die SPD eine neue Kandidatin vorgeschlagen hat: Sigrid Emmenegger. Anders als die Professorin Brosius-Gersdorf hat Emmenegger bislang vor allem als Verwaltungsrichterin gearbeitet, zuletzt am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Sie produziert also schon qua Amt weniger Fachliteratur, in der die Union Positionen finden könnte, die ihr nicht genehm sind. Sie bringe "das erforderliche Maß an Zurückhaltung" mit, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. Was bei manch anderem Verfassungsrichter in der Vergangenheit freilich kein Einstellungskriterium war.

Aber vielleicht hilft's ja? In der Union beteuern sie, die allermeisten würden Emmenegger am heutigen Donnerstag wählen. Bei einer Handvoll sind sie sich bei CDU und CSU trotzdem nicht sicher, es sind die Renitenten, die nach der letzten Abstimmung Freude an ihrer Macht gefunden haben könnten.

Klingt entspannt, könnte aber gefährlich werden. Denn die Wahl ist geheim, was Aufmüpfigkeit ohne Reue fördern könnte. Und die Mehrheit ist wackelig. Das sehen die Koalitionäre trotz allseits bekundeter Zuversicht offensichtlich auch so. Eine Debatte zur Wahl gibt es nicht – bloß keine Chance schaffen, das Ganze doch noch zu zerreden. Damit alle Abgeordneten den Weg zur Wahlurne finden, haben sie am Nachmittag zwei Stunden lang Zeit, ihren Stimmzettel abzugeben. Kanzler Friedrich Merz wird eigens von der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz aus Thüringen herbeieilen. Einzig Außenminister Johann Wadephul soll bei CDU und CSU entschuldigt fehlen. Er ist (wieder) in New York bei den Vereinten Nationen.

Das Problem für die schwarz-rote Koalition ist, dass sie deutlich mehr Stimmen braucht, als sie selbst hat. Die Kandidaten benötigen zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, bei vollständiger Anwesenheit also 420. Und mindestens die absolute Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, was 316 sind.

Selbst in Idealbesetzung und mit den Grünen zusammen schaffen CDU, CSU und SPD das nicht. Ihnen fehlen sieben Stimmen. Da sich vorher niemand mit der AfD absprechen wollte und die Union auch nicht mit der Linken, könnte es diesmal ausgerechnet für Günter Spinner knapp werden. Viele Linke ärgern sich, dass die Union nicht mal mit ihnen über ihren Kandidaten reden wollte. Was wiederum zwischenzeitlich dazu führte, dass auch die Grünen überlegt haben, ob sie für Spinner stimmen können. Denn die wollten ihn nicht wählen, wenn er allein durch die AfD eine Chance auf die Mehrheit gehabt hätte.

Und wenn Sie jetzt bei so viel kleinem Karo Kopfschmerzen bekommen haben, kann ich das verstehen. Der mögliche Ausweg für heute ist immerhin kreativ: Die Linke hat angekündigt, dass ihre Abgeordneten bei der Wahl ihrem Gewissen folgen sollen und nicht der Fraktionsführung. Was es der Fraktionsführung erspart, sich entscheiden zu müssen zwischen der Wut auf die Union und der Verantwortung fürs Land.

Einige Linke wollen für Günter Spinner stimmen. Und ob es am Ende so viele sein werden, dass es auch ohne die AfD für die Mehrheit gereicht haben wird (Futur II, wo wir wieder bei Kopfschmerzen sind), das kann ohnehin niemand genau wissen. Denn die Wahl ist ja geheim.

So oder so, um ungefähr 19 Uhr heute Abend soll das Ergebnis stehen. Und damit auch die Antwort auf die Frage, ob dann die Koalitionäre Kopfschmerzen bekommen, weil ihnen die Regierung um die Ohren fliegt.

Termine des Tages

New York, New York: Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung geht weiter. Unter anderem wird Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sprechen. Weil Abbas kein US-Visum bekommen hat, darf er ausnahmsweise ein Video seiner Rede schicken. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat ebenfalls einen vollen Kalender: Treffen mit Insel-Entwicklungsstaaten zur Klimakrise, Sitzung mit seinen G20-Kollegen, Rede im UN-Sicherheitsrat zur Künstlichen Intelligenz, Treffen zur Reform des Sicherheitsrats und last but not least: ein Empfang, der bei der deutschen Kandidatur für einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat helfen soll.

Welcome, Recep Tayyip: Donald Trump empfängt seinen türkischen Amtskollegen, Präsident Erdoğan, im Weißen Haus. Es soll um Rüstungsdeals gehen, Trump will Erdoğan Kampfjets verkaufen. Der Krieg in Gaza und die Situation in Syrien sollen ebenfalls Themen sein.