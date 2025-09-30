Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wer in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen verfolgt hat, dem kann es bange werden: Bosch baut 13.000 Stellen ab, Lufthansa streicht 4.000 Jobs, Autozulieferer ZF plant Tausende Entlassungen. In den vergangenen Monaten haben große Unternehmen immer neue Sparprogramme angekündigt. Ob in der Autoindustrie oder im Maschinenbau: Arbeitsplätze gehen verloren. Für jeden Einzelnen ist das dramatisch, Existenzen stehen auf dem Spiel.

Während die einen Unternehmen Personal in großem Stil abbauen, suchen andere Firmen gleichzeitig händeringend nach Fachkräften. Rund 109.000 IT-Spezialisten werden in Deutschland gebraucht, rechnet der Digitalverband Bitkom vor. Auch Holger Schäfer, Arbeitsmarktökonom am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, sagte mir: "Die Zahl der Stellenausschreibungen nimmt ab, während die Vakanzzeiten immer größer werden."

Heißt in der Praxis: Zwischen September 2024 und August 2025 brauchte es laut Bundesagentur für Arbeit im Schnitt 168 Tage, um eine offene Stelle zu besetzen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren es elf Tage mehr. Der Fachkräftemangel habe sich in einigen Branchen zwar etwas entspannt, so Schäfer, "doch er ist keineswegs verschwunden".

All diese Entwicklungen weisen jedoch auf ein noch grundlegenderes Problem hin: Die eigentliche Krise liegt nicht in den Arbeitslosenzahlen, sondern im demografischen Wandel. Dieser wird Deutschland schon bald viel gravierender treffen als jede Entlassungswelle.

Doch der Reihe nach. Der Grund für den aktuellen Jobabbau, insbesondere in der Industrie, ist ein rasanter Strukturwandel. "Im Maschinen- und Fahrzeugbau, einst tragende Säulen, gehen viele Jobs verloren – das geht an die Substanz unseres Wohlstands", so Schäfer. Das Problem: "Auf der Dienstleistungsseite haben wir keine Nische, Software oder Finanzdienstleistungen sind nicht unsere Stärke. Deutschland lebt in starkem Maße von industriell hergestellten Gütern", so Schäfer weiter.

Freilich spielen äußere Schocks eine Rolle. Der Ukraine-Krieg hat Energie massiv verteuert, zuvor hatte die Corona-Krise die Industrie gebeutelt. Doch es gibt viele hausgemachte Probleme, wegen derer der Arbeitsmarkt gerade in der Krise steckt: zu hohe Steuern, lähmende Bürokratie, staatliche Vorgaben, die in der Praxis oft scheitern. "Das sind Steine, die wir uns selbst in den Weg legen", kritisiert der Experte. Viele Firmen überlegen daher zweimal, bevor sie investieren oder neue Arbeitsplätze schaffen.

Blickt man auf die nackten Zahlen, wirkt die Lage nicht dramatisch. Seit rund drei Jahren steigt die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit in Deutschland an. Mehr als drei Millionen Arbeitslose meldete das Statistikamt zuletzt. Zum Vergleich: 2003 – damals war Gerhard Schröder noch nicht Gas-Lobbyist, sondern Bundeskanzler – gab es rund eine Million Arbeitslose mehr.

Im August 2025, nach 39 Monaten des Anstiegs, kam es erstmals zu einem leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Am morgigen Dienstag veröffentlicht das Statistische Bundesamt derweil die Zahlen für den September: Auch hier dürfte die Arbeitslosigkeit leicht zurückgehen, erwarten Experten. Doch eine Trendwende? "Sehen wir noch nicht", erklärt Schäfer. Dafür sei es noch zu früh. Beschäftigung und Arbeitslosigkeit bewegen sich seitwärts, der große Aufschwung bleibt aus. Und könnte es auch dauerhaft bleiben.

Spätestens, wenn Millionen Babyboomer in Rente gehen. Schon jetzt geht die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter zurück. Und dieser Trend wird sich beschleunigen. Binnen der nächsten 15 Jahre werden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes etwa 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche Rentenalter von 67 Jahren erreichen. Das entspricht fast einem Drittel aller heute verfügbaren Erwerbspersonen. Die Zahl der Jüngeren hingegen reicht derweil nicht aus, um diese Lücke zu füllen. Die Folge: Das Arbeitskräfteangebot schrumpft.

Doch genau hier hakt es: Rentnerfreundliche Regelungen wie der vorzeitige, abschlagsfreie Renteneintritt verringern das Arbeitskräfteangebot zusätzlich. Wenn ältere Arbeitnehmer eher in den Ruhestand gehen, meist ohne finanzielle Abzüge, sinkt das Arbeitskräftepotenzial – und die Last auf die verbleibenden beschäftigten Generationen steigt. Zwar ist das Einwanderungsrecht insgesamt vergleichsweise liberal, doch viele Fachkräfte scheitern oft an überlasteten Ausländerbehörden und zähen Visa-Verfahren.

Die Diagnose ist klar: Ohne entschlossenes Handeln wird Deutschland in eine Dauerkrise rutschen. Auch Holger Schäfer unterstreicht das: "Ein Patentrezept gibt es nicht. Aber wenn wir bei Einwanderung, Qualifizierung und flexiblen Arbeitszeiten nicht handeln, kommen wir überhaupt nicht mehr auf die Beine."

Wenn die deutsche Wirtschaft eine schwere Krise abwenden will, muss man Folgendes tun:

Visa-Verfahren beschleunigen

Bürokratische Hürden abbauen

Anreize für längere Beschäftigung älterer Arbeitnehmer setzen

Teilzeitquote von Frauen senken

Weiterbildung in Branchen mit Fachkräftemangel ermöglichen

Arbeitszeiten flexibler gestalten

Die Regierung unter Friedrich Merz hat zwar erste Schritte eingeleitet. Mit der Aktivrente sollen ältere Menschen ermuntert werden, länger zu arbeiten. Auch über eine Reform der Frührente wird diskutiert – weniger Anreize für den schnellen Ruhestand, mehr Motivation zum längeren Erwerbsleben. Zudem verspricht die Koalition Bürokratieabbau, steuerliche Entlastungen und ein schnelleres Verfahren für die Fachkräftezuwanderung.

Doch all das reicht nicht, um den massiven demografischen Druck zu lindern. Zumal die Diskussion um die Wochenhöchstarbeitszeit, gegen die besonders Gewerkschafter Sturm laufen, zeigt: Das Thema ist in den Köpfen vieler Entscheider noch lange nicht angekommen.

Experte Holger Schäfer, der, zugegeben, von einem arbeitgebernahen Institut kommt, geht da noch deutlich weiter. Seine Idee: "Jede politische Entscheidung müsste einem Demografie-Check unterzogen werden: Macht sie Arbeit attraktiver – oder unattraktiver?" Sicherlich: Sehr realistisch ist das nicht. Wie sollte ein solcher Demografie-Check festgeschrieben werden – gar im Grundgesetz? Und wer dürfte, wer müsste ihn anwenden? Ein Ministerium, eine unabhängige Kommission?