Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

es ist etwa 6.30 Uhr, als vor zwei Jahren die Menschen in Israel von Sirenen aus dem Schlaf gerissen werden. Die Terrororganisation Hamas feuert von Gaza aus Tausende Raketen in das Land, an der Grenze setzen ihre Kämpfer mit Drohnen die israelischen Kameras und das Warnsystem außer Gefecht, zerstören den Grenzzaun und stürmen zu Tausenden mit Motorrädern und Pick-ups in mehr als 20 Ortschaften. Sie wüten in Städten wie Sderot und auf dem Nova-Musikfestival. Sie schießen auf alles, was ihnen begegnet, töten nach israelischen Angaben mehr als 1.200 Menschen und verschleppen 151 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen. Es ist das schlimmste Massaker an Juden seit dem Ende des Holocaust.

Noch am selben Tag rächt sich Israel und beginnt einen Krieg gegen die Hamas, der zu massiven Zerstörungen im Gazastreifen führen wird. Premierminister Benjamin Netanjahu schwört die Bevölkerung auf einen langen und schwierigen Konflikt ein. "Wir werden in diesem Krieg siegen, aber der Preis wird sehr hoch sein", sagt er wenige Stunden nach Beginn des Hamas-Angriffs in einer Rede an die Nation. Mehr als 67.000 Palästinenser sollen nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen bis heute getötet worden sein. Der UN zufolge wurden fast 80 Prozent der Gebäude beschädigt oder zerstört. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag läuft eine Völkermord-Klage gegen Israel.

Und nun, genau zwei Jahre später, gibt es endlich ernst zu nehmenden Anlass für Hoffnung. Hoffnung auf den Beginn eines Friedensprozesses zwischen Israel und der Hamas, zumindest aber auf eine Waffenruhe und die Freilassung der verbliebenen 48 israelischen Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch etwa 20 am Leben sein sollen. Im ägyptischen Scharm el-Scheich verhandeln in dieser Woche Vertreter beider Kriegsparteien unter der Vermittlung Ägyptens sowie Katars und unter Aufsicht einer US-Delegation über "letzte Details" eines Abkommens, wie US-Präsident Donald Trump sagte. Es fällt nicht leicht, das zu schreiben, aber ohne den Druck von Trump und seinen Einfluss auf Netanjahu hätte es diesen Dialog wohl nicht gegeben.

Die Beschreibung, dass es in Ägypten nur noch um "letzte Details" gehe, dürfte allerdings eine für Trump typische Übertreibung sein. Denn die Hamas hat sich zwar bereit erklärt, alle israelischen Geiseln freizulassen. Eine Kapitulation, wie sie Netanjahu verlangt, ist das aber noch nicht. So gibt es noch keine Zusage, die Waffen komplett niederzulegen. Auch einer Übergangsregierung ohne palästinensische Beteiligung im Gazastreifen, wie es der Trump-Plan vorsieht, hat die Terrormiliz bisher nicht zugestimmt. Stattdessen besteht sie auf einem Mitspracherecht.

Vieles spricht dafür, dass die Hamas auf Zeit spielt. Dass sie den Plan nicht sofort abgelehnt hat, dürfte auch daran liegen, dass viele arabische Staaten ihr inzwischen den Rückhalt entziehen und Trumps Vorschlag unterstützen, teilweise sogar an ihm mitgewirkt haben. Auch viele Palästinenser haben für die politischen Manöver der Islamisten nichts mehr übrig. Geht der Krieg weiter, würden sie sich in Gaza wohl endgültig verhasst machen. Israel hingegen könnte sein Bombardement mit Rückendeckung der USA fortführen, sollten die Verhandlungen scheitern. Ganz nach dem Motto: Die Hamas hatte ihre Chance, ab jetzt geht jeder Tote auf ihr Konto.

Gut möglich also, dass die Hamas weiteren zentralen Punkten zustimmen wird. Eine Übergangsregierung aus unpolitischen Technokraten beispielsweise könnte für sie attraktiver sein, als es auf den ersten Blick scheint. Denn das würde auch bedeuten: Die palästinensische Autonomiebehörde spielt im Gazastreifen erst einmal keine Rolle. Und wer weiß, wie stabil ein solches Konstrukt unter dem geplanten Vorsitz von Trump und dem ehemaligen britischen Premier Tony Blair überhaupt wäre. Die Hamas könnte darauf spekulieren, dass es am Ende ähnlich läuft wie in Afghanistan, wo die Taliban nach dem Rückzug der westlichen Staaten inzwischen an die Macht zurückgekehrt sind.

Überhaupt sollte man die Chance auf einen langfristigen Frieden in der Region durch den Trump-Plan nicht überschätzen. Denn selbst wenn die Hamas allumfassend kapituliert, werden die Palästinenser weiter nach Unabhängigkeit streben. Trumps Vorschlag mag zwar die Möglichkeit eines palästinensischen Staates in Aussicht stellen, doch dieser dürfte eher Theorie bleiben. Netanjahu hat deutlich gemacht, dass weder die Hamas noch die Palästinensische Autonomiebehörde in Gaza regieren sollen. Der Punkt im Trump-Plan, dass die Autonomiebehörde die Macht übernehmen könnte, sobald sie sich reformiert habe, dürfte also niemals eintreten. Zumal nicht klar definiert ist, wann ein solcher Reformprozess als abgeschlossen gilt. Israel könnte also stets behaupten, es sei noch nicht genug getan.

Andererseits ist das Gaza-Abkommen auch für Netanjahu heikel. Denn es verpflichtet Israel, den Küstenstreifen nicht zu besetzen oder zu annektieren. Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner hätten daher gerne gesehen, dass die Hamas den Plan ablehnt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie die Regierung verlassen, sollte er tatsächlich umgesetzt werden. Und bei Neuwahlen hätte Netanjahu schlechte Karten.

Wie auch immer die Verhandlungen in dieser Woche ausgehen, der Austausch von Geiseln und Gefangenen sowie eine Waffenruhe wären mehr, als man noch vor Kurzem erwarten konnte. Und zumindest ein wenig Trost am Jahrestag des Massakers vom 7. Oktober 2023.

Rien ne va plus

Er war keine vier Wochen im Amt, da schmiss er bereits hin: Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu überraschte gestern mit seinem Rücktritt – nur 14 Stunden nachdem er seine neue Regierungsmannschaft vorgestellt hatte. Der Grund: mangelnde Kompromissbereitschaft im Haushaltsstreit und eigene Präsidentschaftsambitionen von Regierungsmitgliedern. "Man kann nicht Premierminister sein, wenn die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind", sagte Lecornu. Das ist wohl Französisch für: "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren."

Mit seinem plötzlichen Rückzug verschärft der 39-Jährige die politische Krise im Land. Und die Lage für seinen engen Vertrauten, Präsident Emmanuel Macron, gleich mit. Der muss nun damit umgehen, dass allein in diesem Jahr drei Ministerpräsidenten verschlissen wurden. Das tat er am Montagabend, indem er den noch amtierenden Lecornu beauftragte, bis Mittwochabend über einen Ausweg aus der politischen Krise zu verhandeln. Damit verschafft sich Macron Luft für die Entscheidung, ob er einen neuen Premier ernennt oder alternativ das Parlament auflöst. Die Opposition fordert derweil bereits den Rücktritt von Macron sowie umgehende Neuwahlen.