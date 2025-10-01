Putins Taktik wirkt

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

die meisten Zeitgenossen bemerken es nicht, doch unser Kontinent erlebt in diesen Herbsttagen Schicksalsstunden: Europa, das alte Kontinentalschlachtschiff, dampft in Schleichfahrt auf einen gefährlichen Wasserfall zu. Während über unseren Häfen, Kraftwerken und Flughäfen Drohnen kreisen und russische Kampfjets rote Linien testen, verheddern sich die europäischen Regierungen in Prüfaufträgen, Konsultationen und der Frage, ob die Lage "neu zu bewerten" sei. Damit senden sie ein klares Signal an den Aggressor im Kreml: 'Mach weiter, wir nehmen es hin!' So wächst die Kriegsgefahr von Tag zu Tag.

Die Chronik der vergangenen Wochen ist erschreckend: In Polen verletzten russische Drohnen den Luftraum, in Rumänien traf es das Donaudelta. In Dänemark legten Drohnen stundenlang den Betrieb mehrerer Flughäfen lahm – die Regierung sprach von einem "hybriden Angriff" und sieht Moskau am Werk, wenngleich der Beweis noch aussteht. In Deutschland meldete Schleswig-Holstein nächtliche Drohnensichtungen und ermittelt wegen Spionageverdachts. In Lettland trieben Ostseewellen Bruchteile einer russischen Drohne ans Gestade.

Auf die Drohnen folgen Kampfflugzeuge: Vor knapp zwei Wochen drangen russische MiG‑Jets in den estnischen Luftraum ein. Norwegen meldete nach zehn Jahren Ruhe gleich drei russische Grenzverletzungen im April, Juli, August. Die Militärs im Nato-Hauptquartier sprechen von einem Muster "zunehmend unverantwortlichen Verhaltens" und geloben, "jeden Zentimeter des Bündnisgebiets zu verteidigen". So sehr sind sie in ihre Floskeln verliebt, dass sie gar nicht bemerken, wie lächerlich ihre Beteuerungen klingen. Jeden Zentimeter? Putins Luftwaffe hat längst ganze Quadratkilometer des Nato-Luftraums attackiert und spielt Katz und Maus mit den Uniformträgern des angeblich mächtigsten Militärbündnisses der Welt. Wäre es nicht so gefährlich, man könnte lachen über die hohle Hybris der Würdenträger in Brüssel, Berlin und den anderen europäischen Hauptstädten.

Immerhin haben einige Regierungen den Schuss gehört: Die Balten und die Skandinavier sprechen Klartext und rüsten im Eiltempo auf, Polen und Großbritannien folgen auf dem Fuß. Sie wissen, was auf dem Spiel steht: nichts weniger als die Freiheit.

Anders sieht es in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich und vielen weiteren Ländern aus: Dort hat man sich in Jahrzehnten des Friedens und des Wohlstands so sehr an die Freiheit gewöhnt, dass man sich gar nicht mehr vorzustellen vermag, wie ein Leben ohne sie aussieht. Folglich verteidigt man sie auch nicht entschlossen. Im Berliner Regierungsviertel kann man in diesen Tagen kunstvolle Wortgirlanden bestaunen, mit denen Sicherheitspolitiker aller Parteien die zögerliche Wehrertüchtigung schönreden. Der Verteidigungsminister kuscht vor seinen Genossen und hat entgegen eigener Überzeugung einen freiwilligen Wehrdienst eingeführt, den sogar Optimisten für untauglich halten, der russischen Bedrohung zu genügen. Die Niederlande haben sich für einen militärischen Schnupperkurs entschieden, den sie "Dienjaar" nennen, und hoffen, dass sich vielleicht ein paar junge Leutchens für den Dienst an der Waffe finden. Und die Schuldenobermeister in Paris und Rom müssen mittlerweile bei jeder fehlenden Panzerschraube nachrechnen, ob sie sich das Ersatzteil noch leisten können. Gleichzeitig verkündet der große Bruder in Washington, ob russische Eindringlinge auf Nato-Territorium abzuschießen seien, das werde "fallweise" entschieden. Ein Satz, den man im Kreml nur als eines verstehen kann: als Einladung zu weiteren Provokationen. Prompt treibt Putin seine Zermürbungstaktik weiter.

Es ist bitter, aber man muss es so deutlich sagen: Angesichts des neoimperialistischen Kremlregimes entpuppt sich die Nato als Schönwetterschützenverein. Putin hat schon recht: Europa ist mutlos, bequem, verweichlicht.

So kann das nicht weitergehen, wenn wir erhalten wollen, was uns lieb und teuer ist: die Freiheit, die Sicherheit, den Wohlstand, das eigene Leben und das unserer Familien. Imperialistische Aggressoren, die über Leichen gehen, lassen sich mit Appeasement-Politik nicht eindämmen, das ist die glasklare Lehre aus den Jahren 1938/39. Erschreckend, dass so viele europäische Entscheider das vergessen haben.

Gefordert ist jetzt nicht mehr Pathos, sondern mehr Führung. Endlich Führung zur Verteidigung der Freiheit und der Demokratie! Es braucht einen Churchill-Moment: rote Linien, integrierte Luft- und Drohnenabwehr vom Baltikum bis zum Atlantik, einheitliche europäische Waffensysteme statt nationaler Eifersüchteleien, eine EU-Armee, Wehrpflicht in allen Nato-Ländern und als Alternative einen Zivildienst. Nein, das ist kein Ruf nach Krieg, sondern nach Wehrhaftigkeit – damit der Krieg gar nicht erst kommt.

Was würde Churchill heute tun? Er würde als Erstes die Lage beim Namen nennen: Russland testet den Westen – also muss der Westen die Prüfung bestehen. Er würde eine Koalition der Entschlossenen schmieden, die europäische Luft- und Drohnenabwehr unter einem gemeinsamen Kommando bündeln, das im Zweifel auch ohne die Amerikaner funktioniert. Er würde die zerfaserte Waffenbeschaffung der EU-Staaten bündeln: gemeinsame Standards, Produktion Tag und Nacht, in allen Haushaltsbudgets Vorfahrt für die Aufrüstung. Er würde Reserven reaktivieren, die Mutigen anspornen und die Bequemen verpflichten. Er würde Klartext im Parlament sprechen, statt mit Beruhigungspillen um sich zu werfen – so wie in seiner historischen Rede im Mai 1940 angesichts der Bedrohung durch Nazideutschland. Die Verteidigung der Freiheit kostet eben "Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß".

Wer könnte die historische Aufgabe übernehmen, Europa zusammenzuschweißen, um es vor Schlimmerem zu bewahren? Heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Kopenhagen, um über Verteidigungsfragen zu beraten. Leider erweckt in ihrem Kreis niemand den Anschein, als wolle er oder sie wirklich vorangehen. Vielleicht ist echter Führungswille heute ohnehin nicht von einer einzelnen Person zu erwarten, sondern eher von einer Koalition der Entschlossenen. Aber jemand – oder mehrere – müssen endlich damit beginnen. Es ist höchste Zeit.

Die Uhr ist abgelaufen