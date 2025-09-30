Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Tagesanbruch Die Gefahr liegt tiefer
wer in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen verfolgt hat, dem kann es bange werden: Bosch baut 13.000 Stellen ab, Lufthansa streicht 4.000 Jobs, Autozulieferer ZF plant Tausende Entlassungen. In den vergangenen Monaten haben große Unternehmen immer neue Sparprogramme angekündigt. Ob in der Autoindustrie oder im Maschinenbau: Arbeitsplätze gehen verloren. Für jeden Einzelnen ist das dramatisch, Existenzen stehen auf dem Spiel.
Während die einen Unternehmen Personal in großem Stil abbauen, suchen andere Firmen gleichzeitig händeringend nach Fachkräften. Rund 109.000 IT-Spezialisten werden in Deutschland gebraucht, rechnet der Digitalverband Bitkom vor. Auch Holger Schäfer, Arbeitsmarktökonom am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, sagte mir: "Die Zahl der Stellenausschreibungen nimmt ab, während die Vakanzzeiten immer größer werden."
Heißt in der Praxis: Zwischen September 2024 und August 2025 brauchte es laut Bundesagentur für Arbeit im Schnitt 168 Tage, um eine offene Stelle zu besetzen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren es elf Tage mehr. Der Fachkräftemangel habe sich in einigen Branchen zwar etwas entspannt, so Schäfer, "doch er ist keineswegs verschwunden".
All diese Entwicklungen weisen jedoch auf ein noch grundlegenderes Problem hin: Die eigentliche Krise liegt nicht in den Arbeitslosenzahlen, sondern im demografischen Wandel. Dieser wird Deutschland schon bald viel gravierender treffen als jede Entlassungswelle.
Doch der Reihe nach. Der Grund für den aktuellen Jobabbau, insbesondere in der Industrie, ist ein rasanter Strukturwandel. "Im Maschinen- und Fahrzeugbau, einst tragende Säulen, gehen viele Jobs verloren – das geht an die Substanz unseres Wohlstands", so Schäfer. Das Problem: "Auf der Dienstleistungsseite haben wir keine Nische, Software oder Finanzdienstleistungen sind nicht unsere Stärke. Deutschland lebt in starkem Maße von industriell hergestellten Gütern", so Schäfer weiter.
Freilich spielen äußere Schocks eine Rolle. Der Ukraine-Krieg hat Energie massiv verteuert, zuvor hatte die Corona-Krise die Industrie gebeutelt. Doch es gibt viele hausgemachte Probleme, warum der Arbeitsmarkt gerade in der Krise steckt: zu hohe Steuern, lähmende Bürokratie, staatliche Vorgaben, die in der Praxis oft scheitern. "Das sind Steine, die wir uns selbst in den Weg legen", kritisiert der Experte. Viele Firmen überlegen daher zweimal, bevor sie investieren oder neue Arbeitsplätze schaffen.
Blickt man auf die nackten Zahlen, wirkt die Lage nicht dramatisch. Seit rund drei Jahren steigt die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit in Deutschland an. Mehr als drei Millionen Arbeitslose meldete das Statistikamt zuletzt. Zum Vergleich: 2003 – damals war Gerhard Schröder noch nicht Gas-Lobbyist, sondern Bundeskanzler – gab es rund eine Million Arbeitslose mehr.
Im August 2025, nach 39 Monaten des Anstiegs, kam es erstmals zu einem leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Am morgigen Dienstag veröffentlicht das Statistische Bundesamt derweil die Zahlen für den September: Auch hier dürfte die Arbeitslosigkeit leicht zurückgehen, erwarten Experten. Doch eine Trendwende? "Sehen wir noch nicht", erklärt Schäfer. Dafür sei es noch zu früh. Beschäftigung und Arbeitslosigkeit bewegen sich seitwärts, der große Aufschwung bleibt aus. Und könnte es auch dauerhaft bleiben.
Spätestens, wenn Millionen Babyboomer in Rente gehen. Schon jetzt geht die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter zurück. Und dieser Trend wird sich beschleunigen. Binnen der nächsten 15 Jahre werden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes etwa 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche Rentenalter von 67 Jahren erreichen. Das entspricht fast einem Drittel aller heute verfügbaren Erwerbspersonen. Die Zahl der Jüngeren hingegen reicht derweil nicht aus, um diese Lücke zu füllen. Die Folge: Das Arbeitskräfteangebot schrumpft.
Doch genau hier hakt es: Rentnerfreundliche Regelungen wie der vorzeitige, abschlagsfreie Renteneintritt verringern das Arbeitskräfteangebot zusätzlich. Wenn ältere Arbeitnehmer eher in den Ruhestand gehen, meist ohne finanzielle Abzüge, sinkt das Arbeitskräftepotenzial – und die Last auf die verbleibenden beschäftigten Generationen steigt. Zwar ist das Einwanderungsrecht insgesamt vergleichsweise liberal, doch viele Fachkräfte scheitern oft an überlasteten Ausländerbehörden und zähen Visa-Verfahren.
Die Diagnose ist klar: Ohne entschlossenes Handeln wird Deutschland in eine Dauerkrise rutschen. Auch Holger Schäfer unterstreicht das: "Ein Patentrezept gibt es nicht. Aber wenn wir bei Einwanderung, Qualifizierung und flexiblen Arbeitszeiten nicht handeln, kommen wir überhaupt nicht mehr auf die Beine."
Wenn die deutsche Wirtschaft eine schwere Krise abwenden will, muss man Folgendes tun:
- Visa-Verfahren beschleunigen
- Bürokratische Hürden abbauen
- Anreize für längere Beschäftigung älterer Arbeitnehmer setzen
- Teilzeitquote von Frauen senken
- Weiterbildung in Branchen mit Fachkräftemangel ermöglichen
- Arbeitszeiten flexibler gestalten
Die Regierung unter Friedrich Merz hat zwar erste Schritte eingeleitet. Mit der Aktivrente sollen ältere Menschen ermuntert werden, länger zu arbeiten. Auch über eine Reform der Frührente wird diskutiert – weniger Anreize für den schnellen Ruhestand, mehr Motivation zum längeren Erwerbsleben. Zudem verspricht die Koalition Bürokratieabbau, steuerliche Entlastungen und ein schnelleres Verfahren für die Fachkräftezuwanderung.
Doch all das reicht nicht, um den massiven demografischen Druck zu lindern. Zumal die Diskussion um die Wochenhöchstarbeitszeit, gegen die besonders Gewerkschafter Sturm laufen, zeigt: Das Thema ist in den Köpfen vieler Entscheider noch lange nicht angekommen.
Experte Holger Schäfer, der, zugegeben, von einem arbeitgebernahen Institut kommt, geht da noch deutlich weiter. Seine Idee: "Jede politische Entscheidung müsste einem Demografie-Check unterzogen werden: Macht sie Arbeit attraktiver – oder unattraktiver?" Sicherlich: Sehr realistisch ist das nicht. Wie sollte ein solcher Demografie-Check festgeschrieben werden – gar im Grundgesetz? Und wer dürfte, wer müsste ihn anwenden? Ein Ministerium, eine unabhängige Kommission?
Der Gedanke verdeutlicht aber, wie dringend Deutschland einen klaren Kompass bräuchte. Jede Reform, jedes neue Gesetz müsste daran gemessen werden, ob es das Arbeiten erleichtert oder erschwert. So würde man der Gefahr entgegenlaufen, dass das tiefergehende Problem übersehen wird.
Das Paradoxon des deutschen Arbeitsmarkts zeigt sich also in neuem Licht: Arbeitslosigkeit mag die Schlagzeile sein. Doch die Geschichte dahinter heißt Demografie. Wer jetzt nur über Entlassungen spricht, verliert den Blick für die eigentliche Herausforderung.
Trump, die Friedenstaube?
US-Präsident Donald Trump hat bereits mehrfach versucht, sich als Friedensstifter in Nahost und in der Ukraine zu inszenieren. Bislang waren seine Vorhaben nur vom mäßigem Erfolg gekrönt. Nun macht er einen weiteren Anlauf: Im Weißen Haus schmiedeten er und sein Freund Benjamin "Bibi" Netanjahu einen Friedensplan für Gaza.
Halten Sie mich für naiv, aber das erste Mal seit Langem habe ich ein wenig Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten. Denn der Plan sieht eine schnelle Freilassung der verbliebenen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln vor – im Gegenzug für Hunderte palästinensische Gefangene – sowie den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Die Terrororganisation Hamas soll bei der Verwaltung des Küstenstreifens keine Rolle mehr spielen, auch Israels rechte Regierung darf das Gebiet nicht annektieren.
Stattdessen soll der Gazastreifen von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werden. Das soll von einem Friedensrat kontrolliert werden, an dessen Spitze der US-Präsident steht. Von der "Riviera des Nahen Ostens" ohne Palästinenser, von der Trump Anfang des Jahres noch schwärmte, ist derweil keine Rede mehr.
Es gibt jedoch ein großes Aber. Sollte die islamistische Hamas dem Plan nicht zustimmen, stellte Trump Netanjahu Rückendeckung bei Israels Vorgehen gegen die Terrororganisation in Aussicht. Trumps "volle Unterstützung" habe Netanjahu dann. Was das heißt? Das Sterben ginge weiter, die Hoffnung wäre dahin.
Der Ministerpräsident und der liebe Sexismus
Übrigens, Markus Söder hat auch noch Gedanken zur deutschen Industriepolitik. "Ohne Auto, Maschinenbau und Chemie ist Deutschland eine Dame ohne Unterleib", hatte er Anfang September im Vorfeld der IAA in einem Interview erklärt. Chapeau, Herr Ministerpräsident – das Sexismus-Bingo ist damit voll. Ich hatte gehofft, im Jahr 2025 sind deutsche Politiker weiter.
Vergangene Woche wurde der CSU-Mann von einer Schülerin in der Sendung "Jetzt red i" im BR zur Rede gestellt. Bayerns Ministerpräsident gab sich zunächst kleinlaut, entschuldigte sich, nur um kurz danach darüber zu schwärmen, was der Freistaat alles für Gleichberechtigung mache. Söders Resümee: "Also wir sind, ehrlich gesagt, ziemlich geil." Damit dürfte dann auch alles gesagt sein.
Was steht heute an?
Wo fließt das Geld hin? Der Bund der Steuerzahler inszeniert sich gerne als moderner Robin Hood gegen Steuerverschwendung. Am Dienstag präsentiert Steuerzahler-Chef Reiner Holznagel der Öffentlichkeit das Schwarzbuch der Steuerzahler. Das listet Beispiele auf, wo aus Sicht der Lobbyorganisation Steuergelder verschwendet wurden. Eines ist klar: Kurios werden die Fälle sicher wieder.
Den Kurs neu justieren? Fünf Monate nach ihrem Amtsantritt gehen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Ministerinnen und Minister in ihre erste Klausur. Zu Zeiten der Ampel-Regierung fanden die Tagungen außerhalb Berlins auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, statt. Diesmal wird sich das Kabinett in der Villa Borsig, dem Gästehaus des Auswärtigen Amts am Tegeler See in Berlin treffen. Es wird um Staatsmodernisierung und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gehen.
Kommen nun Streiks? Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte die Piloten der Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo aufgerufen, über einen Arbeitskampf abzustimmen. Die Urabstimmung hat am 12. September begonnen und läuft nach VC-Angaben bis zum 30. September. Wahrscheinlich ist, dass sich die Piloten für einen Streik entscheiden.
Was lesen?
Die Bundesregierung will mit der Frühstart-Rente die private Altersvorsorge mit Aktien stärken. Wie das gelingen kann, machen Länder wie Israel, Großbritannien und Kanada vor. Eine neue Studie zeigt, was sich Deutschland von ihnen abschauen sollte. Meine Kollegin Christine Holthoff hat sie sich für Sie angeschaut.
Wie gewinnt man gegen die AfD? Besonders, wenn die Bedingungen schwierig sind? Der frisch gewählte CDU-Oberbürgermeister von Hagen muss es wissen. Mein Kollege Johannes Bebermeier hat mit ihm gesprochen.
Hass, Hetze, Verschwörungen: "Soziale Medien" tragen massiv zur Polarisierung der Gesellschaft bei. Doch politisch geschieht wenig gegen die Gefahren aus dem Netz. Nun schaltet sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einem deutlichen Appell in die Debatte ein, berichtet mein Kollege Florian Harms.
Erneut werden die Grenzkontrollen verlängert. Doch wann ist mal Schluss damit? Ein CDU-Mann fordert nun das Ende, aber Experten befürchten wenig Fortschritt, schreibt mein Kollege Julian Fischer.
